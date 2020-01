DHA YURT BÜLTENİ-9 

Rusya, Suriye\'de Fırat Nehri üzerine köprü inşa etti

SURİYE\'nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütüne yönelik Suriye ordusu, Rusya, Koalisyon ve Demokratik Suriye Güçleri\'nin operasyonları devam ederken, Rusya Deyrazor operasyonu için Fırat Nehri üzerinde köprü inşa etti. Günde 8 bin aracın geçebileceği köprü ile Rusya, Fırat\'ın doğusundaki Suriye ordusuna rahatlıkla yardım ulaşmasını sağladı.

Erbil merkezli internet sitelerinde yer alanlara haberler göre, Rus ordusu, Suriye’nin Deyr ez Zor kenti bölgesinde Fırat Nehri üzerinde 213 metre uzunluğunda bir köprü inşa etti. Günde 8 bin aracın geçebileceği kapasitede inşa edilen köprüyle Rusya, Fırat doğusundaki Suriye ordusuna rahatlıkla yardım ulaştırabilecek. 2 günde kurulan köprünün inşa sürecinin bölgedeki silahlı grupların çatışmaları nedeniyle zor gerçekleştiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Yol Hizmetleri Dairesi Başkanı Vladimir Burovtsev, İnşaat sırasında insansız hava araçları kullandıklarını, kurulum çalışmaları sırasında yukarıdan üzerimize patlayıcı maddeler ve bombalar düştüğünü ifade ederek, \"Yine de hiçbir kayıp vermedik. Ölü ve yaralı yok. Her şey vaktinde tamamlandı\" dedi.

Türkiye’den Suriye topraklarına giren Fırat Nehri, Deyr ez Zor kentinden de geçiyor. Nehir yatağının eğimi ve akış hızının yüksek olması nedeniyle Fırat, Suriye ordusu için ciddi engel oluşturuyordu.

İzmir\'de eylem hazırlığında yakalanan 3 DEAŞ\'lı tutuklandı

İZMİR\'de, jandarmanın terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İnsansız hava aracı \'drone\' destekli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Ayrıca zanlıların terör örgütü DEAŞ için eleman ve lojistik destek sağlamak amacıyla toplantılar düzenledikleri, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları, Suriye\'deki çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eleman yetiştirdikleri, Menemen\'in kırsal kesiminde savaş eğitimi verdikleri ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, 1\'i ise serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

================================

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM\'A \'FAHRİ DOKTORA\' VERİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'nin (ÇOMÜ) akademik yılı açılışıyla, fahri doktora verilmesi törenine katıldı. Törende, Başbakan Yıldırım\'ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu\'nun 28 Eylül günü yaptığı toplantıda alınan karar okundu. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Türk siyasal hayatına ve kamu yönetimine üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdiklerini belirttiği Yıldırım\'a cübbesini giydirdi.

Müzik dinletisi ve ÇOMÜ\'nün 25 yıllık serüvenini anlatan tanıtım filminin gösteriminin ardından ilk olarak ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal daha sonra da ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer konuşma yaptı. Üniversitelerinin son iki yıl içerisinde bir dönüşümü başardığını belirten rektör Acer, \"Kuruluşunun 25\'inci yılını kutladığımız üniversitemiz, 25 yılın sonunda 4 enstitüsü, 14 fakültesi, 8 yüksek okulu 13 meslek yüksek okulu, 32 araştırma merkezi, 50 bine yakın öğrencisi ve bin 600 civarındaki öğretim elemanıyla hem eğitimde, hem de bilimsel araştırmada akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesi haline gelmiştir. Son 2 yıl içerisinde üniversitemiz bir dönüşümü başardı. Ülkemizin başına bela edilmeye çalışılmış dış bağlantılı, yasa dışı ve bütün temel değerlerimizi istismar eden yapılanmanın bütün unsurlarından ve izlerinden üniversitemiz devletimizin meşru mevzuatı çerçevesinde yürütülen mücadelesi ile temizlenmiştir. Artık Üniversitemizde ne 28 Şubat sonrasının baskıcı unsurları, ne herhangi bir terör yapılanmasının unsurları, ne de FETÖ unsurları hayat bulamamaktadır, bundan sonra da bulamamaları için bütün gayretimizi sarf etmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Acer\'in konuşmasının ardından fahri doktora tevcih törenine geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından Başbakan Yıldırım\'ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu\'nun 28 Eylül 2017 tarihindeki toplantıda alınan kararı okundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Acer, Türk siyasal hayatı ve kamu yönetimine üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdikleri Yıldırım\'a cübbesini giydirdi.

YILDIRIM: ÇANAKKALE; GECE, GÜNDÜZ, LODOSTA, POYRAZDA, HER ZAMAN GEÇİLECEK

Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasında, öz geçmişiyle ilgili bir eksik, bir de yanlış bilgi olduğunu belirtip, \"Yanlış 21 Aralık değil, 20 Aralık. Gerçi beni bir gün gençleştirdiniz, fena bir şey değil. Bir eksik, 5 torun. Artık çocukları geçtik torunlara bakıyoruz. Onların bize ihtiyacı kalmadı, torunlar daha fazla ilgimi çekiyor. Her dede gibi ben de torunlarıma daha düşkün hale geldim\" dedi.

Başbakan Yıldırım, törendeki konuşmasında, Türkiye\'nin, etrafı ateş çemberi olan bir ülke olmasına rağmen istikrar ve kararlılıkla 2023\'e ve cumhuriyetin 100\'üncü yılına emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Yıldırım, \"Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde, 15 yılda, bir Türkiye\'yi 3 Türkiye\'ye çıkardık. 3 kat büyüttük. Çanakkale\'de de şimdi bir başka projenin adımını attık. 18 Martta Lapseki İlçesi\'nde, açıklığı 2023 metre ile dünyada en fazla olan Çanakkale 1915 Asma Köprünün temelini attık. 2023\'e gelmeden inşallah, köprü ve 90 kilometre yolla beraber bunu da açmış olacağız. Çanakkale, gece, gündüz, lodosta, poyrazda her zaman geçilecek\" dedi.

BAŞBAKAN, KENDİSİ ADINA AĞAÇ DİKTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'la akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı törenin sonunda; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer, Başbakan Yıldırım\'a seramik bir tabak hediye etti. Ardından akademisyenler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başbakan Yıldırım, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer\'i makamında ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret öncesi, rektörlük binası önünde, kendisi adına bir ağaç dikti.

Başbakan Yıldırım, törenin ardından cuma namazı için ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi\'ndeki Tacettin Aslan Camii\'ne geçti.

Abdullah Gül :Irak\'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kadın Kolları eski İzmir İl Başkanı Gülsüm Satoğlu\'nun oğlu Burak Satoğlu\'nun düğününe katılmak üzere geldiği İzmir\'de valilik ziyaretinin ardından Hisarönü Camii\'nde Cuma Namazı kıldı. Namaz sonrasında vatandaşları selamlayan Gül, ardından Kemeraltı Çarşısı\'nda kahve içti. Tarihi kahvecide gündeme dair açıklamalarda bulunan 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak\'taki gelişmelerle ilgili olarak, \"Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor. Nihayetinde bunlar Türkiye\'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. Hiçbirimiz bu coğrafyada herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemeyiz. Dolayısıyla özellikle Irak, Suriye söz konusu olduğunda toprak bütünlükleri, siyasi birlikleri hep devam etmeli. Devam etmesi için de o ülkenin bu şartları oluşturmaları, temelinde insan hakları, hukuku eşitliği kendi aralarında hep sağlamaları gerekir. Buralarda yapılan hatalar, tabi neticede hep bölünmelere kadar gidiyor. Dolayısıyla Irak\'ın bu hale gelmesi yeni bir şey değil. 80- 90\'lı yıllarda başlayan süreçler. Halep\'te Kürtlere karşı kullanılan kimyasal silahlar, 32-36 paralellerin uygulamaya girmesi, adım adım bunlar hep oluştu. Onun için hep dikkatli olmak gerekiyor, onun için önce herkes kendi vatandaşlarının farklılıkları ne olursa olsun, kendilerine iyi bağlaması lazım. Herkesin aidiyetini ülkesine sağlamlaştırması lazım, bunlar yapılmazsa uzun vadede ayrışmalar ortaya çıkıyor\" dedi.

BAZI GAZETELERİ ELEŞTİRDİ

Irak\'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini de ifade eden 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir taraftan Irak\'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik. Bir taraftan halk olarak, basın olarak siyasiler olarak, demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın bazılarının da asla onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Ne söylediğimi anladınız manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler de görüyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekir bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri onun için de vaktiyle Saddam\'ın acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye\'nin acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var.\"

Abdullah Gül bu akşam dayısı merhum Nazif Satoğlu\'nun gelini olan AK Parti Kadın Kolları eski İzmir İl Başkanı Gülsüm Satoğlu\'nun oğlu Burak Satoğlu\'nun Kaya Termal Otel\'de yapılacak düğün törenine katılacak.

Datça\'da 5 dönüm kızılçam ormanı yandı

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, çekek yerinde başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.

Bugün saat 12.30 sıralarında Datça\'ya 5 kilometre mesafedeki Kargı Koyu\'nda bulunan çekek yerinde yangın çıktı. Aniden çıkan rüzgarında etkisiyle alevler, yakındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye Marmaris ve Milas Orman İşletme Müdürlükleri\'ne ait 1\'er helikopter, itfaiyeye ait 6 arazöz, Marmaris Değirmenyanı Orman Şefliği\'nden 15 orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte söndürüldü. Rüzgarın etkisini kaybetmesi yangının daha fazla büyümesinin önüne geçti. Alevler 5 dönümlük alandaki kızılçam ağaçlarına zarar verdi.

Yangına, tekne tamiri için kullanılan ve standartlara uygun olmadığı ileri sürülen uzutma kablosunun neden olduğu belirtildi. Polis, trafodan çekilen kablonun kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Bakanı Elvan: Terörün kökünü kurutuyoruz

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, terörle 7 düvele karşı mücadele ettiklerini belirterek, \"Terörün kökünü kurutuyoruz. Mücadelemiz büyük\" dedi.

Mersin\'de, partisinin Yenişehir İlçe Kongresi\'nin açılış konuşmasını yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin farklı terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyledi. Elvan, \"Bir yanda FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC. Bir yığın terör örgütü ve onların arkasında bir yığın destekçisi. Topyekun olarak aynı amaç doğrultusunda, ülkemiz ve milletimize saldırıyorlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, hepsinin hakkından geldik ve geleceğiz. Karşılarında sıradan bir devlet yok. Karşılarında Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve düşmana haddini bildirmiş Mustafa Kemal\'in torunları, karşılarında adam gibi adam, 7 düvele karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Sizler varsınız. Güvenlik güçlerimiz dağda, bayırda, kırda hainlere haddinin bildiriyor. Terörün kökünü kurutuyoruz. Mücadelemiz büyük. 7 düvele, teröre ve destekçilerine karşı mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

Türkiye olarak Çin ve Hindistan\'dan sonra en hızlı büyüyen ülke konumu olunduğunu açıklayan Elvan, şöyle dedi: \"Ülkemiz ve hükümetimizle gurur duyuyoruz. Hem 7 düvele karşı mücadele edeceksin, hem bir sürü terör örgütüyle mücadele edeceksin, hem etrafında bir ateş çemberi olacak, hem de ekonomiyi büyüteceksin. Bunun adı başarıdır. Bu göğüslerde iman, bu millette bu inanç oldukça kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Türkiye onlara rağmen büyüyecek, güçlenecek, kalkınacaktır. Biz gücümüzü milletten alıyoruz, rotamızı millet çiziyor. Ekonomiyi güçlendirip terörizm ile amansız bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Düşmanımız çok.\"

Bakan Lütfi Elvan daha sonra partisinin Silifke İlçe kongresine katıldı.

Trabzon’da velilerden okul eylemi

TRABZON’un Yomra İlçesi\'nde, öğrenci velileri Maden Ortaokulu’ndaki ilkokul sınıflarının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yomra ilçesine 43 kilometre uzaklıktaki Maden Mahallesi’nde yer alan Maden Ortaokulu’nda yeni eğitim- öğretim döneminde ilkokul sınıflarının kaldırılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Daha önce ilkokul eğitimi verilen okulun yeni düzenlemeyle sadece ortaokul bünyesinde eğitim- öğretim verilmesine karşı çıkan veliler, okul önünde toplanarak yeni düzenlemeyle mağdur edildiklerini söyledi. Kalabalık içinde yer alan ilkokul öğrencileri de ‘Okul bizim tek umudumuz’, ‘Unuttular kapatırken kaybettikleri çocukları’, ‘Okulumuzu geri istiyoruz’ ve ‘En iyi okul eve en yakın okuldur’ yazılı dövizler taşıyarak ilkokullarına yeniden dönmek istedi.

‘LÜTFEN BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKIN’

Okul önünde kalabalık adına konuşan Oktay Acar “Burada 5 mahallemizin öğrencileri ilkokulda eğitim-öğretim görmekteydi. Ta ki bu yıla kadar. Bu yıl yeni yönetmelikle buradaki ilkokulu kaldırdılar ve çevre mahallelere verdiler. O bölgelerde yer alan okullara da çocuklarımız kış şartların gidebilmesi çok zor olacak. Hatta yönetmelikte ‘okul servis araçları kışın zincir kullanamaz’ diyor. Bölgede kış şartlarını göz önünde bulundurursak burada araçlar en az 4 ay zincir takmak zorunda. Yani çocuklarımız 4 ay okula gidebilecek geriye kalan 4 ayını da evinde geçirmek zorunda kalacaktır. Bu da tepkimize neden olmuştur. Biz bu mağduriyeti ilgililere bildirdik ama bir netice alınmadı. Buradan Milli Eğitim Müdürüne sesleniyorum; bu çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen bu çocuklara sahip çıkınö dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ AKSAYACAK’

Öğrenci velisi Yasemin Uzunoğlu en yakın okulun evlerine 10 kilometre mesafede olduğunu ifade ederek “Yeni eğitim-öğretim dönemindeki bu düzenlemeye kesinlikle karşıyız. Ben de bu okuldan mezunum. Bu okulun eskisi gibi sürmesini istiyorum. 5-6 yaşlarındaki çocuk diğer bölgedeki okullara kar-kış nasıl gitsin? Burada çocuklarımızın eğitimi aksayacakö diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bir diğer öğrenci velisi İrfan Aydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine geçmesi beklenen sistem için verdiği ‘En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur’ şeklindeki değerlendimesini anımsatarak şöyle konuştu:

“Bu okul 13 yıldır eğitim ve öğretim vermektedir. Ama bu yıl bir karar alındı. Bu karar öğrenci ve velileri psikolojik açıdan etkilemektedir. Alınan bu düzenleme bölgede yaşayan hiçbir vatandaşımız tarafından kabul görmedi, tepkiye neden oldu. Velilerimiz bu kararın değiştirilmesini istiyor. Hatta birçok veli de çocuklarını okula bu nedenle yollamak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; öğrencilerimizi en yakın okula göndermek istiyoruz.ö

150 ÖĞRENCİ OKULA BAŞLAMADI

Toplam öğrenci kapasitesi 400 olan ve şu anda yeni eğitim-öğretim döneminde 250 ortaokul öğrencisiyle başlayan okulda yeni düzenlemeyle kaldırılan ilkokul sınıflarındaki yaklaşık 150 öğrenci ise çevre mahalledeki ilkokullara kayıt yaptırabilecek. Bu arada kapanan ilkokulu nedeniyle bahse konu 150 ilkokul öğrencinin ise kendilerine gösterilen okullarda eğitim-öğretime başlamadıkları da öğrenildi.

Silopi\'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde bir aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sorucu takla atması ile meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Habur Sınır Kapısı istikametinden Silopi İlçe merkezine gelmekte olan 06 FC 9534 plakalı kamyonet sürücüsü, Başköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıkarak takla atıp, yolda geçen 65 yaşındaki Musa Ateş\'i ezerek, ölümüne neden oldu. Kamyonette bulunan isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi kazanın etkisiyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara kaza yerinde yaptıkları ilk müdehalenini ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesi\'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Keçiye tecavüz iddiası

DENİZLİ\'nin Bekilli İlçesi\'ne bağlı Kutlubey Mahallesi\'nde yaşayan 66 yaşındaki A.D., iddiaya göre, keçiye tecavüz ederken yakalandı. Hayvanın sahibi, A.D. hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

Bekilli\'nin Kutlubey Mahallesi\'nde yaşayan Nasip Sefa Aldal, geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, yemek yedikten sonra evinin altındaki ahıra giderek keçilerini kontrol etmek istedi. Ahırın kapısı açarak ışığı yakan Aldal, iddiaya göre, işçi emeklisi A.D.\'nin keçisine tecavüz ettiğini gördü. A.D., pantolonunu giydikten sonra hızla kaçtı. Aldal, Bekilli Jandarma Karakolu\'na giderek A.D. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Keçisine tecavüz edilen Nasip Sefa Aldal, \"Ben yemek yedikten sonra keçileri kontrol etmek için evimin altındaki ahıra gittim. Kapıyı açıp, ışıkları yakınca A.D.\'yi pantolonu inik yarı çıplak şekilde keçiye tecavüz ederken yakaladım. Beni görünce toparlanıp, ahırdan çıkarak kaçtı. Onu o halde görünce çok korktum, benim ailemde keçilerin yanına iniyor. A.D. yakalanınca alkollü olduğunu söyleyerek kaçtı. Olayı muhtara anlattım, pek ilgilenmedi. Ben de keçiyi mahalle meydanına getirip, tecavüz eden kişiyi rezil etmek istedim. A.D. Uşak iline kaçmış. Şimdi jandarmaya şikayette bulundum. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı\" dedi.

KEÇİYİ SATIN ALMAK İSTEMİŞ

Keçiye tecavüz eden kişinin hayvanı satın almak istediği belirten Aldal, \"Keçime tecavüz ederken yakaladığım A.D. yakınları aracılığıyla haber gönderip, tecavüz ettiği keçiyi 700 liraya alıp konuyu kapatmak istediğini söylemiş, ben kabul etmedim. Şikayetimin arkasındayım, cezalandırılsın\" diye konuştu.

Başarılı köy okuluna 12 bilgisayar

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nin kırsal mahallesi Çakmak\'ta ilk ve ortaokula, General Elektrik Firması tarafından 12 adet düzüstü bilgisayar hediye edildi.

General Elektrik A.Ş. Doğu Avrupa Satın Alma Müdürü Müge Kubilay, Ayvalık Halk Eğitim Müdürlüğü\'nde bilişim teknolojileri öğretmeni Sercan Ünlü ile iletişime geçerek TEOG\'da üst üste birinci olan, İngilizce\'de özel bir okulu geçerek başarısını arttıran Çakmak İlk ve Ortaokulu için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kubilay, başarılı okula 12 dizüstü bilgisayar teslim etti. Fiziki yetersizlik nedeniyle henüz bilgisayar sınıfı oluşturulamayan okulda öğrenciler heyecanla bilgisayarların başına geçti. Öğretmenlerin çok hevesli, çocukların ise çok başarılı olduğunu kaydeden Kubilay, \"Umarım bilgisayar sınıfı da açılır, teknolojiyi yakından tanırlar\" dedi.

\"EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR ÇOK KIYMETLİ\"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Halk Eğitim Müdürü Serkan İnce ve bilişim teknolojileri öğretmeni Sercan Ünlü, bilgisayarların Okul Müdürü Yılmaz Ateş\'e teslimi sırasında Müge Kubilay\'a eşlik etti. Eğitime desteğin önemine dikkat çeken Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, \"Eğitime destek veren insanları görmek güzel. Bizi çok mutlu ediyor. Bu alana yapılacak yatırımlar çok kıymetli, insana yapılan yatırımın çıktılarını çok farklı görebiliyorsunuz. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum\" dedi.

Kaymakam Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan çiçek buketleri ve hediyeleri Kubilay\'a verdi. Bilgisayarların başına heyecanla geçen öğrencilerle sohbet eden Görgülüarslan, daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle kısa bir toplantı yaptı.

Ayvalık\'taki 6 kırsal mahalleden gelen 145 taşımalı öğrencinin eğitim gördüğü okulda fiziki yetersizlikten ötürü bilgisayar sınıfı oluşturulamayacağı, ancak yemekhanenin bir bölümünde bilgisayarlar için kullanım alanı hazırlanacağı öğrenildi.

