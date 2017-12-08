DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Kaya: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömerti olduğumuz kesin

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye\'nin savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduğunu belirterek, \"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin\" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Kilis\'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, makamınde ziyaret ettiği Vali Mehmet Tekinaslan\'dan kente ilişkin bilgi aldı. Vali Tekinaslan, ziyaret anısına Bakan Kaya\'ya, yöresel yemeni ile zeytinyağı hediye etti. Kaya, ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'yı da makamında ziyaret etti. Burada Şeref Defteri\'ni imzalayan Bakan Kaya\'ya, Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara tarafından el işi ürünler hediye edildi. Bakan Kaya, belediyenin ardından beraberinde Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile birlikte 7 Aralık Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Hz. Bilâl-i Habeşi\' animasyon filminin galasına katıldı.

Galada konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye\'nin savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizler için güvenli bir liman olduğunu söyledi. Filmin galasını Kilis\'te yapmak istediklerini ifade eden Bakan Kaya, şunları kaydetti:

\"Çok anlamlı bir filmdir. Kilis, binlerce Suriyeliyi misafir eden bir ilimiz. Kilis, misafirperverliğiyle dünyaya örnek oluyor. Bu çok anlamlı. Özellikle dünyanın birçok ülkesinde sınırlar tellerle örülmüşken, Kilis\'in gösterdiği misafirperverlik ibret alınması gereken bir durum. Suriyeli sığınmacılara kucak açan Kilislilere teşekkür ediyorum. Türkiye\'de 3.2 milyon misafirimizin yüzde 51\'ini çocuklar oluşturuyor. Bu anlamda Suriyeli çocuklarımızın, Türk çocuklarımızla birlikte okula gitmelerini, sosyal hayatın içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Savaşın, bombanın gölgesinden kaçan mülteci kardeşlerimizi en güzel şekilde misafir edebilmek için ülke ve millet olarak seferber olan bir milletiz. Dünya, bu krizler karşısında sınavı veremedi. Bu Anadolu toprakları, yüz yıllardır milyonlarca misafir ağırlamış, bu topraklar aslında insanlığın onurunu korumak adına önemli bir görevi üstlendi. Dünyada savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduk. Tüm mazlumlara uzanan bir hükümetiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin. Bundan sonra da mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. Çocukların yüzünü güldürmek bizim için önemli. Çocuklar gülerse dünya güler.\"

Bakan Kaya, Avrupa Birliği fonlarını da kullanarak 178 bin Suriyeliyi eğitim hayatında tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bakan Kaya, konuşmasının ardından Türk ve Suriyeli çocuklarla birlikte animasyon filmini izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Valililği

- Bakanın karşılanması

- Kilis Belediyesi

- Bakanın Şeref Defteri\'ni imzalaması

- Bakan Kaya’ya hediye verilmesi

- Bakan Kaya’nın üniversiteye gelmesi

- Bakan Kaya’nın konuşması

- Bakanın çocuklarla birlikte film izlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS- (DHA)

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İmar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl’de, 13 yıllık arazi anlaşmazlığı

TRABZON’da imar kirliliği ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, 13 yıldır süren arazi anlaşmazlığı yaşanıyor. Kendi arazilerinin bir bölümüne kaçak otel ve yol yapıldığını öne süren Vahap Şahinsoy ve Cengiz Yıldırım, arsalarını geri almak için yargıya başvurdu. Başkasına ait arsa üzerine otel yapmakla suçlanan Şükrü Fettahoğlu da iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtti, arsanın kendi tapulu malı olduğunu söyledi.

Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafede, bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl’ün Çayıroba mevkiinde 13 yıl önce Şükrü Fettahoğlu tarafından 5 katlı ahşap bir otel inşa edildi. Otelin 470 metre karelik alanının kendisine ait olduğunu iddia eden Vahap Şahinsoy ile otele giden yolun kendi arsasından geçirildiğini öne süren Cengiz Yıldırım yargıya başvurdu. Şahinsoy ve Yıldırım ile otel sahibi Şükrü Fettahoğlu arasında 13 yıldır süren hukuk mücadelesinde bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

\"13 YILDIR HAK ARAYIŞIM SÜRÜYOR\"

Arazisinin bir bölümünü kapsayan ve tapuda çayır olarak görünen araziye kaçak otel yapıldığını öne süren Vahap Şahinsoy, konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı. Şahinsoy, “13 yıldır hak arayışımı sürdürüyorum. Resmiyette de çayır olarak görünen arazide yer alan bu otel nasıl bu kadar uzun zamandır varlığını sürdürüyor? 2003 yılında bizim de köylümüz olan bu şahıs arazimizin bir bölümünü de kapsayan alanda otel inşaattı başlattı. Kaymakam, Belediye Başkanlığı, Savcılığa bilgiler vermeme rağmen gereği yapılmadı. Bu şahsın arkasında kim veya kimler var? Yıllardır 470 metrekare yerimi gasp eden birini yerimden çıkaramıyorum. Arsamıza yol yapıyor, asfalt döküyor, otel dikiyor. Burası aynı zamanda SİT alanı. Bu şahıs burada ayakta duruyor, ben yerime müdahale ettiğim için suçlu duruma düşüyorum. Resmiyette ne böyle bir yol ne de böyle bir otel görünüyor ama buraya elektrik veriliyor, yol yapılıyor. Tapuda çayır olarak görülen bir yere elektrik nasıl verildiö dedi

\"ADALETE GÜVENİYORUZ\".

Otelin bir bölümünün kendi arazisini kapsadığını öne süren Cengiz Yıldırım da şunları söyledi: \"Çayıroba Mahallesinde SİT alanı da olan mekanda kendi arazime yapılan otele müdahale etmek istedim. Ancak müdahaleye maruz kaldım. Burada imar kirliliğine neden olan yapıların yıkılacağı söylendi. Hakkında 2004 yılından beri yıkım kararı olan otele bu karar uygulanmamaktadır. Söz konusu otelin bir kısmı benim de arazimi kapsıyor. Benden habersiz tapulu arazime asfalt döküldü. Tapuda çayır olarak görünen arazi de kaçak otel yer alıyor. Yapı ruhsatı olmayan yere ayrıca elektrik nasıl veriliyor? Biz adalete güveniyoruz. Her şey ortada. Tapumuz var. Kaçak bu otelin yıkım kararı vardır. Bir an önce arazimi terk etmesi ve gereken kanuni işlemlerin yapılmasını istiyorum.\" ifadelerini kullandı.

OTEL SAHİBİ KONUŞTU: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Başkasına ait arsa üzerinin bir bölümüne otel yaptığı iddia edilen Şükrü Fettahoğlu, açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve arsanın kendi tapulu malı olduğunu ifade eden Fettahoğlu, şöyle dedi: \"Yol güzergahının geçtiği yerdeki mal sahiplerinin muvafakat ile kendi paramla makine kiralayarak yol yaptım. 2002 yılında da Turizm Bakanlığı’nın teşvik belgesiyle söz konusu otelin inşaatına başladım. İddia edildiği gibi kısmen kendi arazilerinden geçiyor olsa da bu yol devletin hükmü ve tasarrufundadır. Kaymakamlığa da müracaat ettiler ancak reddedildiler ve zilliyetten dolayı buranın tasarrufu bana verildi. Kimsenin yerine tecavüz yoktur. 12 metrelik yerlerinden yol geçmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufunda olan bir yoldur ve mahkeme bunu onaylamıştır. Otel için ‘kaçak’ diyorlar ama imarı yapılmış ayrıca Turizm Bakanlığından da belgesi vardır. Maksatları oradaki tesis ve yatırımları baltalamak, hak etmedikleri bir şekilde talep ettikleri paralar almaktır. Şuanda otelin yıkım kararı da yoktur. Böyle bir şey olsa gelir yıkarlardı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vahap Şahinsoy konuşma

Cengiz Yıldırım konuşma

Bahse konu yol ve otelden görüntüler

Çeverden genel görüntüler

Uzungöl görüntüleri

Otel sahibi Fettahoğlu açıklama

Detaylar

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM / KONYA (DHA)

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Meslek lisesi öğrencileri, hem iş öğreniyor, hem harçlıklarını çıkarıyor

BOLU\'da, İzzet Baysal Anadolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğrencileri, okuldaki tamir atölyesinde aldıkları derslerin yanı sıra tamir ettikleri araçlardan elde edilen gelirin yüzde 30\'unu maaş olarak alıp, harçlıklarını çıkarıyor.

Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki İzzet Baysal Anadolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim, Elektrik, Elektronik, Makine, Metal, Motor ve Mobilya Bölümünde bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler, okulda gördükleri eğitimin yanında atölyelerde uygulamaları olarak aldıkları eğitimi pratiğe döküyor. Okulun motor bölümünde eğitim gören öğrenciler ise, okul içinde bulunan motor tamir atölyesinde, araçların tamir ve bakımlarını yapıyor. Öğrencilerin tamir ettiği araçlar, öğretmenlerin de gözetiminden geçtikten sonra sahiplerine teslim ediliyor. Bir tamir atölyesinde bulunabilecek tüm teknik, mekanik ve elektronik aletlerin bulunduğu atölyeye özel araçlar da getirilip tamir ettirilebiliyor. Tamir edilen araçlardan elde edilen gelirin yüzde 30\'u öğrencilere verilirken, kalanı okulun döner sermayesine aktarılıyor. Öğrenciler yaptıkları tamir ve bakım sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunarak, okul haçlıklarını kazanıyorlar.

Motor Bölümü Şefi Hüseyin Saraç, yapılan pratik eğitimlerin öğrencilerin hem bütçesine hem de eğitimlerine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, \"Motorlarla ilgili bilgileri müfredat programına göre veriyoruz. 11\'inci sınıflarda pratik eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, sanayideki bir tamirhanede gibi araç tamir ediyor. Teorik ve pratik eğitimlerle öğrencilerimizin gelişimini sağlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kurumların yanı sıra, özel araçları da tamir ediyoruz. Gençlerimiz de bu araçların tamir ve bakımını yapıyor. Öğrencilere elde edilen gelirin yüzde 30\'unu dağıtıyoruz. Ücret öğrencilerimiz için ek gelir oluyor. Oldukça da memnun oluyorlar. Yetişme konusunda, pratik eğitim çok iyi oluyor. Özgüvenleri yüksek oluyor. Burada elimizde her türlü teknoloji ve cihaz bulunuyor. Bu da gençlerimize katkı sağlıyor\" dedi.

11\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Temel ise, \"Dışarıdan arabalar geliyor. Lastiklerini değiştiriyoruz, yağ değişimi, filtre değişimi yapıyoruz. Çalışmalarımızı, hocalarımız kontrol ediyor. Bu da pratikte bize çok faydalı oluyor. Maddi yönden de katkı oluyor. Okul bittikten sonra da burada aldığımız pratik bilgilerin bizlere çok faydası olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin araçları tamir etmeleri

-Bölüm Şefi Hüseyin Saraç ile röportaj

-9’uncu sınıf öğrencilerinin bölüm tanıtımı gezisi

-Öğrenci ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

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İranlı turistler Van\'da Moein\'in konseriyle coştu

VAN\'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, dün gece ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein\'in şarkılarıyla coştu.

Van\'a tatil için gelen iranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Kentte İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni etkinlikler gerçekleştirilirken, turistler, Van\'ın bütçesine de büyük katkı sağlıyor. Resmi verilere göre, bu yılın Aralık ayına kadar 453 bin 476 İranlı Van\'a geldi, bu rakamın yıl sonuna kadar 500 bini aşmasının beklendiği kaydedildi.

İranlı turistler dün gece de ülkelerinde \'Hoca\' diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein\'in konserinde eğlendi. 1979 İran İslam Devrimi\'nin ardından ABD\'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu\'ndaki konserde sahneye çıktı. Kentte bulunan İranlılar ile komşu ülkenin büyük kentlerinden servislerle Van\'a gelen Moein hayranları, \'İran\'ın en iyi viyola çalan sanatçısı\' ünvanına da sahip sanatçıyı izlemek için saatler öncesinden salona girdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein\'e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00\'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konsere gelen İranlılar

-Eğlenen İranlılardan detaylar

-Çocuklarıyla gelenler

-Dans edip, şarkıya eşlik edenler

-Sanatçı Moein\'in okuduğu şarkılar

-Eğlenen İranlılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Yavru köpeğe çarpan sürücü kaçtı, hastane çalışanları tedavisini yaptı

SAMSUN\'da otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan yavru köpeğe kentteki özel bir hastanenin sağlık görevlileri sahip çıktı. Köpeğin kırılan ayağı ortopedi doktoru tarafından alçıya alındı.

Samsun İlkadım ilçesinde dün bir aracın çarpıp kaçtığı yavru sokak köpeği ayağından yaralandı. Olayı gören bölgedeki özel hastanedeki sağlık çalışanları, köpeği alarak hastanenin acil servisine getirdi. Röntgeni çekilen köpeğin sağ ön ayağının kırıldığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İsmet Akçay tarafından köpeğin ayağı alçıya alındı. Yaralı köpeğin iyileşene kadar hastane bahçesinde kendisi için yapılan kulübede yaşayacağını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İsmet Akçay, \"Böylesi üzücü bir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Çekilen filmde ayağının kırık olduğu belirlendi. Onu bu hale getirip çekip giden kişinin nasıl bu duruma duyarsız ve kayıtsız kaldığını anlayamıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı köpeği kucağında tutan bir sağlık çalışanının olanları anlatması

-Köpeğe müdahale sırasında çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Aracın çarptığı inek ön camdan içeri girdi: 2 kişi yaralandı, inek öldü

ÇANKIRI\'nın Korgun ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla havalanan inek, ön cama düşüp içeri girdi. Kazada sürücü ve yanındaki eşi yaralandı, inek öldü.

Ilgaz\'dan Çankırı yönüne seyir halinde olan Aydın A. (58) yönetimindeki 34 RB 3080 plakalı hafif ticari araç, Korgun mevkiinde yoldaki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan inek, aracın ön camına düşüp, içeri girdi. Kazada sürücü ve eşi Fikriye A. (51) yaralandı, inek öldü. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkan YILMAZ/KORGUN (Çankırı), (DHA)-

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