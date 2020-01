DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KARS’TA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

KARS’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Şehit Yusufbey Caddesinde seyir halindeki Doğan Korkmaz yönetimindeki 06 CKG 50 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesinde seyir halindeki Gökmen Ertaş idaresindeki 36 FS 384 plakalı otomobil ile Köşem Gözde kavşağında çarpıştı. Kaza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğan, park halindeki araca çarptı. 5 aracın karıştığı kazada sürücü Gökmen Ertaş yaralandı. Ertaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle GAMP ve Şehit Yufusbey Caddeleri yarım saat trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla caddeler tekrar trafiğe açıldı.

2)KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN TABANCAYLA VURULUP YARALANDI

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde iki kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Bayram K. tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Olay Sungunlu İlçesi Akçay Mahallesi\'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Hacı A. ile Yalçın K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı A. üzerindeki tabanca ile Yalçın K’ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Bayram K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Hacı A., ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

3)AT ARABASININ ÜZERİNDEN DÜŞEN 3 KİŞİ YARALANDI

KİLİS\'te sahibinin kontrolünden çıkan at, arkasına takılı arabayla refüjden yolun karşısına geçti. At arabasının üzerinden düşen 3 kişi, yaralandı. Mehmet Aydın Arpaç\'ın (43) sürdüğü at, öğle saatlerinde Kilis- İslahiye yolunda ürkerek, refüjü aşıp, karşı yola geçti. Atın koşmasıyla ön tekerlekleri yerinden sökülen arabadaki Mehmet Aydın Arpaç, Zübeyde Geyyas (38) ve Mukaddes Geyyas (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada yara almayan at ise bir süre sonra bulundu.

4)POLİS, \'BARLAR SOKAĞINI\' DENETLEDİ

HATAY\'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde \'barlar sokağı\' olarak bilinen eğlence yerlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri denetim yaptı. İskenderun’un çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri gece denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, eğlence yerlernide kimlik denetimi ve arama yaptı. Barlar sokağında gerçekleştirilen denetimlerde polis, kimliksiz kişileri gözaltına aldı. Polis, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

