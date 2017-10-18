DHA YURT BÜLTENİ-9 

Karabük\'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

KARABÜK\'te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel, yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal\'ın, tartıştıkları 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek yaralanması kameraya yansıdı.

Dün akşam Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana gelen olyada tekel büfesi işleten Mustafa Eryüksel, işyerinin önünde duran otomobilin yanına gidip araçtaki Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Eryüksel, işyerine geri dönerken otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Güvenlik kamerası ve mobese kamerasına yansıyan olayda Eryüksel ile işyerinde bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünsal yere düşerek yaralandı. Görüntüde araçtan ateş edilmesi ve büfe önündeki 2 kişinin yere yığılması yer aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası otomobille kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

Dosya adı:krbsilahliyaralamakamerada

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay anı mobese görüntüsü

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Nefes borusuna kaçan elma, minik Alparslan\'ın ölümüne neden oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Nefes borusuna kaçan elmayla yaşamını yitiren 14 aylık Murat Alparslan Deveci\'nin cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Hisararkası Mahalle Camii\'ne götürüldü. Güçlükle ayakta duran baba Uğur Deveci, taziyeleri kabul etti. Minik Alparslan\'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazı

-Tabutun araca taşınması

-Kadınlardan detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Öldürülen kadının annesi: Kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit ediyordu

GAZİANTEP\'te ayrılmak istediği işadamı 38 yaşındaki Cuma Pancar\'ın, lüks otomobilde tabancayla başına ateş edip öldürdüğü 31 yaşındaki Arzu Gültekin\'in annesi Yıldız Gültekin, Pancar\'ın, 3 yıldır dini nikahla yaşadığı kızını, çıplak fotoğraflarını internette yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi\'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi\'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar, öğle saatlerinde, 3 yıl önce ortağı olduğu yemek şirketinde çalışırken tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Arzu Gültekin ile Alleben Göleti\'nde buluştu. Göletteki kafeteryada yemek yiyen çift, ilk evliliğinden 2 kızı olan Gültekin\'in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Cuma Pancar, Arzu Gültekin\'in 10 yaşındaki kızını 27 RS 101 plakalı otomobilden indirip, kadınla birlikte uzaklaştı. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Gültekin\'e ateş etti. Arzu Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti. Cuma Pancar, içinde Arzu Gültekin\'in cansız bedeni bulunan otomobille kentte gezerken, kanlı ve camı kırık araçla yolda bırakılan kız çocuğunu görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracın son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Ekipler, otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Arzu Gültekin\'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

ANNESİ: KIZIMI TEHDİT EDİYORDU

Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi devam eden Arzu Gültekin\'in annesi Yıldız Gültekin, Cuma Pancar\'ın, 3 yıldır birlikte yaşadığı kızının çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söyleyip, tehdit ettiğini söyledi. Yıldız Gültekin, kızının Pancar\'ın ortağı olduğu işyerinde çalıştığını ve orada tanıştıklarını belirterek, şunları anlattı:

\"Fazla çalışmadı, yaklaşık 40 gün ve orada tanışmışlar. Kızıma \'Ben bekarım seni istetip, evleneceğim\' diyor. Kızımı bu şekilde kandırıyor, hatta akrabalarıyla bize de geldi. Kızımı istediler bunların amcası da bizim eski komşumuzdu. Biz de iyi insanlar olduğunu düşündük. Biz de sorup soruşturmadan kızımızı verdik, verdiğimiz gün de kızımıza olmaz işkenceler yapmış. Kızımı evine götürdüğü gün işkenceler yapmış, \'Babanı ve anneni öldüreceğim\' demiş. Kızım kendisinden ayrılmak istediğini söyleyince de kızımın önceden çektiği çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söylemiş. Kızımı yaşlı adamlara satmaya çalışıyor. Kızım bunların hepsini savcılıkta da anlattı. Kızımı altın ve para karşılığında satmaya kalkıyor. Bu adam bir ara hapse girmişti, kızım da benim yanıma gelip artık kendisiyle yaşamak istemediğini söyledi. Bu adam 14 ay yattı, daha sonra hapisten denetimli serbestlikle çıktı. Kızım da kendisine \'Ben artık seni istemiyorum\' dedi. Kızım ne yaptıysa da adam peşini bırakmadı. Kızımın çalıştığı yeri kurşunlattı, 3 ay uzaklaştırma aldı. Daha sonra 3 ay geçtikten sonra da bunlar oldu. Kızımın vücudunun her yerine 14 kurşun sıkmış. Kafası, beyni parçalanmış. Devletimizden yardım istiyorum.\"

SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen Cuma Pancar\'ın, kendisinden ayrılmak isteyince tartıştığı Arzu Gültekin\'e tabancayla ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu süren Cuma Pancar\'ın, \'mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama\' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

BABASININ EVİNİ KURŞUNLAMIŞ

Son olarak, 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Pancar\'ın ayrıca, 29 Mayıs 2014 tarihinde de 150 bin lira isteyip olumsuz yanıt aldığı ismi öğrenilemeyen tekstil fabrikası sahibi babasının evine tabancayla 20 el ateş açtığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arzu Gültekin\'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Yıldız Gültekin\'in konuşması

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler konuşması

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Birinci sınıf öğrencisine \'D harfi\' dayağı



ADANA\'da ismi açıklanmayan ilkokul öğretmeni, tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisini \'D\' harfini yazamadığı için dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından öğretmen, açığa alındı.

Merkez İlçesi Şakirpaşa İlkokulu\'nda bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisinden \'D\' harfini yazmasını istedi. Erkek öğretmen, minik öğrenciye \'D\' harfini gösterdi; ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine \'D\' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrencinin başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi.

Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan öğretmen ise açığa alındı.

Görüntü Dökümü

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- Öğretmenin çocuğa bağırması

- Çocuğa vurması

- Öğretmenin \'d\' harfinin yazılışını uygulamalı olarak göstermesi

- Öğrenciye bağırıp vurması

- Okulun dış genel görüntüsü

- Şakirpaşa İlkokulu\'nun tabelası

- Okulun genel görüntüsü

- Okuldan detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Anne ve oğlunun liderliğini yaptı çete çökertildi

İZMİR’de uyuşturucu madde ticareti yapan anne ve oğlunun liderliğini yaptığı çete, 6 aylık çalışma sonrasında polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 60 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 43 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla İzmir\'in en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen \'Çılgın A.\' lakaplı kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bu kişinin il dışından getirdiği uyuşturucuyu Konak’ın Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkuyu semtlerinde ticaretini yapan A.V. (37) olduğunu belirledi. Ekiplerin 6 aylık kapsamlı çalışmasında A.V.’nin annesi B.V. (61) ile birlikte suç örgütü kurdukları, ve N.A. (45), Ş.A. (25) ve B.B.’nin de (51) suça ortaklık ettikleri ortaya çıktı. Uyuşturucu ticareti yapan çetenin polise yakalanmamak için uyuşturucu satışı yaptırdıkları kişileri doğu ve güneydoğu illerinden getirerek, bu kişileri 20-25 günde bir değiştirdikleri belirlendi. Suç örgütünün maddi durumu olmayan kişileri, kadınları ve çocukları fark edilmemeleri için torbacı, kurye, aracı ve gözcü olarak kullandıkları da ortaya çıktı. Çetenin uyuşturucu satışını özellikle araç trafiğine kapalı, terk edilmiş ve metruk binaların bulunduğu kentsel dönüşümün zorunlu olduğu bölgelerde birden fazla erkek kullanarak yaptıkları, bu bölgeye gelen polis ekiplerinin araçlarını çocuklara taşlattıkları ve Kadifekale ile Çimentepe bölgelerinde kendilerine karşı çıkan kişilere ve halka ihbar yapmamaları için silahla baskı kurdukları tespit edildi. Suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında 19 ayrı ara yakalamada 43 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden anne ve oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Örgüte yönelik kent merkezi olmak üzere Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes’te ve Ankara’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis helikopteri, 2 drone, özel harekat polisleri ve 5 adet narkotik dedektör köpeği ile 130 ekipten oluşan toplam 280 polis görev yaptı. 21 şüphelinin yakalandığı operasyonda 60 kilogram esrar maddesi, 250 gram kokain maddesi, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinlere ve kağıtlara sarılı vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 45 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 TL ile 70 euro ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyondan görüntü

- Drone görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Bebek bezine uyuşturucu saklayan kadın şüpheli bebeğiyle adliyeye götürüldü

BURSA\'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kullanıcı 3 satıcı şahıs gözaltına alındı. Polis tarafından bir süre izlenen ve uyuşturucuyu bebeğinin bezinde saklayıp alıcı şahıslara sattığı tespit edilen 29 yaşındaki Tuğba .A. bakacak kimsesi olmadığı için 2 yaşındaki bebeğiyle gözaltına alınıp Adliyeye sevk edildi.

Merkez Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Minareliçavuş Mahallesi E Tipi Kapalı Cezaevi Karşısı\'nda bir araç içinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçtiler. Bir süre izlenen şahısların uyuşturucu sattıkları tespit edilince operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada bir suç unsuru bulunmayınca Tuğba A.\'nın çantasında bulunan bebek bezlerini kontrol eden polisler satışa hazır hale getirilmiş 215 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Araçta bulunan Tuğba A. ile birlikte Fatih K. ve E.Furkan Ç.. gözaltına alınıp Uyuşturucu ile Mücadele Şuba Müdürlüğü\'ne teslim edildiler. İfadeleri alınan şahıslar Adliye\'ye sevk edilirken Tuğba .A. bakacak kimsesi olmadığı için 2 yaşındaki bebeğiyle Adliyeye götürüldü.

Ekipler uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda ise 10 kişi\'yi gözaltına aldılar. Şahıslara “uyuşturucu kullanmakö suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Zanlıların Emniyetten çıkarılması

-Tuğba A.\'nın bebeği kucağında yürümesi

- Araçla Emniyetten ayrılmaları

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)



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Çalışmaya gitti, hırsızlık yaptı

ADANA\'da, çalışmaya gittiği sezbe halindeki kamyonettin camını kırarak hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan 28 yaşındaki Ferhat Ali A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi\'ndeki sebze hali içerisinde meydana geldi. Yusuf Soylu\'ya ait 31 PS 848 plakalı kamyonetinin camının kırıp, bin lira para, ruhsatlı tabanca ve bazı belgeleri çalan Ferhat Ali A, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yusuf Soylu\'nun şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı ifadesinde, \"Hale iş çalışma için gittim. O kamyonete yükleme yapılacaktık. Sahibini arıyordum. Hırsızlık yapmadım\" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarılan zanlı adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Şahsın sezbe halindeki kamyonetlerin camından bakarak kontrol etmesi

- Kamyonetlerden birinin kapısını zorlaması

- Kamyonetin önünde dururken görüntü

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- Şahsın Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Yakılarak öldürülen kadın cinayetine 2 tutuklama



AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, öldürüldükten sonra yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili, polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Geçen 7 Ekim Cumartesi günü Çamlı Mahallesi Manastır Koyu Mevkii\'nden geçen vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kanık\'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı öğrenildi.

İKİ TUTUKLAMA

İlçedeki kayıp başvurularını incelemeyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucu bulunan cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık\'a ait olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltındaki diğer 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YUNAN ADASINA GEÇMEK İSTEMİŞ

Şüphelilerin, Eylem Gülçin Kanık\'ı deniz yoluyla Didim\'den Yunan adalarına geçmesine yardımcı olacaklarını söyleyip parasını aldıktan sonra öldürdükleri, delilleri ortadan kaldırmak için de cesedini yaktıklarını üzerinde duruluyor.

GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eylem Gülçin Kanık\'ın fotoğrafı

- Zanlıların adliyeye sevk edilişi

Haber: Burhan CEYHAN- Kamera: AYDIN, (DHA)

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Besni\'de otomobil kundaklandı

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdullah Fidan’a ait 01 GB 721 plakalı otomobil, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Otomobilin alev aldığını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobili kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- Küle dönen otomobil

- İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili incelemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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AP Genel Başkanı Öz, Mersin il başkanlığı açılışına katıldı

ADALET Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Mersin\'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Merkez Mezitli İlçesi\'ndeki il binasının kurdelesini kestikten sonra konuşma yapan Öz, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Öz, \"Bugün Türk askeri İdlib\'de savaşıyorsa savaşacak hale gelmişse Afrin\'e gidiyorsa o topraklarda DAEŞ\'in içinde, PYD ve PKK\'nın arasında ise o bölgelerde Kafkaslardan gelen kandırılmış kardeşlerimiz varsa teröre kurban gitmiş, bunların arasında Türk askeri bırakılmışsa bu Türkiye\'nin basiretsiz politikalarının neticesidir. Tayyip Bey başbakanlığı döneminde hangi ülkeye gittiyse karışmıştır. Amerika\'nın Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştır, mesaj götürmüştür\" diye konuştu. Yaşanan sürecin \'Arz-ı Mev\'ud projesi\' olduğunu ileri süren Başkan Öz, şöyle devam etti: \"Bu Musevi projesiyle, rahmetli Erbakan Hoca da ne kadar haklıymış. Anlattı bunu yıllarca. Tayyip Bey ve arkadaşları da dinlemediler. Gittiler bu Siyonizme alet oldular. Şu anda gerçekleştirmeye çalıştıkları Arz-ı Mev\'ud Projesidir. Kafkaslardan Mısır\'a oradan da Kabe\'ye kadar geniş toprakları ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizleri taşeron etmeye, birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bölüp kamplaştırarak ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Irak ve Suriye\'nin durumuna bakın. Aynı güçler en son köprüyü parçalayacaklar. Burası köprüydü. Büyük bir proje uygulanıyor Türkiye ile ilgili. \"Haram helal ver Allah\'ım bizim çocuk yer Allah\'ım\" mantığı ile devletin malını devletin elinden, halkın parasını da cebinden çaldılar. Esnaf, köylü, çiftçi kan ağlıyor. Uluslararası ilişkilerde ülkemizin itibarı yerler bir oldu. Aklınıza gelirse fevkalade kötü. Politikaların hepsi aldatmaca, kandırmaca, mağduriyet, sahte gözyaşı, yalan üzerine kurulmuş. AK Parti\'nin içerisinde namuslu seçmenler var, diğer partilerde de. Bu namuslu insanları da aramıza davet ediyoruz. \"

Görüntü Dökümü

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- Adalet Partisi il binasından görüntü

- AP Genel Başkanı Vecdet Öz karşılanırken

- Öz kurdele keserken

- Öz partililerle birlikte

- Öz\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Kazdağları eteklerinde akademik lavanta yetişecek

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümü tarafından Altınoluk Mahallesi\'nde bulunan bir serada lavanta yetiştiriciliğine başlandı. Kayıt altında olacak lavantaların bakımı ve yetiştirilmesi de bölüm eğitmenleri ve öğrencileri tarafından yapılarak, hasadı gerçekleştirilecek. Distilasyon makinesinden geçirilerek akademik lavanta yağı elde edilecek.

Altınoluk Mahallesi, Fener Mevkisi\'nde bulunan Ulusoy Sera ile Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu tarafından ortak lavanta projesi başlatıldı. Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cenk Paşa\'nın koordinasyonunda gerçekleşen projede, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü\'nden 30 öğrenci tarafından lavanta dikimi yapıldı. Lavantaların yetiştirilmesinin her aşamasının kayıt altında tutulacağını belirten Öğretim Görevlisi Dr. Paşa, \"Kazdağları\'nı Lavanta ile Taçlandırma\' adlı proje ile okulumuzdaki 30 öğrenci ile birlikte damla sulama sisteminin kurulması ve lavanta dikim işlemlerini yapmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışma ile Kazdağları\'nda çok fazla yayılış gösteren endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin insanlar tarafından daha bilinçli kullanılması ve tarımının yapılması kapsamında projeye başladık. Projenin devamında burada yetişen lavanta bitkisinin tamamı, çiçek ve yaprak bölümlerinin 3 farklı dönemde hasadı yapıldıktan sonra uçucu yağ oranları ve bileşenleri tespit edilecek. Sonrasında da yağa dönüştürülerek projenin diğer basamakları hayata geçecek\" dedi.

15 YILLIK HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü ile ortaklaşa bir proje yürüten iletişimci Gülçin Cömert ve Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, 15 yıldır lavanta yetiştiriciliği yapmak istediklerini söyledi. Bu hayallerini okulla birlikte gerçekleştirdikleri proje ile hayata geçirdiklerini söyleyen Cömert, \"Lavanta Kazdağları\'nda yetiştirmeye uygun bir bitki. Üstelik tıbbi aromatik bitkiler sınıfında yer alıyor. Doğada doğal olarak olmadığı için yetiştirmek gerekiyor. Ama Kazdağı gerçekten endemik bitkiler açısından çok zengin. Doğada bulunan melisa, kekik, biberiye gibi bitkilerin de üretimini yapmak istiyoruz. Öğrenciler lavanta çiçeği alacaklar. Onu okulda distile edecekler. Her aşamada yağın elde edilme oranlarını ve yararlarını analiz edecekler. O elde edilen istatistiklere göre devam edeceğiz bizde üretime. Lavanta fidesi de üreteceğiz\" diye konuştu.

Lavanta hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, \"Lavantanın antibakteriyel özelliğinin yanı sıra karbondioksiti alma, sakinleştirici ve uyku verici özellikleri var. Lavantadan sabun üretimi de yapmak istiyoruz\" dedi.

UYGULAYARAK ÖĞRENİYORLAR

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatikler Bitkiler Bölümü Öğrencisi Mahmure Merve Durukan sahada yapılan uygulamanın kendileri için oldukça verimli ve öğretici olduğunu söyledi. Durukan, \"Tarlada yapılan çalışmalar bizim için son derece önemliydi. Burada çukur açmakta, bitkilerin dikimine, sulama sistemlerine kadar birçok bölümü yerinde uygulayarak gördük. Yapacağımız analizlerin de bizim için son derece önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin çalışmasından görüntü

-Lavantaların dikiminden görüntü

-Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cenk Paşa ile röp.

-Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatikler Bitkiler Bölümü Öğrencisi Mahmure Merve Durukan ile röp.

-Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü ile ortaklaşa bir proje yürüten iletişimci Gülçin Cömert ve Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Aksaray\'daki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

AKSARAY\'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

AFAD, tarafından hazırlanan deprem tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE,) İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de eşlik etti. Kılıçaslan Mahallesi’nde yıkılmış bir binada gerçekleştirilen tatbikatta, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler tek tek uygulandı. Tatbikata katılan ekipler, senaryo gereği deprem sonrası yıkılmış binada enkaz altına kalan yaralılara kurtardı. Kurtarılan yaralılar sedye üzerinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta son teknoloji arama kurtarma cihazlarıyla kurtarma çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Enkaz altında kalan yaralılara kurtarılması

- Ambulansa taşınması

- Enkaz altında kalan köpeğin kurtulması

- Tatbikattan genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA)

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Gaziantep\'te \'Huzurlu Okullar\' denetimi

GAZİANTEP\'te, çocukların ve gençlerin suça karışmasını önleyici tedbirler alan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde \'Huzurlu Okullar\' denetimi yaptı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde; Çocuk, Narkotik, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerinde görevli yaklaşık 200 polisin katılımıyla okul önlerinde \'Huzurlu Okullar\' denetimi yapıldı. Belirlenen okul önlerine gelen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıp, kimliklerini kontrol etti. Şüpheli görülen araçları da durduran ekipler, 3 saat süren denetimlerde çocuklara ve gençlere suça karışmasını önleyici tedbirler hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin okul önüne gelmesi

- Polislerin kimlik denetimi yapması

- Polislerin araçları durdurup arama yapması

- Genel ve detay görüntüler konuşması

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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