DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HUDUT BİRLİĞİNE SALDIRAN 3 TERÖRİST, HAVA HAREKATINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde hudut birliğine roketle saldıran PKK\'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Çukurca İlçesi Güven Dağı\'nın güneyindeki Kovan Tepe\'de bulunan hudut birliğine, PKK\'lı bir grup terörist, roketatarlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Saldırının ardından operasyon başlatılırken, kaçan teröristler, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirilrdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"16.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Kovan Tepe\'de bulunan hudut birliğimize roketli saldırı gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu, İHA ile tespit edilmiş olup, yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

2)DALYAN VE AKYAKA\'YA ELEKTRİKLİ TEKNELER GELİYOR

Kadın Azmağı\'nda hizmet verecek Yalıçapkını Dalyan\'da tanıtıldı

MUĞLA\'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Dalyan Kanalı ve Akyaka Kadın Azmağı\'nda hazırlanan proje ile \"Yalıçapkını\" ve \"Su Samuru\" adı altında tasarlanan elektrikli tekneler hizmet verecek. Proje kapsamında Kadın Azmağı\'nda kullanılacak olan yapımı tamamlanan \"Yalıçapkını\" teknelerinden ilki Dalyan Kanalı\'nda suya indirilip, tanıtımı yapıldı.

Akyaka Kadın Azmağı ile Dalyan Kanalı\'nda sefer yapan teknelere, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce 5 yıl içinde elektrikli tekneye geçiş zorunluluğu getirildi. Muğla Valliği ile Ula ve Ortaca Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve Tekne Kooperatifleri tarafından da bu projenin destek görüp, kabul edilmesinin ardından, 2 yıl önce \'Yalıçapkını\" ve \"Su Samuru\" adı altında 2 ayrı model tasarlanıp, bir süre önce yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan \'Yalıçapkını\" modeli teknelerden biri Dalyan Kanalı\'nda tanıtım amacıyla dün (Cumartesi) törenle suya indirildi. Tanıtımı yapılan \'Yapıçapkını\' modelindeki teknelerden 50 adet üretileceği ve bu teknelerin Akyaka Kadın Azmağı\'nda çalışacağı bildirildi. \"Su Samuru\" modelindeki üretilecek ilk etaptaki 20 teknenin ise Dalyan Kanalı\'nda hizmet verileceği kaydedildi. Hem gürültü kirliliğinin hem de azmak ve kanalda yaşayan canlıların rahatsız olmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği proje kapsamında üretilen tekneler hakkında bilgi veren Emek Marin\'in sahibi Özdeyiş Çakır, \"Üretimini yaptığmıız, Yalıçapkını ve Su Samuru teknelerinin tasarımını oğlum Kıvanç Çakır yaptı. Tekneler engellilere yönelik tasarlandı. Teknelerin zemini camdan olduğu için suyun altı geziler sırasında rahatla görülebiliyor. Ayrıca, su altı görüntüleride kapalı devre TV yayını olarak da teknede yayınlanacak. Tekneler hakkında Muğla Valiliği, Ortaca ve Ula Kaymakamlığı, Akyaka\'daki sivil toplum kuruluşları ve tekne kooperatifi ile bir araya gelip, bilgi verdik. Ardından da proje kabul edildi. Şu anda yapımı tamamlanan Yalıçapkını\'nı suya indirmenin gururunu yaşıyoruz\" dedi.

LİTYUM AKÜ VE MANYETİK, TORKU YÜKSEK MOTOR KULLANILACAK

Bu proje için 3 yıl araştırma yaptıklarını belirten Özleyiş Çakır, \"Akyaka\'da 1 yıl yaz-kış olmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile suyun debisini ölçtük. En çok Kasım\'da akıyor. Bizim yaptığımız teknede kullandığımız lidyum akü, kullandığımız elektrik motoru ise manyetik, torku yüksek motorlar. 28 beygir dizel motorun enerji kaybı ve torkları ise zaten biliniyor. Bunun karşısında 10 beygirlik elektrikli motor, 28 beygirlik dizel motorun çekme gücüne sahip. Akyaka\'da 28 beygirden büyük motor kullanılamaz kuralı var. Biz 10 kv (kilovolts) beygirlik motor dahi kullansak bile onların gücünden daha iyiyiz. Bunun ana hesaplamaları yapıldı. Akyaka\'da kullanılan tekneler 7 metrelik. 10 beygirlik elektrikli motor da bunun için yeterli\" diye konuştu.

DİZEL MOTORLARA GÖRE DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Dalyan\'daki tekne projesi ile ilgili de bilgi veren Çakır, \"Daha önce Dalyan\'daki teknelerde denenen aküler, istasyon akülerdi. 15 kv\'lık lityum akünün ağırlığı 275 kg, 5 kv\'lık istasyon akünün ağırlığı ise 1800 kg idi. 15 kv\'lık istasyon akü koyduğumuzda teknenin yüzme şansı kalmıyordu. Bu yüzden lityum aküye önem verdik. Lityum akü ile elimizde çok güzel gücümüz var. Antalya Serbest Bölge\'de, otomobillerin elektrikliye dönüşümünde 3 yıldır çalışılıyor ve bu arkadaşlarla bizde yanyana görev yapıyoruz. Lityum aküyü kendimiz Türkiye\'de üretiyoruz\" dedi. Aynı sistem için bazı firmaların (Oceonvolt) gibi firmaların 3 misli rakam istediğini belirten Özleyiş Çakır, \"Bu ürünü rahatlıkla dışarı satabilecek teknolojiye sahibiz. 3 yıldan bu yana tekniğin en iyisini bulduk. Yaptığımız tüm görüşmelerde bize sunulanlardan daha iyisi\" dedi.

DALYAN\'A KATAMARAN TİPİ TEKNE

Dalyan\'da teknelerin 12 metre uzunluğunda olduğunu belirten Çakır, \"Düşündüğümüz 2 ana nokta var. Korunan canlıları öne çıkarmak birinci hedefimiz. Teknenin figürlerini, korunan canlılarda öne çıkarmak istedik. Altında da, \'Enerjiyi nasıl tasarruf ederiz?\' diye düşündük. Dalyan\'da kanalın genişliği, rahat hareket etme imkanı, daha çok enerjiye ihtiyaç olabileceği gibi durumları göz önüne aldık. Dalyan\'daki mevcut tekneler piyade. Piyadelerde hiç kullanılmayan çok büyük bir gövde hacmi var. Yazın ceket giymek gibi bir şey bu. \'Bunu ne yapabiliriz?\' dedik. \'Yolcu güvenliği\' dedik, iki motorlu bir gövde yani katamaran yaptık. Sürtünme katsayısını düşürdük. O gövdenin üzerinde aküyü istediğimiz alana yerleştirebiliriz hem de dengemizi sağlar. Dalyan\'ın çıkışında her zaman boğazdan geçerken teknelerin altı vurur. Bundan da kurtulmak için bu katamaran olmak zorundaydı. Su kesimi yolcu ile birlikte 60 cm\'yi geçmeyecek\" dedi.

TENTE PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK

Dalyan\'daki teknelerin tente problemi olduğunu belirten Çakır, \"Her yıl tente problemi var Dalyan\'da. Standart yok. Bizim tenteye ihtiyacımız yok.

Sürgülü sistem ile gerektiğinde kışlık ve yazlık olarak kulanabileceğimiz bir tasarımımız olacak. İçeriyi sıtmakta da güneş enerjisinden yararlanacağız.

Enerjimiz çok, devamlı şarj olabilecek. İçerdeki buzdolabı sistemlerini, led aydınlatmayı da güneş enerjisinden sağlayacağız. Çok ucuz maliyetle bunları yapacağız\" dedi.

İLK PROTOKOLÜ ÇANDIR TEKNE KOOPERATİFİ YAPTI

Teknenin üretiminin sorun olmadığını belirten Özleyiş Çakır, \"Dalyan\'da bizimle ilk protokolü yapan Çandır Tekne Kooperatifi oldu. Kooperatifte şu an mevcut 10 yemekli tekne var. Onun haricinde Dalyan Tekne Kooperatifi\'nde de 364 tekne bulunuyor. Ayda 20 tane tekne üretebiliriz. Mevcut teknelerin yıllık ne kadar egsoz emisyonu, yaktığı yakıt gibi ilgili ve gerekli çalışmayı yapıp, Bakanlığa gönderdik. Akyaka\'ya yapacağımız teknelere göre Dalyan için yapacaklarımız biraz daha zaman alacak. Öncelikle insanların kafasındaki düşüncelerini değiştirmesi lazım\" dedi.

2021 yılı sonuna kadar Dalyan Kanalı ve Akyaka Kadın Azmağı\'ndaki teknelerin tamamı elektrikliye dönüştürülmüş olacak.

3)PARAŞÜTLE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

KAYSERİ\'de 24 yaşındaki Hamza Ülger, aynı yaştaki sevgilisi Gözde İşbilir\'e yamaç paraşütüyle uçuş yaptıktan sonra evlilik teklifi etti. İşbilir, sürpriz evlilik teklifini kabul etti.

Kayseri\'de çiçek ve organizasyon işi yapan Hamza Ülger, 1 yıldan bu yana görüştüğü Gözde İşbilir\'e yamaç paraşütü ile sürpriz evlilik teklifi planladı. Yükseklik korkusu olduğu belirtilen İşbilir, sevgilisi Ülger\'in yamaç paraşütü ile uçma teklifini kabul etti. Ayrı paraşütlere binen aşıklar yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından Talas\'ta paraşüt alanına iniş yaptı. Bu sırada Ülger arkadaşlarının yardımıyla \'Benimle evlenir misin Gözdem\' pankartı açtı. Ülger ardından sürpriz evlilik teklifi yaptı. Yapılan sürprize şaşıran İşbilir, sevgilisinden gelen teklifi kabul etti.

4)SİLOPİ\'DE ÖĞRENCİLERE ÖNCE MORAL ETKİNLİĞİ SONRA KIRTASİYE YARDIMI

İSTANBUL\'da, özel bir kolejde görev yapan 2 Öğretmenin öncülük ettiği, \"Hayal et Çocuk\" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şırnak\'ın Silopi ilçesinde öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikten sonra 85 öğrenciye Silopi Belediyesi ile birlikte kırtasiye yardımı yapıldı.

İstanbul\'da özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan Ayşe Pınar Böke, Drama Tiyatro öğretmeni olan Uğur Dişiaçık ve öğrenci velisi Nur Söylemez Barut, \"Hayal Et Çocuk\" adlı sosyal sorumluk projesi kapsamında Şanlıurfa ve Şırnak\'ın Cizre ilçesinden sonra Silopi ilçesinde de etkinlik düzenlediler. Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, yaşanan terör olaylarından etkilenen çocukların yeni eğitim öğretim yılına motive edecek şekilde moral bulmaları hedeflendi. Etkinlikte çocuklara yönelik tiyatro gösterisi sunuldu. İzleyici olarak gelen çocukları sahneye davet eden öğretmenler çocuklar ile birlikte doğaçlama sergiledikleri performans büyük alkış aldı. Çocuklara masal anlatımından sonra yüz boyamasına geçildi. Daha sonra \"Hayal Et Çocuk\" ekibi ve Silopi Belediyesi tarafından 85 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

İngilizce öğretmeni Ayşe Pınar Böke, \"Hayal et çocuk\" ekibi olarak Silopi\'ye burada kurulmuş olan \"Cizre Çocuk günlüğü\" gönüllü arkadaşlarını desteklemek için geldiklerini belirterek, \"Amacımız, çocuklara sadece kırtasiye malzemesi yada bir koli getirmek değil, çocukların sosyal alanda becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmak, dram oyun masal anlatımı renk atölyeleri gibi atölyeler ile çocukların sosyal gelişimi ve sosyal becerilerini desteklemek niyeti ile yola çıktık. Bu yolda bizimle beraber yürüyen bir ekip kurmak istiyoruz. Büyük bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Çocukların belki koliye ihtiyacı yok. Fakat dezavantajlı bölgeler bu bölgedeki çocuklarda sosyal beceri anlamında farkındalık yaratmak istedik\"dedi.

5)SİVAS\'TA ALPEREN OCAKLARI\'NDAN \'BARZANİ\' TEPKİSİ



SİVAS\'ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Irak\'ın Kerkük kentinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna, düzenledikleri yürüyüşle tepki gösterdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani\'nin 25 Eylül\'de yapılacağı açıklanan referandum kararını protesto için Sivas\'ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı yürüyüş düzenledi. Alperen Ocakları il binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup Atatürk Caddesi üzerinden kent meydanına kadar yürüdü. Burada grup \'Kerkük Türk\'tür Türk kalacak\', \'Barzani şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Ordu Kerkük\'e Alperenler cepheye\' gibi çeşitli sloganlar attı. Burada grup adına basın bildisini okuyan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalca, şöyle dedi:

\"Önümüzdeki günler Irak\'ta yapılacağını söyledikleri referandumla kendilerine devlet kurma hayali olanlara birkaç hatırlatma yapmak gerekmektedir. 1926\'da yapılan Ankara Antlaşması gereği Irak- Türkiye sınırı kesin bir şekilde belirlenmiştir. Bu sınırlar içerisinde Kerkük- Talafer- Musul, Irak\'ın üniter yapısına bırakılmıştır. Bu anlaşmada yapının değişmemesi gerektiği kesin olarak belirtilmiştir. Ancak bugün Irak\'ta Ankara antlaşmasında belirtilen kesin yapı kalmadığından, yine değiştirilmek istendiğinden dolayı bizim Misak-ı Milli sınırlarımız ve antlaşmalarımız geçerli olacaktır. Orada Barzani denen adam Kerkük için hala uslupsuz ve hadsizce konuşuyor. Barzani denen emperyalist köpeğe yüce Türk milleti ve devletini haddini bildirmelidir. Kerkük Türkmenlerine maddi ve manevi her türlü destek sağlanmalıdır. Yaşanan olaylar yine göstermiştir ki Türk\'ün Türk\'ten başka dostu yoktur.\"



