DHA YURT BÜLTENİ-9

Şırnak\'ta 19 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı

ŞIRNAK\'ta, geçen 17 Ekim\'de meydana gelen göçükte 8 işçinin yaşamını yitirdiği Kömür Ocakları Bölgesi\'nde, geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkardıkları ve terör örgütü PKK/KCK\'ya finans sağladıkları değerlendirilen 19 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, bugün saat 06.00\'dan itibaren Şırnak il merkezli olarak Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonun, 6415 sayılı \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet\' kapsamında, Şırnak Kömür Ocakları Bölgesi\'nde geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocağı işletmecilerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, \"Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Kömür ocakları bölgesinden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: ŞIRNAK, (DHA)-

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Alperen’in babası: Bugünün küçükleri için iyi düzenleme olmuş

‘OKUL Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’nda servis araçlarıyla ilgili yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından İzmir’in Çiğli İlçesi’nde uyuduğu için unutulduğu okul servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin’in babası Serkan Sakin, açıklamalarda bulundu. Acılı baba “Yeni düzenlemenin ve mahkemeden çıkacak kararın emsal olmasını temenni ediyoruz\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın katıldığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’nda yeni okul servis araçları düzenlemesi açıklandı.

İzmir\'de okul servis minibüsünde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen\'in Sakin’in babası Serkan Sakin düzenlemeyle ilgili konuştu. Yeni düzenlemeyi incelediğini belirten baba Sakin, “Maddeleri ben de okudum bizzat. Alperen için çok geç. Bugünün küçükleri için iyi düzenleme olmuştur. Maddeler arasında benim dikkatimi çeken müstehcen suçlar dahilinde suç işlemiş kişilerin dahi servis çalışanı olamayacağı. Servis içine takılan kameraların bulunması. Etkili bir yasa olmasını temenni ediyorum. Hiçbir şey Alperen’i geri getirmeyecek. Temennimiz başka çocuklarımızın başına gelmesin. Denetleyici önleyici bir düzenleme olsun. Kızım Yaren’in başka Alperen’ler ölmemesi için yaptığı bir çalışma var. Bunun desteklenmesini bu çalışmaya sahip çıkılmasını istiyorum. Kızımın yönettiği bu çalışmaya Uğur Okulları destek veriyor. Aynı desteği devletimizden de bekliyoruz. Kasım’ın 9’da Alperen’in davası var. Adaletimize güveniyoruz. Ne karar çıkar bilmiyoruz. Ama bundan sonra bazı kararların düzenlemelerin emsal olmasını istiyorum. Bundan önce böyle bir düzenleme yoktu. Bu düzenlemenin işe yarayacağını düşüyorum. Umarım ileriki dönemlerde daha iyi çalışmalar yapılır\" dedi. Yeni düzenlemeyle birlikte servis araçlarında araç takip sistemi ve emniyet kemeri zorunlu hale getirilirken, şoförler hekimden her yıl rapor alacak. Soruşturmalar da şoförlüğe engel sayılacak. MEB okul servis şoförü sertifikası verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Serkan Sakin ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)

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Boydak\'ların yargılandığı FETÖ davası ikinci gününde



KAYSERİ\'de, Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Şükrü, Mustafa ve Memduh Boydak\'ın da yargılandığı, 68 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası, ikinci gününde devam etti.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün tanık ifadeleri ile başlayan FETÖ/PDY davası bugün sanıkların savunmaları ile başladı. Sanık işadamı Halit Gazezoğlu duruşmada yaptığı savunmada, \"Bu davada mağduriyetler yaşıyoruz. En mağdur olduğum durumlardan biri de benim dışımda 2 kardeşim daha tutuklu. Kardeşlerimden birisinin ağır hasta olduğunu öğrendim. Kardeşlerimin hiçbir suçu yoktur. Ben kendi tahliyemi istemiyorum ama keşke hiç olmazsa hasta olan kardeşim serbest bırakılsaydı\" ifadelerini kullandı.

Tutuklu işadamı ve GESİAD Kayseri eski Şube Başkanı Hamdi Kınaş ise yaptığı savunmada, \"Benim tutuklanmama sebep olan yurtdışına para gönderilmesi olayıydı. Dün tanık Nuh Elmacıoğlu Amerika\'ya oğlunun okuluna para yolladığını anlattı. Ben de kendisi gibi çocuğumun okuluna para yolladım. O okula bağış yaptım. Ayrıca bu okula devletin en üst kademesindeki insanların gittiği belirtildi. Bu durum ortaya çıktığı için artık tutuklanmama dair bir neden kalmamıştır. 640 gündür tutukluyum. Çok ciddi mağduriyetler yaşıyorum. Tutukluluğum sona erdirilerek, tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Tutuklu sanık Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz de \"14 aydır tutukluyum. Kaçma gibi bir düşüncem yok. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Tutuklu işadamı Necmi Somtaş ise 28 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, \"Benim terör örgütüne mensup insanlarla bir ilişkim olmadı. Benim aleyhime olan beyanların tamamı yalandır. İddiaları ortaya atanları ispata davet ediyorum. Kılıçaslan Vakfı\'nın yönetiminde bulunmam nedeniyle tutuklu bulunuyorum. Bundan sonra inşallah sizlere kendimi anlatıp çıkacağım. Bu vakıfta benden başka tutuklu yok. Adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmak istiyorum\" diye konuştu.

Tutuklu sanık mali müşavir Mehmet Fındık savunma yapmadan önce, mahkeme başkanı, Fındık\'ın kullandığı telefonda ByLock programı çıktığını belirtti. Fındık ise \"ByLock programını ben kullanmadım ve indirmedim. Ev telefonumuz wi-fi\'ye açık olduğu için başka birisi indirmiş olabilir. Hakkımda gizli tanık ifadeleri var. Bülent Sönmez, Ayaz kod adıyla karşıma çıkarıldı. Kendisi eski çalışanım olur. Gizli tanıklığı kalmamıştır. Bu tanıklarla yüzleşmeye hazırım. 16 aydır tutukluyum. Delilleri karartacak bir durum yok. Tahliyemi istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Fındık\'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-

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Kamyonun altında can veren kızın annesi: Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın

BURDUR\'da geçen yıl üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal\'a çarparak ölümüne sebep olmaktan tutuksuz yargılanan kamyon şoförü Ramazan Altınsoy, duruşmadaki ifadesine kime çarptığını fark etmediğini, vatandaşın bağrışları sonucu durduğunu söyledi. Anne Teslime Çakal ise \"Kızımı göz göre göre eziyor. Resmen cinayet. Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın\" derken, baba Ömer Çakal, \"İnsan kedi- köpek bile çiğnese vicdanen rahatsız olur. Bizi öldürdüler. Deliller karartıldı\" dedi.

Burdur\'da geçen yıl 7 Aralık\'ta Ramazan Altınsoy\'un kullandığı Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonun altında kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan hakkında dava açılan kamyon şoförü Ramazan Altınsoy, Burdur 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy ile Medine Gizem Çakal\'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve avukatları katıldı.

\"KİME ÇARPTIĞIMI FARKETMEDİM\"

Kamyon şoförü Ramazan Altınsoy mahkemedeki ifadesinde olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, \"Halk Pazarı Caddesi\'nden Adliye Caddesi\'ne döndüğümde vatandaşın bağrışmasıyla kenara çektim. Kime çarptığımı fark etmedim. Üzerinden geçmişim. 20 kilometre/saat hızla gidiyordum. Ailesine başsağlığı diliyorum\" dedi.

\"RESMEN CİNAYET\"

Gözyaşları içinde ifade veren anne Teslime Çakal, \"Olaydan sonra başsağlığı için bile aramadı. Kızımı göz göre göre eziyor. Resmen cinayet. Bize bu acıyı yaşatanlar aynı acıyı yaşasın\" diye konuştu.

\"BİZİ ÖLDÜRDÜLER\"

Baba Ömer Çakal, \"Acının en büyüğü, evlat acısını yaşadık. Ehliyeti yetersiz olan kişi kamyon kullanıyor ve kızım ölüyor. İnsan kedi- köpek bile çiğnese vicdanen rahatsız olur. Bizi öldürdüler. Deliller karartıldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Ailenin avukatı Ahmet İnce, şüphelinin bir gün bile cezaevinde kalmamasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

\"GURBETTEKİ BİR KIZIN NEYİNDEN KORKTUNUZ?\"

Mahkeme çıkışında DHA\'ya açıklama yapan baba Ömer Çakal, \"Olaydan sonra belediye başkanı kaldırımları genişletmiş. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Çünkü başka çocuklar ölmesin. Belediye başkanı daha sonra bize gelip taziyede bulunduğunda yardımcı olacağını söyledi. Ama şahsı çalıştırmaya devam ettirdi. Bu vicdanları yaraladı. Elimize geçirdiğimiz görüntülerde Belediye Başkanı ve Burdur Belediyesi\'nin encümen üyeleri nüfuzlarını kullanarak birilerini korumak için elinden geleni yapıyor. Benim kızım gurbetteydi. Gurbetteki bir kızın neyinden korktunuz? Belediye Başkanı trafik polislerinin yanına gelip \'hallettiniz mi?\' diyor. Onlar da \'halledeceğiz inşallah\' diyorlar ve hallediyorlar. Kızımı yolun ortasında gösteriyorlar. Olay yeri inceleme hiçbir delil toplamıyor, güvenlik kamerası görüntülerini almıyor ve bu sayede şahsın bir gün bile cezaevine girmemesini sağlıyorlar. Bizim vicdanımızı yaralayan en acısı da bizim vergilerimizle maaş alan kamu görevlileri hallediyorlar\" diye konuştu.

\"ADALET HER ZAMAN GÜÇLÜNÜN YANINDA\"

Burdur Belediyesi\'nin masum bir kızı korumadığını öne süren Ömer Çakal, şöyle dedi:

\"Bütün delilleri kendim topluyorum. Toplamaya da devam edeceğim. 30 yıl da geçse bu davanın peşini bırakmayacağım. Garibanın çocuğu öldüğünde kimsenin adaleti aramaması büyük bir adaletsizliktir. Yerin üstü varsa yerin altı da var. Bütün yöneticilere, bütün siyasetçilere sesleniyorum. \'Adalet peşinde koşuyoruz\' diye koşuyorlar ama adalet her zaman güçlünün yanında. Ben 30 yıldır fabrikalarda çalışan gariban bir işçiyim. Çocuğumu zor şartlarda gurbete gönderdim. Polisler hakkında da Burdur Belediye Başkanı hakkında da, olay yeri inceleme polisleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum. Suç ve suçluyu koruyup adaleti yanıltmışlardır. Bu sayede adam 11 aydır elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Nasıl, hangi vicdanla bu adamı çalıştırmaya devam ediyorsun? O arabayla başka bir çocuğu ezerse hiç mi vicdanları sızlamayacak. Bu düzende belki güçlü olabilirsiniz ama yerin üstü varsa altı da var.\"

KIZLARININ ÖLDÜĞÜ YERDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Çakal ailesi duruşma öncesi kızlarının yaşamını yitirdiği Halk Pazarı Caddesi\'ndeki kaza yerine giderek gözyaşı döktü. Kucağında kızının çerçeveli fotoğrafını taşıyan anne ve baba uzun süre kamyonun kızlarına çarptığı noktaya bakarak ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ailenin olay yerine gelişi

- Adliye önünde açıklama

- Adliyeden ayrılışları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Selman Girgin yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Köse yönetimindeki 42 ESS 92 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Selman Girgin\'in kullandığı 42 YY 857 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Girgin, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücü Ali Köse de gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Arac ve motosikletten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Bakan Fakıbaba: Kurumsallaşma eksik

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, gıda ve üretimin önemine dikkat çekerek, \"Biz hiçbir zaman 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan çıkmış bir Japonya’dan, Almanya’dan hiç bir zaman geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum, ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Konya\'ya geldi. İlk olarak Ticaret Borsası\'nın bugünkü seans gongu çalıp start veren Bakan Fakıbaba, daha sonra borsaya ait lisanslı depo alanını inceledi. İncelemelerin ardından tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki sivil toplum örgütleri ve üreticilerle \'Tarım Sektörü İstişare Toplantısı\'na katılan Bakan Fakıbaba, doktor olmasına rağmen kısa sürede tarım, hayvancılık ve gıdanın ne kadar önemini kavrayıp adapte olduğunu söyledi. Üretim ve gıdaya dikkat çeken Fakıbaba, şöyle devam etti: \"Tarım, gıda ve hayvancılık müthiş bir olay. Yarın en çok ihtiyaç duyacağımız şey gıda olacak. Sadece bizim değil, dünyanın olacak. Biraz önce genç bir ziraat mühendisi arkadaşımla karşılaştığımda ürettiğini söyledi. Ne kadar hoş bir olay. Bilinçli üretim sayesinde elde ettiğimiz ürün miktarı iki misline çıkacaktır ve zaten bunu da görüyoruz.\"

Türk Milleti\'nin Japonya ve Almanya\'dan geri bir millet olmadığımızı belirten Fakıbaba, \"Biz hiçbir zaman ikinci dünya savaşından çıkmış bir Japonya’dan, Almanya’dan hiç bir zaman geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum, ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum\" dedi.

Konuşmanın ardından tapulaştırma yapılan tarlaların, tapuları çiftçileri verildi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fakıbaba\'nın incelemelerde bulunması

- Bakan Fakıbaba\'nın açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA (DHA)

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Heyelanda hasar gören evde oturuyorlar

DÜZCE merkeze bağlı Yayla Köyü\'nde 2013 yılında meydana gelen heyelanda, 90 yaşındaki Ayşe Kalem\'in oğlu ve 3 torunu ile birlikte oturduğu tek katlı evi hasar gördü. Aile, kalacak başka yerleri olmadığı için yıkım kararı verilen evde oturmaya devam ediyor.

Köyde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda Kalem Ailesi\'nin oturduğu tek katlı ev hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nce yapılan incelemede, heyelan riski altında bulunan evin yıkılmasına karar verildi. Ancak aile kalacak başka yerleri olmadığı gerekçesiyle evden çıkmadı. Ayşe Kalem, oğlu ve 3 torunu ile birlikte hasarlı evde oturmaya devam ettiklerini söyledi. Kalem, 500 metre uzaklıkta kendisine ait araziye ev yapmak istediğini ancak tarım arazisi olduğu gerekçesiyle izin verilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu: \"Yıkım kararı çıktı ama ev yok, nereye gidelim? Devlet evimi yapabilmem için bize para verdi 80 bin lira ama yapacak yer yok. Yerimiz var ileride. Yaptırmıyorlar. Burada oturmak zor oluyor. Kışın evi ısıtamıyorum. Duvarlarda çatlaklar var. Her taraftan soğuk geliyor. Kışın özellikle çok zorlanıyoruz. Artık korkuyla yaşamak istemiyoruz. Evimizi yapıp buradan çıkmak istiyoruz.\"

Köy azalarından Ergin Çıtlak ise \"2013 yılında bu eve yıkım kararı verildi. Teyze zor durumda yaşıyor. Bu sorumluluğu kim alabilir? Ev yeri var, izin vermiyorlar. Devlet izin verse biz köylü olarak evi yapmasına yardım edeceğiz\" dedi.

AFAD Müdürü Ali Kartal ise aileye 80 bin lira konut yardımı yapıldığını ancak yer sorununun çözülmediğini söyledi. Kalacak yerleri olmadığı için ailenin evden çıkmadığını, kira yardımını da kabul etmediğini söyleyen Kartal, evin yapılacağı arazideki sorunun kısa sürede giderileceğini düşündüklerini aktardı. İl Özel İdaresi yetkilileri de evin yapılacağı alanın tarım arazisinden çıkarılarak imara açılması için çalışma yapılacağını kaydetti.

Görüntü dökümü:

-Evden görüntü

-Evin dışından ve içinden duvarlardaki çatlaklar

-Ayşe Kalem ile röp.

-Ergi Çıtlak ile röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Iraklı gaspçıları güvenlik kamerası ele verdi

KÜTAHYA\'da bankadan 9 bin 700 lira para çeken 70 yaşındaki İ.A.\'nın yanına motosikletle yaklaşıp paralarını almak isteyen ancak vatandaşların müdahalesiyle paraları alamadan kaçan Irak uyruklu R.F.J. ile kız arkadaşı F.F., güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüphelilerden R.F.J. tutuklandı, F.F. ise serbest bırakıldı.

Olay geçen Pazartesi günü Ali Paşa Mahallesi Fuat Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddialara göre, bir banka şubesinden 9 bin 700 lira para çeken İ.A.\'yı, Irak uyruklu F.F. takip etmeye başladı. F.F., motosikletle beklemekte olan arkadaşı R.F.J. \'ye takip ettiği İ.A.\'yı gösterdi. R. F. J. de motosikletle İ.A.\'nın yanına yaklaştı. Motosikletten inen R.F.J., İ.A.\'nın ceketinin iç cebinde bulunan paraları almaya çalıştı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar müdahalede bulundu. R.F.J. paraları almadan motosikletine binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek eşkallerini belirledi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken eşkale benzeyen bir kadının, diğer erkek şüphelinin olayda giydiği kapüşonu giymiş olduğunu gördü. Kadını takip eden polisler, şüphelinin girdiği apartmanın önünde olayda kullanılan motosikletin olduğunu da belirledi. Ekipler, R.F.J. ile kız arkadaşı F.F.\'yi kaldıkları apartman dairesinde yakaladı. Şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kız arkadaşı F.F. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin yakalandıkları apartmanın dışından çekilen görüntü,

-Polislerin, olayda kullanılan motosikletin incelenmesi,

-Şüpheli kadının görüntüsü,

-Şüpheli erkek sahsın evden çıkartılması,

-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilip götürülmelerinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Bitlis Valisi Ustaoğlu: Dağa gideni, hizmete harcadık

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat İlçesi\'ne bağlı Ovakışla Beldesi\'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin hizmetlerini dağ yerine, hizmete harcadıklarını söyledi.

Vali Ustaoğlu, beraberinde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile birlikte Ovakışla Beldesi\'ndeki inşaatları ve belediye tarafından yapılan hizmetleri inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül’den bilgi aldı. Daha sonra Belediye binasına geçen Vali Ustaoğlu burada açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu, \"Belediyenin hizmetleri maalesef ama dağa, ama başka yerlere başka amaçlarla gidiyordu. İşte bunların hepsini önüne geçildiğini, devletimizin sağlamış olduğu imkanları nasıl hizmet olarak hakkımıza döndüğünü işte görmüş olduğumuz incelemede yerinde müşahede etmiş olduk. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Devletimizin imkanları vatandaşlara hizmet noktasında nasıl götürüldüğünü bir kez daha yerinden müşahede etmiş olduk. Ovakışla beldemiz tabii ki bizim için çok önemli bir belde. İlimizde ve ilçemizde tarımın en fazla işlendiği, potansiyeli bu anlamda güçlü olan bir beldemiz\" dedi.

Ovakışla’ya destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesine de teşekkür eden Vali Ustaoğlu, \"Güzel bir parkı önümüzdeki ay içerisinde hizmete açacağız. Bunun yanında belediyemizin çocuklarımıza yönelik okulumuzun yanında yapmış olduğu basket sahası ve sportif aktivitelerin yapılacağı saha çalışmaları da devam ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali İsmail Ustaoğlu ve bereberiindekilerin parlarda inceleme yapması

-Parktaki yapılan işlemleri incelemeleri

-Parklardaki detay görüntüler

-İnşaat incelemeleri

-Ovakışla Belediyesinde karşılama

-Gazeteciler açıklama yapması

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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Artvin’in şampiyon boğaları yola çıkarıldı

ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası bu kez Aydın\'da düzenleniyor. 12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'de kamp yaptırılan 4 boğa TIR’la Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Boğa Güreşi şampiyonasına katılmak üzere Haluk Koçer\'e ait 700 kilo ağırlığındaki \'Kamil Ağa\', Aziz Yiğit\'e ait 720 kilogram ağırlığındaki \'Ağbaş\', Mahir Gülseçgin\'e ait 750 kilogram ağırlığındaki \'Kadir Ağa\' ile Can Bilgili’e ait 850 kilo ağırlığında \'Kürşat\' isimli boğa özel bölmeli TIR’a yüklendi. 35 saat sürecek yolculuğunun ardından boğalar Aydın’a ulaşacak.

Boğa sahiplerinden Can Bilgili, Artvin dışında ilk kez boğasını güreşe götürdüğünü belirterek “Artvin’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Antrenmanlarımızı tamamladık, güçlü rakiplerimiz var ama biz de iddialıyızö dedi. Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer de müsabakalara katılmak üzere Artvin’den 4 boğanın yola çıkarıldığını belirterek başarı ile dönmeleri dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğaların TIR\'a yüklenmesi

Boğa detayları

Boğa sahibi ve başkanla röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN (DHA)

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