DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KEREM KILIÇDAROĞLU, CUMA GÜNÜ BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun Sivas\'taki birliğine cuma günü teslim olacağını söyledi. Kerem Kılıçdaroğlu\'nu birliğine annesi Selvi Kılıçdaroğlu\'nun teslim edeceği belirtildi.

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, gündemi değerlendirmek üzere parti binasında basın toplantısı düzenledi. Karasu, Kerem Kılıçdaroğlu\'nun Sivas\'taki birliğine cuma günü teslim olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"\"enel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, askerliğine Sivas\'ta yapacaktır. Kendisi bugün gelecekt.i Fakat birliğine en geç 15\'inde teslim olması gerekiyormuş. 15 Eylül Cuma günü gelip birliğine teslim olacaktır. Kerem bey diğerleri gibi vatani görevini bedelli de yapabilirdi ama bedelli yapmamıştır. Her Türk evladının onur ve şerefle yerine getirdiği askerlik görevini piyade er olarak yapacaktır. Şuanda saat netleşmedi. Bir organizasyonumuz olmayacak. Yoğun bir kalabalık, partililer olmayacak.\"

\"ÜNİVERSİTE, CUMHURİYET VE ATATÜRK\'LE HESAPLAŞMA DERDİNE DÜŞMÜŞTÜR\"

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi yönetimini eleştirdi. Üniversitenin yeni yapılan internet sitesinden \'Cumhuriyeti Seviyorum\' ve Atatürk resminin kaldırıldığını söyledi. Karasu şöyle dedi:

\"Geçen yıl göreve gelen Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi 1 yıllık sürede üniversitenin vizyonunu yok etmiş, Cumhuriyetin 50\'nci yılında kurulan bir üniversiteyi adeta Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının cirit attığı bir kurum haline getirmiştir. Göreve gelir gelmez üniversitenin amblemini değiştirmiş, güzel sanatlarda heykelleri kaldırmış ve en son olarak da internet sitesindeki Atatürk resmini ve \'Cumhuriyeti Seviyorum\' yazısını kaldırmıştır. Geçmişi cemaatler yönünden şaibeli olan bu yönetim kendilerini birilerine hoş göstermek için adeta Taliban zihniyetine bürünmüş, Cumhuriyet ve Atatürk ile hesaplaşma derdine düşmüştür. Geldiği günden itibaren temizlikçisinden profesörüne kadar tüm kadrolar ile uğraşan bu zihniyet Atatürk ve Cumhuriyeti sileceğine hastanede çalışan insanların döner sermayelerini ödesin ve üniversitenin piyasaya olan borçlarını ödeme derdinde olsun. Sivas\'a gelen öğrencilerin yurt sorunlarını çözsün.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Ulaş Karasu Açıklama

-Genel Görüntü

(95MB)

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=================================================

2)BAKAN ARSLAN \"KOCAELİ\'NE 6 MİLYAR 880 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK\"

KOCAELİ Sanayi Odası meclis toplantısında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Bu güne kadar bakanlık olarak son 15 yıldır Kocaeli\'ne yaptığımız yatırımların tutarı 6 milyar 880 milyon Türk lirası. Elbette helali hoş olsun. Üreten kazanan Kocaeli için hiç şüphe yok ki bunlar yapılmak durumunda\" dedi.Kocaeli Sanayi Odası\'nın 7\'nci dönem meclis toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları katıldı. Kocaeli\'nin Türk imalat sanayi üretimine katkının çok büyük olduğunu söyleyen Bakan Arslan, \" İstanbul\'dan sonra ikinci sırada geliyorsunuz. Kocaeli\'nin ekonomik faaliyetlerinin yüzde 51 fazlasının sanayiden kaynaklandığını düşünürsek yaptığınız işin çok çok önemli olduğunun farkındayız. Yine kara, deniz ve demir yolu ulaşımın sağladığı ve ulaştırma türleri arası entegrasyon konusunda avantajlı bir konuma sahipsiniz. Kara yolu, deniz yolu, demir yolunun bir fiilin entegrasyonu özellikle ihracat açısına batıya doğru ve ya Orta Asya, Çin\'i de hedef pazar olarak düşünseniz oraya kadar demir yolu ve kara yolu ile yük gönderebilme avantajına sahip bir konumdayız bunu biliyoruz. Bunun içinde çok yatırım yapılıyor. Bu güne kadar bakanlık olarak son 15 yıldır Kocaeli\'ne yaptığımız yatırımların tutarı 6 milyar 880 milyon Türk lirası. Değerli başkanım elbette helali hoş olsun üreten kazanan Kocaeli için hiç şüphe yok ki bunlar yapılmak durumunda.\" dedi.

KOCAELİ 4 HAVALİMANINA YAKIN

Kocaeli\'nin 4 havalimanına da yakın bir il olduğunu söyleyen Bakan Arslan konuşmasına şöyle devam etti:

\"Cengiz Topel Hava Limanı önemli ancak hemen yanı başında Sabiha Gökçe Havalimanı yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta Atatürk Havalimanı düşünürseniz yaklaşık 100 kilometre ülkemiz için çok önemli olan İstanbul 3. Havalimanına da herhalde yaklaşık 110 kilometre bilemediniz 120 km olacak ama otoyollarla bağlandığını ve yakın zamanda hızlı trenle bağlandığını düşünürseniz 4 tane havalimanına bu kadar yakın olmakta ayrı bir avantaj bunu da değerlendirmek Kocaelili sanayicilerimize düşüyor. Doğal bir liman olmamız bu doğal liman içerisinde kamu özel bir çok liman yer alıyor olması deniz ulaşımı açısından da çok çok önemli yine bununda farkındayız. Özellikle çağımızın artan endüstriyel üretim ve dünya ticareti denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandırmış ve kazandırmaya da devam ediyor. Bundan bizde bu avantajdan yararlanmak konusunda yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. \" diye konuştu.

YABANCI SERMAYEDE 2. SIRADA

Kocaeli\'nin İstanbul\'dan sonra yabancı sermaye sayısında ikinci sırada olduğunu ifade eden Bakan Arslan, \"Yine memnuniyetle ifade etmek gerekir ki İstanbul\'dan sonra yabancı sermayede ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğu Kocaeli\'de kaldı ki sadece yabancı sermaye değil sanayi firmalarının yüzde 10\'dan fazla olduğunu biliyoruz yine Kocaeli açısından baktığımızda bu kapsamda Kocaeli ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu bliyoruz. Kocaeli\'nin sanayi ve ticaretin en önden gelen merkezlerden biri olmasında elbette ik en önemli pay kombine taşımacılığın en iyi şekilde uygulanması ve bu konuda gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması.Yine bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda ticaret ve konteynır limanları ile lojistik köy çalışmalarının da çok önemli olduğunu bili\" yoruz. Hızlı ve konversonel demir yollarının da yine bunlarla integrasyonunun Kocaeli açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Ulaştırma projelerine biraz daha bu gözle bakıyoruz.\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasının ardından günün anısına Hereke Halısı takdim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Bakan Arslan sanayi odasına gelmesi

-Açıklama

-Toplantıya katılanlar

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

==========================================================

3)DEV PLATFORM ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçti.

İspanya\'nın Las Palmas Limanı\'ndan Romanya\'nın Köstence Limanı\'na giden Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' adlı petrol arama platformu, saat 12.05\'te, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait Kurtarma-1, Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörlerinin eşlik ettiği dev platform, saat 13.45\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahildeki vatandaşlar, dev platformun geçişini meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar, platformun geçiş anını cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğinde, 36 bin 863 gross ağırlığındaki Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' petrol arama platformu, saat 14.20\'de boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Petrol arama platformu, saat 17.00\'de 36 millik Çanakkale Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi\'ne açılacak. Dev platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı da Marmara Denizi\'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Platformun geçişinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=============================================

3)300 METREDEN ÖLÜME UÇTULAR

ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesinde dün akşam saatlerinde içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 300 metreden uçurumdan dereye düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri, araçtaki cesetleri 8 saatlik çaba sonucu bulundukları yerden çıkartabildi.

Kaza dün saat 20.00 sıralarında Kemaliye ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Ekindere Köyü yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu Ruhan Gökyıldırım yönetimindeki 06 RK 995 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ile birikte Nezihe (80), Mezbure Gökyıldırım (51) ile birlikte 18 yaşındaki Merve Özbayram hayatını kaybetti. Kazada, Elif Gökyıldırım (20) ve Nural Özbayram (52) ise yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar yralı iki kadını kurtardıktan sonra ihbarda bulunarak bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Bölgenin dağlık ve sarp kayalardan oluşması sonucu saatler sonra olay yerine ulaşan Erzincan AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu araç içerisinde sıkışan cesetleri çıkarttılar. İp yardımı ile cenazeler uzun uğraşlar sonucu dağdan indirilebildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, Kazazedelerin Tunceli Çemişgezek ilçesinden gezmek için Kemaliye’ye geldikleri öğrenildi.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-AFAD ekiplerin cesetleri taşımaları

-AFAD ekiplerinin çalışmalarından görüntü

(KJ:Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZURUM, (DHA)

========================================================

4)SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN 9 KATLI BİNA SAHİBİ AKDUMAN: BİZE GÖRE HOŞ BİR BİNADIR

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in imar kirliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Sürmene İlçesi’ndeki 9 katlı karkas haldeki binanın 2009 yılında kadastro kayıtlarına girdiği ve bina hakkında imar yönetmeliğine ilişkin herhangi bir işlem başlatılmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan yapı sahibi işadamı Köksal Akduman “Ekilecek ve biçilecek alanımızın olmadığından dolayı mecburen bu yapıyı dikey olarak yapmak zorunda kaldık. Amcamın 9 tane çocuğu vardır. Her birine birer daire düşünürsek yapılan bize göre hoş bir binadırö dedi.

CHP’li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi’nde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Milletvekili Pekşen’in sosyal medyada ‘Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKP’nin belediyecilik anlayışı’ başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede ilgi gördü. Sosyal medya kullanılıcılarınca da tepkiyle karşılanan fotoğraf için takipçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmadaki ‘Yatay mimari’ tavsiyesine dikkat çekildi.

Sürmene İlçesi Oylum Mahallesi’nde yer alan bahse konu binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman hakkındaki iddialara bahse konu binalarının önünde yanıt verdi. Akduman binanın 2009 yılında kadastro kayıtlarına girdiğini ifade ederek kendilerine göre hoş olarak nitelendirdiği inşaatın iş yoğunlukları nedeniyle tamamlanamadığını söyledi.

‘YAPILAN BİZE GÖRE HOŞ BİR BİNADIR’

Arazi şartlarının zorluğuna dikkat çeken ve aile nüfusunun kalabalık olduğundan ötürü inşaatta çok katlı binayı tercih etme zorunda kaldıklarını belirten işadamı Köksal Akduman “Karadeniz’in inşaat alanında bakıldığı zaman arazide geniş alan olmadığından dolayı biz de yatay şekilde birkaç bina değil de, hepsini bir alanda toplamak için dikey olarak yaptık. Bakıldığına göze hoş görünmeyecektir ama insanların buradaki şartları gördüğünde başka imkânların olmadığı da görülecektir. Arazi dar olduğundan ve ekilecek ve biçilecek alanımızın olmadığından dolayı mecburen bu yapıyı dikey olarak yapmak zorunda kaldık. Amcamın 9 tane çocuğu vardır. Her birine birer daire düşünürsek yapılan bize göre hoş bir binadırö dedi.

2009’DA KADASTRO KAYITLARINA GİRDİ

Binanın 2009 yılında kadastro kayıtlarına girdiğini de kaydeden Akduman “Ekilecek ve biçilecek alanları işgal etmektense bu şekilde bir inşaatı uygun gördük. Ayrı ayrı 8 bina yapmaktansa inşaatı bu şekilde yapıp kalan araziyi de değerlendirmek istedik. Mahallede belki böyle 9 kat yok ama 5-6 kat birçok bina yer almaktadır. Burada insanların yaşayabilmesi için olması gereken de budur. Bu bina 1995 yılları civarında başladı, 2002 yılında bitirildi. Bina 2009 yılında da kadastro kayıtlarına geçmiştir. Yani yeni yapılan bir bina değildir. Binanın bu halde bırakılma nedeni ise; başka işlerimiz çıktığından zaman bulamadığımızdan ötürü inşaatı tamamlayamadıkö diye konuştu.

‘ELEŞTİRENLER GELİP BURAYI GÖRSÜN’

Oylum Mahalle Muhtarı Niyazi Akyasan ise binada imara aykırı bir durumun olmadığını ve konu hakkında da herhangi bir şikâyet ya da işlemin yapılmadığını ifade ederek şöyle dedi:

“Oylum Belde Belediyesi kuruldan beri burada personel şefliği görevini yapmaktaydım. Bin 500 hanelik bir mahallemiz var. Bu ara çok nüfus kaybettik, nüfusumuz 2 bin civarlarındadır. Yaz dönenimde bu sayı daha da artıyor. Doğduk doğalı oylumda yaşamaktayız. Bahsedilen bina 95’li yılarda başlayıp 2000’lerde bitirilmiş, ondan sonra da her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu ve benzeri binalar Oylum’da vardır. Aynı katta olmasa 5-7 katlı binalar burada yer almaktadır. Burada usulsüz bir hareketimiz yoktur. Bu bina da çok kardeş var. Yer sıkıntısı malum. Bence ‘Küçümsenecek ve aykırı bir durum yoktur’ diye düşünüyorum. Bugüne kadar çevreden ya da başka bir yerden bir şikâyet söz konusu değildir. Yapılırsa da haksızlık yapılır. Eleştirenler gelip burayı görsün araştırsınlar. 24 saat Oylum’un hizmetindeyiz. Bizde arazi kıt, yörede birkaç bina yerine tek binaya başvuruluyor. Konum itibarıyla bu sorun tüm Karadeniz’in sorunu maalesefö

Görüntü Dökümü

-------------------------

Bina ve çevreden genel görüntüler

Köksal Akduman konuşma

Muhtar Niyazi Akyasan konuşma

Mahalleden genel görüntüler ve detaylar

Haber: Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO/DHA

=======================================================

5)PARA DOLU CÜZDAN BULDU SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde aşçılık yapan Halis Batıbey, parkta bulduğu cüzdanı polis karakoluna götürerek büyük bir dürüstlük örneği sergiledi. Karacabey’de bir kum ocağında aşçılıkyapan Halis Batıbey, çocuğunun parkta oynarken gözlüğünü kaybettiğini öğrenince parka gözlüğü aramaya gitti. Gözlüğü ararken parkta bulunan bankın kenarında bir cüzdan gördü. Telefonla durumu yanında çalıştığı iş yeri sahibi Mevla Subaşı’ya anlattı.Subaşı bulduğu cüzdanı Karacabey Polis Karakolu’na götürdü. Karakoldaki incelemede cüzdanın Ali Ertaş’a ait olduğu anlaşıldı.Cüzdanda, 4 bin 355 TL nakit para, 50 bin TL değerinde 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı olduğu öğrenildi.

Telefonla kendisine ulaşılan Ali Ertaş karakola gidip cüzdanını Mevla Subaşı’ndan teslim aldı. Ali Ertaş’ın bu örnek davranıştan ötürü gözleri dolarken “Arkadaşlarla akşam parkta oturduk. Sonrasında evime gittim. Cüzdanım düşmüş ama farkında değildim. Bugün beni emniyetten aradılar. Bu şekilde cüzdanımın kayıp olduğunu öğrendim. İçerisinde nakit para, 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı vardı. Cüzdanımı Halis Batıbey bulmuş ve Mevla Subaşı emniyete götürmüş. Bende cüzdanımı emniyetten teslim aldım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bir sürü dolandırıcılık haberleri okurken, bu tür dürüst insanların aramızda bulunması bize mutluluk veriyor. Bu devirde böyle dürüstlük göz yaşartıcı.ö dedi.

Halis Batıbey’in çalıştığı kum ocağının sahibi olan ve cüzdanı emniyete götüren Mevla Subaşı ise,ö Halis Batıbey’in bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettik. Bu konuda kendi personelimle iftihar ediyorum. Bu gibi olaylar su istimal edilmeden hak sahibine teslim edilmesi gerekir. Dinimizin gereği de budur. Çoluk çocuğumuza çalışıp helal ekmek yedirelimö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

BULUNAN CÜZDANDAN GÖRÜNTÜ

CÜZDAN SAHİBİ ALİ ERTAŞ’IN DUYGULANDIĞI AN

CÜZDANIN SAHİBİ ALİ ERTAŞ KONUŞMA

MEVLA SUBAŞI KONUŞMA

BOYUT: 188 MB

SÜRE:3,41

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

=====================================================

6)3 ÇOCUK, YARALI ŞAHİNİ BELEDİYE GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde parkta oyun oynayan 3 çocuk, dere kenarında yaralı buldukları şahini belediye görevlilerine teslim etti.Murtaza Mahallesi Beyçayırı Sokak\'ta bulunan parkta oynayan çocuklar, dere kenarında yaralı şahini gördü. Çocukların şahini alıp parkta çimlerin üzerine bırakıp ailelerine haber verdi. Ailelerin durumu bildirdiği Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkta yaralı şahini çocuklardan teslim aldı. İlk incelemede kanatlarında yara saptanan şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü.

Görüntü Dökümü:

.............................

-Yaralı Şahin

-Çocukların toplanması

-Kuşu bulan çocuklardan Seçkin Sina Taş ile röportaj

-Çocukların kuşu eline alması

-Yere bırakılan kuşun kaçmaya çalışması

-Belediye görevlilerinin kuşu alması

Süre: (2.56) Boyut: (90 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

======================================================

7)KAMYONETİN ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ AZRA AĞIR YARALANDI

KASTAMONU\'nun Daday İlçesi\'nde, babasının dükkanının önündeki kaldırımda oyun oynarken, aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Azra Ecrin Çadırcı\'ya kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Çadırcı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bu sabah saatlerinde İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Azra Ecrin Çadırcı, babasının yufkacı dükkanının önündeki kaldırımda oyun oynarken iddiaya göre, aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 14 BH 122 plakalı kamyonet, duramayarak çocuğa çarptı. Kamyonun ön tekerleğinin altında kalarak sürüklenen Azra ağır yaralandı. Kaza yerine çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Azra, tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza, yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

Dosya Adı: kstguvenlikkamerasi

Süre: (12 sn) Boyut: (3 MB)

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA

====================================================

8)KAHTA’DA KAZA: 8 YARALI

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Diyarbakır karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Enes yönetimindeki 07 ADK 62 plakalı otomobil, Salkımbağı Köyü yakınlarında Mahmut Çılgın yönetimindeki 02 KC 764 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan Mehmet Günay, Mehmet Çılgın, Şerife Çılgın, Eren Çılgın, Emre Çılgın ve Fatma Zehra Çılgın yaralandı.

Yaralılar, kaza ihbarı ardından sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Adıyaman\'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Kaza yapan araçlar

- Araçtan etrafa saçılan eşyalar

- Olay yerinde yapılan çalışmalar

- Yaralıların hastanede tedavi edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB

========================================================

9)AYVACIK\'TA 27 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'den yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 27 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu açıklarında bugün saat 04.00\'te devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığı ekiplerince denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 27 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve malzemeleri ile gıda paketleri verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçaklardan görüntü

Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

======================================================

10=NİZİP\'TE OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA TUTUKLAMA

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 3.5 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan yola çıkan ve Gaziantep\'e geleceği bilgisine ulaştığı Abdulcebbar S. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, suç unsuruna rastlamayan polis, eğitimli köpek \'Liya\' ile detaylı arama başlattı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin koltuklarının arkasına yapılmış gizli bölmede uyuşturucuya ulaşıldı. Aramada piyasa değeri 750 bin lira olan 7 pakette 3.5 kilo metamfetamine el koyan polis, sürücü Abdulcebbar S.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Abdulcebbar S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------

Polisin araç içinde uyuşturucu araması

Polis köpekle aracı araması

Polisin uyuşturucuyu bulması

Şahıs emniyet çıkışı ve araca bindirilişi

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

====================================================

11)BELEDİYEDEN İŞÇİLERE YEMEK

GAZİANTEP\'in İslahiye belediyesi kendi bünyesinde kurduğu yemekhanede işçilerine hergün 3 çeşit ücretsiz yemek veriyor.

İslahiye Belediye Başkanı tarafından 2 yıl önce Kırıkçalı Mahallesinde bulunan garaj amirliği içerisinde yemekhane kurdu. 4 aşçı tarafından hazırlanan yemekler, 250 işçiye öğlenleri 3 çeşit ücretsiz yemek veriyor. Asgari ücretle çalışan ve 70 mahalle temizlik ve diğer hizmetleri götüren işçilerden merkezde çalışanlar garaj amirliğine gelerek ağaçlar altında yemeklerini yerken, merkezden uzakta çalışan işçilere ise yemek servisi yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Belediye garaj amirliği

- Aşçıların yemek hazırlaması

- İşçilere yemek dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB