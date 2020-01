DHA YURT BÜLTENİ-9

1)\'ADALET KURULTAYI\' ALANINDA ANONSLU ALKOL UYARISI



ÇANAKKALE Savaşları\'na sahne olan tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda üçüncü günüyle devam eden CHP\'nin Adalet Kurultayı\'na gelenler, Kilye Koyu\'ndaki güvenlik noktasında jandarmanın kimlik sorgusunun ardından alana alınıyor. 3 günde toplam 18 bin kişinin sorgusu yapılarak alana alındığı belirlenirken, aranması ve yakalanması bulunan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kurultay alanında alkol ve benzeri maddelerin tüketilmemesi için anonslu uyarı yapıldı.

Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı\'nın dış güvenliği jandarma tarafından sağlanıyor. Kurultay alanına gelenler özel güvenlikçiler tarafından yapılan arama ardından içeri alınıyor. Eceabat İlçesi\'nden kamp alanının yer aldığı Kocadere Köyü\'ne giden yol üzerindeki Kilye Koyu\'nda oluşturulan güvenlik noktasında jandarma ekipleri araçlarla gelen katılımcıları durdurup kimlik sorgusundan geçiriyor. Sorgular, 6 ayrı jandarma aracında bulunan bilgisayarlar ve seyyar olarak da el telsizleriyle çok hızlı yapılarak, gelenler alana yönlendiriliyor. \'Maden\' isimli bomba köpeği araçları ararken, drone ile de havadan alanın güvenliği kontrol ediliyor. Kurultayın ilk gününden şu ana kadar ise Kocadere Kamp alanına gitmek üzere gelen 18 bin kişinin kimlik sorgusundan geçirildiği belirtildi. Bu sorgularda hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞEHİTLERİN HATIRALARINA UYULMASI İÇİN ANONSLU UYARI

Kocadere kamp alanında alkol alanların tespit edilmesi üzerine, alanda bugün hoparlör bulunan bir araçla, anons yapmaya başlandı. CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Adalet Kurultayı temel kurallarının yer aldığı maddelerin duyurulduğu anonsta, şöyle denildi:

\"Değerli Adalet Kurultayı katılımcıları kamp alanında alkol ve benzeri maddelerin kullanılması yasaktır. Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşları\'nın geçtiği bölgede yapılmaktır. Burada yapacağımız tüm faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır.\" Kurultaya katılanlar alkolle ilgili anons bölümüne müdahale ederek, \"Herkes burada disiplinli bir şekilde CHP\'nin koyduğu kurallara uyuyor. Kim söylettiriyor bunları, yok öyle bir şey. İçeriye cımbız bile sokmuyorlar. Kim uyduruyor bunları?\" diyerek tepki gösterdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı alanda alkol aldığı tespit edilen kişilerin isimleri kendilerine bildirildikten sonra, bu kişilere yasada öngörülen idari para cezası kesileceğini söyledi.

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

2)HOLLANDALININ CENAZESİ TESLİM ALINDI

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde kaybolduktan 37 gün sonra bir dere yatağında cesedi bulunan Hollandalı turist 22 yaşındaki Joey Hoffman\'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan ailesinin yetki verdiği özel şirket görevlisi tarafından Hollanda\'ya götürülmek üzere teslim alındı.

Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz\'da Narlıkuyu\'da tatil yapmak ve arazi satın almak için bu bölgeye geldi. Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, \"Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim\" diyerek ayrıldı. O günden sonra da izine rastlanılmadı. Hoffman\'ın bulunması için polis, jandarma, AFAD Mersin ve Adana\'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Hoffman\'ın cesedi kaybolduktan 37 gün sonra bulundu. Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından, Joey Hoffman\'ın vücudunda herhangi bir ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmazken, cesette uzun beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu belirlendi. Hoffman\'ın ailesinden, cesedin kimliğinin tam olarak belirlenebilmesi için gerekli DNA örneğini alındı.

ANTALYA\'DA UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Cesedin Joey Hoffman\'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine bilgilendirilen ailenin özel yetki verdiği Concordia cenaze hizmetleri şirketi görevlileri bugün Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Evrakların tamamlanması üzerine Hollandalı turistin cenazesi görevliler tarafından teslim aldı. Cenazenin bugün Alanya\'ya götürüleceği oradan da yarın Antalya\'dan uçakla Hollanda\'ya gönderileceği bildirildi.

3)EYLEM\'İ VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLAMA KARARI İLE ARANIYOR

HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'ndeki bir düğünde 14 yaşındaki Eylem Ateş\'e isabet eden kurşunun çıktığı silahın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetin E. hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve halen arandığı bildirildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, düğün magandası tarafından vurulan Eylem Ateş\'in babası Erol Ateş\'in tepkisi üzerine olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eldeki deliller doğrultusunda şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığı, ardından yeni delillerle birlikte yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek şöyle dendi: \"Mağdur Eylem Ateş in babası Erol Ateş\'in \'Kızımı vuranlar mahkemece serbest bırakıldı, bunun neresi adalet\' tarzında açıklamaları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur. 11 Ağustos\'ta Kırıkhan İlçesi Demirkonak Mahallesi\'nde yapılan bir düğünde havaya acılan ateş sonucunda mağdur Eylem Ateş\'in yaralandığı, olayla ilgili söz konusu suçu önce ikrar edip daha sonra inkar eden şüpheli K.K.\'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alındığı, daha sonra şüpheli K.K.\'nın ifadeleri doğrultusunda olayın asıl şüphelisi Çetin E.\'nin gözaltına alındığı ve eldeki mevcut deliller çerçevesinde şüpheli Çetin E.\'nin adli kontrol kararı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği ve şüphelinin adli kontrol altına alındığı, daha sonra ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde şüpheli Çetin E. hakkında Cumhuriyet başsavcılığımızca sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talep edildiği ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı ve söz konusu soruşturmanın halen devam etmektedir.\"

Ramazan ÇELİK/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)-

4)İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

SİVAS\'ta çalıştığı inşaatın 3\'üncü katından düşen 46 yaşındaki Ömer Polat hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi 70\'nci sokaktaki bir apartman inşaatında meydana geldi. İskeleye çıkarak sıva yapan evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Polat, 4 katlı inşaatın 3\'üncü katında bir anda dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ömer Polat\'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Talihsiz işçinin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ KÖPEK ŞAŞIRTTI

BOLU\'da seyir halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan köpek ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir köpeğin oturduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü o onları cep telefonuyla kaydetti. Camları karartma filmli olan otomobile dikkatli bakıldığında köpeğin şoförün kucağında olduğu görüldü. Köpeğin otomobili sürüyormuş gibi gözükmesi komik ve ilginç görüntüler oluşturdu.

6)ÇANAKKALE\'DE 112 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 112 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ayvacık\'ın Koruoba Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş kaçak göçmenleri, drone ile tespit etti. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Gambia, Senegal, Mali, Somali, Kongo, Küba ve Angola uyruklu 112 kaçak göçmeni düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarma ekiplerinin, su ve yiyecek dağıttığı kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

7)EDİRNE\'DE KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

EDİRNE Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri\'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı. Küçükbaş hayvanların yoğun olduğu pazarda, ortalama küçükbaş kurban fiyatları 800 ila 1200 lira arasında değişiyor.

Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri\'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca gözü gibi baktıkları hayvanları kınalayarak, pazara çıkarıp en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçiyor. Edirne Ziraat Odası Kurbanlık Canlı Hayvan Baskül Fiyat Tarifesi Teknik İhtisas Komisyonu üyesi İsmail Kasap, kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, \"Satışlar gayet güzel. Alıcılar da satıcılar da gayet memnun. Kurban keseceklerin son güne kalmamalarını tavsiye ederim. Geçmiş yıl ki deneyimlerime dayanarak, küçükbaşın yeteceğine inanmıyorum. Umarız fiyatlar artmaz da düşmez de\" dedi.

Edirne Merkez\'e bağlı Tatarköy\'de üreticilik yapan Fahrettin Özkan, \"Bu sene fiyatlardan memnunuz. Geçen seneler bozuktu, bu sene hayvan da iyi fiyatlar da iyi\" dedi. Kurbanlıklarda karkas etin kilosunun 18 ile 20 lira arasında olduğunu ve herkesin memnun olduğunu söyleyen üretici Kerim Menli, \"Fiyatlardan çok memnunuz. Kilosu 18 ile 20 lirası arası kurban gidiyor. Ancak malın iyi olacak\" dedi.

Bütçesine uygun kurbanı pazarda aradıklarını ifade eden Selman Hastürk, \"Geçen sene ile bu seneyi oranlarsak, bu sene fiyatlarda da satışlarda da yüzde 20 oranında bir artış var. Üretici için fiyatlar uygun şu anda para kazanıyoruz\" dedi.

Hayvan pazarından sürekli kurbanlık aldığını ifade eden Fazıl Yıldırım, hem alıcıları hem de satıcıları memnun eden fiyatlar olduğu belirterek, \"Biz epey bir mal alıyoruz. Fiyatlar konusunda şu anda alıcı da satıcı da razı. Kilosu 17 liradan 20\'ye kadar mal gidiyor. Biraz fiyatlar arttı geçen yıla göre. Yeterli küçükbaş hayvan var. Biraz eksik var ama bu temin edilir\" dedi.

Edirne Merkez\'e bağlı Yolüstü Köyü\'nde beslediği hayvanları pazara çıkararak satış yapan Ömür Özdidim, alıcıların kurbanlıklarda dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Özdidim, \"Benim burada 30 tane hayvanım var. Devletimizin açıkladığı baskül fiyatı 21 lira ondan memnunuz da alıcılar memnun değil. Alıcıya fiyatlar pahalı geliyor. Baskülün fiyatını 19-20 liraya satıyoruz. 20 tane hayvan sattım. Toplam da 50 hayvanım vardı. Kurban alıcıları genellikle her şeyi biliyorlar. Kurbanın hiçbir yerinde bir kusur olmamalı. Gözlerinde, dişlerinde, boynuzlarında ve kuyruğunda bir problem olmamalı. Anasından doğduğu gibi gelmeli. Bir kurban en az 7 aylık olmalı. Burada da öyle küçük kurban yok. Benim baktığım hayvanlar 12-13 aylık\" dedi.

8)BU KOÇU ALANA DANA BEDAVA

MANİSA\'da kurban pazarında müşteri çekmek isteyen hayvan üreticisi, ilginç bir promosyon yaptı. 115 kiloluk koçu 16 bin liraya satışa çıkaran Tahir Kayalı, koçun yanında simental cinsi 1 ton ağırlığındaki danayı ise bedavaya vereceğini duyurdu. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası\'nı ziyaret etti. Vali Güvençer, fiyatları sordu, üreticinin sorunlarını dinledi. Üreticiler yem fiyatlarından şikayet edip, müşterinin az olduğunu söyledi. Üreticileri dinleyen Vali Güvençer, Kurban Bayramı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Özellikle açık alanlarda kurban kesilmemesi isteyen Güvençer, düve kesiminin de yasaklanmasına dikkat çekti. Yasağın sürmesi halinde 5 yıl içinde hayvan varlığının artacağını belirten Güvençer, Kurban Bayramı\'nın dini bir bayram olduğunu belirterek, ceza yazmak konusunda çok ısrarcı olmayacaklarını belirtti. Ancak ihlallerin sürmesi halinde yaptırımda bulunmak zorunda kalacaklarını kaydeden Güvençer, hoşgörünün suistimal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kurban pazarında ilginç manzaralar da yaşandı. Pazarda müşteri çekmek isteyen büyükbaş hayvan satıcısı Tahir Kayalı, 1 tonluk dananın yanına bir koç da koyarak promosyonlu satış yaptı. İlk olarak dananın yanında koçu hediye vermeyi düşünen Tahir Kayalı, Vali Güvençer\'in tavsiyesi üzerine 115 kiloluk koçun yanında 1 tonluk danayı vereceğini söyledi. Tahir Kayalı, \"Bu danayı alan kişiye koçu hediye verecektik. Ancak şimdi koçu alana danayı vereceğiz. Koçun fiyatı 16 bin lira, dana da yanında hediye. Danamız bir ton ağırlığında ve 2.5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo merinos cinsidir\" dedi.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara Bakanlığın hazırladığı kurban rehberi isimli kitapçığı dağıttı, kurallara uyulmasını istedi.

9)EĞİTİM BİR SEN, BATMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KAPISINA SİYAH ÇELENK BIRAKTI

EĞİTİM Bir Sen Batman Şubesi, son KHK ile ihraç edilen 3 öğretim görevlisi ile üniversitedeki uygulamar nedeniyle Batman Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısına siyah çelenk bıraktı. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şube Başkanı Mehmet Ergin, ABD Başkanı Tramp\'a benzettiği Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş\'a sert tepki gösterek, \"Geçmişini örtmek ve AK Partili görünmek için parti ve partililerin her türlü etkinliğine, işgal ettiği makamın itibarını düşünmeden koşturan Durmuş\'un hangi telde oynadığı özel facebook sayfası gibi kullandığı Batman Üniversitesi\'nin resmi WEB sayfasından da açıkça anlaşılmaktadır\" dedi.

Son KHK ile ihraç edilen üç öğretim üyesi ile birlikte üunversitedeki uygalamaları nedeniyle Rektör Aydın Durmuş’u protesto eden Eğitim Birsen Şubesi Batman Üniversitesi merkez kampusü girişine siyah çelenk bıraktı. Kampüs girişinde toplanan sendika üyesi yaklaşık 200 kişi, Rektör Prof. Dr. Durmuş\'a tepki gösterdi.

Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin, “Batman Üniversitesi\'nin geçmişi karanlık ve her icraatı skandal olan rektörü istifa etmelidir. Samsun’da Türk Ocakları Derneği üyesi, Elazığ’da 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yandaşı, bir grup ulusalcı vekil ve Silivri mahkumu Ergenekoncu\'nun ıslak imza ile başlattığı \'Çözüm sürecine karşı iktidara milli uyarı\' cephesinin destekçisi ve 15 Temmuz’dan sonra rektör adayı olduğu için AK Partili görünen Aydın Durmuş’un geçmişi şaibelerle doludur. Durmuş’un uygulamaları 1990’lı yıllarda bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden çarpık ilişkileri çağrıştırmaktadır. Geçmişini örtmek ve AK Partili görünmek için parti ve partililerin her türlü etkinliğine, işgal ettiği makamın itibarını düşünmeden koşturan Durmuş’un hangi telde oynadığı özel facebook sayfası gibi kullandığı Batman Üniversitesi\'nin resmi WEB sayfasından da açıkça anlaşılmaktadır\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’u Amerika Başkanı Trump’a benzeten Ergin, \"Göreve başladığı günden bu yana yüzlerce akademisyen, idareci, memur hatta hizmetlinin görev yerini değiştirmiştir. Görevden alınan personelin bir kısmı ise bizzat kendisi tarafından son birkaç ay içinde atanmıştır. Görevden almalar hizmetin daha verimli yürütülmesini değil, adeta çalışma barışını bozmanın hazzını yaşamayı amaçlamaktadır. Yarınından emin olamayan Üniversitemiz personelinin görev yapma isteği dibe vurmuştur. Bu özellikleriyle Rektör Durmuş, ABD başkanı Trump’un Batman versiyonu görüntüsü vermektedir. Durmuş, dekan olarak görev yaptığı Fakülteye eşinin atamasını yaptırıp, aylarca görev mahalline uğramadığı halde maaş ödemiş; hiçbir öğretim elemanı ve öğrencisi olmayan bölüme de oğlunu araştırma görevlisi olarak atayıp lisansüstü eğitime yollamış, oğul Durmuş yıllardır Üniversiteye bile uğramamıştır. Rektör, bu iddiaların doğru olmadığını ispatlayacağına bugün FETÖ’den tutuklu hakim ve savcılar marifetiyle “özel bilgileri ifşa ettikleriö gerekçesiyle habercileri mahkum etmiştir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kampüs girişine siyah çelenk konulduktan sonra sendika üyeleri sessiz bir şekilde buradan ayrıldı.

10)YANGINDA AHŞAP EV KÜLE DÖNDÜ

SİNOP\'ta iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Erfelek İlçesi Tekkeköy Köyü Haytasu Mahallesi\'nde Turan Kalmak’a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ahşap ev yangın ardından küle döndü. Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

11)TATİLCİLERİN GÖZDESİ FLYBOARD ŞOV

SERİK İlçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otellerde, animasyon şovlarının yanı sıra yapılan flyboard gösterileriyle tatilcilere heyecanlı anlar yaşatılıyor.

Belek turizm merkezindeki tatil tesislerinin yeni gözdesi flyboard. Maritim Pine Beach Otel\'de yapılan flyboard gösterisi turistlerden yoğun ilgi gördü. 2015 yılında Türkiye flyboard şampiyonu olan Kahraman Aktaş yaptığı gösteriyle tatilcilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Turizme renk katmak için flyboard aktivitesini otellerin havuzuna taşıdıklarını belirten Aktaş, \"Şovlar yoğun ilgi görüyor. 2012 yılında beri flyboard yapıyorum. Çeşitli yarışmalara katıldım. 2 yıldır otellerde gösteri yapıyorum. Gelecek yıllarda havuz aktivitelerinde eğlence flyboard gösterileri olacak. Bu sporu herkes sevecek\" dedi.

12)RUS RAPÇİ MOT İZDİHAM YARATTI

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde sahneye çıkan Rus sanatçı Mot, Rus tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Rus tatilcilerin yoğunlukta bulunduğu Kemer\'de, Club Aura\'da Rus sanatçı Mot, konser verdi. Rusların yanı sıra, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan\'tan gelen tatilciler de sanatçının konserine ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konser öncesi dansçılar sahne şovu yaptı. DJ\'lerin çaldığı parçalar eşliğinde performanslarını sergileyen go go dansçılarının ardından sahneye Mot çıktı.

Hayranları tarafından alkışlarla karşılanan ünlü rapçi, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Söylediği parçalara eşlik eden turistler aynı zamanda bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti, video kaydı yaptı.

