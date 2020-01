DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AYDIN\'DA FABRİKADA PATLAMA; 1 İŞÇİ KAYIP

Aydın\' ın Söke Milas karayolu üzerindeki Çırçır fabrikasında yağ kazanı patladı. 1 işçinin kayıp olduğu bildirilirken arama kurtarma çalışması başlatıldı

2)67 AİLEYİ EVLERİNDEN EDEN AVM TEMEL KAZISI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI



Kuşadası\'nın eski iki belediye başkanı, meclis üyesi ve bürokratlara soruşturma izni

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, yaklaşık üç yıl önce bir AVM temel kazısında meydana gelen ve 114 dairenin boşaltılıp, 67 ailenin o günden bu yana kirada yaşamak zorunda kaldığı toprak kayması ile ilgili soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından Kuşadası eski Belediye Başkanları Esat Altungün ve Fuat Akdoğan ile imar değişikliğine \'evet\' oyu kullanan meclis üyelerinin tamamı ile 4 belediye bürokratı hakkında soruşturma izni verildiği ortaya çıktı. İçişleri eski bakanlarından Efkan Ala\'nın imzaladığı kararın, ilçeye yeni ulaştığı öğrenildi.Kuşadası Sanayi sitesi karşısındaki Mücella Emgin, Dergah ve Özgür Siteleri\'nin boşaltılmasına neden olan, alışveriş merkezi (AVM) temel kazısı ve fore kazık çalışmasının yarattığı 14 Kasım 2014 tarihindeki toprak kayması ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bir grup vatandaşın Cumhurbaşkanlığı\'na başvurarak, sorumluların cezalandırılmasını talep etmesinden sonra görevlendirilen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı\'nın verdiği karar Kuşadası\'na ulaştı. İçişleri Bakanlığı söz konusu arazi için defalarca imar değişikliği yaptıkları, izinsiz, ruhsatsız ve projesiz kazı yapıp, fore kazık çakılmasına göz yumdukları suçlamasıyla CHP\'li Kuşadası eski Belediye Başkanları Esat Altungün ve imar değişikliğine \'evet\' oyu kullanan meclis üyelerinin tamamı ile 4 belediye bürokratı hakkında \"görevi kötüye kullanma, toprak kaymasına neden olma, mala zarar verme\" suçlarından soruşturma izni verdi. Parselin imarını 2007 yılında bir kez değiştiren Kuşadası\'nın eski belediye başkanlarından Fuat Akdoğan içinde soruşturma izni verildi. İçişleri eski bakanlarından Efkan Ala\'nın imzaladığı, bürokrasi nedeniyle Kuşadası\'na yeni ulaşan 2016/70 sayılı kararda, göreve gelir gelmez çalışmaları mühürleyen, bölgede yaşanan toprak kaymasının tehlike yaratması üzerine gerekli müdahaleyi yapan, evleri tahliye eden, mağdur ailelere sahip çıkan Özer Kayalı ve ekibine ise kararda soruşturma izni verilmedi. Toprak kaymasının yaşandığı 2103 ada 26 parselin de içinde bulunduğu alanda yapılan imar değişikliklerine \"evet\" oyu kullanan Ömer Günel\'in inşaat sahipleri Başterziler\'in avukatlığını, Yusuf Güneş\'in ise yetkin inşaat mühendisi sıfatıyla şantiye şefliğini üstlendiği belirlendi.

İMARI DEFALARCA DEĞİŞTİRMİŞLER

AVM yapılmak üzere kazılan 2103 ada, 26 parselin içinde bulunduğu bölgenin imarının Fuat Akdoğan döneminde bir, Esat Altungün döneminde ise biri yerel seçimlere bir ay kala olmak üzere üç kez değiştirildiğine dikkat çekilen kararda, \"Nazım ve uygulama imar planları ve bunlara ait ilave revizyon çalışmalarında, jeolojik, jeoteknik etüt yapılmaksızın 2103 ada, 26 parselin içinde bulunduğu bölgede defalarca imar planı revizyonu yapıldığı anlaşıldığından \" denilerek, yapılan değişikliklere \"evet\" diyen tüm meclis üyeleri ile Esat Altungün ve Fuat Akdoğan hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi. Özellikle Altungün döneminde, yerel seçimlerden bir ay önce, 06 Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklik dikkati çekiyor.

RUHSATSIZ HAFRİYAT VE FORE KAZIK ÇALIŞMASINA GÖZ YUMULMUŞ

Altungün döneminde yapılan imar değişikliği doğrultusunda inşaat ruhsatı almadan önce arsada zemin iyileştirmesi, iksa, fore kazık imalatı için izin başvurusunda bulunan yatırımcılara yanıt verilmediğinin ortaya çıktığı da kararda vurgulandı. Kararda, dilekçelerini 15 Kasım 2013 tarihinde zimmet karşılığı Belediye\'ye teslim etmelerine rağmen, olumlu veya olumsuz yanıt verilmemesi üzerine ruhsatsız olarak hafriyat ve fore kazık çalışmasının başlatıldığı vurgulandı. 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra , seçilen Başkan Özer Kayalı\'nın yaptırdığı ruhsat sorgulaması sonucunda durumun ortaya çıktığı, bunun üzerine \"ruhsatsız ve kaçak fore kazık yapıldığı, arazinin harfedilerek doğal zeminin bozulduğu gerekçesiyle mühürlenerek, yapı tatil zaptı düzenlenmiş. Çalışmaların devam etmesi üzerine iki kez daha mühürleme yapılmış. Ardından da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve parsel maliklerine imar kanunu çerçevesinde imar para cezası verilmiş\" denildi.

KAZIKLARI KAFALARINA GÖRE ÇAKMIŞLAR

Kararda ruhsatsız ve izinsiz başlatılan fore kazık projesinin TSE standartlarına göre zemin araştırmalarının ve etütlerinin yapılmadığına da yer verildi.Kararda ayrıca, \"Kazık ve kalıcı öngermeli Ankraj Aplikasyon Planı, Plankotesi ve Projesi\'nde kesitlerin neye göre, nereden alındığının belli olmadığı, kazık kafa kiriş üst kodu, ankraj kotları, kazı temel kotunun verilmediği, yine projede üst cephe iksa görünüşü ile alt cephe iksa görünüşüne ait kesitlerin de neye göre nereden alındığının belli olmadığı\"na dikkat çekildi. Tüm bunların yanında fore kazıkların aralarının 20 santimetre olması gerekirken, 20 ile 85 santimetre arasında değişkenlik gösterdiğine dikkat çekilerek tüm bunlara müdahale etmeyen dönemin İmar Müdürü Taşkan, Ruhsat Birim sorumlusu Zeynep Alptekin ile inşaat mühendisi Burak Gündeş hakkında da soruşturma izni verildiği belirtildi.

Kayalı gereğini yapmış CHP\'li mevcut Belediye Başkanı Özer Kayalı ve ekibine soruşturma izni verilmemesinin gerekçesi ise kararın son bölümünde şöyle açıklandı:\"Toprak kayması olan bölgede, oluşabilecek her türlü mal ve can kaybına yönelik gerekli tedbirlerin Kuşadası Belediyesi\'nce alınmıştır. Konuyla ilgili, Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Valiliği, AFAD ile sürekli istişare içerisinde bulunulduğu, heyelana sebep olduğu düşünülen 2103 ada 26 parseldeki fore kazık ve hafriyat çalışmasının durdurularak yapı tatil zaptı ile mühürlendiği, çalışma yapılan alanın yığılan taşlarla pekiştirildiği, heyelanın olma nedenleri ve alınacak tedbirler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarından destek sağlandığı, heyelandan zarar görme ihtimali yüksek 114 dairenin boşaltılarak, muhtaç durumdaki 67 ailenin otele yerleştirildiği, çocukların okul servis hizmetlerinin karşılandığı, gıda yardımında bulunulduğu, kiraya çıkan vatandaşlara kira yardımında yapıldığı, alınan teknik önlemlerle olası can kaybının önlendiği ve heyelandan zarar gören vatandaşlara sosyal yardımların yapıldığı anlaşılmıştır.\" dığından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildi.\"Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Ümit Acar ise, \"Plan tadilatları zorunluluk varsa veya kamu yararına yapılır. Ancak Kuşadası\'nda keyfi yapılanlarda oluyor. Söz konusu alan konut imarlıydı, ticarete çevrildi. Orasının jeolojik yapısı kusurluydu. Plan notlarına konulması gerekiyordu. Orada haftalarca kazı yapıldı, kazıklar çakıldı. Belediyenin denetlenmesi gerekiyordu\" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kuşadası\'nda toprak kaymasının neden olduğu tehlike yüzünden Mücella Emgin Sitesi, Dergah Sitesi ve Özgün Sitesi\'nden 63 daire mühürlendi, 223 kişi tahliye edildi. Olayın nedeninin kaçak fore kazık çalışması olup olmadığı araştırılıyor.

Kuşadası\'nda 14 Kasım 2014\'te bir inşaat firmasının kaçak olarak çaktığı ileri sürülen fore kazık nedeniyle başlayan toprak kayması, sağnak yağmurla bazı binalarda ve yollarda yarık ve çatlaklar oluşturdu. Bunun üzerine Mücella Emgin Sitesi, Dergah Sitesi ve Özgün Sitesi\'nin boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı tebligatın ardından 114 daire boşaltılıp, 67 aileye mensup 223 kişiden 182\'si Kaymakamlık ve Belediye tarafından belirlenen otellere yerleştirildi. Diğer daire sahipleri ise kendi imkanlarıyla başka yerlere taşındı. Otellere yerleştirilen 182 kişiye belediye tarafından battaniye, elektrikli soba ve üç öğün yemek verildi. Ayrıca Aydın Valiliği tarafından gönderilen 500 battaniye mağdur vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra mağdur olup, aileleri ile otelde kalan ev sahiplerine belediye tarafından kira yardımı yapıldı.

3)BURSA\'DA SİLAHLI YARALAMAYA KARIŞAN 3 KİŞİ YAKALANDI

BURSA\'da, Ahmet M.\'yi tabanca ile 3 yerinden yaraladıkları, yere düştükten sonra da dövdükleri öne sürülen 3 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet M.\'yi 3 yerinden tabanca ile yaralayan ve yere düştükten sonra darp edip kayıplara karışan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin 40 yaşındaki Bali K., 40 yaşındaki Mahmut K. ve 36 yaşındaki Halil K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, verdikleri ifadelerinde, Ahmet M.\'nin Koğukçınar Mahallesi\'ndeki dükkanının önünde zaman zaman içki içtiklerini, bu nednle Ahmet M.\'nin kendilerine tepki gösterdiğini anlattı. Şüpheliler, dün gece yine karşılaştıklarında Ahmet M. ile tartıştıklarnı ve bu olayın gerçekleştiğini ifade etti. Şüpheli Bali K., Mahmut K. ve Halil K., emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

4)EDİRNE\'DE 30 ŞEHİTLİKTEKİ 300 BİN ŞEHİDİN ADI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

EDİRNE Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Balkan Savaşları\'ndan Kurtuluş Savaşı\'na kadar geçen zamanda şehit olduğu belirlenen 300 bin kişinin adını gün yüzüne çıkarıyor. Dernek Başkanı Faruk Çiftçi, 220 bin şehit adının resmi olarak tespit edildiğini belirterek, \"Edirne\'de yatan 300 bin şehidin 220 bininin isimleri elimizde mevcut. Edirne\'ye hizmet anlamında, tarihe hizmet anlamında hepsini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz\" dedi.Türkiye’nin Çanakkale\'den sonra ikinci büyük şehitliği olan 5 bin 3 şehidin yattığı Edirne Asker Hastanesi Şehitliği, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen \'Şehir Ödülleri Türkiye\' proje ödüllerinde \'Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri\' kategorisinde, \'Koruma Ödülü’ne layık görülerek, yılın koruma projesi seçildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, belediye meclis salonunda ödülle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, ödül olarak bir kandil verildiği ve bu kandilin Efes’te bulunan tarih öncesi kandillerden birinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınarak yapılan kopyası olduğunu ifade etti. Gürkan, \"4 bin yıl önce kullanılan bir kandil bu. Bu kandilin ülkemizi, bekamızı, milli birliğimizi, vatanımızı sonsuza kadar aydınlatması dileğiyle bize verdiler. Bende aynı duygularla şehit ailelerini temsil eden Şehit Aileleri Derneği’ne onurla ve gururla bu ödülü takdim ediyorum. Çünkü ödülün gerçek sahibi onlar\" diye konuştu.

\"EDİRNE\'DE 300 BİN ŞEHİDİN ADINI BELİRLİYORUZ\"

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, ödül aldıkları mutlu olduğunu ifade ederek, Edirne\'de 30 şehitlikte 300 bin şehit olduğunu söyledi. Bunlardan 220 bininin ismini resmi olarak belirlediklerini ve şehitliklerin tamamını gün yüzünü çıkarmayı hedeflediklerini anlatan 2167 üyeli derneğin başkanı Çiftçi, şöyle konuştu:

\"Edirne\'deki şehitlerin isimlerini bir kitapta toplamak için başlatılan projeyle \'Edirne Asker Hastanesi Şehitliği\'ne döndük ve şehitliği Edirne Belediye Başkanlığı\'nın desteğiyle gerçekleştirdik. Derneğimizin resmi kurumlarından bir gelir desteği yok ayrıca Türkiye\'de üyelerinden aidat almayan tek dernek biziz. Şehitlerimizin anne ve babaları onlara ne verilecekse peşin ödemişler. Buna rağmen anne ve babalar şehit aileleri bizim yanımızda olduğunu ifade etti. Ödülü almak çok mutlu etti, bu anlamdaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

2018\'DE 2 ŞEHİTLİK YAPILACAK

Edirne\'de 30 şehitlikte, 300 bin yatan şehit olduğunu anlatan Çiftçi, dernek olarak Edirne Belediyesi ile birlikte 30 şehitliği gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, şöyle konuştu:\"Nihayetinde Edirne\'de yatan 300 bin şehidin 220 bininin isimleri elimizde mevcut. Edirne\'ye hizmet anlamında, tarihe hizmet anlamında hepsini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. 2018 yılı için 2 şehitlik inşaatına başlamak istiyoruz. Avarız Köyü ve Arnavutköy dediğimiz bölgede asker hastanesi şehitliği var. 14 dönümde 4 bin şehidimizin ismi var, Yassıtepe Şehitliği olarak. 55 dönüm Arnavutköy mevkiinde 44 bin şehidimizin ismi var elimizde. Bu iki şehitliği 2018 yılında tamamlayacağız. Arvavutköy mevkii göğüs, göğse savaşın olduğu bir alan bu nedenle şehit sayımız burada yüksek. Hiç bir şehitlerimizden ve şehitliklerimizden değerli değil. Alanlar hazine ve özel şahıslarda ama çözülemeyecek konular değil. Edirne\'de 30 şehitlik 300 bin şehidin 220 bin resmi isimlerimiz elimizde, bu şehitlerimiz Balkan harbiyle başlayan ve Kurtuluş Savaşı\'na kadar uzanan 1912\'den 1922\'ye kadar olan tarihler arasında.\"

5)AYDIN\'DA UYUŞTURUCUYLA DÖRT KOLDAN MÜCADELE

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri ortak proje kapsamında bir tedavi merkezi kurularak hem uyuşturucu bağımlılarının tedavi edileceğini hem de tüm vatandaşların eğitimlerle, uyuşturucudan uzak tutulacağını kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kentteki uyuşturucu bağımlılığı oranlarını azaltmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bir tedavi merkezi kurulacak. Tanıtım toplantısına projenin mimarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP\'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP\'li Çine Belediye Başkası Salih Dinçer, CHP\'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla başlattıkları projede öncelikle imam, muhtar, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, idari kadro ve emniyet mensupları olmak üzere ve vatandaşların eğitileceğini ifade etti. Vatandaşlara bu maddenin tehlikeleriyle beraber bu maddeye ulaşımın nasıl engelleneceğini anlatacaklarını kaydeden Cankurtaran, \"Hükümet hem uyuşturucuyla hem de bağımlılarla mucadale edemiyor. Aydın\'da 6 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi\'nin belirleyeceği bir yerde, tedavi merkezi kuracağız. Kurulacak olan merkezde uyuşturucu kullanan çocukların aileleri de rencide edilmeden yardım eli uzatılacak. Köylere kadar inerek her noktaya ulaşacağız. Bu zehrin Aydın\'dan uzaklaşması ve Ege Bölgesi\'nde refarens olmasını sağlayacağız\" dedi.

Tüm siyasi parti temsilcilerine de bir çağrıda bulunan CHP\'li Cankurtaran, uyuşturucu sorununun milli bir mesele olduğunu hatırlatarak, \"Evlatlarımız zehirleniyor. Gelin iktidar partisi, muhalefet partisi demeden bu işi hep birlikte çözelim. Evlatlarımızı bu zehirden kurtaralım. Uyuşturucuyla mucadeleyi teröristle mucadele eder gibi sürdüreceğiz. Bağımlılıkla mücadele edeceğiz ve bağımlı olanları da özgürlüğüne kavuşturacağız\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE UYUŞTURUCUYA ÇOK KOLAY ERİŞİLİYOR\"

Özellikle, sentetik esrar türü olan \'bonzai\'nin Türkiye\'de çok kolay erişilebilen bir madde haline geldiğini ifade eden Cankurtaran, \"Türkiye\'de bu illeti kullanım yaşı 10\'a düşmüştür. ülkemizde 80 milyonun 16 milyonu yoksulluk sınırında yaşıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 65\'i ilkokul mezunudur. Yüzde 49.3\'ü ise işsidir. Yüzde 31.93\'ünün de düzenli bir işi yok. Bunlar o maddelere önce ücretsiz olarak alıştırılıyorlar. Sonra 2-3 TL\'ye derken, bağımlı hale geldikten sonra da satıcı olup çıkıyorlar. Türkiye\'de uyuşturucuya çok kolay erişiliyor. Biz hukümet ve yerel yönetimler olarak bu işin önünü almalıyız. Her vatandaş ve yereldeki yöneticiler tıpkı Aydın\'da olduğu gibi bu konuya acilen parmak basmalı ve çözmek için uğraşmalıdır\" dedi.

\"BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARIDIR\"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise projenin hayata geçilmesi için çalışmalara kısa sürede başlanacağını ifade ederek, \"Ben kenti yönetirken, bazen bir anne, bazen kadın, bazen de belediye başkanı gözüyle bakıyorum. Son yıllarda hepimizin bildiği gibi çocuklarımız çok küçük yaşlarda uyuşturucu kullanmaya başladı. Buna mutlaka yerel yönetimlerin bir önlem alması gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konu üzerinde çalışma yapmayı amaçladık. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır\" diye konuştu.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ise, Aydın\'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uyuşturucuyla mucadele için bir birim oluşturulacağını söyleyerek uyuşturucuyla mücadelede başarılı olacaklarını inandığını ifade etti.

6)ŞEHİT POLİS MEMURU BÖRKLÜOĞLU\'NUN İSMİ KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

KAYSERİ\'de, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen törenle, Şehit Polis Memuru Osman Börklüoğlu\'nun adını taşıyan kütüphane hizmete açıldı.

Merkez Kocasinan İlçesi Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da şehit olan Kayserili Özal Harekât Polis Memuru Osman Börklüoğlu\'nun babası Üzeyir, annesi Yeter ve eşi Özge Börklüoğlu katıldı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi öncülüğünde kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Süleyman Kamçı, \"Bugün açılışını yapacağımız kütüphane okulumuza hayırlı uğurlu olsun. Şehidimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bize bir daha şehit haberleri göstermesin diyoruz ama ülkemizin hassas bir konumda olması, memleketin menfaatleri için zaman zaman şehit veriyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır. Onlar artık bizim ailemiz oldular. Bugün burada açılan kütüphane ile şehidimiz Osman burada yaşatılacaktır\" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Üzeyir Börklüoğlu ise, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Vali Süleyman Kamçı ve şehit ailesi kütüphaneyi gezdi.

7)YEŞİLKÖY\'DE ELMA HASADI BAŞLADI

BURDUR\'un meyve bahçesi olarak bilinen Tefenni İlçesi\'ne bağlı Yeşilköy\'de elma hasadı başladı. Yeşilköy\'de elma hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen programa Tefenni Kaymakamı İlker Eker, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan, Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Gökçen, Yeşilköy Muhtarı Abdurrahman Erkan ile köylüler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Söğüt Beldesi\'nde domateste, Altınyayla İlçesi\'nde kültür mantarındaki markalaşmanın Yeşilköy\'de ise elmada görüldüğünü söyledi. Darcan, \"İlimizde üretilen her üç elmadan birisi bu köyden çıkıyor. Köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak kendilerine her türlü teknik desteği sunuyoruz\" dedi.

Kaymakam İlker Eker, Yeşilköy\'de 12 Temmuz tarihinde sebze meyve halinin açılışının yapıldığını hatırlatarak, \"Sebze meyve hali 248 bin liraya mal oldu. 2 ay önce yaklaşık 800 ton vişne ve 400 ton da kiraz yurt içi ve yurtdışındaki tüketicilerle buluşturularak ekonomimize katkı sağlandı. Yeşilköy\'de yıllık 4500- 5000 ton elma hasadı yapılıyor. Bu rakam ilçemizde üretilen elmanın yüzde 75\'ine tekabül ediyor. İl genelindeki üretimin ise yüzde 33\'ü Yeşilköy\'de. Kısa sürede Yeşilköy elmasının ticari marka olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden ziraat mühendisi Mehmet Çetin, dünyada 75 milyon ton elma üretimi olduğunu, bunun 33 milyon tonunu Çin Halk Cumhuriyeti\'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Çetin, \"Ülkemiz 2.9 milyon ton ile elma üretiminde dünyada üçüncü sırada. Yeşilköy\'de 2300 dekar alanda elma üretimi yapılıyor ve 4500- 5000 ton civarında üretim yapılıyor\" dedi.

Köy Muhtarı Abdurrahman Erkan, 2017 hasat döneminin üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Üretici Ramazan Arık da bu yıl fiyatların iyi olduğunu belirterek, bodur elmanın 1.20 lira, diğerlerinin ise 1 liradan satıldığını söyledi.

Daha sonra Kaymakam İlker Eker, ilk elmaları ağacından kopararak hasadı başlattı.

