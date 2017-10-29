DHA YURT BÜLTENİ-9 

Mardin Derik\'te Cumhuriyet bayramı coşku ile kutlandı

MARDİN\'in Derik ilçesinde Cumhuriyet bayramının 94\'üncü yıl dönümü çoşku ile kutlandı. törene katılan protokol ve öğrenciler birlikte halay çekti.

Derik ilçesi Aydın Ayaydın Caddesi\'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu Bahçesi\'nde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Zahid Kürşat Poyraz, ilçe Emniyet Müdürü Murat Sünmez, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Kafkas, halk oyunları gösterisi sırasında öğrenciler ve vatandaşlar ile halay çekti. Kutlama töreninde konuşan Kaymakam Hakan Kafkas, Atatürk\'ün önderliğinde tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararllıkla yürütülen kurtuluş savaşının tarihte az rastlanan bir zaferle sonuşlandığını belirterek, \"Nihayetinde kazanılan bu zafer Cunmhuriyetle taçlandırılarak, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Millet egemenliğine dayanan Cumhuiyet iradesi Türkiye Cumhutiyetine vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese hep olma hakkını vermiş ve sorumluluk istenmiştir. Bizlerin bu sorumluluğa en güzel bir şekilde sahip çıkması gerekiyor \"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Derik\'teki kutlamalardan genel ve detay görüntüler

- Kaymakam Kafkas\'ın konuşması

- Kaymakam\'ın törene katılanlarla halay çekmesi

-Genel ve detay görnütüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK, (Mardin), (DHA)

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Akseki\'de tur midibüsü devrildi: 20 yaralı (3)



YARALI TURİSTLER, ÇİNLİ

Antalya\'dan Konya\'ya giden turistleri taşıyan tur midibüsünün Akseki-Manavgat kara yolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında, şarampole devrildiği kazada yaralanan 20 kişiden 18\'inin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtildi.

Yaralı turistlerin Manavgat ve Akseki\'deki hastanelerde tedavisi sürerken, durumu ağır olan Bao Yang adlı turistin, Manavgat Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Bao Yang\'ın kaza sonrası olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbinin durduğu, hem yolda hem de hastanede yapılan müdahale sonrası yaşama döndürüldüğü belirtildi.

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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Akçakale\'deki Suriyeliler, terör örgütlerini protesto etti

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'ndeki çadır kentte barınan Suriyeli sığınmacılar, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PYD\'yi protesto etti.

Akçakale\'de 30 bin sığınmacının barındığı çadır kentteki Suriyeliler, ellerindeki Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerle terör örgütleri DEAŞ, PKK ve YPG aleyhine slogan atan Suriyeliler, konuşmalarla bu terörizmi kınadı. Kalabalık adına konuşan Rafığ El Ukla, Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederek, terör örgütlerine yönelik mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırkentteki protesto

- Suriyelilerin taşıdığı dövizler

- Slogan atanlar

- Rafığ El Ukla\'nın konuşması

- Genel detay ve görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 324 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA,(DHA)

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Gönüllülerden, hasta çocuklara eğlence

GAZİANTEP\'te gönüllüler tarafından kurulan İyilik Hareketi tarafından diyalize mahkum böbrek nakli bekleyen ve lösemi hastası çocuklara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle 50 kişilik gönüllü tarafından kurulan İyilik Hareketi, sürekli hastalığı olan çocukları bir restoranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Böbrek nakli bekleyen 300 çocuk ile lösemi hastası çocuklar, aileleriyle katıldığı etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı şarkılarla eğlendi. Seslendirilen şarkılara eşlik edip doyasıya eğlenen çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet şiirlerini de okudu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berfin Kılıç, nefroloji hastalarının ömürleri boyunca meşakkatli bir süreç içerisinde olduklarını belirterek, \"Her şeyi yiyemiyorlar, her şeyi içermiyorlar. O kadar listeler dolusu ilaç kullanıyorlar. Aylık kontrolleriyle birlikte kendi hayatlarında zorlu bir süreç yaşıyorlar. Onların bu zorlu süreci içerisinde böyle bir etkinlik düzenlendi\" dedi. İyilik Hareketi sözcüsü Pınar Yalkın ise, çocuklara moral vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, 2 saatliğine de olsa onları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri

- Berfin Kılıç\'ın konuşması

- Bondo konseri

- Çocukların eğlenmesi

- Çocukların şiir okuması

- Pınar Yalkın ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

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Ölümlü kazaya karışan sürücü yakalandı

TEKİRDAĞ\'da 10 gün önce yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit\'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan U.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı. 150 saatlik kamera incelemesinin ardından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Tekirdağ’da 19 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Yiğit\'e otomobil çarptı. Sürücü araçla birlikte kaçarken, Yiğit hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 150 saatlik kayıtların izlenmesinin ardından kaçan otomobilin 80 GJ 855 plakalı araç olduğu tespit edildi. Sürücünün Edirne’nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Hacıköy’de bir çiftlik evinde bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla araç sürüsü U.Ç.\'yi gözaltına aldı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. Araç sürücüsü U.Ç., ifadesinde kazadan sonra saldırıya uğramasından korkuttuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araç

-araçtaki hasar

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Hayatını kaybeden Sevim Yiğit vesikalığı

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)



