DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TRUVA ATI\'NDAN DÜŞÜP, ÖLDÜ

ÇANAKKALE\'ye, başrolünde Brad Pitt\'in oynadığı Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek kordon boyunda sergilenen Truva Atı\'nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi.

Bugün öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Truva Atı\'nın üzerine çıkan Mestan Güney\'i farkeden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı\'nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayıp, dengesini kaybeden Güney, 12.4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, aşırı kan kaybeden Güney, Çanakkale Anadolu Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Truva Atı çevresinde inceleme yaptı. Truva Atı\'nın üzerinden düşerek yaşamını yitiren Mestan Güney 23 Nisan 2015 tarihinde de alkollü olarak Truva Atı\'nın üzerine çıkan Güney, o dönemde olay yerine gelen polislerin çabası sonucu ikna edilerek aşağıya indirilmişti. Görgü tanıklarından Hayretin Etik, \"Truva Atı\'na tırmanan kişi, bulunduğu yerden bir şeyler söylüyordu. Bu sırada aşağıdaki bazı kişiler, \'kıpırdama\' diye uyardı, itfaiyenin geleceğini söyledi. Truva Atı\'nın üzerindeki kişi \'Bana bir şey olmaz\' diyerek, uyarılara aldırış etmedi. Bulunduğu yerde hareket etmek isteyince, düştü\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mestan Güney\'in Truva Atı üzerindeyken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüleri

-Truva Atı\'ndan görüntü.

-Görgü tanıklarından Hayrettin Etik ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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(yeniden)

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'nın Aksu ilçesinde, 40 yaşındaki Göksel Akşeker, 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi\'nde bulunan 11\'inci Sokak\'taki iki katlı binanın üst katında meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce 2 çocuğuyla Gaziantep\'ten gelen baba Göksel Akşeker\'den perşembe gününden beri haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla Akşeker Ailesi\'nin yaşadığı eve girdi. Ev sahibi, içeri girdiğinde 3 ve 5 yaşındaki 2 kız çocuğu ve baba Akşeker\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi.İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelip, incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Uzunkaya, \"İçeride bir baba iki çocuğu var. Aile içi bir dram, facia olayı. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk öldürülmüş. Sonra da kendisi intihar etmiş. Görüntü, intihar görüntüsü; silah elinde. Anlaşılan o ki perşembe gününden beri haber alınamayan bir aile. 1.5 ay önce buraya yerleşilmiş. Baba, polisiye yönden geçmiş kayıtları olan bir şahıs. Gerekli adli soruşturma, kapsamlı şekilde yapılacak. Ailesine haber verildi. Savcı ve doktor incelemesinden sonra ayrıntılı bilgi verilecek. Ev içerisinde oldukça kurşun izleri var. Birkaç sahte kimlik bilgileri var. Evi de sahte kimlikle kiralamış\" diye konuştu.

Evin içinde kapalı bir oda olduğu ve polis tarafından odanın açıldığı öğrenilirken, odada ne olduğu ise açıklanmadı. Babayla çocuklarının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Evden detaylar

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- Olay yeri şeridinden detay

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'nın açıklamas

- Olay yeri detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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3)BAKAN ARSLAN, UŞAK\'TA YÜKSEK HIZLI TREN VE ÇEVREYOLU PROJELERİNİ İNCELEDİ

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uşak\'a gelerek İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi\'ndeki Banaz-Eşme Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yüksek hızlı tren projesiyle ilgili bilgi veren Bakan Ahmet Arslan, hedeflerinin tüm ülkeyi yüksek hızlı tren hatlarıyla örmek olduğunu söyledi.

Uşak\'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uşak programına İzmir - Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi\'nin Banaz - Eşme Hattı şantiye sahasındaki incelemeyle başladı. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Arslan, Türkiye genelinde başlatılan yüksek hızlı tren seferberliğinin başarılı bir şekildeki sürdüğünü söyledi. İşletmeye alınan 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hatlarında bugüne kadar 40 milyon yolcunun taşındığını belirten Bakan Arslan, tüm ülkeyi yüksek hızlı tren hatlarıyla örmek istediklerini kaydetti. Bakan Arslan, Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak üzerinden Manisa ve İzmir\'e ulaşacak yüksek hızlı tren projesinin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

\"Ankara -İzmir arası mevcut konvansiyonel tren hattımız 824 kilometre uzunluğunda, bunu yüksek hızlı trenle 624 kilometreye düşüreceğiz. Ankara\'dan Polatlı\'ya kadar olan kısmı zaten hazır. Polatlı sonrası 508 kilometre hat yaparak yolu İzmir\'e uzatmış olacağız. Polatlı -İzmir arası toplam uzunluğu 35 kilometre olan 43 tünel, 22 kilometre uzunluğa sahip 56 viyadük olacak. Proje tamamlandığında 14 saat süren Ankara-İzmir arası yolculuk 3,5 saate inecek. Polatlı\'dan İzmir\'e kadar çalışmaların yüzde 25 ilerleme sağlandı. Projenin Polatlı -Uşak bölümü 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Proje tamamlandığında Uşak- İzmir arası 1,5 saat, Uşak-Ankara arası 2 saat olacak. Güzergah boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmaları aşama aşama sürüyor. Polatlı\'dan Eşme\'ye kadar üst yapı ihalesini 14 Kasım\'da yapıyoruz. Bunun dışında şehir merkezinden geçen 47 kilometrelik mevcut tren yolu hattımızı şehir dışına taşıyacağız. Yani tren yolunu Uşak\'ta çevreyolu haline getireceğiz. Bu hat yüksek hızlı tren hattına paralel olarak devam edecek.\"

İKİNCİ İNCELEME ÇEVREYOLU\'NDA

Bakan Arslan, yüksek hızlı tren şantiyesindeki incelemesinin ardından yapımı devam eden Uşak Çevreyolu\'nu da inceledi. İşçilerle birlikte asfalt makinesine binen Bakan Arslan, gazetecilere poz verdi. Bakan Arslan daha sonra AK Parti Uşak Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gündüz\'ün babaannesi Meryem Gündüz\'ün Gül Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı öncesi imam, öğle namazında göremediği kalabalığı cenazede görünce, cemaate sitem etti. İmam Said Nursi\'nin sözünden bir örnek veren imam, \"Herkes ölümü tadacaktır, çoğu kardeşlerimizi cenaze namazında görüyoruz ama öğle namazında görmüyoruz. Cenaze namazı kılmakta gayretliyiz. Namazlara dikkatli olalım diye tavsiyede bulunmak istiyorum\" dedi. Cenaze namazının ardından Bakan Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris\'teki otelde darbecilerin şehit ettiği Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin adına Yücetepe Camisi\'nde düzenlenen yemekli mevlide katıldı.

Görüntü Dökümü

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-ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın şantiyeyi gezmesi

-Bakan Arslan\'ın açıklamaları

-Bakan Arslan\'ın ın AK Parti Uşak Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gündüz\'ün hayatını kaybeden babaannesi Meryem Gündüz\'ün Gül Camisi\'nde düzenlenen cenaze namazına ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris\'teki otelde darbecilerin şehit etitği Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin adına Yücetepe Camisi\'nde okutulan mevlite katılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA)

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4)YAŞAR OKUYAN: BAŞBAKAN YILDIRIM\'IN SÖZLERİNİ ÜZÜLEREK DİNLEDİM

YALOVA Güç Birliği Derneği tarafından \'Onursal Başkan\' seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, \"Başbakan Binali Yıldırım\'ın Yalova\'da 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamaları izlerken üzüldüm\" dedi. Yalova Güç Birliği Derneği Başkanı İlhami Başkan, Cafe Kahvehane\'de düzenlenen programda Okuyan\'a plaket takdim etti. Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Sabahçı, Okuyan\'ın yönetim kurulu kararıyla onursal başkan seçildiğini söyledi. Okuyan da derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek kendisine bu onuru yaşattıkları için yönetim kuruluna teşekkür etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okuyan\'a, Başbakan Binali Yıldırım\'ın Ekim ayında gerçekleşen AK Parti Yalova Merkez İlçe Kongresinde 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile ilgili söylediği, \"Bütün iletişim çökmüş, bütün yollar kapanmış, felaketin büyüklüğünü maalesef o gün kimse tam olarak göremedi. Hele hele Ankara\'dakiler, ülkeyi yönetenler, deprem hakkında iki gün sonra bilgi sahibi oldular. Depremin büyüklüğünü, iki gün sonra anlayabildiler. O dönem genel müdürü olduğum İDO\'nun tüm seferlerini iptal ederek cumhurbaşkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yola çıktık, ilk olarak Yalova\'ya geldik, Yalova\'da o büyük felaketin ilk şahitleri olduk. O gün Yalova ile İstanbul Yenikapı arasında adeta bir deniz köprüsü kurarak, 2 bin 500 yaralıyı İstanbul\'a taşıdık\" sözleri hatırlatıldı ve görüşleri soruldu. Okuyan, şöyle konuştu:

\"Ben bunları izlerken üzüldüm. Sadece sayın Başbakan değil, daha önce sayın Cumhurbaşkanı da referandumda ve genel seçimlerde Yalova\'da yaptıkları mitinglerde aynı sözleri söyledi. \'Kimse ilgilenmedi, işte biz geldik\' dediler. Siyaset böyle bir şey. Oysa sayın Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti o zaman. O zaman sayın Başbakan İDO\'nun başındaydı. Kendisini ekranda bu sözleri söylerken izlediğimde şaşırdım ama bir şey söylemiyorum. Siyasette bunlar var. \'Gemilere talimat verdim, sayın Cumhurbaşkanıyla\' gibi sözler söyledi. O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna idi. Ali Müfit Gürtuna\'ya o zaman talimatı kim verdi? Valiliğe kim talimatı verdi?\"

Görüntü Dökümü

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Okuyan\'a plaket verilmesi

Okuyan\'ın konuşması

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

Süre:02.15 Boyut:72 mb

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5)MOTOSİKLETLİ GENÇLER YARIŞ YAPARKEN KAZA YAPTI, O ANLAR İSE CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

KARAMAN\'da arkadaşıyla motosikletle yarış yapan 22 yaşındaki Kadir Ş., önündeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Gençlerin motosikletle yarışma ve kaza anı ise bir arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.Kaza, dün akşam Çeltek Mahallesi Cezaevi Kavşağı\'nda meyrana geldi. Kadir Ş., yönetimindeki 70 HC 429 plakalı motosikletle, bir arkadaşıyla motosiklet yarış yaptı. O anlar ise yolda bekleyen başka bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde yarış sırasında diğer motosikletli hızla ilerlerken Kadir Ş., yönetimindeki motosikletle önünde yolun sağına dönmek isteyen Emine Ç.\'nin kullandığı 42 CJY 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kadir Ş ve arkasındaki arkadaşı 17 yaşındaki Alperen K., motosikletten firlayıp yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu karemasıyla çekilen yarış anı

-Kaza anı

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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6)YEMEK YAPARKEN EVİ YAKIYORLARDI

SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu evin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.Öğle saatlerinde, Göl Mahallesi Harmanlık Caddesi\'nde bulunan Fevzi Özcan\'a ait 3 katlı evin çatı katında ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye erinin merdiven üzerinde müdahalesi

-Balkonda itfaiyenin müdahalesi

-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımcı olması, hortum açması, detaylar

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

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Uzaklaştırma cezası bitti, eski eşiyle iş arkadaşına kurşun yağdırdı (EK)

7)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana\'da boşandığı eski eşi Leyla Dönmez\'i silahla yaralayıp, yanındaki iş arkadaşı Volkan Dal\'ı da aynı silahla öldüren Nuh Murat Uludemirci, adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası kaçarken, yere düşüp, incittiği kolu sargıya alınan Uludemirci, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ağır yaralı olan Dönmez\'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Olay yerinden arşiv görüntüler

SÜRE:02\'02\" BOYUT:124 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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8)MAL PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEY, ADLİYEDE

BOLU\'da, mal paylaşımı yüzünden tartıştığı kardeşi 55 yaşındaki İsmail Özer’i otomobilin camından ateş ederek, öldüren 62 yaşındaki Celal Özer, adliyeye sevk edildi. Özer, emniyetteki ilk ifadesinde, \"Mal paylaşımı nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Daha önce birçok kez darp edildim. Sonuncusunda yediremedim, öldürdüm. Pişmanım\" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ovadüzü Mahallesi\'nin Ovadüzü Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle yolda giden İsmail Özer\'in yanına, ağabeyi Celal Özer başka bir otomobille yanaştı. Celal Özer, mal paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu kardeşine, otomobilin camından silahla ateş etti. Bu sırada, kurşunlardan kaçmak için gaza basan İsmail Özer’in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya girdi. Karın bölgesine bir kurşun isabet eden İsmail Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Celal Özer ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince cinayette kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Celal Özer, \'cinayet\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçu kabullenen Özer, emniyetteki ifadesinde, babalarından kalan malın paylaşımı nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğunu söyledi. Özer, \"Kardeşimle mal paylaşımı nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Uzun zamandır komşu olmamıza rağmen konuşmuyorduk. Önceki gün yine tartıştık. Kendisi, beni darp etti. Benden biraz daha genç olduğu için bana gücü yetiyordu. Daha önce de birçok kez darp edildim. Sonuncusunda yediremedim, öldürdüm. Pişmanım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 01.06 Boyut: 124 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)