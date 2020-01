DHA YURT BÜLTENİ-9 

Silopi\'de cinsel istismar suçuna karışan servis şoförünün aracı trafikten men edilecek



ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde okul güvenliği toplantısında konuşan Kaymakam Savaş Konak, okul servis şoförleri arasında, cinsel istismar suçuna karışmış kişilerin bulunması halinde araçlarının trafikten men edileceğini söyledi.

Silopi’de 2017-2018 güvenlik okul güvenlik toplantısı, Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Silopi Kaymakamı Savaş Konak’ın başkanlık yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Er, Jandarma Yüzbaşı Ender Arslan, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Güvenlik toplantısında konuşan Kaymakam Savaş Konak, okul servis şoförleri ile araç sahiplerinin cinsel istismar ve yüz kızartıcı suçlara karışmamış kişilerden seçileceğini söyledi. İstanbul’un Ümraniye İlçesi\'nde yaşanan servis şoförlerinin kavgası ve cinsel istismar sabıkalı şoförlerin karıştığı olayı hatırlatan Kaymakam Konak, \"Şoför listeleri ve araç sahiplerinin listelerini emniyet ve jandarmaya vereceğiz. Mümkün mertebe bunların içinde, bu kişiler kullanıyorsa araçları trafikten men edilecek. Kooperatif başkanı da takibini yapacak, biz de emniyet ve jandarma olarak takibini yapacağız. Sonuçta çocuklarımızı teslim edeceğimiz kişilerin güvenli kişiler olması lazım, bu çok önemli\" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

Siirt\'te C-3 tipi patlayıcı ele geçirildi

SİİRT\'te yakalanan bir PKK terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucunda, Gümüşkaş Köyü Kermenkdere mevkiinde düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 patlayıcı maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"31 Ağustos 2017 tarihinde Siirt\'in Baykan İlçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yer göstermesi neticesinde, 8 Eylül 2017 günü saat 10:00 sıralarında Gümüşkaş Köyü sınırları içerisinde Kermenkdere mevkiinde yapılan arazi taraması sırasında, dere yatağında toprağa gömülü vazıyette, düdüklü tencere içerisinde 14 kalıp C-3 türü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50 metrelik kablo ele geçirilmiştir. Bulunan patlayıcı maddeler Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir.\"denildi.

Kars’ta fırtına çatıları uçurdu

KARS’ın Akyaka İlçesine bağlı Kürekdere Köyü’nde saatteki hızı 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu. Telefon direklerinin de yerinden söküldüğü fırtınada, bazı evlerin güneş enerji sistemleri hasar gördü.

Akyaka İlçesine 13 kilometre uzaklıktaki 70 haneli Kürekdere Köyü\'nde dün öğlen saatlerinde havanın bir anda kararmasıyla fırtına çıktı. Saatdeki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçarken, elektrik ve telefon direkleri yerlerinden çıktı, güneş enerji sistemleri de yerle bir oldu. Vatandaşların tehlikeyi farkedip evlerine girmesiyle her hangi bir yaralanma olmazken, büyük çapta maddi zarar oluştu. Eve giderken fırtınaya yakalandığı söyleyen 64 yaşındaki Tağattin Yıldız, yere uzanarak rüzgarın geçmesini beklediğini belirtti. Bu sırada komşununun evinin çatısının uçtuğunu görünce ona seslenmeye çalışan Yıldız, kendi evinin çatısını da havada görünce şaşırdığını belirtti.

Eşi Fazile Yıldız da evde tek başına olduğunu ve bu durumu görünce çok korktuğunu anlattı. Evlerinin duvarının bile çatladığını aktaran Fazile Yıldız güneş enerjisi sisteminin kırılmasıyla evlerini de su bastığını ifade etti.

Fırtınanın durmasının ardından jandarma köye gelerek inceleme yaptı. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sündürüyor.

Tekirdağ Valiliği\'ne devrilen okula Atatürk büstü konuldu

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında yapımı tamamlanan Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi, dün Tekirdağ Valiliği\'ne devir edildi. Okulda Atatürk büstünün olmaması medyada yer alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, \"Burada sanıyorum büstü yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olmuş. Haberler çıkınca bizde \'bunu onu mutlaka yerine koyun\' dedik, şuanda Atatürk büstü okul bahçesine konuldu\" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında Çorlu İlçesi\'nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yaptırıldı. Okulun devir teslim töreninde Atatürk büstünün olmaması eleştiri toplarken, haber medyada kısa sürede geniş yer aldı. Haberlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı harekete geçerek, yaptırdıkları Atatürk büstü gece yarısı okul bahçesine konuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, okulu yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olduğunu savunarak, \"Dün gerçekleştirdiğimiz 11 ilçeye 11 okul projesi olan Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor Lisesi açılışını coşkulu bir şekilde devir teslimi yaptık. Özellikle 11 ilçedeki okulların ismini de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü gibi milli kahramanlarımızın ismini koyduk. Burada sanıyorum büstü yapan firma ile gün konusunda anlaşmazlık olmuş. O bugün için tören yapılacağını zannetmiş. Yetiştiremeyince ve haberler çıkınca bizde \'bunu onu mutlaka yerine koyun\' diye söyledik. Dün akşam getirilerek yerine konuldu. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Türk ve Atatürk olmayan hiç bir şeyi kabul etmiyoruz. Atatürk bizim edebi önderimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Daima onun idealleri bizim yol gösterenimiz olacaktır\" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman: Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize Valiliğini ziyaret etti. Kahraman, Türkiye’nin büyük bir gelişme içerisinde olduğunu belirtti, “Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor\" dedi.

Rize Valiliğine gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisini karşılayan polis mangasını selamladı, Vali Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ve Kurban Bayramı dolayısı ile Rize’ye geldiğini hatırlatan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rahmetli babasının da okul tatillerinde kendilerini getirdiği memleketleri ile bağlarının hep sürdüğünü ifade etti. Kahraman, “Herkes doğduğu yeri sevmelidir. O sevgi topyekun milletin ve memleketi sevmesi manasını taşır. Bu kültür manasında milliyetçiliktir. Bu olmalıdır. Kavmi manada değil ama kendi ülkesini sevmenin başlangıç noktasıdır.ö dedi.

\"TÜRKİYE ZIPLAMAYA BAŞLADIĞI YERDE ÖNÜNE MANİ ÇIKIYOR\"

Her gelişinde Rize’de büyük gelişme gördüğünü ifade eden Kahraman, şöyle dedi: \"Türkiye’de de büyük bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli olması hepimiz için iftihar vesilesidir. Kendisi Rize’ye çok alaka gösteriyor. Her şehrimize olduğu gibi Rize’ye de yatırımlar yapıyor. Devamlı takip ediyor. El birliği ile ülkemizi daha ötelere taşıyoruz. Bütün karşı koyma istekleri, tuzaklar ve 15 Temmuz tertiplerine rağmen Türkiye engelleri aşıyor ve ilerliyor. 1950’lerde Türkiye’nin milli geliri 435 lira idi. 1960’da bu 1695 lira seviyelerine çıktı. Türkiye 4 misli büyümüştü. Her sahada büyümüştü. Türkiye’de bir tek baraj vardı. 19 baraj yapıldı. 3 çimento, 4 şeker fabrikası vardı. Bu 1960 yılında 17’ye çıktı. Türkiye zıplamaya başladığı yerde önüne bir mani çıkıyor. Son zamanlarda muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Bir milli birlik, bütünlük şuuru var. Mazimize layık noktaya ulaşma azmimiz var. Rize’miz bu noktada önderlerdendir, öncüdür. Ülkemiz de bütün şehirlerimiz bu noktada birlik halindedir.\"

Kahraman, ziyaret sırasında Vali Erdoğan Bektaş’a vazo hediye etti. Vali Bektaş’ta Kahraman’a el işlemeli vazo ve Çaykur çayı hediye etti. Kahraman, ardından Ankara’ya gitmek üzere Trabzon’a hareket etti.

CHP’li Ağbaba’dan Bakan Yılmaz’a çağrı: Yurtlardaki çocuk tacizleriyle uğraşsın



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yeni müfredatla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, “Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yaparö dedi.

CHP’li Ağbaba, DHA’ya yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı\'nın son dönemlerde ciddiyetini kaybettiğini öne sürerek şöyle konuştu: “Türkiye’nin en önemli bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Maalesef Milli Eğitim Bakanı son günlerde yaptığı açıklamalarla ciddiyeti kaybetmiş durumdadır. Dün Atatürk tartışmasıyla ilgili Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasıyla ilgili yapılan tartışmada, ‘Beden Eğitimi dersinde zaten var’ diyor. Aklımızla alay ediyor. Ben buradan sayın bakana bir çağrı yapmak istiyorum; sayın bakan Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yapar.\"

\'YOLSUZLUĞA BULAŞAN KAPI ÖNÜNE DEĞİL, YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI\'

Geçmiş dönemde AK Parti milletvekillerinin oylarıyla akladıkları Bakanlar\'ın artık Amerika’da yargılanmaya başlandığını kaydeden Ağbaba şu ifadelere yer verdi: “Hem 4 bakan hem de onun uzantıları cezalandırılmadı. Dün AKP Genel Başkanı bir açıklama yapıyor diyor ki, ‘yolsuzluğa bulaşan insanları kapı dışına koyacağız’ yolsuzluğa bulaşanların kapı dışına konması bir dalga geçmektir. Yolsuzluğa bulaşan kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanan yöneticilere, siyasetçilere yapılması gereken şey yargı önüne çıkarılmaktır. Geçmişte kendi bakanlarına, yolsuzluğa bulaşmış ayakkabı, elbise, çikolata kutularıyla rüşvet alan bakanlara bir şey yapılmayacağı gibi, kökü sonuna kadar yolsuzluğa bulaşmış yöneticilerine bir şey yapılamayacağını biz biliyoruz. Sayın Zafer Çağlayan’a da Türk yargısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne, yolsuzluklar komisyonuna vermiş olduğu belgeyi Amerika’ya göndermesini tavsiye ediyorum. Bakalım ciddiye alınacak mı?\"

(Özel) - Celal Doğan Ortaokulu\'nun adının değiştirilme kararına tepki

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Celal Doğan Ortaokulu\'nun adının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu olarak değiştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Merkez Şahinbey İlçesi\'ne bağlı Barış Mahallesi\'nde bulunan Celal Doğan Ortaokulu\'nun adı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu olarak değiştirilmesine karar verildi. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, valilik onayına sunulan karara tepki gösterip okul önünde önünde basın açıklaması yaptı. Toğrul, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevlerinde bulunan ve halen HDP İstanbul Milletvekili olarak mecliste bulunan Celal Doğan\'ın kentte yıllarca hizmet verdiğini ve okulun adının değiştirilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Celal Doğan, bu şehirde marka bir isimdir. Celal Doğan denince Gaziantep, Gaziantep denince Celal Doğan ismi akla geliyor. Burası eskiden su deposuydu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, 6 kilometre yol yürüyorlardı. O dönemin muhtarının Celal Doğan\'a ulaşmasıyla zor şartlarda bu okulun buraya yapılması sağlanıyor. Yeni isim arayanlar, buranın ismini değiştirmek yerine, yeni okullar açsınlar. Biz okulun isminin değişmesini kabul etmiyoruz.\"

Kaza yapan sürücü, \'Alkollü müydün?\' diye soran polise \'Hacca gidip geliyorum\' dedi

ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan kamyonetten yara almadan çıkan sürücü 68 yaşındaki Nurettin Yıldız, \"Alkollü müydün?\" diye soran polise, \"Hacca gidip geliyorum\" diye cevap verdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yayla Mahallesi Mimar Süreyya Aytaç Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine giden Nurettin Yıldız yönetimindeki 67 EZ 729 plakalı kamyonet, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı ve demir korkulukları aşıp evin bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaca çarpan ve duvarda askıda kalan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan çıkan sürücü Yıldız, \"Şu işe bak ya. Arabayı nasıl çıkaracağız oradan? Arabayı almak oradan mesele\" diye yakındı. Bu sırada sağlık ebinin ambulansta müdahlesini kabul etmeyen Yıldız, \"Alkollü müydün?\" diye soran trafik polisine, \"Hacca gidip geliyorum\" cevabını verdi. Kamyonetten düşen parçaları toplayan Yıldız, sağlık görevlilerinin ısrarı üzerine ambulansta kontrolden geçirilip tekrar aracının yanına geldi.

Sürücü Yıldız, 35 yıldır şoförlük yaptığını, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi. Yıldız, \"Biraz hızlıydım, Kömür sıram vardı ona yetişeyim diye hızlı gidiyordum. Direksiyon hakimiyetini kaybettim\" dedi.

Derya Can\'dan yeni Türkiye rekoru

TÜRKİYE Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası \'Çift Paletli Bifin Sabit Ağırlık\' dalında dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can 69 metreye dalarak, daha önce 68 metreyle Şahika Ercümen\'e ait Türkiye rekorunu 1 metre geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde başladı. Hidayet Koyu\'ndaki şampiyonanın açılışına, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, Türkiye Sulatı Sporları Federasyonu Başkanı Şahit Özer, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Özmert, sporcular, hakemler ve federasyon yöneticileri katıldı. Şampiyonada, dünya rekortmenleri Derya Can ve Şahika Ercümen ile dünya üçüncüsü Birgül Eken\'in de aralarında 9\'u kadın toplam 44 sporcu mücadele edecek.

Kaş\'ın eşsiz güzellikleri içinde yapılacak şampiyonada sporcular Paletli Bifin Sabit Ağırlık Apnea, Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea ve Küp Apnea disiplinlerinde madalya ve Türkiye şampiyonluğu için yarışacak.

DERYA CAN REKOR KIRDI

Şampiyonanın ilk gününde sporcular \'Çift Paletli Bifin Sabit Ağırlık\' dalında yarıştı. Bu dalda 4\'ü kadın 29 sporcu mücadele etti. Dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can 69 metreye dalarak, daha önce bu dalda 68 metreyle Şahika Ercümen\'e ait olan Türkiye rekorunu 1 metre geliştirerek yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İlk kez derin dalış yarışlarına katılan Birgül Erken 62 metreyel ikinci, 43 metreye dalan Bilge Jingiray Aydın ise üçüncü oldu.

ERKEKLER KATEGORİSİ

Erkeklerde ise Rüstem Derin 66 metreyle birinci olurken, aynı metreye dalan Emre Bozkurt ise zaman farkıyla ikinci, 60 metreye dalan Hasan Cengiz Kaynar da üçüncü oldu. Dalış sırasında yarışmacılardan Selahattin Akın is baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

YENİ REKORUN SAHİBİ

Yarışmalardaki tek Türkiye rekorunu kıran Derya Can, rekor kırdığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Eski rekorun 68 metre olduğunu hatırlatan Can, \"Rekoru 1 metre daha geliştirerek 69 metreye çıkardım. 2 Ekim\'de başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi benim için ön çalışma gibi oldu bu. Avrupa Şampiyonası\'nda ilk üçü hedefliyorum. Daha sonra da dünya rekoru denememiz olacak\" dedi.

BAŞARI BİR SEZON

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise 44 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlarda yeni bir Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. Şampiyonanın, Kaş\'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Kaş Başkan Şampiyonası\'nın seçmesi niteliğinden olduğunu vurgulayan Özen, \"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Erkeklerde 23 Yaşaltı Su Hokeyi Takımı Dünya Şampiyonu, Erkek Büyükler Takımı ise Avrupa Şampiyonu oldu. Paletli yüzmede Rusya\'da 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü aldık. Federasyonumuz adına güzel bir sezon\" dedi.

Şampiyona, 9 Eylül\'de sona erecek.

Yunan uzman Staikos: Türk kütüphanelerinde evrensel bir atmosfer var

YUNAN kütüphane tarihi uzmanı ve kütüphane mimarı Konstantinos Staikos, Bursa\'da katıldığı sempozyumda Türkiye\'de kütüphanelere devlet ve halk tarafından çok önem verildiğini, bu kütüphaneler sayesinde evrensel alanda tarihin görünmeyen yüzüne ışık tutulduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve akademisyenler tarafından organize edilen, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi’nin de desteklediği, 17 ülkeden 54 konuşmacının katıldığı ‘Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu’ Bursa’da bugün de devam etti. Konuşmacılardan ünlü kütüphane tarihi uzmanı ve kütüphane mimarı Konstantinos Staikos yaptığı açıklamalarda Bursa\'nın mimari yapılarını çok beğendiğini ve örnek olduğunu söyledi. Türkiye\'deki kütüphaneleri bildiğini kaydeden Konstantinos Staikos, şunları söyledi:

\"Burada evrensel bir atmosfer var. Kütüphaneler, kütüphane binaları bu evrensel atmosferin oluşmasında çok önemli yerler. Devletin de bu konuya çok önem verdiğini görüyoruz. Çocuk kütüphanelerinden tutun da çok daha gelişmiş el yazmaları eserlerin olduğu, nadir eserlerin bulunduğu kütüphanelere kadar bu değerler bu ülkede bulunuyor. Bu nadir eserler, el yazması eserler ile dünya çapında tarihin görünmeyen yüzleri bir araya getiriliyor. Türkiye\'de halk kütüphaneleri henüz daha çok yeniler ancak bunların hızlı bir şekilde oluşturulması sayesinde hem Türk vatandaşları dünya hakkında çok fazla bilgi ediniyor hem de Türkçe içerikli kitaplar ile Türk halkı tüm dünyada tanıtılıyor.\"

Düzenlenen sempozyumun önemine değinen Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Nevzat Özel, küreselleşen toplumlarda kültürel değerlerin ve özgün kimliğin giderek yok olduğuna dikkat çekti.

7 bin kişi, \'Akdeniz Akşamları\' ile rekor denemesi yapacak

ULUSLARARASI \'Nisan\'da Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda, Adanalı sanatçı Serhan Kelleözü\'nün \'Akdeniz Akşamları\' eseri ile 7 bin kişi \'Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi\' yapacak.

Rekor denemesi için Divan Oteli\'nde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Portakal Çiçeği Karnavalı fikir babası ve Toyota Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel, sanatçı Serhan Kelleözü ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Anka Kuşu Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Işıksoy, \'Toplu Gitar Çalka Dünya Rekor Denemesi\'nin, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin gözetiminde 8 Nisan\'da Adana\'da Beyazevler Çamlık alanında yapılacağını söyledi. Rekor için başvuruları almaya başladıklarını ve 3 bin 514 kişinin hazır olduğunu belirten Işıksoy şöyle konuştu:

\"Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi, Adana\'dan diğer kentlerimizden hatta yurt dışından katılımlarla büyük bir boyut kazanacak. Bunu her yıl yapacağız. Hedefimiz 2012\'de Polonya\'da 6347 kişinin katılımı ile gerçekleşen rekoru kırmak. Şimdiden 3 bin 514 kişi katılım için hazır. Rekor denemesinde Türkiye\'de İstiklal Marşı\'ndan sonra en çok çalındığı belirtilen sanatçı Serhan Kelleözü\'nün, \'Akdeniz Akşamları\' parçası çalınacak. 37 sanatçının albümüne aldığı bu parçayı çalabilen 5 yaşından büyük herkes rekor denemesine katılabilecek.\"

\'PROJE MİLYONLARA ULAŞACAK\'

Toyota Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt ise rekor denemesinin Portakal Çiçeği Karnavalı\'na ve Adana\'ya çok şey kazandıracağını söyledi. Bozkurt, \"Yürekten gelen duygular tüm matematiği bozuyor. Ölmez bir eser bıraktın Serhan. Bu programı duyduğumda tereddütsüz hemen, \'yapmalıyız\' dedim. Portakal Çiçeği Karnavalı içine koyacağımız bu proje milyonlara ulaşacaktır\" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Serhan Kelleözü ise, Akdeniz Akşamları parçasının rekor denemesinde kullanılacağı için büyük gurur duyduğunu belirterek parçayı seslendirdi.

Can Aydoğmuş Bodrum\'da okurları ile buluştu

HÜRRİYET gazetesi köşe yazarı Can Aydoğmuş, Bodrum\'da okurları ile bir araya geldi.

Bütünsel Gelişim Uzmanı ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Can Aydoğmuş, Ortaket Mahallesi\'ndeki D&R Mağazası\'nda okuyucuları ile buluştu. Aydoğmuş okurları ile kısa bir süre sohbet edip, tavsiyelerde bulunduktan sonra kitaplarını imzaladı. \"Düşüncelerin, duyguların ve sözcüklerin gücünü keşfet, yaşamının efendisi ol\" sloganıyla geçen mart ayında Doğan Novus\'tan çıkan \'Düşle, İnan, Yaşa\' kitabını tanıtan Aydoğmuş, \"Yeni kitabım, düşüncelerin, duyguların ve sözcüklerin gücünü anlatıyor. Ben 20\'li yaşlarımda bir sürü olumsuz şey yaşadım. Hepsinin içinden düşüncelerimin, duygularımın, sözcüklerimin gücüyle çıktım. Çok mucizevi şeyler yaşayıp, pozitife doğru yönelince \'Bak çocuğun söylediği çıkıyor\' dediler. Daha sonrasında hayatım bu şekilde ilerlemeye ve gelişmeye devam etti. Dünya çapındaki birçok isimle çalıştım. Çok önemli hocaların Türkiye\'ye gelmesini sağladım ve yıllardır da bu alanda çalışıyorum. 11 yaşından beri kişisel gelişim alanında eğitim alıyorum, şu an 33 yaşındayım. Düşle, İnan, Yaşa kitabımda benim kendi hayatının zorlukları içinden nasıl çıktığımı anlatıyor. Hangi teknikleri, insanlar pratik olarak hayatlarında nasıl uygulayabilir? Karanlık dönemlerinden aydınlığa nasıl çıkabilirler, bunu anlatıyorum. Kitabın içinde çok önemli 9 tane ünlü isimle de, hayatlarındaki başarılarına dair röportajlar yaptım. İlk bölümde benim anlattıklarım, ikinci bölümde ise röportajlar var\" dedi.

