DHA YURT BÜLTENİ-9

Karamollaoğlu: Dünyanın neresine bakarsanız bakın kan ve gözyaşı var



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu maalesef İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi yaralıyor\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberinde Refah Partisi Van eski Milletvekili Fethullah Erbaş ile birlikte, partisinin Batman\'daki il istişare toplantısına katıldı. Kültür Merkezi Konferans Salonu\'ndaki toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan Karamollaoğlu, Mısır\'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak, \"Birlik,beraberlik istiyorsak, önce kucaklaşmalıyız. En zengin hazinemiz aklımızdır. Bugün için yaşadığımız dünyayı iyi değerlendirmeliyiz. Dünyada istenmeyen olaylar yaşanıyor. Mısır\'da yaşanan olayda 300 insan hayatını kaybetti. Bu insanlar cami içinde hayatını kaybetti. Bu saldırıyı insanlık ve Müslümanlık adına yaptıklarını söylüyorlarsa, Allah bunlara akıl, fikir versin. Bu nasıl Müslümanlık? Caminin içinde insanları katledeceksiniz, \'Bunu Allah için yaptık\' diyeceksiniz. Bu çılgınlıktan başka bir şey olamaz. Maalesef bu kan ve gözyaşı, Ortadoğu ülkelerinde yaşanıyor. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her yerde kan ve gözyaşı var. Bu olayların çoğu İslam ülkelerinde yaşanıyor. Bu da bizi derinden yaralıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- SP Genel Başkanı\'nın salona girmesi

- Salondan görüntüler

- Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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Elektrik akımına kapılan fabrika güvenlikçisi öldü

Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Gören, elektrik trafosunda akıma kapılması sonucu öldü. Ölen işçinin otomobilinin olay yerinde 3 kilometre mesafede terk edilmiş bulunması üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Ergene\'nin Velimeşe Mahallesi Hacışeremet mevkiinde bulunan özel bir firmaya olan ancak kullanılmayan tuğla fabrikasının elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gören\'in güvenlik binasında olmadığını fark eden diğer güvenlik görevlisi aramaya başladı. Trafo kapısının açık olması üzerine içeriye giren güvenlik görevlisi, Gören\'in cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Gören\'in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Haberi alan Murat Gören\'in ailesi de olay yerine gelerek burada gözyaşlarına hakim olamadı. Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde bir süre inceleme yaparak ailesinden bilgi aldı. Ancak ölen Murat Gören\'in aracının fabrika önünde olmadığı fark edildi. Ailesinin oğullarının gece aracı ile işe geldiğini belirtmeleri üzerine jandarma fabrika çevresinde aramada bulundu. Gören\'in otomobili olay yerine yaklaşık olarak 3 kilometre mesafedeki Velimeşe Mahallesi girişinde bulunan tren istasyonu mevkinde terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından ölen Gören\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafodan detaylar

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Cenaze aracının gelişi

-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

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Engelli gencin annesi: Oğlumu kurtarın



BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğuştan zihinsel engelli olan ve iki kez kalp ameliyatı geçiren Ercan Saman (28) sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Engelli gencin annesi Sebahat Saman, \"Oğlumun yeşil kartı var. Devlet hastanelerine götürdük, doktorlar ameliyatın çok riskli olduğunu söyledi. Özel hastane şartlarında ise bu ameliyatın mümkün olduğunu öğrendik. Ancak doktor ve hastane masraflarını karşılayacak gücümüz yok\" dedi.

Saman Ailesi\'nin üç çocuğundan biri olan doğuştan zihinsel engelli Ercan Saman, 2009 ve 2016 yıllarında kalp rahatsızlığı nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Ercan Saman ikinci ameliyat ardından bağırsaklarından rahatsızlandı. Bağırsaklarında baloncuk oluşan ve karnı şişen Ercan Saman ameliyat oldu, ancak sağlığına kavuşamadı. Oğluna 28 yıldan bu yana bir bebek gibi baktığını belirten engelli gencin annesi Sebahat Saman, şöyle devam etti: \"Ben onu hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Onu normal bir evlat gibi hayatıma soktum. Ailemden, akrabalarımdan ve çevremden hiç kimse onu dışlamadı. 2009 yılında rahatsızlık geçirdi. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdük, kalbinin kan kaçırdığını söylediler. Bu tür rahatsızlığı olan insanların bu kadar yaşadığını ve yapacak hiçbir şey olmadığını belirterek, bizi eve gönderdiler. Aynı şeyi başka doktorlar da söyledi. Bunun üzerine bir televizyon kanalına başvurdum, kalp hastalarıyla ilgili bir programa bağlandım. Oradan beni İstanbul’da bir özel hastaneye yönlendirdiler. Gittik, oğlumun ameliyatını yaptılar. Ameliyat sonrası 14 yıl boyunca bir sıkıntı çıkmayacağını belirttiler ama aradan geçen 7 yıl sonra 2016 yılında tekrar rahatsızlandı. Yine İstanbul’daki doktora gittik, bizi kabul etti. Oğlum 18 yaşını geçtiği için babasının sigortasından yararlanamadı. Engelli olduğu için de yeşil kart sahibi. Özel hastaneden ameliyat olması gerektiği için bize 45 bin liralık bir hesap çıkardılar. Ameliyata giren doktorlar para istemedi, hastane masrafını ödememiz gerekti. 20 bin lira tutan hastane masraflarını da eşim kredi çekerek ödemek zorunda kaldı.\"

\'BAĞIRSAKLARINDA BALONCUK OLUŞTU\'

İkinci ameliyat ardından oğlunun sağlığına kavuştuğuna sevindiklerini ifade eden anne Sebahat Saman, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ameliyattan 6 ay sonra bağırsaklarında baloncuk oluşmuş. Bozüyük’te olduğumuz bir sırada baloncuğun biri patladı. Oradaki devlet hastanesine götürdük. Bir şey yapamayacaklarını söylediler. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdük. Onlar da Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne yönlendirdi. Doktorlar, ameliyatın çok riskli olduğunu söyleyerek çocuğumu ameliyata aldı. Ameliyat olan oğlum 25 gün hastanede yattı, sonra taburcu oldu. Ancak oğlumun bağırsaklarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. İnegöl Devlet Hastanesi\'nde kolonoskopi yapıldı, tomogrofi çekildi, sonuçlar iyi çıkmadı. Karın fıtığı var, sancıları da çok arttı.\" Anne Sebahat Saman, \"Görüştüğüm profesör bana ameliyatın özel hastanede yapılabileceğini, bunun da çok masraflı olduğunu söyledi. Maddi gücümüzün olmadığını anlattım. Sağlık Bakanlığı\'nın oğluma sahip çıkmasını istiyorum. Oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Yoksa bir anne olarak oğlumun yokluğunu kaldıramam. Engelli de olsa o benim oğlum. Ben ona 28 senedir küçük bir bebek gibi bakıyorum. O yüzden ne olur oğluma yardım edin\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Gözü yaşlı Annenin açıklaması

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Yarım asır önce mezun olan öğrenciler yeniden biraraya geldi

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan öncülüğünde Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu 1964-1965 mezunları 52 yıl sonra tekrar aynı okulda bir araya geldiler.

Vali yardımcısı Nevzat Sinan ,Babasının görevi nedeniyle küçüklük yıllarını geçirdiği ve ikinci memleketim diye dile getirdiği Nevşehir\'de ilkokulunu beraber okuduğu tüm sınıf arkadaşlarını bu özel güne davet etti. Nevzat Sinan konuşmasında,\" Sevgili arkadaşlarım yarım asır önce yani 52 sene önce bu içerisinde bulunduğumuz binada nefes aldık. Hayata atıldık. Çok uzun bir süre yarım asır, bir ömür, ben arkadaşlarımı bulmanın gururunu yaşıyorum. Okulumuzun önünde görmüşünüzdür iki tane çeşme var bu binamız ve çeşmemiz 1925 yılında yapılmış,1925 yılını şöyle gözünüzün önüne bir getirin ülke çok büyük bir savaştan çıkmıştı kurtuluş savaşında ülke yoksulluk içerisinde ülkede hiçbir şey yok. Fabirakalar yok. O dönemde bile büyük önder Atatürk Nevşehirin ileri gelenleriyle birlikte ve o dönemde Nevşehir il bile değilken küçük bir kasaba böyle büyük ve dev bir binayı eğitimin emrine vermiş bu büyük önder Atatürk’ün eğitime verdiği önemin en büyük ifadesidir. Andımızı okuduk küçükleri sevmektir dedik 52 senedir biz hala seviyoruz büyüklerimizi saymakla büyüdük hepimiz hala sayıyoruz, ilkemizin ileri gitmek olduğunu söyledik hepimiz bu ülkenin ne kadar ileri gitmesi gerekiyorsa hepimiz çaba sarf ettik.\" dedi. 52.Yıl sonra bir araya gelen arkadaşlar özlemlerini giderirlerken Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in elinden yeniden karne aldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Vali yardımcısı Nevzat Sinan’ın konuşması

-Ticaret Odası başkanı M.Arif Parmaksızın konuşması

-Sınıfta 52 yıl sonra bir araya gelen topuluktan genel ve detay görüntü

-Ölen arkadaşlarının masasına karanfil koymalarından genel görüntü

-Milli eğitim müdürü Murat Demir’in karne dağıtmasından genel ve detay görüntü

5 Dakika 56 Saniye 376 -MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

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Balkonlardan evlere giren hırsızlar yakalandı

İZMİT ve Gölcük\'te balkon kapılarını açarak girdikleri 5 evden ziynet eşyaları ve para çalan 2 hırsız yakalandı.

İzmit ve Gölcük\'te zemin ve birinci katlarda bulunan 5 evin balkon kapılarını açarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği 23 yaşındaki Y.E.K. ve 21 yaşındaki K.K\'yı yakaladı. K.K\'nın çeşitli suçlardan 33 suç kaydının, Y.E.K\'nın ise 4 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. 2 zanlı emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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\'BodRUN Ultra Maratonu\'nda ödül gecesi



Bodrum\'da düzenlenen \'BodRUN Ultra Maratonu\' sona erdi. Yarışta dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Bodrum\'da, Unlimited Academy tarafından Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bahçeşehir Koleji Bodrum\'un desteğiyle ikincisi gerçekleştirilen \'BodRUN Ultra Maratonu\' dün tamamlandı. Yarışlarda, 10 kilometre kategorisi genel klasmanda, kadınlarda Benhür Öncel, erkeklerde ise Mehmet Aydıngör birinci oldu. 30 yaş altı kadınlarda Sinem Bakar Erdem, erkeklerde İbrahim Can Sarı; 30-39 yaş kategorisinde Serpil Kurd, erkeklerde Bayram Peker; 40-49 yaş kadınlarda Gönül Babayiğit İrez, erkeklerde Çelebir Erkal; 50-59 yaş kadınlarda Fatma Anter, erkeklerde Yılmaz Karabulut birinci oldu. 23 kilometre genel klasmanda kadınlarda İpek Öztüzün, erkeklerde ise Ahmet Bayram birinciliği elde etti. 30 yaş altı kategorisi kadınlarda Çağla Şengör, erkeklerde Tolga Kuş; 30-39 yaş kadınlarda Serpil Budak, erkeklerde Murat Tanınmış; 40-49 yaş kadınlarda Zekine Pündük, erkeklerde Hasan Onat; 50 yaş üstü kadınlarda Nurdan Oktar erkeklerde Yaşar Anter ise birinci olarak ipi göğüsleyen isimler oldu. 50 kilometre genel klasmanda yarışı ilk sırada tamamlayan isimler kadınlarda Natalia Senyovskaya, erkeklerde Ömer Oklu oldu. 30 yaş altı kadınlarda Katife Keskin, erkeklerde Servet Mutlu Tozkar; 30-39 yaş kadınlarda Pınar Ulus, erkeklerde Mehmet Zahir Kül; 40-49 yaş kadınlarda Nergis Curtis, erkeklerde Gökmen Aras; 50 yaş üstü kadınlarda Sema Buldanlıoğlu erkeklerde de Hüseyin Polat birinci olarak dereceye girdi. 100 kilometre genel klasmanda kadınlarda Sevil Toker, erkeklerde ise Mustafa Kızıltaş birinci oldu.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törenle verildi. Törene Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, sporcular ve antrenörler katıldı. Kocadon, törendeki konuşmasında, \"Bodrum\'da, bu güzel kalabalığı görmekten çok mutlu oldum. Gelecek yıllarda, daha geniş katılımlı yarışlar düzenlenmeyi hedefliyoruz\" dedi. Yarışlarda genel klasmanda dereceye girenler kupa, yaş kategorilerinde dereceye girenler ise anı tabağı ile ödüllendirildi. 100 kilometrelik etabı tamamlayabilen tüm sporculara da kupa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ödül töreninden görüntüler

-Kupaların ve ödüllerin verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), (DHA)