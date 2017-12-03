DHA YURT BÜLTENİ-9

CHP\'li Özel: Büyük bomba Salı günü patlayacak



CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yabancı devlet lehine askeri ve siyasi casusluk yapmakla suçlanan Reza Zarrab\'a belgelerin kim tarafından, ne karşılığında verildiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım\'ın 5 Aralık Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı\'na kadar açıklamaması halinde büyük bombanın patlayacağını söyledi.

CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda başladı. Kongreye CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe bakanları ile partili üyeleri katıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kongre öncesinde Reza Zarrab ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Reza Zarrab\'ın mal varlığına el konulmasına değinerek başlayan Özel, şunları söyledi:

\"Reza Zarrab, bundan 15 gün öncesine kadar Türkiye\'nin en itibarlı kişilerinden biriydi. Yurt dışında 5 bin 700 vatandaşımız tutuklu olmasına rağmen sadece biri için hem de birkaç gün arayla iki tane nota verildi; \'Nerededir? Sağlığından endişe ediyoruz?\' diye. 15 gün içinde verdikleri nota son derece anlamlıydı. Çünkü daha önce Türk askerlerinin başına torba geçirildiğinde nota vermeyen AK Parti Hükümeti, \'Ne notası? Müzik notası mı bu? O kadar kolay mı nota vermek?\' diyordu. Türk askerine çuval geçirilmesine nota vermesi zor gelen AK Parti Hükümeti, Zarrab için 3 günde 2 tane nota vermişti. Şimdi bugün o Reza Zarrab\'ın hain olduğunu, ajan ve iftiracı olduğunu söylüyorlar. Eğer Reza Zarrab iftira atıyorsa, yalancıysa dün mal varlığına neden el koydunuz? Söyledikleri gerçek değilse neden mal varlığına el koyuyorsunuz? Ama mal varlığına el koyma gerekçesine baktığımız zaman diyorlar ki \'Türkiye için kritik bilgilerin yabancı devletlere verilmesi. Yabancı bir ülke lehine Türkiye\'de ajanlık yapması\' ile suçlanıyor. Daha önce, \'İyi bir iş adamıdır, muteber bir insandır. Hayırseverdir ve yaptığı hayırlar ile kendisini tanıyoruz\' diyenler, eline plaket tutuşturanlar şimdi Reza Zarrab\'ı hain ilan ediyorlar. Eğer bu adam hain ise düne kadar neden arkasında durdunuz? Eğer bu adam yalancıysa mal varlığına niye el koyuyorsunuz? Eğer söyledikleri doğruysa ve mal varlığına el koyuyorsanız o zaman soru şu; \'Bu ajana bu kadar bilgiyi, neyin karşılığında kim sızdırdı?\' bunu görmek lazım.\"

\"ZAFER ÇAĞLAYAN\'IN ÖTMESİNDEN Mİ KORKUYORSUNUZ?\"

Açıklamasının ikinci kısmında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan üzerinden AK Parti\'ye yüklenen Milletvekili Özel, \"Bir başka soru ise Reza Zarrab rüşvetçi olduğunu, rüşvet verdiğini itiraf ettiği için mallarına el konuyor. Peki alanlar? Onun 45- 50 milyon dolar verdiğini söylediği Zafer Çağlayan ortalıkta geziyor. Sesini çıkarmıyor. Üç maymunu oynuyor. 50 milyon Euro. Bu parayı Zafer Çağlayan\'a verdiğine göre onun mal varlığına daha neden el konmuyor. Yoksa mal varlığına el konursa bu Zafer Çağlayan\'ın mı ötmesinden mi korkuluyor? Yoksa el konulursa 45-50 milyon Euro\'nun hepsi orada çıkmayacak, o da bu sefer devamını ne yaptığını anlatacak mı diye korkuluyor? Bunu da görmek lazım\" diye konuştu.

\"EN BÜYÜK YOLSUZLUĞUN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?\"

TBMM\'de bir soruşturma komisyonun kurulması gerektiğini ve 4 bakan ile Zarrab olayına karışanların Yüce Divan\'da yargılanması gerektiğini ifade eden Özel, sözlerine şöyle devam eti: \"Bugün ABD\'de yeni çıkan bilgiler ve belgeler artık Türkiye\'nin bu söylenenleri doğru olduğunu ve kabul etmesi üzerine. Çünkü söylediği ifadeler doğrultusunda, \'Ajanlık yapıyor\' dediler, yedi sülalesini mal varlığına el koydular. O zaman dava yeniden açılmalıdır. Şimdi eskiden yargılanan ve o günkü konjonktürde saray tarafından aklanan, paklanan birileri. \'Dava yeniden açılamaz\' diyor. Bal gibi açılır. Delil durumu değişmiştir. Yeni bir soruşturma komisyonu kurulur. 4 bakan Yüce Divan\'a yollanır. Yüce Divan\'da konuya bulaşmış herkes, çatır çatır yargılanır. Eğer Halk Bankası\'nın genel müdürü, müdür yardımcıları, Reza Zarrab yeniden yargılanmayacaksa belki de en büyük yolsuzluk olayının üstü örtülmeye devam edilecek demektir. Bunun hesabını sorarız.\"

\"FETÖ SABUNUYLA ELLERİNİ YIKIYORLAR\"

Açıklamasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'a da yüklenen Milletvekili Özel, \"Elitaş demiş ki \'CHP\'lilerin ellerinde çamur var. Çamurlu elleriyle bizi kirletmeye çalışıyorlar? Elinde çamur olan da, pislik olan da, kan olan da AK Parti\'den başkası değildir. Bunlar eskiden Arap sabunu ile ellerini yıkıyorlar, \'Biz çok inançlıyız. Biz devamlı hacca gidiyoruz. Biz iyi Müslümanız\" diyorlardı. Şimdi ise FETÖ sabunu ile ellerini yıkıyorlar. Ellerindeki kir, ellerindeki pislik, ellerindeki kan ki o 15 Temmuz\'un kanı tek başına FETÖ\'nün elinde değildir. \'Ona ne istedi de vermedik?\' diyenlerin, altına F-16 verenlerin, altına tank verenlerin elinde 15 Temmuz\'un kiri de kanı da vardır. Ellerini FETÖ sabunu ile yıkayıp, temize çıkmaya çalışmasınlar. CHP her sözünün arkasındadır. \'Hodri meydan\' demiştir. Buna karşılık, \'İstifa ederim\' diyenler, şimdi saraylarında pısmış CHP\'ye hakaret yağdırmaktadırlar\" diye konuştu.

\"ERDOĞAN BU İDDİALARIN TAM ORTASINDA\"

CHP\'li Özel açıklamasında, Man Adası\'ndaki BUMERZ şirketinin açılımı hakkında düşüncelerini dile getirdi. Özel, şöyle devam etti: \"Diyorlar ki; \'Böyle bir şey yok. Bir şirket aldı, bir şirket satıldı\' diye. Bir şirket ne sattı? Bu şirket satışı ne zaman yapıldı? Faturası nerede? Bir şey sattıysan faturayı koyacaksın. Faturasız satış milli menfaatlerin satışıdır. Bunu görelim. Bir satışın faturasını ortaya koyamıyorsan, milli ve ulusal menfaatleri sattın demektir. Bu Man Adası\'nı vatandaşlardan bilen yoktu. Kimden öğrendik, bunlardan. Peki bu Man Adası\'ndaki şirketin dışında başka bir şirket var mı? Var. Adı ne BUMERZ. Bu BUMERZ, ne oluyor? Yani BUMERZ\'in Bu\'su Burak, M\'si Mustafa, Er\'i Erdoğan. Z\'si ise Ziya eniştenin Z\'si. Ha bu tesadüf mü? Özgür Özel mi uydurdu bunu? Kuruluş senedine bakıyorsun, 2008 yılı Man Adası şirketin adı BUMERZ. Bir oğlan Burak, kardeş Mustafa, soy isim Erdoğan, Ziya eniştenin Z\'si. Bunlara çıkın bilgi verin. Belgeyse belge, bilgiyse bilgi açıklasınlar. MAN Adası\'nda bunları bilmeyen yok. Erdoğanlar\'ın şirketi. Man Adası\'na gitsinler sorsunlar. \'Erdoğan bunun neresinde?\' diye soruyorlar. Güneş, güneş sisteminin neresindeyse Erdoğan da bu iddiaların tam ortasında. Bütün sistem üzerinde dönüyor.\"

\"SALI GÜNÜ YENİ BOMBA PATLIYOR\"

Özel açıklamasının son kısmında hükümete seslenip, Salı günü partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yeni ve önemli açıklamalarda bulunacağının altını çizdi. Özel yaptığı açıklamada,\"Pazartesi günü belgelerin asılları savcılığa gidecek. Salı gününe kadar genel başkanımızın AK Parti Genel Başkanı\'na verdiği süre dolacak. Eğer Reza Zarrab\'ı ajanlık yapmakla suçluyorlar ya, belgeleri kimden ve ne karşılığı elde ettiği, Cumhurbaşkanı ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanmazsa, Salı günü yeni bir bomba patlıyor. Salı günü büyük bomba patlayacak. Bu sefer genel başkanınız, Arena\'da 25 bin kişinin önünde Zarrab\'ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak\" diye konuştu. Açıklamalarınn ardından Özel, kongereyi izlemek için salona girdi. Faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından seçime geçilen konrgede, ilçe başkanlığı için Güngör Serdar Bozyaka, Kemal Esenkaya ve Kaffer Hangül\'ün listeleri yarıştı. 393 delegenin oy kullanması beklenen seçimde oy kullanma işlemi saat 17.00\'ye kadar sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in açıklaması

-Kongreden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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SP Lideri Karamollaoğlu: Bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Bugünkü iktidar bundan 15-16 sene önce bizim arkadaşlarımızdı. Biz geçmişte bizden ayrıldıkları zaman, söyledikleri şarkılar gibi sadece yağmurun altında ıslanmadık. Beraber yol aldık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Ancak bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız. Pusula ya bozuk. Ya pusulayı manyetik bir alanın içerisinde kullanmaya kalkarsanız kuzeyle güneyi şaşırırsınız\" dedi.

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın 6\'ıncı Olağan Genel Kongresi bugün Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongereye SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Burada konuşma yapan Karamollaoğlu, \"Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir itilaf var. \'Zerrab Davası\' diye bir dava çıktı. Neymiş? Türkiye, İran\'da Amerika ambargosuna rağmen bir takım alışverişlerde bulunmuş, ödemeleri de el altından yapılmış, bundan dolayı da Türkiye\'yi mahkum etmek istiyorlar\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Bazıları dedi ki \'Bugünkü hükümetin hatalarını görüyorsunuz. Ne oldu? Çark mı ettiniz\' dedi. Hayır biz çark etmedik. Biz her zaman ülkemizin yanında oluruz. Bunun için söyledik. Ancak bu, \'Türkiye\'de yapılan yanlışların üzerini örtülsün, Türkiye\'de yapılan hatalardan, yolsuzluklardan dolayı kimseden hesap sorulmasın’ manasına gelmez. İfadelerimiz açık, çok kesin ve nettir. Bugünkü iktidar bundan 15-16 sene önce bizim arkadaşlarımızdı. Biz geçmişte bizden ayrıldıkları zaman söyledikleri şarkılar gibi sadece yağmurun altında ıslanmadık. Beraber yol aldık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Ancak bizden koptuktan sonra rotayı şaşırdı arkadaşlarımız. Pusula ya bozuk. Ya pusulayı manyetik bir alanın içerisinde kullanmaya kalkarsanız kuzeyle güneyi şaşırırsınız. Bu arkadaşlarımız pusulayı yanlış yere koydular. Avrupa\'yı, ABD\'yi kendilerine hedef seçtiler, örnek seçtiler. Avrupa Birliği\'ne üye olmayı bir medeniyet tercihi olarak gördüler, şimdi de \'Bu ne biçim iş yav. Ensemizde boza mı pişireceksiniz?’ diyorlar. Yahu onlar demedi, sen gittin, \'Ben bu yola gireceğim\' dedin. Şimdi niye bağırıyorsun?\"

Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, \"Bugün Türkiye’nin en ciddi problemlerinden bir tanesi terördür. Bugün arkadaşlarımız çetele tutuyorlar. \'Bugün, 5 şehit verdik, 10 terörist öldürdük. Yarın, 10 şehit verdik 50 terörist öldürdük.\' Terörle böyle mücadele ederseniz terörü önleyemezsiniz. Teröristle elbette silah kullandığı için silahla mücadele edeceksin. Ama teröre maruz kalan bölgedeki halkın bütün derdiyle dertleneceksin. Ekonomik problemini çözecek, sosyal hayatını düzene sokmasına fırsat vereceksin. Taleplerini dinleyip, anlayıp çözüm üreteceksin. En önemlisi de psikolojik anlayışı değiştireceksin. Siz sadece çetere tutarsanız terörün sonu gelmez. Çünkü o terörü besleyenler, kendilerine hizmet edeceklerini bulamazlarsa Güney Afrika’dan, Güney Amerika’dan adam getirirler. Bunlar vahşi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-SP Genel Başkanı Karamollaoğlunun konuşması

-Detaylar

(SÜRE: 6 Dk) (BOYUT: 318 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Hakları için denize maya çaldılar

İZMİR\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir araya gelen engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunların yıllardır çözüme kavuşmamasına tepki göstermek için Nasrettin Hoca misali “Ya tutarsa\" diyerek denize maya çaldı.

İzmir\'de faaliyet gösteren engelli derneklerini tek çatı altında toplayan Engelli Dernekleri Birliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde ilginç bir eyleme imza attı. Tüm illerde eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık eylemi için Alsancak Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen engelli vatandaşlar, ikinci sınıf muamele gördüklerini, eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve ana yasal haklarının verilmesi noktasında yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığını dile getirdi. Ellerinde, \"Bizler ötekiler değiliz\", \"Mimari engeller yüzünden ev hapsine hayır\", \"Görün tüm kesimler bizi, duyun sesimizi\" şeklinde dövizler taşıyan engelli vatandaşlar, yalnızca engelliler için değil toplumun tüm kesimleri adına eşitlik talebinde bulundu. \"Mikrop Hikmet\" lakabıyla tanınan İzmirli Şarkıcı Hikmet Durmuş, eylemde Nasrettin Hoca kılığına girdi ve \"Ya tutarsa\" diyerek eline aldığı bir kaşık yoğurt ile denize maya çaldı. Engelli vatandaşlar, eylemin ardından Konak Pier AVM önüne kadar yürüdü.

\"EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ\"

Engellilerin yıllardır yaşadıkları sorunlara dikkat çekilen basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: \"TÜİK verilerine göre ülkemiz nüfusunun 12,29\'u engelli. Bu kişilerin birçoğu evlerinden çıkamıyor, sokağa çıkabilen bir avuç engelli ise sosyal ve kültürel yaşama aktif katılamıyor. Eşitlik ve adalet istiyoruz çünkü anayasamızca tanınan temel insan haklarımızdan olan eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere haklarımızdan eşit yararlanamıyoruz. 1976 yılında çıkan 2022 sayılı yasa 2013 yılında değiştirilmiş ve on binlerce engelli ve yaşlının maaşı kesilmiştir. 2022 sayılı yasa değiştirilmeli ve ihtiyaç duyan işsiz her engelli ve yaşlıya gelir bağlanmalıdır. Engelli çocuğuna 7gün 24 saat yılın 365 günü bakım hizmeti sunan anneye koşulsuz şartsız gelir bağlanmalı ve fedakar anneler sigortalanmalıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukların eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, saat ve yaş sınırlamasına son verilmelidir. Koşulsuz şartsız çarşı, pazar, tiyatro, sinema, okul, hastane ve spor merkezlerine erişimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Engelliler, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez-ortez gibi sağlık araç gereçlerine yardım ve bağışlara muhtaç kalmadan çözebilmelidir.\"

\"ARTIK BİZLERİ GÖRÜN\"

Engellilerin yasa ile tahsis edilen fakat atama yapılmayan 20 bin iş kadrosuna derhal atamalarının yapılması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: \"Engellilerin rapor oranlarını düşüren ve hak gasplarına sebebiyet veren Rapor Yönetmeliği değiştirilmelidir. Engellilerin eşit yaşama katılımını sağlamak için sunulan ÖTV kolaylığındaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. SMA ve kanser başta olmak üzere hastaların ilaca erişiminin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Para sağlığa kavuşmanın önünde engel olmamalıdır. Engelli, engelsiz tüm bireyler rapor, tomografi ve bazı muayenelerde aylarca randevu günü beklemektedir. Bu durum tedaviyi geciktirmekte hatta rahatsızlığın artmasına sebep olmaktadır. Sadece engelli hakları değil, engellenmemiş, eşit ve adil bir Türkiye için birleşerek tüm kentlerde bugün denize maya çaldık. Çünkü defalarca yetkililerle görüştük ve yıllardır sorunlarımızın çözümü bir yana daha da arttı. Artık bizleri duyun, görün istiyoruz. Sorunları çözülen engelliler ülkemizi daha da güçlendirecektir. Maya tutarsa anneler, babalar, engelliler, yaşlılar, çocuklar gülecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşlarla röportaj

-Göle maya çalınmasından görüntü

-Genel ve detay

Haber:İZMİR,(DHA)

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Uluslararası Mersin Maratonu tamamlandı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Mersin Maratonu’nda 11 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin kişinin katılımı ile koşulurken renkli görüntüler yaşandı.

Kenyalı, Faslı ve Etiyopyalı atletlerin kendi alanlarında çeşitli rekorlar kırdığı maratonda Hassane Ahoucher 2 saat 11 dakika 21 saniyeli derecesi ile 1\'inci olurken, geçen yılın şampiyonu Moses Too 2’nci oldu. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki maraton startını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, MHP Milletvekili Baki Şimşek verdi. Bu yıl \'Mersin’e koş, Mersin’de koş’ sloganı ve \'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik\' temasıyla başlayan maraton, ilk kez IAAF Bronz Kategori standartlarında koşuldu. 11 farklı ülkeden gelen elit atletlerin katılım gösterdiği maratonda tekerlekli sandalye yarışçıları ile başladı. Daha sonra 42 kilometre maraton, 15 kilometre, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcu koşusunun da startı verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı maratonun 42 kilometrelik etabını 2 göğüs numarası ile Faslı Hassane Ahouchar 2.11.21’lik derecesi ile 1\'inci, geçen yılın şampiyonu Kenyalı Mosses Too 2.11.25’lik derecesi ile 2’nci, Kenyalı David Kiptui Tarus 2.12.05’lik derecesi ile 3’üncü oldu. Kadınlar da ise Kenyalı Truphena Chepchirchir 2.28.47’lik derecesi ile 1\'inci, Etiyopyalı Alemitu Ajeme Lema 2.31.36’lık derecesi ile 2’nci, Sırbıstalı Olivera Jevtic 2.41.09’lık derecesi ile 3’üncü oldu. 15 kilometre erkeklerde ise 2001 göğüs numarası ile Kenyalı Benard Cheruiyot Sang 44 dakika 17 saniye ile 1\'inci olurken, Thierry Ndikomwenayo 2\'nci oldu. Kimutai Kiplimo da 3’üncü oldu. 15 kilometre kadınlarda ise 2031 göğüs numaralı Dais Jepqtoo Kimeli 48 dakika 42 saniye ile 1\'inci olurken, Delvine Delin Meringor 2’nci, Juliet Chekwel de 3’üncü oldu. Maratonun tamamlanmasının ardından Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.Bu arada maratonda bazı gruplar ellerinde Türk bayrakları dövizlerle, çiftler kol kola, çocuklar da ebeveynlerin ile koştu. Maratona katılan sporculara Anamur Belediyesi tarafından alana getirilen bir kamyonla getirilen muz dağıtıldı. Karayolları 5’inci Bölge Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçiler de kadroya dikkat çekmek için koşarken renkli görüntüler yaşandı. Başkan Kocamaz, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen maratonun barış, kardeşlik ve hoşgörü teması ile koşulduğunu belirterek, yaklaşık 51 bin kişiye kentte ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kocamaz, önümüzdeki yıl yapılacak maraton için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, yoğun ilgi nedeni ile tüm sporculara da teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Sporcuların hazırlığı

- Yarışmacılar start çizgisinde beklerken

- Yarışmacılar çıkış yaparken

- Bakan Lütfi Elvan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,start düdüğünü çalarken

- Çocukların koşması

- Engelilerin koşması

- Bakan Elvan ile eşinin koşması

- Yabancı atletlerin birinci gelmesi

- Madalyalar verilirken

SÜRE: 08\'00\" BOYUT: 284.00 MB

Haber: Mustafa ERCAN - kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,(DHA)



