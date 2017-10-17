DHA YURT BÜLTENİ-9

KARS’TA MİNİBÜS TAKLA ATTI 2 KİŞİ YARALANDI

KARS’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk yardım yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Vatandaşların da yardımıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından olay yerine gelen ambulanla iki yaralı Harakani Kars Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saat 22.30 sıralarında Digor yolunda meydana geldi. Iğdır’dan Kars istikametine gelmekte olan 76 AD 158 plakalı giyim eşyası yüklü minibüs, vericiler mevkiinden rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kayetmesiyle takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki eşi yaralandı.

Takla atan minibüsün arkasından gelen araçtakiler kazayı görünce yardıma koştular. Polisi ve 112 Acil servisi arayan vatandaşlar yoldan geçen diğer araçları da durdurarak yardım istediler. Bu sırada duran araçlardan birinden inen hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş başka bir araca alındı. Vatandaşların da yardımıyla minibüsteki telefon bulunarak sürücüye verildi. Sürücü telefonla yakınlarını ararken vatandaşlarda cep telefonu ışığıyla sürücünün yüzünde bir kanama olup olmadığına baktılar.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı da ortamın karanlık olmasıyla vatandaşların cep telefonu ışığı ve ıslıklarıyla kaza yerine yönlendirildi. Minibüsteki yaralı kadın sağlıkçılar tarafından alındı ve ambulansa konuldu.

Yaralı karı koca ambulansla tedavileri için Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan aracın içi

Kazada sıkışan sürücü

Vatandaşların yardımı

Yoldan geçen hemşirenin yardım etmesi

Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması

Sürücünün kaza yapan aracından telefonunu araması vatandaşların telefonu bulup sürücüye vermesi

Vatandaşların telefon ışığışya sürücünün yüzüne bakmaları

Ambulansın gelmesi ve vatandaşların ıslık ve telefın ışıklarıyla ambulansı yönledimeleri

Ambulansın kaza yerine gelmesi

Yaralı kadına araçta müdahale

Araçtan çıkarılan kadının ambulansa konulması

Kaza yeri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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DÜĞÜNDE HORON TEPERKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, 58 yaşındaki Nizamettin Özer düğünde horon teperken kalp krizi geçirerek öldü. Nizametin Özer\'in horon teperken çekilen görüntüleri kameralara yansıdı.

Hendek\'te yaşayan Nizamettin Özer, önceki gün Yeni Mahalle\'de bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu\'nun konferans salonunda yapılan yeğeninin düğününe katıldı. Akrabalarıyla birlikte müzik eşliğinde horon tepen Nizamettin Özer kalp krizi geçirip yere yığıldı. Yakınları tarafından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Nizamettin Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nizamettin Özer, dün cenaze namazının ardından Dikmen Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Düğünde cep telefonuyla çekilen görüntülerde Nizamettin Özer\'in horon tepmesi görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Horon teperken çekilen görüntüler

HENDEK(Sakarya), (DHA) -

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(ÖZEL) İLİŞKİ İÇİN BULUŞTUĞU KADIN GASP EDİP, EVE KİLİTLEDİ

ADIYAMAN\'da 42 yaşındaki Mehmet U., cinsel ilişki için bir evde buluştuğu kadının saldırısına uğradı. Kadın, boğazına bıçak dayadığı Mehmet U.\'nun telefonuyla yüzük ve kolyesini gasp ettikten sonra kapıyı üzerine kilitleyip, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet U., iddiaya göre, internette tanıştığı kadınla Altınşehir Mahallesi\'ndeki 5 katlı binanın 4\'üncü katındaki bir dairede buluştu. Bir ara mutfağa giden kadın, yanına aldığı bıçağı Mehmet U.\'nun boğazına dayayıp, cep telefonu ile altın yüzük ve kolyesini gasp etti. Kadın ardından Mehmet U.\'nun elbiselerini alıp, dışarı çıktı. Evin kapısını kilitleyen kadın, Mehmet U.\'nun elbiselerini de binanın giriş katına bıraktıktan sonra kaçtı. Çıplak halde evde kalan Mehmet U., battaniyeyle örtünüp çevredekilerden yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen polis, çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı evde inceleme yapan polis, Mehmet U.\'yu ifadesinin alınması için emniyete götürürken, kadının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Mehmet U.\'nun balkondan bakması

- Polislerin Mehmet U. ile konuşması

- Çilingirci kapıyı açmaya çalışması

- Kapının açılması

- Mehmet U.\'nun polis aracına binmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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TÜGVA BAŞKANI SOM: AŞURE İLK OLARAK HZ. NUH DÖMENİNDE CUDİ\'DE YAPILDI

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Fırat Som, Şırnak\'ta katıldığı aşure günü etkinliğinde yaptığı konuşmasında, aşurenin ilk olarak Hz. Nuh döneminde Cudi dağında yapıldığını belirterek, aşure patenin alınması gerektiğini söyledi.

TÜGVA ile Şırnak Atatürk İlk ve Ortaokulu organizasyonu ile \'Muharrem Ayı ve Aşure\' günü etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, TÜGVA Başkanı Fırat Som ve vatandaşlar katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, daha sonra Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş, aşure gününün Şırnak\'a has bir yönü olduğunu belirterek, Hz. Nuh\'un gemisinin Cudi dağı\'na indiği bir gün olduğunu söyledi. Vali Aktaş, \"Hiç şüphesiz aşure gününün ve Muharrem ayının hem inanç dünyamızda, hem de kültürel toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri var. Bizi millet olarak bir ve beraber asırlarca bu topraklarda tutan, birlikte yaşamamızı sağlayan hiç şüphesiz en başta inanç değerlerimiz geliyor, ondan sonra da kültürel değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz geliyor. Biz bu değerlerimize sahip çıkar onları yaşar ve yaşatırsak ve de gelecek nesillere aktarırsak hiç şüphesiz bu birliğimiz, beraberliğimiz ilelebet devam edecektir. Yine biz inanıyoruz ki, ahiret mutluluğunun da kaynağı yine inanç değerlerimizdir, onlara bağlılığımızdır. Nuh Aleyhi Selamın gemisinin Cudi dağı\'na indiği bir gündür aynı zamanda ve gemide, gemi suyun üzerindeyken yapılmış bir yiyecektir, aştır onun için bir Şırnaklı olarak bizim için çok daha değerli birçok daha anlamlı bir gündür. Bugüne sahip çıkmak her şeyden ve herkesten önce biz Şırnaklıların görevi olması gerektir, işte bu doğrultuda burada çok güzel bir program icra edildi\"dedi.

\"ŞIRNAK AŞURENİN PATENTİNİ ALMALI\"

TÜGVA Başkanı Fırat Som ise, aşurenin ilk olarak Hz.Nuh döneminde Cudi dağında yapıldığını ve Şırnaklıların bunun kıymetini bilmesi gerektiğini ifade ederek, \"Rivayete göre, Hz. Nuh geminin karaya oturmasından sonra tufan sürecinde gemidekilerin beslenmesi için gemiye aldığı yiyeceklerden kiler dibinde kalanlarını karıştırarak bir yemek pişirmiştir. Allah u Zülcelalin övdüğü, Resulullah efendimizin ibadet noktasında önem gösterdiği Muharrem ayının 10\'uncu gününe özel yapılan aşure, ilk olarak Şırnak\'taki Cudi dağı\'nda yapıldığını ve insanlık alemine buradan yayıldığını bilmemiz, bu durumun da biz Şırnaklılar tarafından kıymetini anlamamız ve yaşamamız gerektiğini vurgulamak yerinde olacaktır. Gaziantep\'in baklavası nasıl patentli ise insanlığın 2\'inci atası sayılan Hz. Nuh\'un yadigarı aşurenin, Şırnak olarak patentini almalıyız ve aşure günü etkinliklerini gelenekselleştirerek sahip çıkmalıyız\"dedi.

Program, semazen gösterisinin ardından Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Uslusoy, TÜGVA Başkanı Som tarafından öğrencilere ve ailelere aşure ikramında bulunmalarının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Programa katılanlar

-Müzik dinletisi

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Som\'un konuşması

-Aşure ikramı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -

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MARDAN HOTEL\'İN SUYU KESİLDİ

ANTALYA\'da 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel\'de borç yüzünden yaşanan sıkıntılar bitmiyor. Ağustos ayının ilk haftasında rezervasyon alımlarını durduran ve halen satışa kapalı 5 yıldızlı otelin 2 milyon TL civarındaki birikmiş borcu nedeniyle suyu kesildi.

Antalya\'nın Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayının ilk haftalarında rezervasyon alımını durdurdu. Otelin rezervasyon numarası arandığında \'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz\' yanıtı verilen otelde, halen müşteri alımı yapılmıyor. O dönemde yaklaşık 200 odası dolu olan ve başka otellere yönlendirildikten sonra bir bakıma kapalı olan otel için rezervasyon yaptırmak isteyenler hem Mardan Otel\'in kendi internet sitesinde hem de anlaşmalı internet sitelerinde \'satışa kapalı\' gözüküyor.

\'Turizmin Oscarları\' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel, daha önce de bazı banka borçları yüzünden icralık olmuş ve satışa çıkarılmıştı. Karşılıklı anlaşmalar ve mahkeme yoluyla satış kararı iptal edilen lüks otelin son olarak suları da kesildi. Daha önce otelin borcu nedeniyle AKEDAŞ tarafından elektrik elektrikleri kesilmiş ve borçların yapılandırılması neticesinde sorun çözülmüştü. Otelin yaklaşık 2 milyon TL civarında birikmiş su borcu nedeniyle icra takibi başlatan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), bu kapsamda yaklaşık 15 gün önce de otelin suyunu kesti.

ROLLS-ROYCE GHOST\' HACZEDİLMİŞTİ

Mardan Palace Hotel\'e geçen 14 Eylül\'de ANS Tur\'a ait borcu nedeniyle icra gönderildi. 465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, Antalya 4\'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla otele giderek icra işlemi başlatmıştı. Otelin parkında bulunan Telman İsmailov\'un oğlu Sarkan İsmailov\'a ait 2008 model Rolls-Royce Ghost marka yaklaşık 2 milyon değerindeki otomobil, icra memurları aracılığı ile haczedilerek yediemin otoparkına çekilmişti.

180 BİN METREKARE ALANDA

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

Görüntü Dökümü

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14 Eylül\'de servis edilmişti

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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ERİK AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 62 yaşındaki İbrahim Selam\'ın evinin önündeki 2 erik ağacı çiçek açtı. Selam, \"Şu yaşa geldim, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum. Ağaç uykuya varacağı yerde uyanıyor. İklimler bozuldu\" dedi.

Yalvaç\'a bağlı Hüyüklü Beldesi\'nde oturan İbrahim Selam\'ın evinin önündeki 2 erik ağacı çiçek açtı. Durum karşısında şaşıran İbrahim Selam ve eşi Alime Selam, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyledi.

İbrahim Selam, \"Ağaçlar uykuya geçeceğine uyandı. Eşim ve ben ilk gördüğümüzde çok şaşırdık\" dedi. Erik ağaçlarının 5-6 yıllık olduğunu aktaran İbrahim Selam, \"Hava soğumaya başladı ve çoğu ağaç yapraklarını dökmeye başladı ama bizim erik ağacı mevsimleri şaşırıp yaprak dökecek yerde çiçek açtı. Ben 1955 doğumluyum, şu yaşa geldim, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum. Ağaç uykuya varacağı yerde uyanıyor. İklimler bozuldu\" diye konuştu.

Alime Selam da \"Ağacın çiçek açtığını görünce şaşırdık kaldık. Ömrümde böyle bir şey görmedim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ağaçta bulunan çiçeklerden detay çekim

- İbrahim Selam ve eşi Alime Selam ile röportaj

- İbrahim Selam\'ın eliyle açan çiçeği göstermesi

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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