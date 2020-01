DHA YURT BÜLTENİ-9

CHP Milletvekili Aldan\'dan Berberoğlu açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, mahkemenin casusluktan partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'na bir ceza verirse o zaman Türkiye\'nin yasadışı olarak yurtdışına silah, mühimmat sevkiyatı yaptığı, bir mahkeme kararı ile tescillenmiş olacağına dikkati çekip, \"O zaman uluslararası mahkemede böyle bir yargılama ortaya çıktığı zaman en önemli delil Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin verdiği karar olur. O anlamda aslında Enis Berberoğlu\'nun akıbeti Recep Tayyip Erdoğan\'ın akıbetidir\" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret edip, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun hukuksal durumunu izlemek için kurulan komisyonun çalışmalarıyla da ilgili bilgi verdi. Aldan, yaptıkları çalışmalar sonucunda, gelecek hafta Enis Berberoğlu\'nun yüzde 100 beraat edeceğinin ortaya çıktığını söyledi. Aldan, beraat kararı çıkmazsa Çarşamba günü çok önemli iki belgeyi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde paylaşacağını da kaydetti.

\"ORTADA CASUSLUK SUÇU YOK\"

Aldan, başkanlığında kurulan komisyonun 2-3 aydır yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, \"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesi geçtiğimiz hafta bir karar verdi. Bu kararı basit bir şekilde özetlemek gerekirse, ilki Enis Berberoğlu\'nun casusluk suçunun havada kaldığını kabul etti. Yani ilk derece mahkemesi casusluk yaptığını iddia etmişti ama bu suçun oluşabilmesi için önce bir casusluk anlaşması lazım. Sonra karşıda bir devlet olması lazım. Oysa Enis Berberoğlu hakkındaki iddia, kendisindeki belgeyi Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a vermek. Buna göre, Can Dündar da bir casus olmadığına göre, bir devleti temsil etmediğine göre, ortada casusluk suçu yok. Bir diğer nokta ise Enis Berberoğlu gerçekten bu suçu işledi mi? Bununla ilgili çok derin araştırma yaptık. Baz istasyonlarından verileri alarak inceleme yaptık. Söylenilen zamanda Berberoğlu\'nun iddia edilen suçu işlemesine imkan yok. Bu tamamıyla hayal\" dedi. Aldan, asıl amacın \'Travma geçiren HDP\'nin, ikiye ayrılan MHP\'nin ardından, eğer bu olayı CHP\'nin yönetim kademesinde de bir soruşturma konusu yapılırsa, CHP içerisinde bir kaos yaratılırsa bir erken genel seçim yaparız ve biz bu işten sebepleniriz\' olduğunu öne sürüp, bu işin farkına varıp, bozduklarını söyledi.

BERBEROĞLU\'NUN BERAAT EDECEK İDDİASI

Araştırmalarında dosyalarda çok önemli bilgilere ulaştığını belirten Aldan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bir devlet sırrı olayından dolayı 25 yıla mahkum olmuş Enis Berberoğlu. Bir devlet sırrı suçunun olması için o sırrın daha önce ortaya çıkmaması lazım. Eğer \'devlet sırrı niteliğindeki bir belge daha önce bir yerde yayınlanmışsa, ilgisi olmayan birinin eline geçmişse o takdirde devlet sırrı olmaz\' diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nin ve Yargıtay\'ın açık kararı var. Bu kapsamda araştırma yaparken şunu da öğrendik ki, 2014\'ün Kasım ayında Türkiye\'den 4 kişi gitmiş ve Türkiye karşıtı bir Hollandalı parlamentere bütün bu devlet sırrı niteliğindeki belgeler verilmiş. Hıristiyan Demokrat Partiye mensup bu kişi, bu kişi de devlet sırrı niteliğindeki Jandarma raporlarını o TIR\'ların içinde ne olduğuna dair bütün belgeleri olduğu gibi Hollanda\'nın Güvenlik ve Adalet Bakanlığı\'na ve İstihbarat şefine teslim etmiş. 2014 de bize, \'Devlet sırrı\' diye yutturdukları bütün belgeler aslında Hollanda Devleti\'nin elindeymiş, bunu kanıtladık. Türkiye\'yi daha fazla zora sokmamak için de o Hollanda\'dan gelen belgeleri kamuoyu ile paylaşmadım. Bunun ötesinde önümüzdeki hafta Enis Berberoğlu\'nun artık şu andan itibaren beraat edeceği yüzde 100 ortaya çıkmış durumda. Bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz. Ürkek bir dürüstlük içinde görmek istemiyoruz mahkemeyi. Mahkeme bozma kararını veriyor çok güzel ama ürkek davranmamalı tahliye kararını bir an önce vermeli. Eğer tahliye kararı çıkmazsa önümüzdeki Çarşamba günü çok önemli iki belgeyi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde paylaşacağım\" dedi.

\"BERBEROĞLU\'NUN AKIBETİ, ERDOĞAN\'IN AKIBETİDİR\"

\"Hükümet kanadının iddiasının, \'Bu TIR\'larda yardım malzemesi olmasına rağmen, sanki silah varmış gibi bir algı yaratılarak asıl amacın Recep Tayyip Erdoğan\'ı ve diğer yetkilileri uluslararası mahkemelerde yargılatmak\' olduğuna dikkat çeken Aldan, şöyle devam etti: \"Eğer orada silah yoksa da bebek maması, çocuk bezi varsa, o zaman o TIR\'lara neden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları eskortluk yaptı. Eğer orada algı yaratılmışsa ortada suç yoktur. Casusluk suçu yoktur, beraat kararı verilmelidir. Hukuken biz buna \'işlenemez suç\' deriz. Ama mahkeme eğer casusluktan Enis Berberoğlu\'na böyle bir cezayı verirse o zaman Türkiye\'nin yasadışı olarak yurtdışına silah, mühimmat sevkiyatı yaptığı, bir mahkeme kararı ile tescillenmiş olacak. O zaman uluslararası mahkemede böyle bir yargılama ortaya çıktığı zaman en önemli delil Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin verdiği karar olur. O anlamda aslında Enis Berberoğlu\'nun akıbeti Recep Tayyip Erdoğan\'ın akıbetidir. Ortada bir devlet sırrı yoktur.\"



Ayvacık\'ta 23 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesinde yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş hazırlığındaki Afganistan uyruklu 23 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler öğle saatlerinde Ayvacık\'ın Koyunevi Köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 kaçak yakaladı. Yakalanan kaçaklar bir minibüse bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye hazırlandıkları belirlenen kaçakların, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.

Cinnet geçiren baba, eşiyle kızını öldürdü

Antalya\'da aldığı evin taksitlerini ödemekte zorlanan 54 yaşındaki Sertok Özen, tartıştığı eşi 47 yaşındaki Hanife Özen ile kızı 23 yaşındaki Esra Özen\'i tüfekle öldürdü. Bacanağı Osman Göçer\'in de evine giden Özen, onu öldüremeyince kaçtı.

Olay, dün gece yarısı, Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi\'nde bulunan 1043 Sokak\'ta meydana geldi. Kısa süre önce şoför olarak çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından emekli olup, ayrılan Sertok Özen, krediyle ev satın aldı. Özen, 2 bin TL emekli maaşının 1500 TL\'siyle kredi taksidi ödemeye başladı. Dün gündüz saatlerinde, Akseki\'ye giden Özen, gece yarısı evine döndü. Eve alkollü geldiği iddia edilen Özen, tartıştığı eşi Hanife Özen\'in başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen\'in ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardından Muratpaşa Mahallesi\'nde oturan bacanağı Göçer\'in evine giden Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu. Göçer\'in, ani bir hareketle namlunun yönünü yukarı doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Özen paniğe kapılıp, kaçarken Osman Göçer ve eşi Emine Göçer polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Özen\'in evine gitti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürülen anne ve kızının cansız bedeni, otopsinin ardından Serik İlçesi\'nde defnedilecek. Polis ekipleri, kaçan Sertok Özen\'i yakalamak için çalışma başlattı. Sertok Özen\'in oğlu 19 yaşındaki Şafak Özen\'in ise olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

Ateşe verilen kamyon lastikleri endişe yarattı

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde kullanılmayan eski kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yükselen siyah dumanlar görenleri tedirgin ederken, yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Süleymanpaşa İlçesi çevre yolu üzerinde bulunan TIR garajının yakınındaki bir depoda kullanılmayan kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alev alan yüzlerce kamyon lastiğinden çıkan siyah dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kilometrelerce uzaktan görünen duman nedeniyle görenler \'büyük yangın\' paniği yaşadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelen ihbarlar üzerine bölgeye gelerek yanan lastikleri söndürmek için çalışma başlattı. Bazı itfaiye erleri söndürme esnasında dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri 3 araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 4 saatin sonunda söndürdü. Polis ekipleri, lastikleri kimin yaktığını belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaybolan 2 gencin cansız bedeni barajda bulundu

TEKİRDAĞ\'da 23 Eylül günü \'Balık tutmaya gidiyoruz\' diyerek, evlerinden ayrılan 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan\'ın cansız bedenleri, İstanbul Silivri\'deki Değirmenköy Barajı\'nda bulundu. İki kuzenin içinde olduğu otomobil, sudan çıkarılırken yakınları, sinir krizi geçirdi.

Çerkezköy İlçesi\'ndeki bir fabrikada çalışan ve kuzen olduğu belirtilen Arda ile Pehlivan, 23 Eylül günü akşamı \'Balık tutmaya gidiyoruz\' diyerek, evlerinden çıktı. Yola 59 EE 239 plakalı otomobille çıkan kuzenlerden bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan\'ı gidebilecekleri her yerde aradı; ancak kuzenler bulunamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Pehlivan\'ın cep telefonunun en son İstanbul\'un Silivri İlçesi\'ne bağlı Demirköy mevkisinde sinyal verdiğini belirledi. Çevrede yaklaşık 3 haftadır arama çalışmaları devam ederken, bu sabah Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler, Değirmenköy Barajı\'na dalış yaptı. Saatler süren çalışmaların ardından Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan\'ın baraja düştükleri otomobil içerisinde cansız bedenleri bulundu. Otomobil, sudan vinçle çıkarılırken, Arda ile Pehlivan\'ın yakınları bu sırada sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

