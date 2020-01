DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BOLU DAĞI\'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Bolu Dağı\'da yağmur ile birlikte sis etkili oldu. D-100 karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, görüşün düşmesi ile birlikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında sis lambaları yakılarak görüş açılmaya çalışılırken trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Sis altında ilerleyen araçlar

Dosya adı: dzcsis

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

================================================

2)ELAZIĞ\'DA 15 BÖLGEDE, ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ SÜRESİ UZATILDI

ELAZIĞ\'da daha önce ilan edilen15 yerin özel güvenlik bölgesinin süresi valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Elazığ\'ın kırsalı bölgesinin 15 bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin süresi dolmasıyla valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 7 Kasım-21 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi.

Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri ise şöyle sıralandı:

\"Alacakaya İlçesi\'ndeki Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak İlçesi\'nde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar\'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan\'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları.\"

ELAZIĞ/DHA

==================================================

3)AKSARAY\'DA ET ÜRETİCİLERİNDEN ET İTHALATINA TEPKİ

AKSARAY\'da et üreticileri, et ithalatına tepki göstererek, bu uygulamayla üreticilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, düzenledikleri basın toplantısında et ithalatına tepki gösterdi. Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, ithal edilen etin güvenli olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: \"Gelişen Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi, hayvancılığın merkezi olarak üretime devam ediyor. Fakat şu an itibariyle, şu masada bulunan üretici kardeşlerimiz, çiftliklerinde yüzde 25-30 kapasitede çalışıyorlar. Bakanlığımızın son uygulamış olduğu yurt dışında ne olduğu belli olmayan etleri getirerek Türkiye’deki birkaç markette satması, bizleri çok derinden üzmüştür. Çünkü biz Aksaray’da yerel kasaplarımız ve marketlerimizden, güvendiğimiz etleri alarak çocuklarımıza ve ailelerimize yetiriyoruz. Çünkü biz, biliyoruz ki bunlar bizim ürettiğimiz ürünler. Bunlar yerel market ve mağazalarda, kasaplarda satışa sunuluyor. Sonra da soframıza kadar ulaşıyor. Hiçbir endişe duymuyoruz. Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Üreten tüketene saygılı olması lazım, tüketen de üretenin kıymetini bilmesi lazım. Dünyanın muhtelif ülkelerinden şu anda Türkiye’ye ne olduğu bilinmeyen, yağlı, yağsız, karkas, yaşlı sığırların ve hatta domuz eti bile Türkiye’ye girdiğinden bahsediliyor. Biz ne olduğu belli olmayan etlerin tüketilmesine karşıyız. Bundan dolayıdır ki, en güvendiğimiz etler yerli, market ve kasaplarda satıya sunulan etlerdir.\"

Kasaplar Odası Başkan Kani Yerli ise hükümet tarafından besicileri destek kredileri verildiğini hatırlatarak, \" Çok ucuz faizle para veriyorlar. Bunlarla birlikte bize çiftlik yaptırıyorlar. Avrupa’dan bize mal getirtiyorlar. Ondan sonra da kalkıp yabancı ülkelerden et geliyor. Madem et getireceksin neden bize kredi veriyorsun, çiftlikleri yaptırıyorsun. Neden bizi batırmaya gidiyorsun. Biz, üretici olarak zarar edersek, size nasıl ödeyebiliriz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Ticaret Borsası Başkanı\'nın açıklaması

- Kasaplar odası başkanının açıklaması

- Etlerden detay

(Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

==========================================

4)KARACABEY\'DE BİN KONUTUN ENERJİSİ GÜNDÜZ GÜNEŞTEN GECE RÜZGARDAN

BURSA’nın Karacabey İlçesi Tophisar Mahallesi\'ne kurulan güneş panellerinde elektrik enerjisi 1000 konuta dağıtılıyor. Aynı bölgeye bir de rüzgar tribünü kurulacak. Böylece 1000 konutun enerji ihtiyacı gündüz güneşten gece ise rüzgardan elde edilecek. Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir kurulan tesiste inceleme yaptılar. Tophisar Mahallesi’nde 32 dönüm alanda 7 bin adet güneş paneli kurduklarını belirten yatırımcı Çağan Yüksel, şöyle dedi: “Tesiste 2 MW üretim gerçekleşiyor. Yaklaşık bin hanenin enerjisini güneşten elde ederek elektriğe çeviriyoruz. Tesisin 5-6 yılda kendini amorti etmesini bekliyoruz. Ondan sonra para kazanacağız. Tesisin 20-25 sene gibi ekonomik ömrü var. Devletle 10 senelik bir sözleşme yaptık. Devlet bize yatırım yaparken teşvik vermiyor. Fakat 10 yıl boyunca yüksek bedel üzerinden elektrik almayı taahhüt ederek bizi destekliyor. 10 yıl sonra da düşük fiyatla da olsa yine devlete elektriği satacağız. Çünkü enerji ihtiyacı ciddi bir problem.ö

Toplam 80 dönümlük alanın 32 dönümüne güneş panelleri kurduklarını yineleyen Çağan Yüksel, “Ayrıca, buraya bin baş kapasiteli besi tesisi kurarak entegre edeceğiz. Yine 5 dönümlük alana rüzgar tribünü kuracağız. Bu tesisi hibrit olarak çalıştırmak istiyoruz. Gündüz güneşten, gece rüzgardan faydalanacağız. Toplamda burada 2,6 milyon dolarlık yatırımımız oldu. Hayvancılık tesisimizle beraber 6,5 milyon dolar yatırımımız olmuş olacak. Orta ve Güneydoğu Anadolu’da aynı tesisler daha verimli iken biz kendi memleketimizde olmasını istediğimiz için bu yatırımı Karacabey’e yaptıkö dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, ilçeye yapılan yatırımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkan, “Yenilenebilir enerji kaynakları çok önemli. Cari açığımızın çok büyük bir bölümünü petrol ürünlerine yaptığımız ödemelerden veriyoruz. Aslında bunu enerji açığı olarak değerlendirebiliriz. Bunu önlemenin yolu da rüzgar santralleri, güneş enerji santralleri ve türevlerini ülkemizde kullanmak. İthalat yapmadan bu ihtiyaçlarımızı karşılamakö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Tesisten görüntü

-Açıklamalar

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)-

BOYUT: 311 MB SÜRE:6,07

=========================================================

5)GAZİLERE ROZETLERİ TAKILDI

BURDUR\'da geçen yılki terör operasyonlarında yaralanan iki gaziye Vali Şerif Yılmaz tarafından Jandarma Genel Komutanlığı\'nın tevcih ettiği malul gazi rozetleri takıldı.

Burdur Valiliği toplantı salonundaki gazilik rozeti takdim törenine Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar ile Gazi Jandarma Uzman Çavuş Erkan Bakır ve Gazi Jandarma Uzman Çavuş Himmet Can katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, \"Bu ülke için canlarını kanlarını gözlerini kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımız da ülkemizin belli bir bölgesinde devlet hakimiyetini ortadan kaldırmaya yönelik, ülkenin işgal edilmesine yönelik çukur adamların yaptığı çukur eylemlerine karşı yapılan mücadelede gazi oldular\" dedi.

Vali Yılmaz, şöyle devam etti:

\"Sizlerin de bildiği gibi o tarihte yoğun bir mücadeleyle çukur eylemlerini gerçekleştirenler hak ettikleri cezayı buldular. Ülkenin işgal edilemeyeceğini, parçalanamayacağını, bölünemeyeceğini oradaki teröristleri temizleyerek gösterdik. El yapımı patlayıcılarla kurulan tuzaklarla şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Gazilerimize teşekkür ediyorum. Halen daha bugün bu mücadele devam ediyor. Ülkenin bölünmesi, parçalanması için gerek içerden gerek dışarıdan saldırılar artarak devam ediyor. Çok şükür devletimiz, milletiyle vatandaşıyla hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bunlara karşı gereken tavrı, davranışı, kararlılığı gösteriyor.\"

Vali Yılmaz, konuşmasının ardından 15 Şubat 2016\'da Diyarbakır Sur\'da yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Himmet Can ile 20 Ocak 2016\'da Diyarbakır Sur\'da yapılan Bayrak-12 müşterek özel birlik operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Erkan Bakır\'a Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tevcih edilen malul gazi rozetlerini takti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Vali Yılmaz\'ın rozetleri takması

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

===================================================