DHA YURT BÜLTENİ-9 

Erdoğan: Türkiye artık ayağa kalktı, şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, \"Hayatımız boyunca bizleri beli bükük olarak görmek istiyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz\" dedi.

Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ıncı yıldönümü kutlamaları büyük coşku içinde yapıldı. Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı\'nca gerçekleştirilen organizasyon kapsamında tören alanına 13 Kırgız kıl (keçe) çadırı kuruldu. Saftekin Mahallesi\'ndeki 1071 Zafer Meydanı\'nda kutlamalar sabah erken saatlerde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, mas güreşi, mangala oyunu yapıldı. Okçular Vakfı sporcuları ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışmacıları ok atmak için yarıştı.

YENİ BİR VATANIN KAPISINI AÇTI

Zafer Meydanı\'ndaki tören alanında ilk konuşmayı yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şunları söyledi: \"Ata yurdundan kalkıp Anadolu\'ya sefer eden ecdadımız bu aziz toprakların yeni bir vatanın kapısını açmışlardır. O günden bugüne Anadolu kardeşlik bütünlük ve sonsuz esenlik yurdu olarak aziz miletimizin vatanı olmuştur. Alparslan ve askerlerinin zaferi, milletimizin kaderini değil, Anadolu coğrafyasının kaderini değiştirmiştir. 26 Ağustos\'ta Sultan Alparslan atının kuyruğunu örüp, okunu yayını bırakarak \'ölmek var dönmek yok\' diyerek büyük zaferi kazanmış Anadolu\'nun kapısını sonuna kadar açmıştır. Aynı ruhla bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, bağrından çıktığı milletinin birlik bütünlük ve güvenliği, egemenliği için \'ölürsem şehit, kalırsam gazi\' anlayışıyla her türlü tehdide karşı milletinin emrinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Anadolu\'yu vatan yapmanın yolunu açan Malazgirt Zaferi\'nin yanında 30 Ağustos Zafer bayramını da kutlamaktayız. Malazgirt, bin yılık varlığımızın anahtarı olmuş, 30 Ağustos da Büyük Taaruzda en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, bekasına sahip çıkmasının sembolü olmuştur. İki zafer aziz milletin istikbali ve geleceği için mücadele ederken her türlü zorluğun üstesinden geleceği ve cesarete sahip olduğunun isbatı olmuştur\" diye konuştu.

\"BU ZAFER MİLLETİMİZE YENİ BİR VATAN KAZANDIRDI\"

\'Dombra\' şarkısının çalınıp söylenmesinden sonra, mehter takımının ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayraklarla donatılan meydanı dolduran binlerce kişiyi selamladı. Erdoğan, şunları söyledi: \"Evet bundan 946 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt\'te kazandığı zaferle Anadolu\'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı yapmıştır. Bir elinde al bayrağı diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu\'ya Malazgirt\'ten girip Avrupa\'nın ortalarına kadar şanla şerefle zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. Malazgirt zaferinden sadece 4 yıl sonra 1075\'te İznik\'te bu coğrafyadaki ilk devletimiz, Anadolu Selçuklu devletinin kuruluşunu ilan ettik. Evet bundan 946 yıl önce mübarek bir cuma günü Sultan Alparslan Malazgirt\'te kazandığı zaferle Anadolu\'yu bizlerin ebedi yurdu yapacak adımı yapmıştır. Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu\'ya Malazgirt\'ten girip Avrupa\'nın ortalarına kadar şanla şerefle zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz. Sultan Alpaslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun, zafer kazanırsak istikbal bizimdir demişti. Gerçekten de bu zafer, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı. Malazgirt zaferinden sadece 4 yıl sonra bin 175 de İznik\'te bu coğrafyadaki ilk devletimizin Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluşunu ilan ettik. Yaklaşık iki asır sonra da dünyanın gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı çınarı Anadolu\'da kök salmaya, 7 iklim 4 kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı.\"

YEDİ DÜVELE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Malazgirt\'i anlamayanların tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti anlamayacağına işaret eden Erdoğan, 80 milyonun tek millet olduğunu belirtti. Etle kemik, etle tırnak gibi tek millet olduğumuza dikkati çeken Erdoğan, bizi bölemeyeceklerini savundu. Cudi, Gabar, Tendürek Dağlarını PKK\'ya mezar ettiklerini, terör bitinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, miletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti. Ucu Pensilvanya\'ya dayanan o malum zatın 15 Temmuz darbe girişiminde çok ciddi bir fatura ödettini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: \"Sultan Alparsan kimle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz\'da onla mücadele ettik. Osman Gazi kimlerle mücadele etmişse, Fatih Sultan Mehmet Han, Abdulhamit Han, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse, biz de onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. FETÖ bir piyondu. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ bir piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin birer aracıdır. Biz yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Kefenleri giymeye hazır mıyız? Kefenleriyle yürüyen ecdadın arkasından yürümüye hazır mıyız? Rahmetli Menderes gibi, arkadaşları gibi. Biz de 15 Temmuz gecesi aynı hissiyatla ne dedik? Yürüyeceksin, millet yüreyecek arkandan. Çağrıyı yaptığım zaman milletim meydanlara çıktı. Hainlarin karşısına dikildi.\"

\"TÜRKİYE ARTIK AYAĞA KALKTI\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: \"Hayatımız boyunca bizleri beli bükük olarak görmek istiyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rükuda eğiliriz. Biz sadece Allah\'a ibadet eder, sadece ondan yardım dileriz. Çünkü bizi doğru yola iletecek olan, yanlıştan koruyacak olan sadece Rabbimizdir. Allah\'ın yardımı, milletimizin ferasetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir saldırı, tuzak yoktur. Ağaç dallarıyla ve yapraklarıyla gürler. Anadolu dediğimiz bu ulu çınar gölgesinde yaşayan 80 milyon insanıyla yüzlerce milyon dostuyla tarihiyle, kültürüyle tüm zenginlikleriyle gürlemektedir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bizim bir medeniyet iddiamız var ve bunu da başaracağız. Medeniyeteri taş üstünde taş koymayanlar değil, taş üstüne taş koyanlar geliştirebilir, yükseltebilir. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Siz kendiniz için çalışmazsanız birileri kendileri için çalıştırır. Bu millete artık eğilmek yok. Şunu unutmayalım tıpkı Sultan Alparslan, Selahaddin Eyyübi\'nin Yavuz Sultan Selim\'in, Gazi Mustafa Kemal\'in yaptığı gibi ancak bir beraber olursak bu zulmün, kötü gidişin önün geçebiliriz. Türkiyenin 2023 hedefleri sadece bizim değil, tüm coğrafyamızın kurtuluşun anahtarıdır. Türkiye\'nin 2023 - 2071 vizyonları bizimle birlikte çok daha farklı bir şekilde tüm kardeşlerimizin aydınlık geleceğinin müjdecisidir. Ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin hep beraber bölgemizin yaşadığı karakışı umut dolu bir bahara dönüştürelim. Alparslan\'ın ve Malazgirt\'te aslanlar gibi savaşan ecdadın ruhunu bu şekilde yadedebiliriz. Şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin fedakarlığını bu şekilde yüceltebeliriz. Bu bölgeyi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Burası yeni geleceğimizin de sembolu haline gelecektir.\"

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Kuran-ı Kerim ile birlikte Malazgirt\'in sembolik anahtarını takdim etti. Törenler sırasında sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eşlik eden Mehter takımından bir kişi sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi.

KİMLER KATILDI?

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muş Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Muş Belediye Başkanı AK Partili Feyat Asya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, il valileri ve belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu genel başkanları, askeri erkan, kamu kurum amirleri ve on binlerce vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)



AKTÜEL GÖRÜNTÜ (GEÇİLDİ)

-Gazetecilerin aranma noktasından geçişi

-Tören alanına katılan vatandaşlar

-Helikopterlerin tören alanı üzerinde uçuşu

-Bilal Erdoğan ve oğlunun tören alanına gelişi

-Tayyip Erdoğan\'ın gelişi

-Tayyip Erdoğanın sahnedeki bakanlar ile toklaşaması

Haber: Hümeyra PARDELİ -Kamera: Zafer KUMRU/Muş,(Malazgirt) / (DHA)

================================================

Bozdağ: Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çorum\'da \"Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var. Türkiye\'deki siyasi partilerin bazılarında da var bu. Ben onların iç çektiğini görüyorum. Yani \'Keşke şu genel başkan, bizim genel başkanımız olsa\' diye iç çektiğini siz de görüyorsunuz, bi zde görüyoruz. Onun için her şeyiyle Cumhurbaşkanımızı taklite başlamış bir Kılıçdaroğlu\'nu da görüyorsunuz. Bu işler taklitle olmaz. Biraz mayada olacak. Yoksa dökme suyla bu iş olmaz. Ama döküyorlar, bakalım değirmen dönecek mi? Dönmez\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı\'nın Çorum Spor Salonu\'nda düzenenen 6\'ncı kongresine katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye\'deki bazı kesimlerin yanı sıra bazı batılı liderlerde de Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı kompleks görüldüğünü söyledi. Bozdağ, bunlara örnek olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'i gösterirken şöyle dedi: \"İşte Gabriel kompleks içinde bir kişi. Hem hadsiz, hem çapsız. Kendi halkı ve ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla. Sen kimsin? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim? Sen yan yana nasıl kendini koyarsın? Bakın bu çapsız adamların kompleksli insanların ortak bir özelliği var. Güçlüye çatarak, saldırarak, halkın sevdiğinin üzerine hücum ederek kendisine güç devşirme hastalığı vardır. Ama bu hastalığın da tedavisi yok. Ama Gabriel, Türkiye\'ye gelirse şehir hastanelerinde onu emin olun tedavi ederiz. Onun için ben Türkiye\'ye davet ediyorum. Bu kompleks hastalığını Türkiye\'de tedavi edebilecek çok iyi uzmanlar var. Çok iyi hekimlerimiz var. Onu tedavi ederler.\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun samimi olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti: \"Kılıçdaroğlu yürüyor. Ama yürürken samimi değil. 15 Temmuz\'da samimi olmadığı gibi. Hani \'Ben tank görürsem üstüne çıkarım. Korkmayın darbe olmaz\' diye konuşuyordu. Tankı gördü Atatürk Havalimanı\'nda kapıdan göndü. Sonra ayarlanmalar yapıldı. Tanklar kenara çekildi. Sayın Kılıçdaroğlu sıvıştı. \'Belediye Başkanının evine gittim\' diyor. Orada perdeleri de iyi çekip kimsecikler görmesin diye olup biteni televizyondan seyretti. Demokrat insan, milletine inanan insan böyle mi olur? Hak, özgürlük ve adalet diyen insan böyle mi olur? Demoktasi milletin iradesini yok etmek için tanklar yola çıkmış, jetler ölüm yağdırıyor, beyefendi tanktan kaçıyor, eve sığınıyor ve oradan olup biteni takip ediyor. Ben şimdi soruyorum. Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyünce, FETÖ\'cülerin, CHP\'lilerin \'Genel başkandı. Lider oldu\' dediği kişi, saklanırken, kaçarken, gizlenirken neydi o zaman? Lider; Recep Tayyip Erdoğan gibi olur. Ölmeyi şereflerin en büyüğü görüp ölüme uçmayı göze alınca olur. Atatürk de öyle lider oldu. Anadolu\'yu işgal edenlere karşı, milletin önünde yürüdüğü için lider oldu. Atatürk\'ün de, Cumhurbaşkanımızın da yürürken sağında soğunda PKK\'cılar, FETÖ\'cüler bu millete, bu devlete düşmanlık yapan alçaklar hiç bir zaman olmadı. Bundan sonra da Allah\'ın izniyele olmayacaktır.\"

Bozdağ, bazı kesimlerin şimdiden aday arama telaşı içine girdiğini, \'Kim aday olacak. Kim aday olmayacak\' hesabı yaptığını anlıterken, \"Sistem değişti; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Ama bu CHP, değişen sistemin farkında değil. Gelişen ve büyüyen Türkiye\'nin farkında olmadığı gibi. Halen parlementer sistem devam ediyor zannediyorlar. Yahu parlementer sistem bitti. Halk artık ona \'Son\' dedi. Yeni bir sistemin kapılarını araladı, \'Ben yeni sistemle yönetiliceğim\' dedi. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığına aday olmazsa, bunun Türkçesi \'Ben iktidar istemiyorum\' demek değil mi? Yeni sistemde iktidar, parlementodan çıkmayacak, sandıktan çıkacak. İktidar yetkisini cumhurbaşkanı kullanacak. Anayasa\'dan haberi yok adamın. \'Ben olmayacağım, yani biz başka birini bulacağız\' O zaman CHP\'li seçmenler ya da aziz Türk Milleti sen iktidar olmayacaksan, iktidara talip değilsen sana niye oy versin? İktidara talip olanlara oy verilir. Kendi iktidara talip değil. Başka birileri talip olacak, o \'Ben kukla olarak onu yöneteceğim\' hesabı yapıyor. Almanya, Avrupa\'sı başka ülkeleri \'Biz de böyle bir kukla isteriz\' dedikleri gibi herkes bir kuklayı alıyor. Emin oldun bu millet kuklayı, kuklacıları sevmez. Kuklayı ve kuklacıyı aklışlayanları da asla sevmez. Allah\'ın izniyle bu hesap tutumayacaktır.\"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuşmasının ardından partisinin Bayat İlçe Başkanlığı kongresine katılmak üzere salondan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Salondan detaylar

-Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın kürsüye yürümesi

-Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

==========================================

Antalya\'da orman yangını

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde, 4 farklı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

Kumköy Mahallesi\'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine havadan hızla müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Ancak aynı bölgede öğle saatlerinde 4 farklı noktada yeniden başladı. Mahalle sakinleri su tankeri ve ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale ederken, haber verilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. 2 helikopter ve 1 uçağın havadan katıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yoğun çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına destek veren Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj iddiaları üzerine bir şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yangından detay

- Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi

- Vatandaşların ilaç motorlarıyla müdahalesi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

=====================================================

Onarım yapılan çatıda yangın çıktı

KOCAELİ\'nin Dilovası İlçesi\'nde 5 katlı bir binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Dilovası Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi\'nde bulunan Şenol Aksoy\'a ait 5 katlı apartmanının çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını kapladı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Nevzat Artut, \"Ustalar çatıda çalışma yapıyordu. Bir anda yangın çıktı ve rüzgarla da binanın son katını kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Son katta alevlerin görüntüsü

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Vatandaş ile röp.

-Yangını izleyen mahalle sakinlerinden görüntü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ (DHA)

====================================================

Panik yaratan mezardan ölü köpek çıktı

ANTALYA\'da, sazlık alanda yeni kazılmış mezar ihbarı polisi alarma geçirdi. Belediye ekipleri tarafından açılan mezardan köpek ölüsü çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi 1474 Sokak\'taki otluk ve sazlık alanda meydana geldi. Elinde kazmayla sazlık alanda 1\'i erkek 3 kişinin mezar açıp bir şey gömdüğünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, mezarın açılması için Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü\'nden yardım istedi. Ekiplerin açtığı mezardan, kireçlenerek gömülmüş köpek ölüsü çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Mezarın açılması

- Mezarın kapatılması

- Polis ile belediye görevlilerin konuşması

- Detaylar,

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

====================================================

Birecik\'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla ilçeye bağlı Meteler Mahallesi’nde ismi açıklanmayan kişinin evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 tabanca, 60 şarjör, 2 bin 100 mermi, silah ve mühimmat yapımı ile tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat

- Ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

=====================================================

ATV takla attı: 1 yaralı

ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde, ATV\'nin devrilmesi sonucu 60 yaşındaki Fatma Barut yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karayaka Köyü yolunda meydana geldi. Fatma Barut idaresindeki tescilsiz ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Arkasında römork bulunan ATV\'nın takla atması sonucu yola savrulan Fatma Barut yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Barut, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Buradan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Barut\'un hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Yaralıya müdahale

- Yaralının ambulansa taşınması

- ATV\'den görüntü

Haber- Kamera: Hasan UĞUR/ISPARTA-DHA)

===============================================

Tatilciler Marmaris sahillerini doldurdu

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ne bayram tatili için özel araçları ve otobüslerle akın akın gelen tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için sahilleri, otel havuz ile su parklarını doldurdu.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris\'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otelleri dolduran tatilciler, yüksek nem ile birlikte etkisini gösteren sıcaklardan serinlemek için soluğu sahillerde aldı. Atatürk Caddesi\'nden İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar da tatilciler renkli görüntüler sergiledi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 40 derece gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu 22 derece olarak ölçüldü. Marmaris ve yöresini dolduranların kimileri günü birlikte teknelerin gezi turlarına katılarak cennet koyları keşfederken, kimileri de deniz, kum ve güneş üçlüsüne bıraktı. Şezlonglarını denize çeken tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Denizde çocuklarıyla gün boyu eğlenen tatilciler, şezlonga uzanıp bol bol güneşlenip, yaptıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otel havuzları ve su parkları sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Marmarisli turizmciler, bayram tatilcilerinin ilk kafilesinin hafta başından itibaren tamamlanacağını, ikinci kafilenin hafta sonu geleceğini bildirdi. Tatilini Marmaris\'te ailesiyle geçirecek olan Mehmet Dönmez, \"Her bayram tatilini ailemle Marmaris\'te geçiriyorum. Ankara\'dan geliyoruz. Doğası, denizi ve düzenliliği ile cennetten bir köşe\" dedi.

Eskişehir\'den gelen emekli öğretmen Sevil Aradar, \"Torunlarımla beraber bayram tatilini geçirmek için yazlığımıza geldik. Gündüz deniz ve güneşin akşamda dolaşarak şehrin güzelliklerinin tadını çıkartacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- İlçe girişindeki Marmaris tabelası genel görüntü

- Şehir merkezine gelen kalabalık araç konvoyu görüntüsü

- Marmaris sahillerinden genel-ayrıntılı görüntü

- Su sporları yapan tatilcilerden görüntü

- Mehmet Dönmez ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============================================

Adıyaman\'da bayram tedbirleri arttırıldı

ADIYAMAN\'da İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi trafik ve güvenlik denetimlerini arttırdı.

İçişleri Bakanlığı\'nın bu bayram bir motto \'Frene değil, kurala güven\' sloganıyla polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında sürücüleri uyararak emniyet kemeri ve kurallara uymaları konusunda uyardı. Adıyaman- Kahta Karayolu\'nun 5\'inci kilometresinde konulan ve dikkat çekmesi amacıyla konulan maket polis araçları önünde uygulama yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kurban tatilinin de vatandaşların rahat bir şekilde ve dikkatli yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bayram öncesi 350 polisle önlemleri iki katına çıkarttıklarını anlatan Alper, şunları söyledi:

\"İçişleri Bakanlığının \'Frene değil, kurala güven\' sloganını Adıyaman’da sürücülere aşılamaya çalışıyoruz. Bu bayram ölümlü, yaralanmalı kazaların olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz bu bayram yaralanmalı ve ölümlü kazaların hiç olmamasını diliyoruz. Olanlarında en az olayla kapatmayı düşünüyoruz. Geçen Ramazan Bayramında ilimizde maalesef 30 trafik kazası meydana gelmiştir ve 83 gibi çok büyük bir rakamda yaralı sayısı vardı. Bu bizi Türkiye geneli 10 il arasına koymuştu. Geçtiğimiz kurban bayramında 10- 18 Eylül tarihleri arasında kurban bayramı tatilinde de il merkezi ve ilçelerde 35 kaza meydana geldi. Toplam 45 vatandaşımız yaralanmış bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biz bu bayram da inşallah alacağımız önlemlerle bu sayıları aşağı çekeceğimizi umut ediyoruz. Yol kullanıcılarımızdan da kurallara uymalarını rica ediyoruz. Değerli yol kullanıcılarımızdan aşırı hız yapmamalarını trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica ediyorum.\"

Sürücüler ise, uygulamadan memnun olduklarını ve bayramda tüm sürülerin kurallara uymasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Emniyet Müdürü Metin Alper ile röp.

- Araçların durdurulması

- Polislerin sürücüleri uyarması

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===========================================

Sivas Lisesi mezunları okullarıyla buluştu

SİVAS\'ta Atatürk’ün 108 gün misafir olarak kaldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin lise olarak hizmet verdiği yıllarda eğitim gören Sivas Lisesi’nin yaşayan mezunları, eğitim gördükleri binada nostalji yaşadı.

Türkiye’nin farklı illerinden Sivas’a gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bir dönem 1887 yılında Sivas Lisesi olarak açılan, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi\'nin yapıldığı ve günümüzde Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi önünde toplanarak geçmişi anma fırsatı buldu. Sivas Lisesi Mensupları Derneğinin düzenlediği etkienlikte grup ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk büstünün önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra bir dönem lise olan sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'ne çevrilen okullarını gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan efsane \'Hababam Sınıfı\' serisi oyuncularından \'Bacaksız\' karaktareni canlandıran Tuncay Akça, filmde geçen Sivas Lisesi sahnesini anlattı. Akça \"Sivas Lisesi\'nin bu toplantısında burada bulunmaktan büyük bir keyif aldım. Hababam Sınıfı\'nda da Sivas Lisesi\'nde okuyan ve büyük bir işadamı olan bir çocuğun okul binasını yıkma hikayesi ve Mahmat hocasını tanıyarak bundan vazgeçmesi hikayesi anlatılmıştı. O kompozisyondaki kişi Sivas Lisesi\'nde okuyan bir insandı. Ben de bugün burada bulunmaktan büyük bir keyif aldım\" dedi. Sinema oyuncusu Bekir Arslantaş ise Sivas Lisesi Mensupları Derneğinin özel davetlisi olarak geldiğini kendisinin de Sivaslı olduğunu ifade ederek programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Cüneyt Ergörün il dışından çok sayıda katılım olduğunu ve anılarını tazelediklerini söyledi.

56 YILLIK MEZUN GÖZYAŞLARIYLA LİSEYİ GEZDİ

Sivas Lisesi\'nden 1961 yılında mezun olan Selahattin Arslan o dönem okuduğu okulu gözyaşları içinde gezdi. O dönemdeki sınıf arkadaşlarından çok azının hayatta kaldığını ifade eden Arslan, Kongre Müzesi\'nde olmaktan dolayı çok duygulandığını belirtti. Sivas Lisesi\'nin 1963 mezunlarından Salih Oğuz da Sivas\'a gelerek hayatta kalan öğretmenlerini ziyaret ettiklerini ve çok memnun olduklarını söyledi. 1990 mezunu Gülsema Dilen ise bu lisede öğrenim görmüş büyüklerinin lise yıllarındaki küçük küçük anılarını dinlemekten mutlu olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görnütüler

-Eski mezunların şimdiki Kongre müzesi olan okul binasını geçmeleri

-Oyuncu Tuncay Akça ve Bekir Arslantaş\'ın konuşmaları

-Eski mezunların açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

============================================

Köylere yangın söndürme tankeri

BURDUR\'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı 17 köye olası yangınlara müdahalede kullanılmak üzere 3 tonluk su tankeri dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü Çendik İlk Müdahale Ekibi alanında yapılan dağıtım törenine Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Raşat Petek, Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekci, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile köy muhtarları katıldı. Tanker dağıtımının Orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi, \"Burdur\'da İl Özel İdaresi 145 yangın tankeri dağıtmıştı. Biz de bugünkülerle birlikte 47 tane daha dağıtmış olacağız. 3 tonluk tankerlerimizde 100 metre hortum bulunuyor. Köylerde herhangi bir yerde duman görüldüğü zaman bizden önce ulaşıp müdahale edebilirler. İlk müdahale çok önemli bizim için\" diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz da \"Köylerimizde inşallah amacına uygun bir şekilde kullanılır. İlk planda seri bir şekilde yangına müdahale için kullandığımız araçlar. Özellikle köyün içlerinde, itfaiye araçlarının giremediği yerlerde çok fazla işimize yarıyor\" dedi.

Daha sonra 17 köy muhtarına tankerler teslim edildi. Muhtarlara, Orman Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından tankerlerin kullanımı hakkında bilgi verildi. Çendik Köyü Muhtarı İsmet Vanlıoğlu daha önce Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yangın söndürme tankeri verildiğini belirterek, \"Bu ikinci tankerimiz. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız\" dedi.

Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin de \"Köyümüzde iki defa yangın çıktı, yokluğunu ve sıkıntısını yaşadık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Tankerlerden detay,

-Orman Bölge Müdürünün kponuşması

-Vali Yılmaz\'ın konuşması

-Muhtarlarla röportaj

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

=========================================