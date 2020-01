DHA YURT BÜLTENİ-9 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil\'e gömdük (1)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vatanı bölmek isteyenlerin üzerlerine F-16\'larla bomba yağdırdıklarını söyledi. Teröristleri Cudi, Tendürek ve Kandil\'e gömdüklerini belirten Erdoğan, \"Bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Teröristlere haddini bildiriyoruz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi.Böyle devam ederse 200-300, bin olacak\" dedi.

Bugün uçakla Kars\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor Salonu\'nda düzenlenen AK Parti 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce dışarıda bekleyen kalabalığa hitap etti. Soğuk havaya rağmen kendisini coşkuyla karşılayan Karslılar\'a teşekkür eden Erdoğan, \"Şu anda salonda kongrenin açılış konuşmaları yapılıyor. Sizler de maşallah bu havaya rağmen spor salonumuzun dışını hınca hınç doldurdunuz. Sizlere selam vermeden geçemeyiz. Önce sizlere bir selam, sonra da spor salonunda şöyle bir kelam\" diye konuştu.

\"HİÇ BİR BEŞERİ GÜCÜN ÖNÜNE EĞİLMEDİK\"

Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsün üzerinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karslıların kendisini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını söyledi. \"Bizler bugüne kadar hiç bir beşeri gücün önüne eğilmedik\" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"TERÖRİSTLERE HADDİNİ BİLDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ\"

\"Biz sadece rabbimizin huzurunda rükuda secde de eğildik. Bizim değerlerimizde asla kula kulluk yok. Sadece Allah\'a, Hakk\'a kulluk var. Bugüne kadar böyle geldik. İnşallah son nefesimize kadar da böyle gideceğiz. Sizi bu duyguların insanı olarak sevdim. İnanıyorum ki sizler de bizi bu duygularla sevdiniz. Benim sizden bir ricam var. 2019 farklı bir yıl. 2019 Mart\'ın da yerel seçimleri yapacağız, ardından Kasım\'da inşallah Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Hazır mısınız ? Fakat bunun için \'hazırız\' demek yetmiyor. Ne yapacağız şimdiden başlayıp inşallah Mart ve Kasım\'a kadar yoğun bir çalışma yapacağız. Ne diyoruz; Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bizim rabiamız bu. Biz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Azerisi, Terekemesiyle hepsiyle 80 milyon tek milletiz. Biz 780 bin kilometre kare vatan topraklarıyla tek vatan olacağız. Bizim en önemli simgemiz bayrağımız renk şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Bayrağımızla eş bir bayrak asla yok. Paçavralarla bizi aldatmya kalkmasın kimse. Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini de zannetmesin. Buna gayret edenlerin üzerine Cudi, Tendürek ve Kandil\'de F-16\'larla bombalar yağdırdıysak onları nasıl oralara gömdüysek bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Bu teröristlere haddini bildiriyoruz. Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkeyi bölmeye gayret etmeye devam ederlerse bu 100\'ler. 200\' 300\'ler hatta bin olacak. Benim milletimin huzur ve refahına kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği için varız bu ülkenin huzuru için varız. Bizim huzurumu kaçırmaya gayret edenler bunun bedelini ödeyecekler. Bu teröristlere asla el aman vermeyeceğiz.\"

UÇAK BİLET FİYATLARI PAHALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak bilet fiyatlarının pahalı olduğunu THY Yönetim Kurulu Başkanına söylediğini ifade ederek. \"Fiyatlar yaz- kış değişiyor muş. Bundan dolayı talep de artmış. Hele hele Sarıkamış bayağı hareketlenmiş. \'Şimdi bu şehitler diyarına bir hafta sonu seferleri artırın. Fiyatları da bir gözden geçirerek indirin\' dedik. Sağ olsun başkan da hemen yönetimi toplayıp gözden geçirerek değerlendireceklerini söyledi. İnşallah biz de bunu takip edeceğiz\" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama (3)



İL BAŞKANLIĞI BİNASINI AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karayoluyla geldiği Artvin’de partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Burada polisler tokalaşan Akşener daha sonra parti binasın açılışı için elindeki makası İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın eşi Gönül Aydın’a vererek kurdeleyi kesmeni istedi. Kesilen kurdele ile İyi Parti Artvin İl Başkanlığı binasını açıldı.

\"4’ÜNÜ DURAK ARTVİN\"

Parti binasında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, partinin kuruluşundan 1 ay 1 hafta geçtiğini, bugün 4\'üncü ili ziyaret ettiklerini söyledi. Genel Başkan Yardımcıları, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleriyle illeri gezdiklerini hatırlatan Akşener, \"İllerde ayrı ayrı esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Ben arkadaşlara gittiğimiz illerde yerel ürünlerden satın almalarını söylüyorum. Hem öğreniyor, hem dinliyoruz, hem talepleri alıyoruz. Hem de karınca kararınca o şehre bir miktar paramız kalsın diyoruz\" dedi.

\"26 YAŞINDAKİ BİR DOLANDIRICI İLE BU İŞİ NASIL TUTTUNUZ\"

Akşener, ABD\'de yargılanan Rıza Sarraf davası ile ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: \"Bir yıl evvel Rıza Sarraf kaçtıktan sonra veya kaçırıldıktan sonra yaptığımız il gezilerinde hükümeti uyaran pek çok şey söyledik. Türkiye devlet olarak ciddiyetini kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD\'nin kararını kabul etmiyorsunuz varsayalım. İran\'la ticaretimizi yapacaksınız ona da tamam. BM\'nin kararının İran\'la ticaret yapmaya bir engeli yok. Sadece İran\'a para ödeyemiyorsunuz. Diyelim ki İran\'dan petrol, doğalgaz veya başka bir şey aldınız. Bunun karşılığında Türkiye\'den ilaç, giyim eşyası, meyve, sebze veya Türkiye\'nin ürettiği her hangi bir ürünü satıyorsunuz. Bunun adı takas. Bu Sarraf meselesinden anlıyoruz ki bu takas işi ortadan kalkmış Türkiye\'nin ürettiği ürünlerin satılması yerine altın üzerinden bir abidik gubidik iş olmuş. Özü bu. Bazı insanlar zengin olmuş, bazı insanlar rüşvet almış. Bu ticaretten Türkiye\'nin elde etmesi lazım gelen gelir Türkiye\'ye girmiş mi hayır. Üretici ürettiği ürünü satmış mı hayır. Antalya\'da domates narenciye dalında çürürken siz altın üzerinden bir ticaret yapmışsınız o Türkiye\'ye ne kadar girdi, girmedi soru işareti. Adamın teki çıkıp \'Şuna rüşvet verdim\' şeklinde bir mahkeme. Siz bu ülkeyi yönetirken o kadar gayri ciddi davrandınız ki hükümete söylüyorum maden bir kararı tanımıyor dunuz tamam buna bir şey de demiyoruz. Kardeşim 26 yaşında bir dolandırıcı ile siz bu işi nasıl tuttunuz. Bu iş ortaya çıktığında bu 26 yaşındaki dolandırıcı olduğu anlaşılan şahsın hayırsever bir işadamı olduğunu en yüksek ağızdan nasıl söylediniz? Jet hızıyla üzerindeki soruşturmayı nasıl kapattınız? Cari açığımızı kapattığını nasıl iddia ettiniz? Hadi bunları geçtik. Siz nasıl bir devlet yönetiyorsunuz ki nasıl gayri ciddiniz ki bu adam elini kolu sallaya salaya ABD\'ye gidiyor ve itirafçı oluyor.ö

\"BUNUN ADI CİDDİYETSİZLİKTİR\"

Hükümete bu konuda eleştiriler yönelten Akşener sözlerine şöyle devam etti: \"Şimdi aynı şekilde \'Hayırsever işadamı\' denilen şahıs ABD, CIA ajanı FETÖ’nün kriptosu. Bütün bunlar diyelim ki doğru, siz nasıl bir devlet yönetiyorsunuz? Siz nasıl bir hükümetsiziniz ki sizi önüne gelen kandırıyor. Şimdi sizi FETÖ kandırdı, sizi bir ara Putin kandırdı, Obama, Merkel kandırdı. Sizi herkes kandırdı en son en mutemet adamınız Reza Bey kardeşiniz de kandırdı. Böyle bir devlet, hükümet yönetme modeli olamaz. Bunun adı ciddiyetsizliktir. Amerika’da ortaya çıkan bu çirkinlik Türkiye’nin itibarını yurt dışında iki paralık etmiştir. İYİ Parti olarak bizim buna müsaade etmememiz mümkün değildir. O mahkemede Türkiye’nin mağdur ülke olarak müdahil olması gerekmektedir. Çünkü bu kadar paralar uçuşmuş havada Türk hazinesine ne girmiştir? Dolayısıyla burada mağdur olan Türkiye’dir, mağdur edilen Türk milletidir. O nedenle \'Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bekasının eşittir Türkiye’nin bekasıdır\' algısının yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ve ‘şuna rüşvet verdim’ diye anlattığı şahısların çok hızlı bir şekilde Türkiye’de soruşturulması gerekmektedir, Türkiye’nin itibarı açısından. Diğer taraftan bu kadar Türkiye’yi iki paralık eden bu zigzaglara bir an evvel son verilmesi gerekmektedir. Biz milletimizi ve devletimizi bu konuda mağdur görüyoruz.\"

\"NE ENİŞTEYMİŞ. BU ENİŞTE DARBELERİ HABER VERİYOR\"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili \'dekont\' iddialarına yönelik de konuşan Akşener, şöyle konuştu: \"Sayın Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği dekontlar var bir başka konu. Alışık olduğumuz bir tarz. ‘Sahte, fotokopi, aslını isteriz, oraya-buraya dağıtın’ falan. Bunların hepsi yapıldı- edildi. Orada çok ilginç bir şey var. Giden para deniliyor, Sayın Cumhurbaşkanı ‘Hayır onlar gelen para’ dedi. Görüyoruz ki, 2017’de bu Man Adası için bir kanun çıkarılmış. Soru şu: Bu paralar hangi şirket hangi iş yaptı da kazanıldı. Esasında bu paraların kaynağıdır mesele. Ahlaki olarak bir Cumhurbaşkanın oğlu, torunu, dünürü vs vergi verilmeyen bir yere kazancını göndermesi gayri ahlakidir. Bu özel kalem bu 1.5 milyon doları nasıl kazandı kardeşim? Ne enişteymiş. Bu enişte darbeleri haber veriyor. Milyon dolarları kazanabiliyor. Emekli öğretmen bu arkadaş. Bu nasıl becerikli bir enişte? Emekli maaşından bu kadar paraları mı biriktirdi de mi yolladı? Dolayısıyla bu mesele çok su kaldırır. Türkiye’de yolsuzluğun, rüşvetin, ciddiyetsizliğin ne hale geldiğini gösteren ve Türkiye’yi dünyada iki paralık eden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.ö

Bu arada Akşener’in Trabzon\'dan Artvin\'e götürüldüğü otomobilin arka camında Atatürk imzasının bulunduğu da dikkat çekti.

(Özel) - CHP\'li Bingöl: Türkiye\'nin itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti vekilleridir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ABD\'de davası devam eden Reza Zarrab ile ilgili TBMM\'ye sundukları araştırma komisyonu önergesinin Ak Partili milletvekilleri tarafından reddedildiğini belirterek, \"Türkiye\'nin bugün skandal ülkesi olmasının, Türkiye\'nin bu kadar itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti milletvekilleridir\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Gaziantep\'te partisinin 36\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Bir restoranda düzenlenen ve CHP Gaziantep milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ ile partililerin de katıldığı kongrede konuşan Tekin Bingöl, ABD\'de davası görülen Reza Zarrab ile ilgili 17-25 Aralık sürecinde meclise komisyon kurulup ilgili araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne verilen önergelerinin reddedildiğini hatırlattı. Tekin Bingöl, Ak Parti\'nin, Türkiye\'yi itibarsızlaştırdığını öne sürerek, şunları söyledi:

\"16 yıllık gerici Ak Parti iktidarı, Türkiye\'yi itibarsızlaştırdı. Dünyadan kopararak yalnızlaştırdı ve her geçen gün daha da sıkıntılı bir sürecin içine adeta sürüklüyor. Bir Reza Zarrab davası var. Biz bu davayla ilgili 17-25 Aralık döneminde, arkadaşlarımız parlamentoya bir önerge verdiler. Bir komisyon kuralım ve parlamentodaki bu komisyon, yolsuzlukları araştırsın, her şey gün yüzüne çıksın ve gereği yapılsın. 264 anlı şanlı Ak Parti milletvekilleri tarafından bizim verdiğimiz o komisyon önergesi reddedildi. Türkiye\'nin bugün skandal ülkesi olmasının, Türkiye\'nin bu kadar itibarsızlaştırılmasının baş sorumlusu Ak Parti milletvekilleridir.\"

Konuşmaların ardından mevcut İl Başkanı Hayri Sucu ile Ali Şimşek\'in aday olduğu kongre, delegelerin oy kullanmasıyla devam etti.

Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu\'nun iddiaları için konuştu: \'Bunlar paçavra\' (2)



\"CHP KAÇAK YAPILARA GÖZ YUMDU\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Mehmet Özhaseki, Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve İşkur Müdürlüğü\'nün Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi\'ndeki yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende Ak Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Sami Dedeoğlu ile Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bakanlık üst düzey yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada şöyle dedi: \"Depreme hazırlık yapıyoruz. Trilyonlar harcayacağız ki depreme dayanıksız binaları düzeltelim. Neden yapıyoruz? 1.5 milyon kaçak yapı ve tehlikeyi giderebilmek için yapıyoruz. Biz doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Çevreyi kirlettirmeyeceğiz. Şehircilikle ilgili faaliyetlere, belirli standartlar getirmek istiyoruz. Ancak, geçmişten gelen sorunlar yakamızı bırakmıyor. Gördüğüm en dobra lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her şeyi dobra dobra söylüyor. Biz silüeti bozuk yapılar için de tehlike taşıyan yapılar için de mücadele ediyor, hazırlık yapıyoruz. Bizden önce yerel yönetimlerde 4 dönem CHP vardı. Kaçak yapılara göz yumdular, gecekondular yaptırdılar; sonra ne oldu? Bu gecekonduların yeşil alana, sosyal alanlara, okula, hastaneye, yola, kanalizasyona, suya elektriğe ihtiyacı oldu. 2000\'li yılların başlarında kimliksiz şehirler ortaya çıktı. Bunlar şehirlere ihanet değildir de nedir? Haliç\'i çamurla doldurdular. Çöp dağları patladı, insanlar öldü. Bozuk yapılara göz yumuldu. Şimdi bunları düzeltmek için trilyonlar harcıyoruz.\"

\"ASIL TEHLİKE, AT İZİ İLE İT İZİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK\"

Bakan Özhaseki, Türkiye üzerine oynanan oyunlar olduğunu, FETÖ/PDY\'nin yurt dışında ajanlık yaptığını, ülke aleyhine çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: \"Ülkeyi sıkıştırmaya çalışıyorlar, hazır olda dursun istiyorlar, Suriye\'de sınır çizmeye çalışıyorlar. Siz orada her şeyi yapacaksınız, Türkiye müdahil olmasın diyeceksiniz. Orası bizim güvenliğimizi ilgilendiriyor. Orada olacağız. Kumpaslar kuracaklar, birilerini konuşturacaklar. Konuştursunlar sorun değil. Böyle yapmaları benim garibime gitmiyor. Bizim içeridekilere ne demeli, sözcülüğünü yapanlara ne demeli. Kumpaslar oradan devam ediyor. \'Efendim siz bunlarla beraber olmuştunuz.\' 5 yıl öncesine kadar bunlara selam vermeyeniniz var mıydı? Bu kadar hainlikleri belli olduktan sonra elini sıkmak kadar kötü bir şey olamaz. Asıl tehlikeli olan bunların sözcülüğünü yapmak, at izi ile it izini birbirine karıştırmak. Bu oyunları oynayanları biliyoruz. Onlara göre tedbirler alıyoruz.\"

\"MUHALEFET EDEBİLİRSİNİZ AMA KUMPAS KURMAYA HAKKINIZ YOK\"

Özhaseki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Özhaseki, şunları kaydetti: \"Man Adası varmış, Cumhurbaşkanımızın yakınları oraya para aktarmış. Peki, verin belgeleri; yok vermediler. Bari gazetecilere verin dedik, en sonunda gazetecilerle paylaştılar. Bu yaptıklarını ben yadırgamadım. Bundan 5-6 yıl önce bu zat çıktı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'yle ilgili yolsuzluk iddialarında bulundu. O dönem, CHP\'li bir grup milletvekili Kayseri\'ye geldi. Yapılan yargılamayla tüm belgeler ortaya çıktı. İnsanda utanma olur. Şimdi TV\'lere çıkıp, dava kaybetmediklerini söylüyorlar. Ancak biz bunlardan 98 bin 700 TL aldık. Hadi inkar edin de göreyim. İsterlerse makbuzlarını ortaya koyarım. Bu aldığımız paralarla millete sucuk dağıttık. Muhalefet edebilirsiniz ama kumpas kurmaya hakkınız yok. Bizimkiler bunu yapıyor. CHP, FETÖ\'nün temsilciliğini yapıyor.\"

Bakan Özhaseki, daha sonra bir özel İngilizce dil kursunun ve Melikgazi Belediyesi tarafından Belsin semtinde yaptırılan 7 mahallenin yararlanacağı Taha Carım Bulvarı\'nın açılışını yaptı. Bakan Özhaseki, bu yatırım nedeniyle Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'a teşekkür etti.

Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi\'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (2)

BAKAN ÖZLÜ: 500 MİLYON LİRALIK DESTEK PROGRAMI AÇIKLADIK

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte TÜYAP Fuar Merkezi\'nde Endüstri Zirvesi ve Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı\'nı ziyaret etti. Burada firmaların standlarını gezerek bilgi alan Bakan Faruk Özlü, daha sonrasın da ise basın açıklaması yaptı.

Bursa\'da güzel bir fuarı ziyaret ettiklerini dile getiren Bakan Dr. Faruk Özlü, \"Türkiye bakın büyüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye daha da büyüyecek. Tabii Türkiye, sanayi ve teknolojiyle büyüyecek. Bugün bu fuarda gördüklerim beni çok umutlandırdı. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye sanayisi kendi teknolojisini üretecek. Türk sanayisi, teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten bir yapıya kavuşacak. Bizim bütün çalışmalarımız Türkiye\'nin daha yüksek katma değerli ürünler üretebilmesi, daha fazla kar etmesi daha fazla büyümesi üzerinedir. Bakın teknoloji eşittir katma değer demektir. Teknoloji eşittir, yüksek kazanç demektir ve teknoloji rekabet gücü demektir. Teknoloji ihracat demektir, bütün bunları topladığımız zaman Türkiye\'nin büyümesi demektir\" dedi. \"Türkiye teknoloji ile büyüyecek\" ifadesini kullanan Bakan Dr. Faruk Özlü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"FUARDA GÖRDÜKLERİM BENİ UMUTLANDIRDI\"

\"Türkiye sanayisiyle büyüyecek ve bugün bu fuarda gördüklerim umutlandırdı. İnşallah böyle fuarların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Biz bakanlık olarak hükümet olarak bunları destekleyeceğiz. Bakın bu sene KOSGEB\'den 500 milyon liralık bir destek programı açıkladık. Bu program ithal sanayi ürünlerinin yerleştirilmesi programıdır. Bu program kapsamında yurtdışına ithal ettiğimiz sanayi ürünlerini Türkiye\'de üreteceğiz ve Türk sanayisinin bunların tasarımı geliştirilmesi için bir defaya mahsus masraflarının ya tamamını ya da bir kısmını destekleyeceğiz.\"

Direksiyonda kalp krizi geçirip, motosiklete çarptı

ANTALYA\'da, Merdin Kaya\'nın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünden çıkan kapalı kasa minibüs, Semih Tunç\'un yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, Kaya ve Tunç yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'nde saat 11.30 sıralarında 07 CHV 86 plakalı tipi minibüsle hareket halinde olan Merdin Kaya, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kaya\'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, kontrolden çıkarak Semih Tunç yönetimindeki 07 DL 872 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Semih Tunç kaldırıma savrulurken, minibüs ise altına aldığı motosikleti yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kaya ve Tunç, ambulansla hastaneye götürüldü. Başından yaralanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya\'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kilis\'te Suriyeli çocuklara mont ve bot

KİLİS\'te barınan Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara, kışlık mont ve bot dağıtıldı.

Mahalle muhtarları tarafından tespit edilen, Suriye\'deki iç savaşta babalarını kaybeden yetim ve öksüz çocuklara, Deniz Feneri Derneği tarafından kışlık mont ve ayakkabı dağıtıldı. Mont ve ayakkabılarını alan Suriyeli yetim ve öksüz çocukların sevinçleri gözden kaçmadı.

Deniz Feneri Kilis Temsilcisi Ahmet Urfalıoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetim çocuklara mont ve ayakkabı dağıttıklarını belirterek, \"Her cumartesi, yetim çocukları buraya toplayarak mont ve bot ayakkabı giydirerek göndermekteyiz\" dedi.

Kasa hırsızı yakalandı

KOCAELİ\'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde iki iş yerine girerek kasalarda bulunan 30 bin lira, 20 lira değerinde döviz ve 50 bin TL\'lik çek çalan 5 hırsızdan biri İstanbul\'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmit ve Kartepe\'de bulunan iki iş yerine giren hırsızlar, açtıkları iki kasadan 30 bin lira, 20 bin lira değerinde döviz ve 50 bin liralık çek çaldı. Hırsızların bir iş yerinden güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı da çaldığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve mobese kameralarını inceleyerek, hırsızların kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen aracın İstanbul Avcılar\'da bulunduğu tespit edildi. Polisin operasyonuyla M.H.D. yakalandı. M.H.D. adliyeye sevk edilirken, 4 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Gazeteci Cafer Yarkent\'e meslektaşlarından son görev (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir\'de yaşamını yitiren gazeteci Cafer Yarkent için, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'ndeki törenin ardından Alsancak Hocazade Camii\'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Buradaki törene Yarkent\'in ailesi, sevenleri, arkadaşları ve gazetecilerin yanı sıra İGC Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de katıldı. Yarkent, kılınan namazın ardından Foça Yenibağarası Kabristanı\'nda toprağa verildi.

İzmir\'de İyilik Var

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi\'nin organizasyonuyla bir araya gelen 103 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 3 bin gönüllünün bulunduğu \'İzmir\'de İyilik Var Hareketi\', karşılık beklemeden, eleştirilme endişesi yaşamadan çevresine iyilik yaptı.

İzmirliler, Gündoğdu Meydanı\'nda bir iyilik yapmak için buluştu. Kimi Kızılay\'ın standında kan bağışı yaparak hastalara umut olurken, kimileri de dağıttığı şeker ve oyuncaklarla çocukları mutlu etti. Geçen yıl \"İzmir\'de iyilik var\" sloganıyla yola çıkan derneklerin oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu, bu yıl teması engellilik olan \'İzmir\'de İyilik Var Hareketi\'nin yalnızca İzmir\'i değil tüm Türkiye\'yi sarması dileğinde bulunarak herkesi iyilik yapmaya davet etti. Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, bir hafta süresince farklı kurum ve kuruluşların bu etkinliğe destek verdiğini anlattı. İzmir\'deki 103 dernek veya kulüp temsilcilerinin farklı yerlerde çöp topladığını ya da engelli merkezlerini ziyaret ederek yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Çimenli, şöyle konuştu: \"Amacımız yılda bir kez bile olsa iyiliği hatırlatmak. Bu yıl ilgi çok yoğun. Meydanda yaklaşık 3 bin kişi var. İyilik yapmak isteyenler kan, organ ve kök hücre bağışı standını ziyaret ederek neler yapabileceklerini öğreniyor. Biz belki küresel ısınmayı durduramayız ama komşumuzun hatırını sorup bir ihtiyacı için destek verebiliriz. Bu yıl engelliler için bir araya geldik. Gelecek yıl kadın, çevre, mülteciler ya da şiddet gibi alanlarda olumlu mesajlar verebiliriz. Şikayet etmek istemiyoruz. \'Ben yaparsam dünya değişir\' diyoruz. Umuyoruz ki gelecek yıl daha da büyüyerek etkinliğimizi tam bir festival havasına dönüştüreceğiz.\"

GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Gündoğdu Meydanı\'nda biraraya gelip #iyiliktedeengeltanımam, #izmirdeiyilikvar etiketlerini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan Yaşar Üniversitesi öğrencileri Kızılay\'ın mobil kan bağışı birimine ilgi gösterdi. Dokuzuncu kez kan bağışı yaptığını söyleyen 26 yaşındaki Ömer Mert, bir iyilik yapmak için elinden geleni yerine getirdiğini söyledi. Yaşar Üniversitesi\'nde sosyal sorumluluk dersi aldıklarını anlatan Gizem Küçükkurt ise düzenli kan bağışı yapamasa da sokakta gördüğü çocuklar için çok duyarlı olduğunu dile getirdi. Çocuklara süt yada çikolata alarak ufak hediyelerle mutlu etmeye çalıştığını dile getiren Küçükkurt, Türk toplumunun bu konuda oldukça duyarlı olduğunu söyledi.

Her yaştan İzmirlinin güzel havayı fırsat bilerek destek verdiği buluşmada üniversite öğrencilerinden Gökçen Ceren Coşkun ve Elif Turan ise çocuklara çeşitli süs eşyaları ve oyuncaklar dağıttı.

Muhtar kazada öldü

ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, lastiği patlayan TIR\'ın karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille çarpıştığı kazada, Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı 63 yaşındaki Nazif Bilgin öldü.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Biga Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale\'den Balıkesir\'in Bandırma ilçesi yönüne giden Bulgaristan uyruklu şoförün kullandığı SR 1840 AB plakalı TIR\'ın otogar önünde lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı Nazif Bilgin\'in kullandığı 17 LH 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada TIR\'ın altında kalan otomobildeki Bilgin, kaza yerinde öldü. Savcılık tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muhtar Bilgin\'in cesedi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğretmen, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

NİĞDE\'de İngilizce öğretmeni 35 yaşındaki Ş.G., 15 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Niğde\'de bir lisenin 2\'nci sınıf öğrencisi S.D., ailesine, İngilizce öğretmeni Ş.G.\'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine öğretmen gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen öğretmen, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

