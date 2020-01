DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KARS\'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, DONARAK ÖLDÜ

KARS\'ta meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü donarak hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Selçuk Vural yönetimindeki 06 DZ 6602 plakalı otomobil, Kars-Iğdır karayolu Hanlar geçidi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Havanın aydınlanmasıyla kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Vural\'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi. Vural\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Digor Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölgede etkisini sürdüren tipi nedeniyle yolda zaman zaman yaşanın sıkıntıları gidermek için karayolları ekipleri de seferber oldu. Karayolları ekipleri yol kenarında gün boyu kar temizliği yaptı. Trafik ekipleri de yolda kontrollerini artırarak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2)DOĞU KARADENİZ\'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçidinde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı geçitte zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yolda temizlik çalışması yaptığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

TONYA\'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışıyla Tonya ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. İlçede yaylalarındaki vatandaşlar da hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Sonbaharla birlikte sararan yaprakların üzerinin karla kaplanması bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede karla birlikte sonbaharın eşiz uyumu da görenleri kendisine hayran bıraktı.

RİZE\'DE 10 KÖY YOLU KAPANDI

Rize\'nin İkizdere ve Çamlıhemşin İlçeleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede 10 dolayında köy yolu ulaşıma kapandı. Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi de kardan ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım trafiğe açılan Ovit Tüneli\'nde veriliyor. Tünel güzergahındaki Sivrikaya Köyü civarında bazı araçlar yolda kaldı.

ARTVİN\'DE KAR ETKİLİ OLUYOR

Artvin’de dün başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Şavşat- Ardahan karayolu Sahara geçidi ve Borçka- Hopa Cankurtaran geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Artvin’in yükseklerinde etkili olay kar yağışı sonucu Kafkasör Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası beyaza bürüdü.

3)BAKAN EROĞLU: SURİYE\'NİN MUTLAKA YENİDEN İNŞASI GEREKİYOR

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye\'nin Türkiye\'nin gönül coğrafyası içerisinde bir ülke olduğunu belirterek, \"Suriye\'nin mutlaka yeniden inşası gerekiyor. Suriye\'yi maalesef bazı güçler perişan etti\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da bir otelde düzenlenen Termal ve Çamur Festivali\'ne katıldı. Bakan Eroğlu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soğuk ve kar yağışlarının başladığını hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Perşembe gününden itibaren Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerimizde yağışlar devam edecek\" dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Araç sahiplerine kar lastiği takma mecburiyeti olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Onlara bir tavsiyem var. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesinden mgm.gov.tr\'den gidecekleri yol güzergahlarına ait bilgiler var. Gidecekleri noktayı yazıp buradan bakarlarsa yol durumunda ne var, sıcaklık veya don olayı var mı, yağmur veya kar var mı görme imkanları olacak. Basın mensupları vasıtasıyla bunun mutlaka duyurulmasını istiyoruz. Bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz akıllı telefonlar için bir hizmet başlattı. Bu uygulamayı akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz zaman, bütün uydu görüntüleri, hava sıcaklıkları, rüzgar durumu, şiddetli yağış vesaire konularda bilgileri buradan görmek mümkün. Bu uygulamayı indirerek bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyorum\" dedi.

\"BAZI GÜÇLER PERİŞAN ETTİ\"

Soçi\'deki zirveyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Eroğlu, Suriye\'nin Türkiye\'nin gönül coğrafyası içerisinde bir ülke olduğunu vurguladı. Bakan Eroğlu, \"Suriye\'nin mutlaka yeniden inşası gerekiyor. Suriye\'yi maalesef bazı güçler perişan etti, hain Esad, Suriye\'nin tamamen harap olmasına, ben her tarafını gezdim o güzelim Humus, Halep dolayısıyla maalesef harap oldu, yıkıldı, yakıldı ve bombalandı. Dolayısıyla buranın yeniden ayağı kalkması gerekiyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE DE ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEKTİR\"

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriyelilerin yerleştiği bölgelerde gerekli hastane, sağlık tesisleri, içme suyu temini gibi çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Eroğlu, \"Türkiye olarak biz de destek vereceğiz. Ama bilhassa Suriye\'yi bu şekilde yıkıp, yakan bazı ülkeler var, karıştıran ülkeler. Onların da ellerini ceplerine atmaları lazım. Suriye\'nin yeniden inşası şarttır. Türkiye de elinden gelen gayreti gösterecektir\" dedi.

\"BUNLARIN İNİNE GİRİLDİ\"

FETÖ terör örgüt üyelerinin Almanya\'da yeniden yapılanmaya çalışmaları ve para toplamalarının sorulması üzerine Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de örgütün üzerine gidiyoruz. Hakikaten FETÖ tarihimizdeki en alçak, en kanlı terör örgütü. Bu hain Türkiye\'nin başına çok büyük çorap örmek istedi ama 15 Temmuz\'da milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın cesareti sayesinde bu püskürtüldü. Ancak bunlar yurt dışında ABD\'de, Almanya\'da faaliyetlerine devam ediyor. Ama maalesef şunu ifade edeyim bazı ülkeler de bunları halen destekliyor. Ama eninde sonunda Türkiye Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bunların inlerine girildi ve son alçak tamamen etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.\"

\"BUNLAR İMAM FALAN DEĞİL TERÖRİST\"

Basın mensuplarına da çağrıda bulunan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Bir de sizlerden bir şey rica ediyorum. Bunlara \'FETÖ\'nün imamı\' diyorsunuz. Bunlar imam falan değil. Bunlara mutlaka Allah rızası için \'FETÖ haini, alçağı\' diye söyleyin. Ne imamı? Bunların imamlık ile alakası yok, bunlar hain. Medya bazen \'falanca imam\', hadi \'sözde imam\' deseniz neyse ama imam da değil bunlar terörist, terörist başı ve onlara da terörist diyeceğiz. Özellikle bunu rica ediyorum. Allah aşkına bunlar hain. Bakın kanlı bir teşebbüste bulundular. En kanlı, en alçak ve bu teşebbüs Türkiye\'yi yok etme, işgal etme ve parçalama girişimiydi. Ama Allah\'a şükür milletimizin yazdığı destan sayesinde bu püskürtüldü. Hatta bu kahramanlık destanı sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine bir destan olarak geçti.\"

Bakan Eroğlu daha sonra Emirdağ ilçesine hareket etti.

4)KALEİÇİ ESNAFI KEPENK KAPATTI

ANTALYA\'nın tarihi ve turistik açıdan en cazip bölgelerinin başında gelen Kaleiçi\'nde son 3 ayda 30 esnaf kepenk kapattı.

Turizm sezonunun sona ermesiyle Kaleiçi\'nde siftah dahi yapamadan günlerini geçiren restoran, bar, kafe, antikacı başta olmak üzere çok sayıda işletme ticari faaliyetini sonlandırdı. Bazı işletmeler ellerinde kalan ürünlerini borçlarına karşılık mülk sahiplerine bırakıp kapılarına kilit vurdu. Kapanan işletmelerin kepenklerine \'Sahibinden kiralık\' ya da \'Sahibinden satılık\' ilanları asıldı.

30 ESNAF KEPENK KAPATTI

Kalekapısı Esnaflarını Kalkındırma ve Güçlendirme Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, esnafın son 2 yılda ciddi oranda kan kaybettiğini söyledi. Turizme bağlı olarak ticaretini sürdüren esnafın turizmin kötü gidişiyle birlikte tek tek iflas ettiğini belirten Kilit, önceki yıllarda 4 bin 700 olan esnaf sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi. 2017 yılı turizm sezonunun sona ermesinden bu yana kapanan işletmelerin de olduğunu vurgulayan Kilit, “Çok üzülüyorum 30 civarı esnafımız kepenk kapattı\" dedi.

2016 yılında Rus uçağının düşürülmesinden bu yana ekonominin bir darboğaza girdiğini ve hala devam ettiğini belirten Kilit, kötü gidişattan en çok turizm sektörünün etkilendiğini vurguladı. Antalya Havalimanı\'na gelen turist sayısıyla turizmin iyi gittiği yönünde bir algı olduğunu ancak bunun yanlış hesaplandığını belirten Kilit, \"Uçaktan inen turist sayısı turizmin iyi olduğunu, patlama yaşandığını göstermez. 10 milyonun üzerinde turist geliyor, bunun 2 milyon 500 bini Rus turisttir. Şimdi Arap ve Rus turistler geliyor, ancak esnafa para bırakmıyor. Avrupalı turistin gelmesi önemli, Almanya\'dan, Hollanda\'dan gelen Avrupalı turist para bırakan turisttir. Geçmiş yıllarda bu nedenle turizm çok çok iyiydi. Uçak düşürme olayından başlayarak yapılan hatalar turizm pazarını etkiledi\" dedi.

ESNAF SİFTAH YAPAMADIĞINDAN DERT YANDI

Yaklaşık 15 yıldır Kaleiçi\'nde esnaflık yapan Ramazan Deniz, turistin her şey dahil sistemi ile otellerden çıkarılmadığından yakındı. Havalimanına gelen turistin otele götürüldüğü ve bir daha dışarı çıkamadığını belirten Deniz, \"Her şey dahil sistemi nedeniyle gelen turistin otelden çıkmaması işlerin azalmasına neden oldu. Yaz döneminde geçmiş yıllara nazaran az da olsa iş yapıyoruz. Ancak sezonun sona ermesiyle bazı günler siftah dahi yapamadan dükkanı kapattığımız oluyor. İş yapamayan esnaf dükkanın kirasını ödeyemeyince, alınan malın ödemesini yapamayınca bir süre sonra işyerini kapatmak zorunda kalıyor\" diye konuştu.

Serkan Gürcü ise Kaleiçi\'nde 20 yıldır esnaflık yaptığını, 2 yıldır işlerin haddinden fazla kötüye gittiğini söyledi. Bazı günler siftah dahi yapamadıklarını belirten Gürcü, “Birçok esnaf işyerini kapatıyor. Siftah yapamadan işyerini kapattığımız günler oluyor. Her şey dahil sistemi nedeniyle eskisi kadar zengin turist gelmiyor ve gelen turistin büyük kısmı da otelden çıkmıyor. Birçok esnaf arkadaşımız işyerini kapatıyor veya dükkanını kiraya veriyor\" dedi.

5) 30 YIL SONRA İLK GÜNKÜ HEYECANLA SINIFA GİRİP DERS ANLATTILAR

SAMSUN’un Kavak İlçesi’nde bulunan Yaşar Doğu İlkokulu’nda hazırlanan proje kapsamında yaşları 71 ile 93 arasında değişen 9 emekli öğretmen okula gelerek sınıflara girip ders anlattı. Uzun yıllar sonra yeniden öğrencilerle bir araya gelip ders işleyen emekli öğretmenler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

Samsun’un Kavak İlçesi’nde bulunan Yaşar Doğu İlkokulu’nda 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle ‘Koca çınarlar, yeşeren fidanlar’ Projesi hazırlandı. Proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan yaşları 71 ile 93 arasında değişen 9 emekli öğretmen okula davet edildi. Emekli öğretmenler Niyazi Aslankaya, Seyit Ahmet Kaya, Yaşar Çakın, Kaya Mehmet Sönmez, Yaşar Bilgici, Dilaver Özel, Seyit Ali Türel, Necati Çalışıcı, Alaattin Sarı okulda görev yapan genç öğretmenlerle bir araya gelerek hatıralarını anlattı. Ardından emekli öğretmenlerin görev yaptıkları dönemde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı slaytı izlendi. Öğretmenler hep birlikte saz eşliğinde Aşık Veysel’in ‘uzun ince bir yoldayım’ türküsünü söyledi. Emekli öğretmenlere karanfil ve hediyeleri verildi. Ardından emekli öğretmenler sınıflara girerek öğrencilere ders anlattı. 25-39 yıl sonra ilk kez sınıfa girerek öğrencilere ders anlatan emekli öğretmenler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Bazıları duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler ise emekli öğretmenlerin sorduğu soruları parmak kaldırarak yanıtladı. Tahtaya yazdıkları matematik sorularını birlikte çözdü.

93 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Niyazi Aslankaya öğrencilere ders anlatırken çok heyecanlandığını söyleyerek “1947 yılında göreve başladım. 31 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Bu gün Öğretmenler Günü nedeniyle bize okula davet ettiler. Çok mutlu olduk. 39 yıl sonra yeniden sınıfa girip öğrencilere ders anlattım. Öğretmenlik mesleğinin ne demek olduğunu bu gün tekrar bir daha hatırladım. Öğretmen küçük bir çocuğu yetiştiriyor ve memleketin yarını için hazırlıyorö dedi.

80 yaşındaki Yaşar Çakın, 1984’de Samsun’da yılın öğretmeni seçildiğini ve dönemin başbakanı Turgut Özal’ın elinden Ankara’da plaket aldığını belirterek “Ben 30 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Emekli olalı da 30 yıl oluyor. Köy ilkokullarında görev yaptım. Çocuklar o zaman yoksulluk içerisindeydi. O günlerde tahtaya yazı yazmak için tebeşir dahi bulmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi kalemlerle tahta da yazı yazılıyor. Köyden ilçeye toplantılara gelmeye araç bulamazdık. 7 saat yürüdüğüm köy vardı. Ne araba ne yol vardı. Çok zor yıllarda görev yaptık. 30 yıl sonra bu gün tekrara sınıfa geldim. Çocukları çok seviyorum. Benim görev yaptığım dönemdeki çocuklarla bu günküler arasında hem ekonomi hem de bilgi açısından çok fark var. Bu gün geldik eski günlerimizi burada hatırladık. Sınıfa girip ders anlattım. Çok mutlu oldum ve heyecanlandımö diye konuştu.

Sınıf ve resim öğretmenliği yapan 71 yaşındaki Seyit Ahmet Kaya ise 27 yıl sonra tekrara okula gelip öğrencilere ders anlatmanın kendisini eski günlere götürdüğünü söyleyerek “Ben hem sınıf öğretmenliği hem de orta okulda resim öğretmenliği yapmıştım. Yıllar sonra tekrara derse girip öğrencilerle bir araya geldik. Yıllar öncesine gittim. Öğretmenliğimin ilk yıllarını hatırladım. İlkokuldaki öğrencilerimi hatırladım. Bu gün öğrencilere resimle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Çok duygusal anlar yaşadımö şeklinde konuştu.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın ise emekli öğretmenleri tek tek yaşadığı köylere giderek evlerinde ziyaret edip okula davet ettiklerini söyleyerek, “Emektar öğretmenlerimiz okulumuza geldi. Öğretmenlerimiz çok yaşlılar. Hatta Ladik Köy Enstitüsü’nde okudukları dönemde müzik öğretmeni Aşık Veysel olan emekli öğretmenlerimiz de var aralarında. Bizler için bu proje çok değerli. Öğretmenlerimiz okuluma gelerek derslere girip öğrencilerle buluştular. Eski günlerini hatırladılar. Bu gün gördüm ki sınıfa girdiklerinde ilk günkü heyecanla derslerini anlattılar. Öğrencilere alıştılar. Heyecanla derslerini anlattılar. Bundan sonra her ay bir emekli öğretmenimiz okulumuza gelip öğrencilerle buluşacak. Deneyimlerinden bilgi, beceri ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruzö dedi.

6)PLAKALI KAMYONETİN 118 İCRA VE 2 YAKALAMASI ÇIKTI

BURDUR\'da polisin şüphesi üzerine incelenen park halindeki kamyonetin sahte plakalı olduğu ve üzerinde 118 haciz ve 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Trafikten men edilen kamyonet otoparka götürüldü.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nde görevli polisler sabah mesaiye geldiklerinde şube önünde park halindeki 03 AH 251 plakalı kamyonetin sorgulanması için trafik ekibi çağırdı. Trafik ekibinin ilk yaptığı sorgulamada araçla ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak aracın plakasında mühür olmadığını gören trafik polisleri, aracın kaputunu açtırarak şase numarası üzerinden yaptıkları sorgulamada gerçek plakasının 03 KN 808 olduğunu belirledi. Gerçek plakası üzerinden yapılan sorguda ise kamyonet üzerinde 118 icra ve Afyonkarahisar Bolvadin Mal Müdürlüğü\'nden 2 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Araç trafikten men edildi ve otoparka götürüldü.

