DHA YURT BÜLTENİ- 9

1)TÜRKİYE-SURİYE SINIRINA 688 KİLOMETRE DUVAR YAPILDI

TÜRKİYE-Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattının 688 kilometresi beton bloklar ile örülen duvarla kapatıldı. Kuş uçurtulmayan sınır hattına ayrıca \'Kulekol\' olarak adlandırılan rokete dayanıklı gözetleme ve nöbet kuleleri yapılıyor.

Suriye iç savaşının ardından gözlerin çevrildiği sınır hattının Türkiye\'ye yakın bazı kesimlerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD\'nin kontrolü sağlamasıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında beton bloklar ile oluşturulacak duvarla kapatılması kararlaştırıldı.

Kararın ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilerek oluşturulduğu duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı. 911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 688 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Yapımı tamamlanan bölgelerde kilometrelerce uzayan duvar yörede ve askerler arasında \'Türk Seddi\' olarak adlandırılıyor. Duvar tamamlanınca 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğini taşıyacak. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de alınan önlemlere rağmen tırmanmak isteyenlere karşı 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi.

Türk Seddi ile güçlendirilen sınır hattında görev yapan Mehmetçikler, 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutuyor. Kule ve kulübelerde sürekli olarak sınırı dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara sivillerin geçişine izin vermiyor. İnsansız Hava Aracı ve droneler ile de sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafı sürekli olarak gözetleniyor. Bunlara ek olarak askerler, 360 derece kamera kaydı yapabilen Kobra adlı zırhlı muharebe aracıyla 24 saat sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Aydınlatma sistemi ile gecelerin gündüze dönüştüğü sınırda askerler, ayrıca patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

Öte yandan duvarın örüldüğü sınır hattında saldırılara ve rokete dayanıklı güçlendirilmiş kuleler yapılıyor. Sınır hattının kritik noktalarına yapılan ve \'Kulekol\' adı verilen kuleler tamamlanırken, bazı noktalarda ise yapımına hala devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- Suriye sınır hattı

- Sınıra örülen duvar

- Duvarlar ve kuleler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

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Bakan Eroğlu: Her türlü teknolojiyi yakalayacak gücümüz var (EK)

2)BAKAN AŞURE DAĞITTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında 2018 yılında kentte yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası\'nın tanıtım toplantısına katıldı. Motor Sporları Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçan da katıldı. Organizasyonun kentin tanıtımında çok büyük katkı sağlayacağını belirten Bakan Eroğlu, şampiyonun dünyanın dört bir yanından takip edileceğine dikkati çekti. Bakan Eroğlu, \"1 milyar 400 milyon kişi, Afyonkarahisar\'daki Motokros Şampiyonasını takip ediyor. Yani dünyada her beş kişiden birisi Afyonkarahisar\'ı öğrenecek\" dedi.

Toplantının ardından Türkiye\'nin önde gelen motokros sporcuları, gösteri yarışı yaptı. Mevlevi (Türbe) Camii\'nde cuma namazı kılan Veysel Eroğlu, Sultan Divani Mevlevihane Müzesindeki, \'Sultan Divani\'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure\' etkinliklerine katıldı. Afyonkarahisar Belediyesi\'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Bakan Eroğlu, vatandaşlara aşure ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motokros toplantısından detaylar

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

-Motokros gösterisinden detaylar

-Aşure dağıtımından detaylar

-Bakan Eroğlu aşure dağıtımından detaylar

-Aşure izdihamından detaylar

112 MB /// 03.31 \"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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3)KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde evli ve 1 çocuk babası 27 yaşındaki Bilal Kapusuz motorlu testere ile kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Akça köyünde yaşandı. Köyde yaşayan Bilal Kapusuz dedesi Yusuf Kapusuz’a ait tarladaki söğüt ağacını kesmek için tarlaya gitti. Bilal Kapusuz motorlu testere ile tarladaki ağacı kesmeye başladı. Kapusuz, bu sırada kestiği ağacın altında kaldı. Olay sırasında torununun yanında bulunan Yusuf Kapusuz yeğenini çıkaramayınca köye dönerek yardım istedi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Tarlaya giden köylüler Bilal Kapusuz’u ağacın altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kapusuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemi yapılan Kapusuz bugün köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenin getirilişi

- Cenaze namazının kılınması

- Kapusuz’un vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(128 mb)

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4)FARE ZEHRİ İÇEN KADINI BABASININ DUYARLILIĞI KURTARDI

İZMİT\'te, 51 yaşındaki N.A\'dan haber alamayan babası R.A. 112 Acil\'e haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi fare zehri içen N.A\'ya müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı. İzmit Yenidoğan Mahallesi\'nde oturan, bir süredir psikolojik sorunları bulunan N.A. evde yalnız olduğu sırada fare zehri içerek intihar etmek istedi. N.A.\'dan haber alamayan aynı binada oturan babası R.A. durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde eve geldi. R.A. kapıyı açan olmayınca 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın üçüncü katındaki daireye balkon kapısından girerek evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekibi N.A\'ya ilk müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan N.A. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekibinden görüntü

Sağlık ekibinin kadını evden çıkarması

Babadan görüntü

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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5)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA FUHUŞA ZORLANAN KADIN DA KURTARILDI

TEKİRDAĞ\'da jandarma ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirirken, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kiraladıkları evde zorla fuhuş yaptırmak için tuttukları bir kadın ise kurtarıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul\'dan kentin tatil beldesi Kumbağ\'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Jandarma uyuşturucunun taşınacağı lüks otomobili takibe alarak, Kumbağ girişinde aldığı önlem noktasında durdurup aramaya aldı. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Likit\' ile yapılan aramada 15 gram kokain, 20 gram esrar ile 493 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.A., M.O., Y.Ç ve N.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

EVLERİNDE ZORLA TUTULAN KADIN BULUNDU

Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüphelinin Kumbağ\'da kiraladıkları eve arama yapmak için giden jandarma ekipleri, burada 30 yaşındaki K.Ö., adında bir kadın buldu. K.Ö., jandarmaya, kendisinin fuhuş yaptırmak için zorlu tutulduğunu belirterek, kurtarılmasını istedi. Jandarma kadını koruma altına alarak, daha sonra irtibata geçtiği ailesine teslim etti. Uyuşturucu kaçakçıları jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., M.O., Y.Ç. \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçlamasıyla tutuklanırken, N.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan uyuşturucu maddeler

-Karakolda uyuşturucunun sergilenmesi

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-