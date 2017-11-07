DHA YURT BÜLTENİ-9 

Suriye\'ye demir ve çimento sevkiyatı başladı

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Suriye\'ye, kısıtlama nedeniyle ara verilen demir ve çimento ihracatının yeniden başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Suriye tarafındaki istikrarsızlık ve güvenli bölge sıkıntısı nedeniyle 3 Ağustos-18 Ekim tarihleri arasında demir ve çimento ihracatına kapanan Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan devam eden gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra demir ve çimento ihracatı yeniden başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın izni ile başlayan demir ve çimento ihracatının Hatay ve Türkiye için çok önemli gelişme olduğunu söyleyen Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, \"Ülkemizden ihraç edilen demir ve çimento ile yıkılıp harabe haline gelen, bombalama sonucu kullanılamaz duruma gelen Suriye yeniden imar edilecek. TSK\'nın İdlib\'e yönelik operasyonu ile oluşan güvenli bölge ile başlayan süreçte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın verdiği izinle demir ve çimento ihracatının tekrar başlaması Hatay ve Türkiye iyi için önemlidir\" dedi.

GİDEN TIR SAYISI 350\'Yİ AŞTI

Başkan Zaroğlu, İdlib operasyonu ile oluşan güvenli bölge sayesinde yapılan ihracatta Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan günde 250 TIR çıkış yaparken, demir ve çimento ihracatı ile giden TIR sayısının günlük 350\'yi aştığını söyledi. İlerleyen günlerde bu rakamın daha da yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Zaroğlu, tüccar, lojistik ve nakliyecilerin önünün açıldığını, ihracatın ekonomiye katkı sağlayacağını kaydetti.

TIR ŞOFÖRLERİ NAKLİYE FİYATINDAN SIKINTILI

Suriye\'ye ticaretin açılması ile birlikte hareketli günler yaşandığını söyleyen TIR sürücüsü Mustafa Ateş, nakliye fiyatından yana sıkıntılı olduklarını söyledi. Ateş, \"Demir ve çimento ihracatının başlaması ile nakliye sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Ancak, ilk günlerde tonu 17 dolara götürdüğümüz yük son günlerde tonu 13 dolara kadar düştü. Yakıta yapılan son zamla birlikte kazancımızda azaldı. Ama yapacak başka iş olmadığı için zorunlu olarak çalışıyoruz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu konuda da gerekli önlem alınmalıdır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü\'ne geçiş yapmak için bekleyen TIR\'lar

- Cilvegözü\'ne geçen TIR\'lar

- Yükünü boşalttıktan sonra dönen TIR\'lar

- Demir ve çimento yüklü TIR\'lar

- Sürücü ile röp.

- TSO Başkanı ile röp.

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Boyacı, bina iskelesinde asılı kaldı

ANTALYA\'da, 13 katlı binada dış cephe boyası yapan 38 yaşındaki Cahit Dereli ile Ali Çelik, iskele asansörünün bozulmasıyla ölümle burun buruna geldi. İskeleye tutunan işçilerden Ali Çelik 4\'üncü kat penceresinden içeri girmeyi başarırken Dereli ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, saat 10.00 sıralarında Uncalı Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir sitenin 4\'ncü katında meydana geldi. Cahit Dereli ile Ali Çelik adlı boyacılar, binanın dış cephesini boyamak için kurdukları iskelede sabah saatlerinde çalışmaya başladı. İskele asansörü arızalanınca düşme tehlikesi yaşayan işçilerden Ali Çelik, 4\'üncü kat balkonundan içeri girmeyi başardı. Cahit Dereli ise iskelede askıda kaldı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, askıda kalan Dereli\'ye ulaşan ekipler bulunduğu yerden kurtarıp aşağı indirdi. İki boyacı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İki boyacıdan birinin iskelede askıda kalması

-İtfaiye ekibinin kurtarma yapması

-İşçinin itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi

-Kardeşi ile sarılması

-Ambulansa alınıp götürülmesi

-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Öğretmen kendini asarak intihar etti

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, lise öğretmeni 43 yaşındaki Yavuz Akkoç evinin altındaki garajda kendini boruya iple asarak intihar etti.

Olay sabah saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak\'ta meydana geldi. İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, sabah hemşire olan eşinin işe gitmesinin ardından çocuğunu okula bırakarak eve döndü. Yavuz Akkoç evinin altında bulunan garajda kendini iple astı. Yakınları, Yavuz Akkoç\'u ipe asılı halde görünce 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Yavuz Akkoç\'un öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşuları, Akkoç\'un yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Yakınlarından görüntü

Evden görüntü

Öğretmenin fotoğrafı

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

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Mersin\'de işçi kadınlar eylem yaptı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi\'nde, sevkiyatçılarda çalışan işçi kadınlar, günlük ücretlerine zam yapılması için eylem yaptı. Merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi\'nde bulunan hal önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, bir süre hal girişini kapattı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, yolun açılması için uyarıda bulunarak kadınları kaldırıma çıkardı. Burada Hal Sevkiyatçılar Derneği Başkanı Şirin Özdemir ile görüşmek isteyen kadınlar, 70 lira olan ücretlerine 5 lira zam yapılmasını protesto etti. Yaklaşık 12 saat çalıştıklarını kaydeden kadınlar zam istedi. Polisin ikna ettiği kadınlar olaysız şekilde eylemlerini sonlandırdı. Yapılan görüşmelerde ücret 75 TL olarak belirlenirken, 1 saatlik fazla mesai ücretinin ise 10 lira olmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisler araçları hal kapısının önde beklerken

- İşçi kadınlar toplu halde kaldırım üzerinde beklerken

- Polis müdürü kadınlarla konuşurken

- Kadınlarla röp

- Kadınlar hal kapısının gidişi

- Araçlar hala girerken

- Polisler eylem yapan kadınları uyarıda bulunurken

-Kadınlar halin içerisinden çıkarken

- Polisler kadınlarla konuşurken



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BURSA\'da narkotik polislerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir evde şüpheli A.Ç.\'yi gözaltına alan ekipler, burada yaptığı aramada 450 gram esrar ile 15 gram kokain ele geçirdi.

Bursa genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan diğer çalışmalarda ise \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan farklı adreslerde M.Ç. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda, uyuşturucu sattıkları tespit edilen K.D., F.M. ve K.Y. de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve satışa hazır 25 gram metamfetamin ile 150 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 6 şüpheliden 2\'si hakkında \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan adli işlem yapılırken, A.Ç., K.D., F.M. ve K.Y., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların adliyeye sevk olması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) -

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Ege Üniversitesi işçileri basın açıklaması yaptı

İZMİR\'de, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'nın hizmet satın aldığı taşeron şirket bünyesinde çalışan işçiler, yıl sonunda 57 arkadaşlarının işten çıkarılacağının, kalan işçilerin de maaşlarının düşürüleceğinin kendilerine bildirildiğini belirterek, Ege Üniversitesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla bu duruma tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren şirkette taşeron işçi olarak çalışan 501 işçiden 57\'sinin, yıl sonu yenilenecek olan sözleşme sonrası işten çıkarılacağını, kalan işçilerin ise maaşlarının düşürüleceğini öğrendiklerini belirten yaklaşık 100 işçi, Ege Üniversitesi giriş kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı eyleme katılan işçiler, ellerinde \'İşçi çıkışlarına, ücret farklılıklarına dur de\', \'Yaşasın örgütlü mücadelemiz\' ve \'Ege Üniversitesi Rektörlüğü işçi kardeşlerimizin işine, ekmeğine göz koymuştur. Ege işçisi yalnız değildir\' yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık \"Bu daha başlangıç mücadeleye devam\", \"Direne direne kazanacağız\", \"İş ekmek yoksa barış da yok\" ve \"Yaşasın sınıf dayanışması\" sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan Genel İş Sendikası 7 No\'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, \"Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ekonomik problemleri ve bütçesel nedenleri bahane ederek 31 Aralık 2017\'de sona erecek ve 2018 yılında yenilenecek olan hizmet alım ihalesinde çalışan mevcut 501 işçi arkadaşımız olmasına karşın, 444 kişilik bir planlamada bulunmuş ve ücretlerde de büyük oranlarda düşüş yapmayı hedeflemiştir. Planlanan bu durum gerçekleştiği taktirde 57 işçi arkadaşımız işsiz kalacak. Birçok emekçi arkadaşımızın ücretlerinde düşüşler yaşanacak. Yeterince zor şartlarda büyük bir özveriyle ve düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerimiz, birden işten çıkarılmak ve ücretlerin daha da düşürülmek istenmesiyle karşı karşıya kalmıştır\" dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ege Üniversitesi kapısından görüntü

- İşçilerden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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Atiker Konyaspor\'un eski Başkanı Şan\'ın telefon cihazında, \'Bylock\' bulunmadı



ATİKER Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan incelemede, Şan\'ın kullandığı \'cep telefonu cihazı\'nda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'a rastlanılmadı. Daha önce yapılan inlemede, Şan\'ın \'telefon hattı\'ndaki HTS kayıtlarında ise \'ByLock\' programının kullanıldığı belirlenmişti.

Atiker Konyaspor Başkanlığını yürütürken geçen 21 Ağustos\'ta Cumhuriyet Başsavclığı\'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, 1 gün sonra görevinden istifa etti. Şan hakkında, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. İddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı HSK ve Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından hazırlanan evrakta, Ahmet Şan\'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Kombasan Holding\'e ait, sonu \'6002\' biten telefon hattını kullandığı kaydedildi. İddianamede, telefon hattında \'ByLock\' görüşme içeriklerine rastlanılmadığı, fakat hatta \'ByLock\' programına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Telefon hattının HTS kaydı sorgusunda ise MSISDN\'de (ByLock programına giriş kayıtları) yapılan incelemede, 03- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında 13 kez, sonu 137 ile biten hedef IP\'ye (ByLock programı) bağlantı yapıldığı kaydedildi.

\'TELEFON CİHAZI\'NDA BYLOCK BULUNMADI

Soruşturma kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Şan\'ın kullandığı aynı cep telefonunda yapılan incelemede ise \'ByLock\'a ait veriye rastlanılmadı. İnceleme raporunda, cihazda, ezan vakti ve kıble pusulası ile bazı ulusal gazete ve haber internet sitelerinin isimleriyle birlikte uygulamalarının yüklü olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ahmet Şan (ARŞİV)

Haber: İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)

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Müftülükte görevli kadın memurdan müezzine taciz suçlaması

TRABZON\'da Ortahisar İlçe Müftülüğü\'nde görevli kadın memur 21 yaşındaki E.A., sosyal medya hesabı üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü kentte bir caminin müezzini A.Ö. hakkında şikayette bulundu.

Ortahisar Müftülüğü\'nde görev yapan kadın memur E.A., 31 Ekim günü Samsun\'da ailesini ziyareti sırasında sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajla şaşkınlık yaşadı. E.A., çiçek ve kalp karakterlerinin de yer aldığı \'Tanışalım mı, Nerede yaşıyorsunuz?\' şeklinde kendisine gönderilen mesaj hakkında araştırma yaptı. E.A. kendisine mesaj gönderen kişinin kentte bir camide müezzin olarak görev yapan A.Ö. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kendisine gönderilen mesaja \'Aynı kurumda çalışıyoruz. Müezzin olarak çalışıyorsunuz. Utanmıyor musunuz o resimleri atmaya\' yanıtı veren E.A., polis merkezine giderek müezzin A.Ö. hakkında şikayetçi oldu. E.A., mesaj kayıtlarını da delil olarak polise sundu.

İlçe Müftülüğü\'ne de şikayet dilekçesi veren E.A., müezzin A.Ö.\'nün idari soruşturmaya tabii tutulması ve açığa alınmasını istedi.

AVUKATI: AÇIĞA ALINMASI GEREKMEKTEDİR

Konuyla ilgili açıklama yapan E.A.\'nın avukatı ve aynı zamanda ağabeyi Aykut Engin Ö., kız kardeşine sosyal medya üzerinden taciz mesajları geldiğini belirterek, \"Bu mesajla ilgili yapılan araştırmada bu kişinin evli çocukları olan bir müezzin olduğunu öğrendik. Yasal ve idari başvurularımızı yaptık. Toplum önünde din eğitimi adı altında böyle bir görevdeki kişinin bu şekilde karşımıza çıkması son derece üzücüdür. Kendisiyle görüştüm hatalı yaptığını, özür dilediğini ve pişman olduğunu söyledi. Bu kişinin açığa alınması gerekmektedir. Bu adam din görevlisi camiasını da yaralamaktadır. Yasal süreci hep birlikte göreceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Avukat Özer açıklama

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-DHA)

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Alkollü sürücünün çarptığı taksi şoförü öldü

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, 211 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle arkadan çarptığı taksinin kontrolden çıkarak yön levhasına bindirdiği kazada şoför Serdar Kırkmalı hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah 07.00 sıralarında Anadolu Caddesi Evka -2 yol yarımında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne seyir halinde olan evli ve iki çocuk babası Serdar Kırkmalı idaresindeki 35 FP 470 plakalı taksiye, H.Ü. yönetimindeki 35 HTH 90 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yön levhasına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Kırkmalı, yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri Kırkmalı\'nın cansız bedenini, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında araçtan çıkarabildi. Bir dönem Çiğli Belediyespor\'da amatör olarak futbol oynayan Serdar Kırkmalı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ü.\'nün, 211 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Mardan\'ın stadyum ve küçük oteline alıcı çıkmadı (Geniş Haber)

ANTALYA\'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Otel\'in 51 milyon TL\'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borçları nedeniyle icradan satışa çıkarılan stadyum ve spot oteline alıcı çıkmadı.

Antalya\'nın Kundu bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen ve 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel\'e ait Mardan Stadyumu\'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi, SGK\'ya olan prim borçları nedeniyle 37 milyon 525 bin lira muhammen bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı.

28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloğu ile personel lojmanının yer aldığı arsa da 38 milyon 275 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü 1 futbol sahası, tek tribünlü 1 futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor.

SGK Antalya İl Müdürlüğü\'nde stadyum ve spot otel için iki ayrı satış ihalesi yapıldı. Saat 09.45-09.50 arasındaki stadyum ihalesi ve 10.00-10.05 arasındaki spot otel ihalesine katılan olmadı. SGK Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Mardan Palace Hotel\'in avukatları da izledi. İhale komisyonundan yapılan açıklamada stadyum için 3 milyon 750 bin TL, spot otel için de 3 milyon 825 bin TL teminat yatırılması gerektiği, ancak iki ihale için de bu teminatı yatıran olmadığı kaydedildi. Her iki ihale de 14 Kasım Salı günü aynı saat ve yerde yapılmak üzere ertelendi.

SU VE ELEKTRİK KESİK

Ağustos ayında rezervasyon alımlarını durduran dünyaca ünlü otelin, borçları nedeniyle hem suyu hem elektriği kesildi. Ayrıca bir tur şirketi 465 bin lira alacak karşılığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirdi. Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Görüntü Dökümü

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- Komisyondan detay

- Komisyonun satışı duyurması

- Mardan Otel\'den genel görüntü (Arşiv)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Kadirli\'de zeytin hasadı

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde son yıllarda ekimi artan zeytin hasadı başladı.

Kurak arazileri değerlendirmek için 2005 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ile Kadirli Ziraat Odası tarafından başlatılan projeyle çiftçiler zeytinciliğe yönlendirildi. İlçede o günlerde on binlerle ifade edilen zeytin ağacı sayısı 1 milyon 600 binlere çıktı, zeytin yetiştiren çiftçi sayısı da 700\'den 5 bine ulaştı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, 10 yıl önce başlatılan projenin amacına ulaştığını belirterek, zeytin hem ilçe ekonomisine hem de çiftçisine büyük katkı sağladığını söyledi. Her geçen yıl verimlerde artış olduğunu söyleyen Özeser, bu yıl da zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi.

Proje ile çiftçilere 1 milyondan fazla zeytin fidanı dağıtıldığını belirten Özeser, şunları söyledi: \"Projemiz amacına ulaştı ve bir zamanlar sayıları 10 binlerle ifade edilen zeytin ağacının sayısı 1 milyon 600 binlere çıktı. Zeytin yetiştiren çiftçi sayımız da 700\'den 5 bine yükseldi. 33 bin dönüm arazide bu yıl yetişkin 1 milyon 250 bin ağaçtan çiftçilerimiz hasat yapmaya başladı. 1 ağaçtan 60 ile 80 kilo arasında zeytin alıyoruz. Bu oran bazı ağaçlarda yükseliyor bazılarında ise düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 190 bin tonluk bir hasat yapılmıştı, bu sezon ise 210 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor. Zeytin hasadına başlayan çiftçilerimiz bu yıl ortalama 4 -5 kilo zeytinden 1 kilo yağ alıyor. Bu oran çok iyi bir orandır. Zeytin son yıllarda yükselişe geçti ve ekimi kıraç bölgelerde artarak devam ediyor.\"

ÇİFTÇİ ZEYTİNDEN PARA KAZANIYOR

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ise, zeytinin artık Kadirli\'de büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, \"Zeytin eken çiftçilerimiz şimdi para kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz zeytincilikte büyük bir mesafe kat etti. Yurt içinden her bölgeden zeytin alımı için ilçemize geliyorlar. Zeytinin pazar sorunu yok. Ağaçta dahi satışını yapan çiftçilerimiz var. Zeytin ağacı sayısının 1 milyon 600 binlere ulaştığı Kadirli\'mizde zeytin hasadında çalışacak işçi ihtiyacı da artmaktadır. Zeytin mevsiminde geçici binlerce işçi evine ekmek götürüyor. Ayrıca budama ve bakımı gibi işler içinde ara ara insanlar iş buluyorlar. Artık Kadirli\'de zeytini ile adından söz ettirecek. Zeytinciliğin gelişmesi ile birlikte 5 fabrika açıldı. Bu Fabrikalarda da onlarca kişi çalışıyor. Zeytin artık Kadirli\'de altın değeri gören bir ürün oldu.\"

Görüntü Dökümü

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- Zeytin ağacından toplama yapılırken

- Zeytin ağacı görüntüleri

- Bayanların zeytin ile görüntüsü

- Zeytin fabrikasından görüntüler

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ,(Osmaniye), (DHA)

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Gazipaşa kaza: 1 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde, motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D400 karayolu Deniz Kızı kavşağında meydana geldi. Murat Şaşmaz\'ın kullandığı 07 UB 071 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Murat Şaşmaz ile arkada yolcu olarak bulunan babası Adem Şaşmaz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan baba Adem Şaşmaz\'a kaza yerinde müdahale etti. Murat Şaşmaz ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden genel ve detay görüntü

- Acil ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa konulması

- Ambulansın gidişi

- Motosikletten genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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