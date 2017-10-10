DHA YURT BÜLTENİ-9

SINIRDAKİ EVLERE TÜRK BAYRAĞI (EK)

1)OĞULPINAR\'DA ASKERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı Oğulpınar Mahallesi\'nde evlerine Türk bayrakları asan mahalle sakinleri askerlere destek için yürüyüş yaptı. Mahalle içinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen bir grup, yoldan geçen askeri aracı durdurup, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Mahalle Muhtarı Hasan Şanverdi, Türk askerinin Suriye\'deki operasyonuna destek verdiklerini söyledi. Suriyeliler ile aile bağlarının olduğunu hatırlatan muhtar Şanverdi, \"Köy halkımla gurur duyuyorum, ordumuzla askerimize destek amacıyla yapıyoruz. Aile bağlarımız olan Suriyeliler\'in esaretten kurtulmasını, terör örgütlerinin orada yuvalanmaması için bu operasyonu destekliyoruz\" dedi.

HATAY/DHA

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2)TATBİKATTA ASKERLER SENARYO GEREĞİ \'KRİTİK TESİSLERİ\' ELE GEÇİRDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikat devam ediyor. Askerler bugünkü tatbikatta, temsili kritik düşman tesislerini düzenlediği operasyonla başarılı bir şekilde ele geçirdi.

TSK tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 23\'üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta, askerler temsili olarak belirlenen kritik tesislere operasyon düzenledi. Türk ve Irak askerleri, Arapça bilen tercümanların yardımı ile belirlenen hedefe doğru ilerledi. Tesisleri ele geçirmek için uzun bir yol yürüyen askerler, mısır tarlasının etrafından temsili düşman tesislerine yaklaşarak hücuma geçti. Tesisisin etrafını saran askerler, mevzi alarak tesisi ele geçirdi. Kritik tesislerin temsili olarak ele geçirilmesinin ardından askerler tatbikat alanının ortasında toplandı. Daha sonra askerler gruplar halinde geldikleri noktaya dönerek tatbikatı tamamladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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3)ANKARA GAR SALDIRISINDA ÖLENLER TUNCELİ\'DE ANILDI

TUNCELİ\'de, Ankara Gar meydanında DEAŞ terör örgütü tarafından 10 Ekim 2015 günü düzenlenen ve 102 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Anma programı için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları tamselcileri ve üyeleri, sadırıda hayatını kaybedenler arasında olan Tunceli\'li Mesut Mak ve Adil Gür\'ün Atatürk Mahallesi\'nde bulan şehir mezarlığı ziyaret ettiler. Mak ve Gür\'ün mezarı başında yapılan duaların ardından burada konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sözcüsü Özcan Gürtaş, 2 yıl önce yaşanan saldırıda ihmali olanların hala ortaya çıkarılmadıklarını belirterek, \"Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında hayatını kaybeden bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlen ile anıyoruz. Tek istekleri demokrasi olan 102 arkadaşımız Ankara\'da büyük bir katilama uğramış ancak, bugüne kadar bu katliamı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler ortaya çıkarılamamıştır. Bu katliamda istihbarat alıp, gerekli önlemleri almayanlara karşı hala öfkemiz geçmiş değil. İhmali olan bütün yetkilileri karşı öfkemiz hala geçmedi ve buradan bir daha çağrı yapıyoruz, katliamı gerçekleştiren güçleri ve arkasındaki maşaları bir an önce ortayı çıkarın\"dedi.

Gürtaş\'ın açıklamasının ardından Mesut Mak ve Adil Gür için lokma dağıtılmasıyla anma programı son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Mezar başında toplanan kalabak

-Gürtaş\'ın konuşması

-Anma programında katılanlar

-Lokma dağıtımı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -

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4)YELKENLİ TEKNEDE 65 KAÇAK VE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İZMİR\'in Foça İlçesi\'nden yelkenli tekneyle ve yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 65 kaçak ve 1 organizatör, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik keşif uçağı, bugün saat 06.00\'da, Aslanburnu Mevkii açıklarında, kaçakları taşıyan, Bodrum Limanı\'na bağlı \'Boreas\' isimli yelkenli tekneyi tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-4, müdahale ettiği yelkenliyi yedeğine alarak, Foça Balıkçı Barınağı\'na getirdi. Kaçaklar, jandarmaya teslim edildi. 7\'sinin Sri Lanka, 25\'i Afgan, 1 Iraklı ve 32\'sinin Suriyeli kaçakların İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruptaki Afgan engelli ve hasta 12 yaşındaki bir çocuk dikkati çekti. Organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 49 yaşındaki H.K. (Hayati Kandir) işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Foça Balıkçı Barınağı\'ndan görüntü

- Baraka önündeki mültecilerden görüntü

- 12 yaşındaki engelli ve hasta Afgan mülteciden görüntü

- Baraka içinde kadın ve çocuklardan görüntü

- Tekneden görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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5)AVUKAT KILIÇ, CHP ŞEHİTKAMİL\'E ADAY OLDU

GAZİANTEP\'te, avukat Ömer Kılıç, CHP Şehitkamil İlçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda adaylığını açıklayan Kılıç\'a parti üyeleri ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 yıldır partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kılıç \"Gerçekten bu partiye başkan olarak katabileceğim güzel şeyler var o yüzden İlçe başkanı adayı oldum. Aday olduğumuz koltuk Ulu Önder Mustafa Kemal\'in koltuğu, onurlu ve muazzam bir makam. Ben ve ekip arkadaşlarımla bu koltuğa layık olmaya çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisinin Şehitkamil\'de ve Gaziantep üzerinde hak ettiği yere gelmesini sağlamamız lazım. Emin olun Cumhuriyet Halk Partisini Şehitkamil\'de birinci parti yapacağız ve bunu hep beraber yapacağımıza benim inancım tam ve hep birlikte yapacağımıza inancım sonsuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ömer Kılıç\'ın konuşması

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

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6)BURSA, DÜNYA OTOMOTİV DEVLERİNİ AĞIRLAYACAK

BURSA\'da 14-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu\'nun tanıtım toplantısında konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Durmaz, 28 ülkeden 100\'den fazla sektör temsilcisinin organizasyona katılacağını söyledi.

Türkiye\'nin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Bursa OSB, 2017 yılında Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu\'na ev sahipliği yapacak. Türkiye\'den 120\'nin üzerinde sektör temsilcisinin yer alacağı organizasyon, 14-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu hakkında bilgi veren OSB Başkanı Durmaz, \"Bu kez dünya çapında bir organizasyona ev sahipliğine hazırlanıyoruz. 3 gün boyunca dünya otomotiv devlerinin temsilcileri Bursa\'da bir araya gelecek. Yeni modelleri, yeni siparişleri, trendleri, sektörün durumunu ve geleceğini konuşacaklar\" dedi.

Meksika, Kolombiya ve ABD\'de daha önce düzenlenen; ancak Avrupa\'da ilk kez yapılacak organizasyona Japonya\'dan AISIN, Toyota Boshuku, Toyatatsu, Denso, Rusya\'dan Maz, Kamaz, Lada; Fransa\'dan Gazelle, Almanya\'dan BMW; İran\'dan Khodro, Saipa ve Sapco gibi firmaların temsilcileri katılacak. Bursa\'daki otomotiv sektöründen de önemli firmaların organizasyona katılacağını belirten Durmaz, \"Bursa\'dan Oyak Ranult, Tofaş, Karsan, Yazaki, Bosch, Valeo, diğer illerden de Honda, Otokar, Vestel bu etkinliğe katılacaklar\" dedi.

Otomotiv endüstirisinin ülke ekonomisindeki yerine dikkat çeken OSB Başkanı Durmaz, şöyle konuştu:

\"Otomotiv endüstrisi belirli disiplinlerle çalışan, kayıt dışının bulunmadığı, teknoloji yoğun faaliyetlerin olduğu, ihracatta kilogram fiyatının ortalamaların 2-3 katına çıktığı bir üretim alanıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülkemizin toplam ihracatı içinde otomotiv endüstrisinin yüzde 20 gibi büyük bir payı bulunmaktadır. Mesela bu yılın ilk 9 ayında ülkemizden yapılan toplam 106 milyar 739 milyon dolarlık ihracat içinde otomotiv endüstrisi ürünlerinin tutarı 20 milyar 773 milyon dolar düzeyindedir. Ve tabii ki Bursa ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisi ile Türk otomotiv endüstrisinin başkenti durumundadır. İşte bu yüzden Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu\'nun Bursa\'da düzenlenmesi çok isabetlidir.\"

Görüntü Dökümü

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-Basın Toplantısından detaylar, Hüseyin Durmaz\'ın konuşması

SÜRE: 3 DK 14 SN

BOYUT: 104MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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