DHA YURT BÜLTENİ-9 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hakkari\'de



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Dün Elazığ, Tunceli ve Erzincan bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Hakkari bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Haber: HAKKARİ (DHA)

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Diyarbakır\'da şehit olan polis memuru, Salihli\'de toprağa verildi

\"Babanın düğününe geldik\"

Cenaze namazını imam baba kıldırdı

DİYARBAKIR\'ın Kayapınar ilçesinde PKK\'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin cenaze namazını ise acı haberi cuma namazı öncesinde alan imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi. Çevresindekilere de sık sık, \"Dik durun, anneanne, ezanı susturmadı, bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin\" dedi. Kucağına aldığı bir yaşındaki kızı Esma\'yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, \"Babanın düğününe geldik\" dedi.

PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi için Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan binaya dün (cuma) düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir, şehit oldu. Altı yıldır polislik yapan, 1 yaşında kızı bulunan şehit polis memurunun cenazesi, memleketi Salihli\'ye getirildi. Anneannesi Sabahat Şahin\'in evinin önünden son kez geçirilen, dua edilen şehit polisin cenazesi, daha sonra Salihli Hamidiye Camisi\'ne getirildi. Şehadet haberini, görev yaptığı İzmir\'in Selçuk ilçesinde cuma namazı öncesinde öğrenen polis memuru Ahmet Alp Taşdemir\'in imam olan babası İbrahim Taşdemir, annesi Saliha Üray, eşi Yeşim Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

\"BABANIN DÜĞÜNÜNE GELDİK\"

Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi. Çevresindekilere de sık sık, \"Dik durun, anneanne, ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin\" dedi. Kucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma\'yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, \"Babanın düğününe geldik\" dedi. Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABA KILDIRDI

Şehit polis memuru Ahmet Alp Teşdemir\'in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba, \"Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin nimetlerini sayamayız. Bana rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamd olsun. Bu necip milletin neferiydi. Oğlumla telefonda konuştuğum zaman, sık sık abdestsiz çıkma derdim. O da bana \'zaten alıyorum\' derdi. Rabbime sonsuz hamd olsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum\" dedi. Bu sırada şehit polisin eşi de kızıyla tabutun başında bekledi.

Şehit polis Taşdemir\'in tabutu daha sonra bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir, daha sonra Salihli Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü.

- Şehit babasınını konuşmasından görüntü.,

- Tabutun getirilmesinden görüntü.

- Şehit ailesinin görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Ekrem ÇAĞLAR - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Batan kaçak teknesinde kaybolanlar aranıyor

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden Yunan adasına geçmek isterken batan, 3 kişinin öldüğü kaçak teknesinde bulunan ve kayıp olan 7 kişinin bulunması için Türk ve Yunan sahil güvenlik ekiplerince denizden ve havadan arama- kurtarma çalışması yapılıyor.

Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan, içinde 25 kişinin bulunuğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde dün (cuma) sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. 1\'i Yunan, diğer ikisi Türk karasularında bulunan cesetler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri 13 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeliyi kurtarıp Kilimli Adası\'na götürdü.

ZORLA BİNDİRİLMİŞLER

Kilimli\'de hastanede tedaviye alınan kaçakların ifadelerinden, İstanbul\'da organizatörlerle 20 bin Euro\'ya sailing yat satın almak için anlaştıkları ve Bodrum\'a geldikleri, gece yarısı iki Türk organizatörün kendilerine eski bir ahşap balıkçı teknesini verdikleri, karşı çıkmalarına rağmen zorla tekneye bindirilerek denize açılmalarının sağlandığı öğrenildi. Kurtarılan 15 kaçağın arasında bulunan ve kaptan olduğu tahmin edilen 34 yaşındaki bir Türk\'ün ise sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

ANNESİNİ BEKLİYOR

Kilimli Adasında yayın yapan \'www.kalymnosola.com\' adlı yerel haber sitesi, bugün okuyucularına duyurduğu haberde, faciadan kurtulan Suriyeli 10 yaşındaki İbrahim Muasala\'nın adaya geldikten hemen sonra sahile giderek annesini beklediğini yazdı. İbrahim Muasala, \"Tekne kalabalıktı. Zaten bindiğimizde içinde su vardı. Yarım saat gittikten sonra içindeki su çoğaldı, teknede panik yaşandı sonra yan devrilip battı. Batmadan önce annem kendi boynundaki can yeleğini bana takmış, kendisi yeleksiz kalmıştı. Tekne batarken elimden tuttu ama karanlıkta onu kaybettim. Yaklaşık 2 saat suyun üzerinde 4-5 kişi birbirimize tutunarak durduk. Donmaya başlamıştık, bot geldi bizi kurtardı. Şimdi annemin gelmesini bekliyorum\" dediği belirtildi.

Öte yandan Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri, kayıp 7 kişinin bulunması için sabah erken saatlerden itibaren botlarla denizden, helikopterlerle ise havadan arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bir ara Yunan helikopteri Kardak üzerinde bir süre alçak uçuş yaptı. Türk sahil güvenlik botları ise Kardak çevresinde gezindi.

Ayrıca Bodrum\'un Gümüşlük, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarından denize açılan her teknenin sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurularak arandığı görüldü.

35 KAÇAK YAKALANDI

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından, bir balıkçı teknesinde, 35 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

- Bölgedeki arama -kurtarma çalışmasından görüntü

- Durdurulup aranan teknelerin görüntü

- Yunan helikopteri Kardak üzerinde

- Türk botlarının Kardak etrafında

- Yakalanan Afgan kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera-Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kızını da yanına alarak atlamak için inşaatın 5’inci katına çıktı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde 12 yaşındaki kızını da yanına alarak inşaat halindeki binanın 5’inci katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hidayet P. polise zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen ilçe belediye başkanının konuşması üzerine ikna olan Hidayet P. kızıyla birlikte aşağıya indi.

Olay, Alaylar iki Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Seydişehir’de günlük bulduğu işlerde çalışan 5 çocuk babası Hidayet P. iddiaya göre tartıştığı eşinin bir çocuğunu alarak evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. 3 çocuğunu evde bırakıp en büyük olan 12 yaşındaki M.’yi yanına alan Hidayet P. inşaat halindeki binanın 5’in katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polisler tarafından ikna edilmeye çalışılan Hidayet P. sürekli eşinin çocuklarını ve kendisini terk ettiğini bir daha dönmeyeceğini belirterek atlayacağını söyledi. Yanında bulunan kızı ağlayarak babasını ikna etmeye çalışması da fayda vermedi. Uzun süre polise direnen Hidayet P. inşaatın önüne park ettiği aracın ve inşat önünde yığılı birikenlerin kaldırılmasına atlayacağını iddia ederek müsaade etmedi.

İtfaiye ekiplerinin durumu telefonla bildirmesi üzerine olay yerine gelen Belediye Başkanı Mehmet Tutal da inşaatın 5’inci katına çıkarak emniyet güçleri ile birlikte Hidayet P.’yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonrası ikna olan Hidayet P. inşaattan indirildi. Hidayet P. ve yanındaki kızı daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntü

-İkna etme çalışmları

-Çalışmalardan detay

-Başkanın olay yerine gelmesi

-İnşaata çıkması

-İkna çabaları

-Ailenin aşağıya indirilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA))

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Tarihi Sümela Manastırına makyaj

TRABZON’un Maçka İlçesi\'nde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nda, patika yürüyüş yolları, korkuluklar, merdivenler yenileniyor, ana kaya kilisesi içinde döşeli taş ve şaplar sökülerek zemin özgün döşemesi olan sıkılaştırılmış toprağa dönüştürülüyor. Biri cam yapılacak 4 seyir terası ile manastır karşı cepheden seyredilecek.

Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret akına uğrayan Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda 2 yıl önce restorasyon çalışmasına geçildi. Ziyarete kapatılan manastırda yamaç ıslah çalışması adı altında kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip çalışma başlattı. 3 ayrı aşamada yürütülen çalışmalarda ilk etapta giriş yapılarının üzerindeki 6 bin metre kare alanda, ikinci etabında manastır üstü 1’inci kademede 15 bin metre kare alanda ve 3’üncü ve son aşamada ise manastırın 2’inci ve 3’üncü kademelerinde 79 bin metre kare alanda kaya temizliği yapılacak. Kaya temizliğinin ardından yamaca tel örgü çekilerek muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçilecek. Kontrollü yamaç temizliğinin yüzde 75’lik bölümü tamamlanan manastırda yamaç örtüleme çalışmasında ise yarıya gelindi.

ANA KAYA KİLİSESİ İÇİNDE FREKSLER BELGELENİYOR

Su kemerlerinin korunması için 50 ton çelik kullanılarak önlem alınacak manastırda 14 mekanda koruma amaçlı askılama yapılacak. Manastıra giden patika yol üzerindeki 250 metre uzunluğundaki korkuluğun zarar gören 100 metrelik kısmı yenilenecek.Patika yolda hasar gören taşlarda doğal taşlarla yenileniyor. Yürüyüşü kolaylaştırmak için patika yola 70 metre uzunluğunda ahşap merdivenler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü’nün yürüttüğü fresk koruma çalışmaları için ana kaya kilisesi içinde fresklerin belgelemesi çalışması başlatıldı. Manastır içinde özgün döşemesi toprak olan mekanlarda mevcuttaki taş döşemeler ve şaplar sökülerek bu mekanlarda döşeme sıkıştırılmış toprak kullanımına geçiliyor. Mevcut hasar görmüş söveler sökülerek yerlerine özgüne malzemeye uygun yeni sövelerin montajı da sürüyor.

SEYİR TERASI YAPILIYOR

Sümela Manastırı’na gelen ziyaretçilerin manastırı karşı cepheden seyredebilmeleri için seyir terası projesi geliştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile biri cam olmak üzere 4 seyir terası yapılacak. Yürüyüş yolları, seyir terasları, ziyaretçilerin oturabileceği, fotoğraf çekebileceği ortamlarında yer aldığı mekanları kapsayan ve 4 milyon liraya mal olacak proje ile Sümela Manastırı karşı cepheden izlenebilecek. Çalışmaları yürüten ustalar kısa sürede restorasyonun tamamlanacağını belirtti. Bölgeye gelen turistlerde manastırın bir an önce ziyarete açılmasını beklediklerini ifade etti.

VALİ: RESTORASYON 2018 YILI EKİM AYINDA BİTECEK

Sümela Manastırında süren restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sümela Manastırında çalışmaların hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Sümela Manastırı’nın dünya miras listesine girecek ilimiz, bölgemiz ve dünya için bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, şöyle konuştu: \"Sümela Manastırı\'nda doğal şartların etkisiyle taş düşmesi ve toprak oynamalarından dolayı manastıra gelen ziyaretçilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için yürütülen bir çalışma başlatılmış. Orada taş düşmelerinin önlenmesi için profesyonel ekiplerce proje ve ihale kapsamında yapılan düzenleme ile yürütülen fiili bir çalışmadır. Sümela\'da devam eden restorasyon ve diğer çalışmalara rağmen turist ve ziyaretçi sayısında hiçbir azalma olmamıştır. Hatta artış olmuştur. Çünkü o bölge o vadi doğa harikası bir yer. Zaman manastırın içine bire bir giremezse bile misafirlerimiz o bölgedeki ziyaret edilebilecek noktalar kadar gelip hem görüntüleyebiliyorlar hem de o havayı yaşıyorlar. O yüzden Sümela Manastırı restorasyon nedeniyle kapalı diye tur iptali olduğuna ben şahit olmadım.\"

Vali Yavuz, 2018 yılı Ekim ayında restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını sözlerine ekledi.

SÜMELA MANASTIRI

İlçede Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Bilindiği üzere 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sümela Manastırı drone görüntüleri

Manastır çevresinde restorasyon detayı

Seyir terası yapılması

Anons

Seyir terası yapan ustalarla röp.

Turistlerle röp.

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO - Kamera: Aytekin KALENDER TRABZON- (DHA)

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Servisten inen öğrenciye motosiklet çarptı

Güvenlik kamerasından kaza anı

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde servis aracından inen çocuğa motosiklet çarptı. Çocuk hafif yaralanırken, ailesi olay yerinden kaçan motosikletli hakkında şikayetçi oldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik merkezinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, okuldan eve dönen 11 yaşındaki N.I. servis aracından indi. Duran servis minibüsünün önünden yolun karşısına geçmek isteyen N.I.\'ya plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklet çarptı. Bir süre duraklayan motosikletli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yüzüne motosikletin aynası çarpan N.I. ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Aile kaçan motosikletti hakkında polis merkezinde şikayetçi oldu. Polis motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Servis aracından inen N.I.\'nın yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletlinin minibüsün solundan gelip çocuğa çarptığı görülüyor. Kaza sonrası motosikletli birkaç saniyelik duraklama ve arkasına baktıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, çocuk ise elleriyle yüzünü kapatıp kaldırıma doğru geldiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerasından kaza anı

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİKA(Antalya), (DHA)

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Elleriyle kepçeye karşı koydular

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, SİT alanına yapılan taziye evinin yıkılmak istemesi gerginliğine neden oldu. Yıkım için bölgeye gelen kepçeyi; taziye evinin çatısına çıkan kadın ve erkekler elleriyle engelledi. Mahalle sakinlerinin direnmesi sonucu yıkım gerçekleşmedi.

Birecik Belediyesi, Sancak Mahallesi\'nde bulunan bir taziye evinin SİT alanı üzerinde inşa edildiğini belirleyen Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararı doğrultusunda yıkılması için harekete geçti. Kararı uygulamak için bölgeye belediye görevlileri iş makineleriyle gitti. Ancak, yıkım için gelen görevlilere, mahalle sakinleri taziye evinin çatısına çıkarak karşı koydu. Bu gelişmeler üzerine alana gelen Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yıkım için kurul kararını uygulamak zorunda olduklarını belirterek halktan anlayışlı davranmalarını istedi. Ancak mahalle sakinleri bu karara karşı gelerek iş makinasının önünde set oluşturdu. Bazıları ise çatıya çıkarak yapıyı yıkmaya çalışan kepçeye elleriyle karşı koymaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 100 kişilik grup yıkıma mani olurken, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, “Kurul burasıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bu nedenle karara uyulması gerekiyor\" dedi.

Bölgede bulunanların ikna olmaması üzerine yıkım ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Taziye evinin çatısına çıkanlar

- Kepçeye karşı koymaya çalışan mahalle sakinleri

- Yıkım ekipleriyle mahalle sakinleri arasında yaşanan gerginlik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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