DHA YURT BÜLTENİ-9 

Altınözü\'nde insan kaçakçıları jandarmayla çatıştı; 1 ölü, 5 yaralı

HATAY\'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi girişinde, jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde sınırdan kaçak göçmenleri aldığı iddia edilen 31 NEC 34 plakalı minibüs ile ona öncülük ettiği öne sürülen bir otomobil, Altınözü Oymaklı Mahallesi girişinde devriye görevindeki jandarma timinin dikkati çekti. Jandarmanın, \'dur\' ihtarına uymayan öncü araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Jandarmaya ateş açılan araç ile kaçakların bulunduğu minibüs bölgeden hızla uzaklaştı. Kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, Çetenli Mahallesi girişinde iki araca müdahalede bulundu. Öncü araçtan bir kez daha ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatışmanın ardından bölgeden kaçan plakası belirlenemeyen otomobil aranıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Göçmenlerin olduğu minibüsten detay

- Olay yeri şeridi detay

- Yol kenarında ağlayan bir göçmen

- Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)

=======================================

Kobani’den Suruç’a geçen terörist yakalandı



SURİYE\'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 kişi yakalandı.

Suriye\'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç\'a bağlı Yumurtalık Mahallesi’nde bir kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Yumurtalık Mahallesi kırsalından sınırı geçen kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu saptanan ve üzerinde teçhizat bulunmayan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber: SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) -

===============================

Sıraya girmek istemedi, geline takıyı drone ile taktı

İZMİR\'de fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde takı kuyruğuna girmek istemeyince geline takıyı drone ile taktı. Damadın babası ile 5 bin lirayı uc uca ekleyip, drone bağlayan Gani Güleç, drone uçurup takıyı geline taktı.

İzmir\'de fotoğraf makineleri ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde ilginç bir olayı imza attı. Fatih ve Hülya Dilekçi\'nin kır düğün salonunda yapılan düğününe katılan ve düğün çekimlerini yapan Gani Güleç, uzun takı kuyruğuna girmek istemeyince takıyı geline kullandığı drone ile yaptı. Takı törenine geçildiğinde damadın babası ile toplamı 5 bin lira olan paraları uç uca ekleyen Gani Güleç, daha sonra paraları dronea bağladı. Güleç, daha sonra drone uçurarak 5 bin lirayı gelinle damadın bulunduğu yere gönderdi. Drone ile para geldiğini gören damat ve gelin de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Drone bağlı paralar sökülerek geline takıldı. İlginç anlar davetliler tarafından kamerayla kaydedildi.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Drone ile takı takılmasından genel ve detay görüntüler

Haber- kamera: Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)

=======================================

Mersin\'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN\'de polis, yaptığı üç ayrı operasyonda 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 16 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında, 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök keneviri bitkisi ile 510 TL ele geçirildi. Şüpheli olarak 16 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13\'ü tutuklanırken 3\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Araçtan uyuşturucu poşetlerinin görüntüsü

- Polislerin uyuşturucu poşetlerini yere koyması

- Poşetleri açıp uyuşturucu gösterirken

- Yakalanan zanlılar elleri kelepçeli olarak götürülürken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,(DHA)

=======================================

Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ikinci kattan merdiven boşluğuna düşen 3 yaşındaki Ayvaşın Çiftçi yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Ayvaşın Çiftici Bursa\'ya sevk edildi.

İnegöl\'de yaşayan Nurten ve Kamuran Çiftçi\'nin çocukları olan Ayvcaşın bugün apartmandaki evlerinin merdiveninde oynadığı sğırada dengesini kaybedip 2. kattan boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine kafa üstü düşen Ayvaş Çifti gürültüyü duyan komşuları tarafından otomobil ile İnegöl Devlet HAstanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Ayvaşın Çiftçi, Bursa\'da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi

Olay ile ilgili soruşturmaya başlandı

görüntü dökümü

yaralı çocuğunun hastaneden sevk görüntüleri

detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

====================================

Köylülerin kum ocağı istemediği ÇED toplantısı ertelendi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde vatandaşların karşı çıktığı kum ocağına kapasite artışı için yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, toplantının yapılacağı yerin tadilatta olması nedeniyle iptal edildi.

Çorlu İlçesi\'nde, Önerler ve Seymen mahallelerinin Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirketin kum ocağı kapasitesinin artışı içi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne başvurdu. Müdürlüğün, \'ÇED gereklidir\' kararı üzerinde bugün Seymen Mahallesi sınırları içinde bulunan bir at çiftliğinde toplantının yapılması kararlaştırıldı. Bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ile kum ocağına karşı çıkan vatandaşlar geldi. Vatandaşlar toplantının yapılacağı at çiftliğinin girişinde, \"Tadilat nedeniyle kapalıyız\" yazısı ile karşılaştı. Bu sırada gelen kum ocağı firması yetkilisi bir kişi de kalabalığı görünce bölgeden ayrıldı.

Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler ile Önerler Mahallesi Muhtarı Kemal Erduran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp, kum ocağının kapasite artışının bölgeye zarar vereceğini ve karşı olduklarını anlattı. Önerler Mahallesi Muhtarı Kemal Erduran, \"ÇED raporu almak isteyen firma bunu köy kahvesinde yapması gerekiyor. Ancak onlar buat çiftliğini seçmişler. Bizler bunu protesto etmek için muhtar arkadaşlar ile birlikte geldik. Bu mera aslında Seymen Mahallesi\'nde kalıyor. Bizim mahallemizde bu ÇED raporunu geçirmek için yapmak istediler. Ancak yapamadılar. Bunun belgeleri bize geldi. Bizde bunu itiraz ettik\" dedi.

Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, faaliyet alanı bitmiş kum ocağı firmasının kapasite artırımı yapmak istediğini belirterek, ÇED toplantısı düzenlemek istediğini söyledi. Dinler, \"İlk önce toplantı bizim Seymen\'de yapılacaktı. Ani bir kararla at çiftliğine alınmış toplantı ve Önerler Köyü\'ne tebliğ edilmiş. Burada ruhsatın bir bölümü de Önerler Köyü\'nde kaldığı için bunu kullanarak oldu bittiye getirmek amacıyla buraya almışlar toplantıyı. Biz bu kum ocağını istemiyoruz. Buraya 2 binden fazla kamyon girip çıkmaktadır. Burası hem insanların gelip pikniği yaptığı bir Esetçe piknik alanıdır. Kum ocağı olduğu zaman bu kamyonlar bu yolu kullanacaklardır. Bu kum ocağının aynı zamanda bölgedeki su kaynaklarına da zarar verecektir\"

diye konuştu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED toplantısının yapılacağı at çiftliğinin tadilatta olması nedeniyle toplantının ertelenmesini karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalık

-Yetkiler ile vatandaşların konuşması

-Muhtarlar ile röp.

-Toplantının yapılacağı yerin kapısı

-Kapıdaki Yazı

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

========================================

Emekli olan çalışana davul- zurnalı uğurlama

SİNOP\'ta bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde kaporta dükkanı bulunan 56 yaşındaki Hilmi Kuru, 18 yıldır yanında usta olarak çalışan 51 yaşındaki Ramazan Kaya\'yı emekliliğe davul ve zurna ile uğurladı.

Sinop\'ta asker olarak görev yaparken aşık olup evlenen ve eşinin memuriyetinden dolayı bu kente yerleşen Ramazan Kaya, 18 yıldır çalıştığı işyerinden emekliliğe ayrıldı. Ustasının emekli olmasına sevinen iş yeri sahibi Hilmi Kuru, ilginç bir uğurlama töreni düzenledi. Ustasını davul ve zurna ile uğurlayan Hilmi Kuru, “Ramazan\'la 18 yıldır beraber çalışıyoruz. Ramazan bize yıllarını verdi. Bizde Ramazan\'ı memnun edelim buradan mutlu ayrılsın diye ufak bir organizasyon yaptık. Herkesin huzurunda Ramazan\'dan helallik istiyorum. İkimizin de birbirimize hakkı geçti ama onun bizde daha çok hakkı vardırö dedi.

\'ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞADIK\'

Emekli olmasına sevindiğini ve davul ile zurna ile uğurlanmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ramazan Kaya, “Ben aslen Adanalıyım. Buraya askerlik için geldim. Eşimle tanıştım ve kaçırarak evlendim. Eşim memuriyet sınavlarını kazandı ve daha sonra tekrar Sinop\'a geri geldik. 38 yıldır kaporta işi yapıyorum. Şu zamana kadar yaptığım bütün işleri zevkle, severek yaptım. Artık emekli oldum memleketim Adana\'ya döneceğim. İş verenim Hilmi Kuru ile çok güzel günler yaşadık. Kendisinden Allah razı olsunö diye konuştu.

Ardından işyeri sahibi Hilmi Kuru ve diğer çalışanları Ramazan Kaya\'yı davul ve zurna eşliğinde çalan türkülerle oynayarak uğurladılar.

Görüntü dökümü

---------------

-Hilmi Kuru ve Ramazan Kaya\'nın açklamaları

-Kutlamalardan detaylar

Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

=================================================

Ölen kızının oyuncak bebeğini \'Hayrünissa\' diye bağrına basıyor- yeniden



RİZE’de iki yıl önce 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali gibi önceki gün de 2 yaşındaki kızları Hayrünnisa balkondan düşüp ölen Fatma ve Dilaver Özcü çifti olayın şokunu yaşıyor. Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, onun oyuncak bebeğini \'Hayrünnisa\' diye bağrına basıp gözyaşı döküyor.

Kentin Müftü Mahallesi Akın Apartmanı B Blok’ta önceki gün Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa, annesi içerde iş yaparken oyun oynamak için balkona çıktı. Bir ara balkondan sarktığı sanılan Hayrünnisa, beşinci kattaki balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Hayrünnisa Özcü, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

2 yıl önce oturdukları Çaykent Beldesi Kokulukaya\'da ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşün ölen 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali gibi kızları Hayrünnisa\'nın da yine balkondan düşüp ölmesiyle Fatma ve Dilaver Özcü çifti şoka girdi.

Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, kızının oyuncak bebeğini bağrına basarak, \"Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada. Kızıma bir şey olmadıö demesi yürek dağlıyor.

Dilaver Özcü de 2 yıl arayla 2 çocuğunun balkondan düşerek ölmesinin acısını yaşadıklarını, şimdi 5 yaşındaki oğulları Orkun ile yaşama tutunmaya çalışacaklarını söyledi. Başsağlığına gelenlere acılarının büyük olduğunu söyleyen Dilaver Özcü, \"Daha önce de 2.5 yaşındaki oğlum, tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde Hayrünnisa\'yı gördü. Acımız dayanılacak gibi değil\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vesikalıklar

Olay yeri detayları

Baba ile röp.

Annenin kucağında oyuncak bebekle görüntüsü

Taziye bildirenler

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

=================================================