DHA YURT BÜLTENİ-9 

Sığınma evinde yaşayan eşini aile görüşü çıkışında öldürdü

KASTAMONU\'da eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde yaşayan 36 yaşındaki Naime K., ailesi ile görüştüğü Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çıkışında, aynı yaştaki eşi Engin K.\'nın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda kadına refakat eden kurum görevlisi Dürdane Ç. de bacağından yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Naime K., iddiaya göre bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne başvurdu. Naime K., 6 ay önce talebi üzerine sığınma evine yerleştirildi.

Naime K., bugün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne geldi. Naime K., ailesiyle görüşüp hasret giderdikten sonra yanında sığınma evi görevlisi Dürdane Ç. ile birlikte müdürlükten çıktı. Naime K.\'ya, kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı.

Engin K., otomobiline binip kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.\'nın kardeşi Emin K. da tabancasını çıkarıp eniştesinin arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.\'nin aracına isabet etti.

Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Naime K., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dürdane Ç.\'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan Engin K., polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Engin K.\'ya silahla ateş eden Emin K. da gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Silahlı saldırı sonrası olay yeri

-112 müdahalesi

-Olay yeri inceleme çalışması

-Yakınlarının feryadı

-Olay yeri genel görünüm

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Rize\'ye kar yağdı

RİZE\'nin İkizdere İlçesi ile Erzurum\'un İspir İlçesi\'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidine kar yağdı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Yaylasında küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlarda kar yağışının başlaması ile birlikte dönüş yoluna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ile kar yağışı detayı

Haber: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

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Çanakkale Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında iş kazası: 1 işçi yaralandı

ÇANAKKALE Belediyesi\'nin yapımı süren yeni hizmet binası inşaatında çalışan işçilerden 28 yaşındaki Mustafa Kadıl, 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşüp, yaralandı. Vinç, yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılıp, hastanede tedaviye alınan Kadıl\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çanakkale Belediyesi\'nin İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi\'ndeki yeni hizmet binası inşaatında çalışan işçilerden Mustafa Kadıl, bugün saat 10.00 sıralarında, kalıp kalaslarını havalandırma boşluğuna atmak istedi. Bunun için havalandırma boşluğunun kapağını açan Kadıl, bir anda dengesini kaybetti. Kaskı takılı olan Kadıl, 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşüp, yaralandı. Mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanındaki bir vinç yardımıyla 1 saatlik çaba sonucu düştüğü havalandırma boşluğundan güçlükle çıkartılan Kadıl, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılıp, tedaviye alındı.

CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgün Gökhan inşaat alanına gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Daha sonra olayla ilgili gazetecilere bilgi veren Gökhan, yaşanan iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, \"Havalandırma boşluğunun kapağını kaldırıp, kalasları içine atmak isterken dengesini kaybeden işçi, boşluğa düşmüş. Kapak üzerine kapanmış. Yaralanan işçinin şu an bilincinin açık olduğunu öğrendik. Muhtemelen kolunda bir kırık var. Düştüğü yerde ön tedavisi yapılmış. Ardından havalandırma boşluğundan kurtarılmış. Bulunduğu yerden çıkartılması oldukça uzun sürdü. Neyse ki başında bareti takılıymış. Şükür, şu an hayati tehlikesi söz konusu değil. İşyeri ekibi ve sorumlularının da raporlarını alacağız. En azında bir ihmal ya da hata var mı öğrenmiş olacağız\" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İnşaattaki kazanın yaşandığı havalandırma boşluğunun görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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İzmir\'in göbeğinde yaşam mücadelesi veriyorlar

İZMİR\'de, kirasını ödeyemedikleri için oturdukları evden çıkartılan 37 yaşındaki Derya Bulut, zihinsel engelli eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Konak Meydan\'ında yaşıyor. Havaların soğumaya başladığını söyleyen Bulut, yetkililerden yardım bekliyor.

Karabağlar\'ın Bozyaka Mahallesi\'nde yaşayan Derya Bulut ile Ecevit Bulut çifti kiralarını ödeyemedikleri için sokağa atıldı. Yüzde 43 engeli bulunan eşinin engelinden dolayı çalışamadığını belirten Derya Bulut, çocukları 15 yaşındaki Devrim Aydın, 6 yaşındaki Mustafa Deniz, 4 yaşındaki Yusuf Aslan ve 3 yaşındaki Mahir Çayan ile 40 gündür Konak Meydanı\'nda yaşam mücadelesi veriyor. Kaymakamlığa yardım için başvurduklarını ancak kendisinden ikametgah adresi istendiğini söyleyen Derya Bulut, \"Kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkartıldık. Önce mahalledeki parkta kalmaya başladık. Sonra bizi biri görür diye Konak Meydanı\'nda kalmaya başladık. Eşim psikolojik olarak rahatsız Yüzde 43 engeli var. Bu yüzden çalışamıyor. Sokaklarda yaşamaya çalışıyoruz, Kaymakamlığa yardım için başvurdum. Ancak benden adres istediler. Ama ben zaten sokakta kaldığım için yardım istiyorum. Havalar soğumaya başladı. Çocuklarım için endişeleniyorum. En büyük oğlumun okula gitmesi gerekiyor ama gidemiyor. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum. Eşimin engelle maaşı dışında bir gelirimiz yok, Onu da üç ayda bir alıyoruz. Lütfen bize yardım edin\" şeklinde konuştu.

Bulut ailesinin sokakta kaldığını fark ederek onların sesini duyurmak istediklerini ifade eden Kadınların Gücü, Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği Başkanı Birgül Aydın, aileye giyim ve gıda konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Derya Bulut ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3 aylık bebeklerini kaybeden Suriyeli aile doktorları suçladı



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'ndeki sığınmacı toplanma merkezinde kalan ve 3 aylık bebeklerini kaybeden Suriyeli aile, doktorları suçladı. 7 çocuk babası Zekeriya Feysel İmam, doktorların zamanında müdahalede bulunmadığını ve bebeklerinin annesinin kucağında öldüğünü belirtirken, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların tüm madahaleleri zamanında yaptığını söyledi.

Ailesi ve yakınları ile birlikte bir süre önce Suriye\'den kaçarak önce Irak\'a ardından da kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapan ve Irak sınırındaki Derecik Beldesi\'ndeki toplama merkezine yerleşen İmam ailesinin 3 aylık bebekleri 2 gün önce hastalanınca, babası Zekeriya Feysel İmam ve eşi tarafından Derecik Sağlık Ocağı\'na getirildi. Burada doktorlar tarafından kontrolleri yapılan ve ilaç verilen 3 aylık Zekeriya İmam ve ailesi ardından da kampa gönderildi. Zekeriya, 1 gün sonra yeniden fenalaşınca ailesi tarafından yeniden hastaneye getirildi. Baba Zekeriya Feysel İmam, ikinci gelişlerinde doktorların geç müdahalede bulunduğunu, bebeğin annesinin kucağında öldüğünü ileri sürüp, doktorları suçladı.

Yapılan otopsinin ardından baba Zekeriya Feysel İmam, 3 aylık bebeği Zekeriya\'yı Şemdinli ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verirken, Hakkari Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların müdahalesine karşın bebeğin kurtarılamadığını ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını, incelemelerin de sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

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Kazada ölen 1 aylık evli gencin cenazesi toprağa verildi

ÇANKIRI’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1 aylık evli Ufuk Akgün\'ün cenazesi, bugün memleketi Ordu\'nun Ulubey İlçesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun\'dan İstanbul\'a giden Ufuk Akgün yönetimindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Çankırı\'nın Atkaracalar İlçesi mevkiinde Turan Ünal yönetimindeki 16 KCB 94 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada 26 yaşındaki Ufuk Akgün öldü, eşi 20 yaşındaki Özge Akgün, Mehmet Demir ve Yaşar Daş yaralandı. Durumu ağır olan Özge Akgün ambulans helikopter ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Akgün çiftinin 1 ay önce evlendikleri ve aile ziyareti için geldikleri memleketlerinden İstanbul\'a dönüş sırasında kaza yaptıkları belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Ufuk Akgün için bugün memleketi Ordu\'nun Ulubey İlçesi Çatallı Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, baba Aydın Akgün ve anne Aysun Akgün gözyaşlarına boğuldu. Anne babayı, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Ufuk Akgün, kılınan cenaze namazının ardından Çatallı Mahalle Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Helallik alınması

-Cenazeden görüntüler

-Ufuk Akgün\'ün düğününden görüntüler

Haber-Kamera: Ali YAZAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)

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Sürücü yoldaki kaplumbağaya yardım etti

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, bir anda önüne çıkan kaplumbağayı yol kenarına taşıyarak örnek davranış sergiledi.

İslahiye-Kilis Karayolunda ilerleyen Sedat Cıba, Kazıklı Mahallesi\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağa gördü. Ağır ilerleyen kaplumbağayı başka sürücülerin fark edemeyebileceğini düşünen Cıba, aracını durdurarak kaplumbağayı yolun kenarına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldaki kaplumbağa

- Sürücünün kaplumbağayı yol kenarına alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Erzurum Devlet Tiyatroları seyirci rekoru kırıyor

Erzurum\'da 12 Mart 1977 yılında kapılarını Hayati Çobanoğlu\'nun \'Koca Sinan\' oyunuyla açan Devlet Tiyatroları, hizmete girdiği günden itibaren oynadığı tüm oyunları kapalı gişe oynuyor. 24\'ü çocuk olmak üzere toplam 85 oyun ile seyirci rekoru kıran Erzurum DT, 20\'nci yılını kutlarken yeni bir oyunla seyincinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 5 Ekim Perşembe günü Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyunu ile perdelerini yeniden açan Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz, ilk dört oyunun biletlerinin günler öncesinden tükendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devlet Tiyatrosu sahnesinden detay

- Oyunculardan detay

-Oyundan detay

-Sezai Yılmaz ile röp.

-Yönetmen Saydam Yeniay ile röp

-Cengiz Toraman ile röp

-Atilla Karagöz ile röp

-Emrah Keskin ile röp

Haber: Turagy İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Tohumlar kuyularda saklanıyor

Muş\'un birçok köyünde atalardan kalma asırlık gelenekler hala sürdürülüyor. Köylüler buğday ve arpa hasatı yaptıktan sonra ihtiyaç fazlası ürünleri gelecek yıl bahar ayında ekimi yapacakları buğday ve arpa tohumlarını açtıkları taş, toprak kuyulara doldurarak saklıyorlar. Her evin önünde 3-7 kuyu açıldığını söyleyen Saadettin Aycan, \"Kuyular ürünleri hem fareden koruyor hem de ambarlarda yer kaplamıyor. Atalardan kalan bu geleneği sürdürüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boş kuyulardan detaylar

-Ürünlerin kuyuya doldurulması

-Kuyuların ağzının taşla kapatılması

-Kuyuların üzerinin naylonlarla kapatılması

-Kuyuların üzerinin toprakla kapatılması

-Kapatılan kuyulardan detaylar

-Köyden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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