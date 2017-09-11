DHA YURT BÜLTENİ-9

MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ (EK)

1)AK PARTİ İL ÖRGÜTÜ KATILDI

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimine ilişkin, 76 sanıklı davada 5’inci duruşmasına Malatya AK Parti il örgütü katıldı. Davayı, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın yanı sıra STK İl temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 12:30 civarında verilen öğle arasında duruşmanın görüldüğü Yakınca spor salonunun önünde AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile İl Başkanı Hakan Kahtalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"HAİNLER YOK OLANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\"

İl Başkanı Kahtalı, bugüne kadar bütün duruşmalara katıldığını, ve il teşkilatı olarak takip ettiklerini söyleyen Kahtalı şöyle konuştu: \"Tabii bugün burada gördüklerimiz bi öncekinden farkı yok. Sadece yapmış oldukları bu hain darbe girişimini ‘nasıl örtbas edebiliriz? Nasıl sulandıra biliriz?’ onun gayreti içerisindeler. Ama bugün bizde burada 10’dan fazla avukatımız ile beraber, duruşmayı izledik. Tabi bu vatan hainleri ve buna benzer bütün teröristlerin tamamı bu ülkeden yok olana kadar, hiçbir tanesi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Vatanımız, bu topraklar için canlarını vermiş şehit olan ve bundan önce FETÖ’den 250 tane arkadaşımız bu hain darbe yüzünden şehit oldular.

\"BUNLAR İNSANCA MUAMELENİN YAPILMASINI HAK ETMİYORLARö

Daha sonra açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin’de 15 Temmuz darbe girişiminin önemli güç merkezinden birinin Malatya olduğunu vurgulayan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:\"Bizim kendi ilimizde bilindiği gibi 15 Temmuz’da başta İstanbul, Ankara olmak üzere 3’üncü üs olarak seçilmiş olan 2’nci ordunun burada olması nedeniyle, bu alçak lanetli terör örgünün burayla üs olarak seçilmesiyle beraber ciddi bir badireden geçen Malatya’dayız. Şu anda yargılama süreci devam ediyor. Şahsen vatana ihanet eden vatan haini alçakların hiçbir zaman için yargılanma haklarının dahil olmadığını böyle bir şerefsizliği yapan vatana ihanet eden ihaneti vataniye suçuyla suçlanan geçmişten bugüne kadar ecdadımız ne yapmış? Anında infaz etmişlerdir. Ama maalesef bugün gerçekten demokratik ülke halinde. bunları savunmanında bir halk olduğu gereğiyle şuanda bir savunma sürecini hep beraber izlemekteyiz. Gerçekten traji komik bir yargılama süreci var. Orada oluşturan mahkeme heyetinin karşısında isten sine vizyon görüntüsüyle başka ilde olan yetkililer o günkü alçak yetkililer veya şuanda burada sanık durumda olan alçakların yaptıkları savunmaya baktığımızda hala bir oyalama sürecidir. Taktiksel organizasyonun içerisinde olduğunu görüyoruz. Sanırım hala bunlar şu beklenti içerisindeler, ‘biraz zamandan kazanalım akıbetleri ne olursa olsun’ şuandaki en ağır suç en azından bir veya bir kaç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacaklarına bilmelerine karşılık olayı sürüncemede bırakarak olaki bir gün 15 Temmuz’un bir rövanşını alarak, bu ülkede iktidarı ele geçireceklerini ümit ediyorlar. Şu bilsinler ki kesinlikle bu ülkede milletiyle, devletiyle bütün renkleriyle nasılkş 15 Temmuz döneminde dşk durduysak bundan sonra yapılacak olan hiçbir şeye zühdedir olmadık olmayacaklar bunlara da gereken dersi inşallah vereceğiz. Diğer taraftan görmüş olduğumuz şey bunu bakanlarımıza da ilettik Cumhurbaşkanı’mızada geçmişte iletmiştik. Özellikle tek tip elbise giyme noktasında bunlara insanca bir muamelenin yapılmasını hak etmediklerini biliyorum.Daha sonra sanıkların öğle arasına çıktığı sırada AK Partili heyetle birlikte gelen bazı kişiler, \"Başınızı öne eğin, vatan hainleri, sizin yeriniz bura değil mezardırö diye bağırarak tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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- AK Partli Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı\'nın açıklamaları

- AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin\'in açıklamaları

- AK Partli il yönetimiden ve vatanşların tepkileri

MALATYA (DHA) -

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2)KAHRAMANLARIN TORUNLARI MADALYA VE BERATLARI SATIYOR

İZMİR\'de, savaşta kahramanlık ve başarı göstermiş askerlere verilen, Atatürk\'ün imzasının olduğu beratlar ve İstiklal Savaşı madalyaları, torunlar tarafından antikacılara satılıyor.

Son yıllarda İzmir\'deki antikacılara, Atatürk\'ün imzasının olduğu, savaşta kahramanlık ve başarı göstermiş askerlere verilen beratlar ile İstiklal Savaşı madalyaları getirilmeye başlandı. Beratlar 10 bin TL\'ye, İstiklal Savaşı madalyaları ise 1500 TL\'ye alıcı buluyor.İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, madalyaları satanlar kadar taliplilerin de olduğunu belirterek, \"Milli mücadelinin sembolü olan bu madalyaları, gereken özeni gösterip evinin görünebilir köşelerine asan ya da madalya koleksiyonu için alanlar var. Madalyalar 1500 TL\'den alıcı buluyor. Son dönemlerde elimize Atatürk\'ün imzalayıp, bizzat kendi eliyle kahraman askerlerimize verdiği beratlar geliyor. Beratlar 10 Bin TL\'ye alıcı buluyor. Hem madalyaların hem de beratların değeri her geçen yıl daha da artıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Antikacı Can Üsküp ile röp

- Madalyaların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa OĞUZ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)ÇİFTE CİNAYET ZANLISI 25 GÜN SONRA YAKALANDI

ADANA\'da 17 yaşındaki Ömer Canpolat ile 26 yaşındaki Cumali Baysal\'ın katil zanlısı 35 yaşındaki Uğur Ekşi, 25 gün sonra yakalandı.Merkez Seyhan İlçesi\'nde 16 Ağustos\'ta Ömer Canpolat ve Cumali Baysal, yolda motosikletleriyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların tam 11 el ateş ettiği olayda Canpolat ve Baysal, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırıyı yaşı küçük S.H. ile Uğur Ekşi\'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Polisin yakaladığı S.H. tutuklandı. Her yerde aranan Uğur Ekşi\'nin yakalanması için de ekipler seferber oldu. Sarıçam İlçesi\'nde saklandığı ev belirlenen Ekşi, ekipler tarafından yakalandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Uğur Ekşi\'nin \'uyuşturucu ticareti\' ve \'yaralama\' gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ekşi, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birnimine girişi

- Zanlının kan örneği almaya götürülmesi

- Zanlının götürülüşü

- Adli tıp tabelası

SÜRE: 01\'10\" BOYUT: 71.7 MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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Bursa\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyon (EK)

4)800 KİŞİ SORGULANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 600 polisin katılımı ile 35 farklı adrese bu sabah düzenlenen uyuştucu operasyonu tamamlandı. Polis, yaklaşık 4 saat süren operasyonda 120 araç ve 800 kişinin kimilğini sorguladı. Aranan 10 kişinin gözaltına aldığı operasyon kapsamında, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo bonzai, 10 gram metamfetamin, ruhsatsız bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Benzer operasyonların bundan sonrada devam edeceği duyurudu

Görüntü dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Detaylar

BURSA/DHA

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5)MARKETLERE KIZIP KIRTASİYESİNDE SEBZE MEYVE SATTI

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde kırtasiyecilik yapan 30 yaşındaki Bekir Çelebi, eğitim öğretim dönemi öncesi marketlerin kırtasiye ürünleri satmalarına tepki göstererek iş yerinde meyve-sebze satmaya başladı.Serdivan\'da iki büyük alışveriş merkezinin ortasındaki kırtasiyecilik yapan Bekir Çelebi, farklı bir eylem başlattı. Bekir Çelebi kırtasiyelerin satış yaptığı okul sezonu öncesi süreci fırsat bilip reyonlarını okul ürünleriyle dolduran marketlere tepki olarak iş yerine manav reyonu kurdu. Kırtasiye önündeki tezgahta meyve ve sebze satmaya başlayan Bekir Çelebi, meslektaşlarını da bu eyleme destek vermeye davet etti.

Bekir Çelebi marketlerin bu süreçte küçük esnafın tükenmesine sebep olduğunu belirterek, \"Ben esnaf çocuğuyum. Kırtasiye işine gireli 3 yıl oluyor. Bu uygulamamız öncelikle küçük esnafın tükenmesi her tarafta AVM\'lerin açılması, marketlerde had hudut bilmez bir halde ürün çeşitliliğinin artması, neredeyse mutfak dolabı koyacak kadar, kitaplık dahi satmaya başlaması. Kırtasiye reyonu velevki diyelim olabilir, birkaç kalemden mal satılabilir ama bugün marketlerin, zincirlerin çoğu neredeyse kırtasiyeye dönmüş vaziyette. Okula gitmeden önce kendilerine çağırıyorlar bütün öğrencileri\" dedi.

Marketlerin bu 1 aylık süreci fırsatçılığa çevirerek ticari ahlakı yok ettiğini kaydeden Çelebi şöyle konuştu:

\"Biz bütün yaz boyunca burada 10 kuruşa fotokopi çektik, 10 kuruşa zarf sattık. En nihayetinde, burada dükkanımızın önü cephesi olduğu kadar geniş. Yazın sıcak günlerinde biz buraya dondurma tezgahı koyup, masalarımızı koyup burada dondurma satabilirdik veya karpuz döneminde Adana\'dan karpuz getirip burada karpuzda satabilirdik. Ticaretin ahlakı var diye düşünüyoruz. Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle bu 15-20 günde, hatta 1 aylık sezonu bir fırsatçılığa dönüştürerek bütün marketlerin, hatta AVM\'lerdeki elbise mağazalarının dahi kırtasiye ürünü satma olayını böyle protesto etmeyi düşündük ve bu uygulamayı başlattık\"



Görüntü Dökümü

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Tezgahtan görüntü

Röportaj

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Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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6)BURSA\'DA, NARKO-TEM WHATSAPP İHBAR HATTI FAALİYETE BAŞLADI

BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla, kentte narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla \"NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı\" aktif hale getirildi. Narko-Tem İhbar Hattı\'nın tanıtımını yapan Emniyet Müdürü Ak, \'0552 155 16 16\' numaralı ihbar hattını da sokakların duvarlarına spreyle yazdı. İçişleri Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile Adana\'dan Bursa\'ya atanan ve geçtiğimiz hafta yeni görevine başlayan Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın ilk işi, Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı, kurmak oldu. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yaşama geçirdiği bu hattıntanıtımını bugün Merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesi Muhtarlığının önünde yaptı. Osman Ak, 0552 155 16 16 numaralı telefonu, duvarlara sprey boya ile yazdı. İhbar hattı hakında bilgi veren Ak, \"Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, Bursa\'mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz. Bursa\'mızı suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden kurtaracağız. Güvenli yarınlar için, güvenli ve huzurlu bir gelecek için hep birlikte çalışacağız. Bu anlamda ihbar hattımızı faaliyete geçirdik. Bursa halkımız, 0552 155 16 16 numarasında, narkotik ve terör ihbarlarını 24 saat boyunca buradan yapabilecek.\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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Emniyet müdürünün açıklaması

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Polislerin görüntüsü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-



