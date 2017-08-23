DHA YURT BÜLTENİ-9 

Ralli pilotları patlayan araçtan saniyelerle kurtuldu

KARAMAN\'da ralli yarışında bir yarış otomobilinin aniden alev alıp patlamasıyla 2 ralli pilotu vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak hafif şekilde yaralandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Transanatolia tarafından düzenlenen 7\'inci Transanatolia Ralli Raid Yarışı\'nın dördüncü etabı Karaman\'da gerçekleşti. Aşağı Akın köyünden start alan yarışta, 57 yaşındaki Hürriyet Girit kontrolündeki otomobil, Göcer Köyü yakınlarında belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Hürriyet Grit, otomobili hemen durdurarak yardımcı pilotu 27 yaşındaki Tuvana Sayar ile birlikte otomobilden atlayarak hızla uzaklaştı. Alev alan otomobil saniyeler içerisinde patladı. Otomobilden uzaklaşmaya çalışan pilotlar Girit ve Sayar vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yarışları takip eden 112 Acil Servis ambulansıyla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan pilotların durumunun iyi olduğu belirtildi.

19 Ağustos\'ta İzmir\'den start alıp 26 Ağustos\'ta Samsun\'da sona erecek yarışın Karman etabı bugün sona erecek. Yarışmada KKTC, İtalya ve Bulgaristan\'ında bulunduğu 48 yarışmacı yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlayan, yanan araçtan detay

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Ambulanstan Detay

-Yarış araçlarından detay

Haber-Kamera:Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Alanya\'da turist otobüsü TIR\'a çarptı: 1 ölü, 12 yaralı (2) (Yeniden)

Kaza anı kamerada

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde tur otobüsüyle TIR\'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, otobüs şoförü ve Polonyalı 11 turist yaralandı.

Payallar Mahallesi D-400 karayolundaki kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan Antalya Havalimanı\'na turist götüren Ali Kılıç yönetimindeki 07 NLS 23 plakalı tur otobüsü, Payallar Kavşağı\'nı geçtikten sonra, iddiaya göre aniden önüne çıkan Hüseyin Aydın yönetimindeki 15 NU 308 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, otobüsteki yolculardan 17 yaşındaki Fazlı Çam yaşamını yitirdi, otobüs şoförü Ali Kılıç ile Polonyalı 11 turist yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Manavgat ve Alanya\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Alanya- Antalya yolunda trafik jandarma ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Fazlı Çam\'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Yara almadan kurtulan TIR şoförü Hüseyin Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüsün TIR\'a çarpması

- TIR\'ın devrilmesi

- Kazanın fotoları

- Ölen Fazlı Çam\'ın fotosu

Haber- Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya), (DHA)

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Samsun\'da 1.1 milyon liraya yapılan atletizm ısınma pisti, Arkeoloji Müzesi için yıkılıyor

SAMSUN’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için 1.1 milyon TL\'ye yapılan İlkadım Atletizm Sahası’nın ısınma pisti, Büyükşehir Belediyesi tarafından Arkeoloji Müzesi yapılacağı gerekçesiyle yıkılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, \"Biz o alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzeler Genel Müdürlüğü ile aramızda yapmış olduğumuz protokol gereği \'Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\' için kullanacağız. Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne konuyu bildirdik\" dedi.

Samsun\'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kapsamında İlkadım Atletizm Pisti yanında 1.1 milyon lira harcamayla yapılan ısınma pisti, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından \'Arkeoloji ve Etnografya Müzesi\' yapımı için yıkılmaya başlandı. Yıkıma tepki gösteren Samsun Atletizm İl Temsilcisi Sakin Güneş, \"Biz çok üzgünüz. Çok şey söylemeye gerek yok. Samsun spor kenti olarak lanse ediliyor ve bir çok yatırım yapılıyor. Spor alanları yapıldı ve inşa edildi. Başarılı bir olimpiyat süreci geçirdik. Olimpiyatlardan sonra atletizm sahasının devamı olan ve atletizm sahasını tamamlayan ısınma alanımız var idi. Sahamız ne yazık ki şu anda yok ediliyor. Biz bundan dolayı çok üzgünüz. Bunun böyle olacağını biliyorduk ama içimizde bir umut vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz sporu seven bir insan, bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır. Burayı kalıcı olarak atletizme bırakacaktır diye düşünüyorum\" diye konuştu.

GEÇİCİ VERMİŞTİK

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ise olimpiyat oyunları öncesi Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün kendilerinden yer talep ettiğini söyleyerek, \"Biz kendilerine alanın Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne ait olduğunu ve devam eden bir ihalesi olduğunu söyledik. Bu projenin yüzde 75\'ni Müzeler Genel Müdürlüğü, yüzde 25\'ni ise belediyemiz karşılıyor. Biz bu ısınma sahasının geçici olmasıyla ilgili kanaatimizi ilettik. Onlar da kabul etti ve yaptıkları sahayı temizleyerek teslim edeceklerini bildirdiler. Biz de oluru verdik. Çünkü oyunlar ülkemizin onuruydu. Oyunlardan hemen sonra ihaleci firma bizden yer tesliminde bulundu. Biz arsayı teslim ettik. Onlar da bize alanda tesis olduğunu bildirdi. Biz de Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne konuyu bildirdik. Yazıyı gönderdik ancak bize cevap vermedi ve taahhüdünü yerine getirmedi. İhale süreci devam ettiği için firmaya süre uzatımı ve tazminat vermemek için alanın teslim etmek istiyorduk. Biz de kendi iş makinelerimizi alana sokarak tesisi kaldırmak zorunda kaldık\" dedi.

Samsun\'da çeşitli yaş gruplarında bulunan sporcular yıkım olmasına rağmen alanda antrenman yaparken; İlkadım Atletizm Stadyumu, Türkiye\'de ısınma alanı olan ikinci stadyum olma özelliği taşıyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi projesi ise 13 bin 214 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak.

Görüntü dökümü

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-İş makinelerinin çalışmaları

-Arkeoloji Müzesi\'nde ki çalışmalar

-Sporcuların anterenman yapması

-Samsun Atletizm İl Temsilcisi Sakin Güneş\'in açıklamaları

-Sporcuların ve yakınlarının sahayı sökmeleri

-Detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)

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Kadın şoför Aslantaş, İvana Trump\'ı Edirne\'ye davet etti

ABD Başkanı Donald Trump\'ın kızı İvanka Trump\'ın sosyal medya hesabından başarı hikayesini paylaştığı Edirne\'de şehiriçi ulaşımda otobüs şoförlüğü yapan 47 yaşındaki Pelin Aslantaş. büyük mutluluk yaşadı. İvana Trump\'la tanışmak istediğini belirten Aslantaş, \"Özellikle gelip benim aracımda seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum, Edirne\'ye davet ediyorum\" dedi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi\'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın otobüs şoförü olan Pelin Aslantaş\'ın Birleşmiş Milletler Kadın biriminin internet sitesinde geçen yıl 8 Mart günü yayınlanan ev işleri ile birlikte mesleğine nasıl yetiştiğini anlattığı haberini ABD Başkanı Donald Trump\'ın kızı İvanka Trump, 4.5 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaştı. İvanka Trump\'ın paylaşımı Pelin Aslantaş\'ı mutlu etti. Yıllık izinde olan ve Cuma günü işbaşı yapacak olan Aslantaş, haberi öğrenince, tebrik telefonları aldı ve büyük mutluluk yaşadı. Polis memuru ile evli ve 20 yaşındaki bir erkek çocuk sahibi olan Pelin Aslantaş, 3 yıl önce Edirne\'de toplu taşımada şoförlük yapmaya başladığını söyledi. Şoförlüğe küçük yaştan beri ilgisi olduğunu söyleyen Pelin Aslantaş, \"9-10 yaşlarında babamın cipinde şoförlüğü öğrenmeye başladım. Annem de bana direksiyon eğitimi verdi\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın kızı İvanka Trump\'ın paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Aslantaş, \"İvanka sayfasında beni paylaşmış. Tabi ki çok mutlu oldum, çok duygulandım. Ayrıca çok teşekkür ederim. Özellikle gelip benim aracımda seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum, Edirne\'ye davet ediyorum\" dedi.

Edirne\'nin tek kadın otobüs şoförü olması nedeniyle kent halkından muhteşem güzel tepkiler aldığını anlatan Pelin Aslantaş, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını istedi. Aslantaş, \"Bir bayanın kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi maddi özgürlüğünün olabilmesi lazım. Bir işin küçüğü büyüğü olmayacağını bilsinler. İşlerini ellerinden geldiğince iyi yapsınlar, dört elle sarıldıktan sonrada kadınlar her türlü başarıya ulaşırlar. Buna eminim. İvanka\'ya da kadınları desteklediği için teşekkür ediyorum\" dedi.

ETUS Başkanı Hakan Giyik, eşinin tayinin çıkmasının ardından Pelin Aslantaş\'ın kendilerine başvurduğunu belirterek, \"Daha önce bu işi yapmadığını ancak yapmak istediğini söyledi. Çok hırslı görmüştük onu. Yaklaşık 3 senedir de sıkıntısız bir şekilde araçlarımızı kullanıyor. Ivanka Trump\'ı Edirne\'ye davet ediyorum. Pelin hanımın çalıştığı bölgeleri de görsün. Çalıştığı araçta yolculuk yapsın. 250 şoförümüz arasında ilk kadın şoförümüz. Başladığından beri çalışmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aslantaş\'ın salona gelişi

Aslantaş ile Hakan Giyik

Aslantaş\'tan detaylar

Hakan Giyik\'in açıklaması

Aslantaş\'ın açıklaması

Aslantaş\'ın otobüse gelişi

Sürücü koltuğuna oturması

Araç kullanması

İvanka\'yı Edirne\'ye davet etmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Jale AVYÜZEN/EDİRNE,(DHA)-

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Kilis\'te bir araçta yapılan aramada 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin saka kuşu bulundu

Kilis\'te bir araçta yapılan aramada 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu bulundu. Olayla ilgili olarak 4\'ü Türk 1\'i Suriye uyruklu 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kilis Valiliği Sınır Ötesi Yardımlar Koordinasyon Merkezinin izinleri doğrultusunda Suriye\'ye geçmek üzere Öncüpınar Gümrük sahası giriş kapısına gelen sürücülüğünü A.K nin yaptığı 79 AR 698 plakalı açık kasa kamyonet, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada toplamda 6 kafes içerisinde kuş türü hayvan olduğu tespit edildi.

Yaban hayatından ve ekosistemden eksiltme suçunu işlediği gerekçesiyle idari işlem yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü aranmış ve konu hakkında bilgi verildi. Yapılan araştırmalar ve yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu kuşların, koruma altındaki kuş cinsi oldukları (yaban kuş cinslerinden saka kuşu) ve kuşların ihracının yasak olduğu anlaşıldı.

Kuş cinsi hayvanları yasadışı yollarla Suriye\'ye çıkarmaya çalışan 4\'ü Türk 1\'i Suriye uyruklu 5 şüpheli şahsın yasadışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları 6 kafes içerisinde yaklaşık 2 bin adet saka kuşu gerekli idari işlemler yapılmak üzere Orman ve Su işleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edilerek, şüpheli şahıslar hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Müdürlüğümüzce adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: KİLİS (DHA)

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TIR\'daki gizli bölmede 9 bin 630 paket kaçak sigara

MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, durdurulan bir TIR\'da yapılan aramada oluşturulan gizli bölmelerde gümrük kaçağı 9 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceğini öğrendi. Salihli İlçesi girişinde önlem alan ekipler, bugün saat 00.30\'da, kaçak sigarayı taşıdığı sanılan TIR\'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR\'ın depo ve tabanında oluşturulan gizli bölümde, gümrük kaçağı 9 bin 630 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.N.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefetten işlem yapıldı. M.N.K., emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği Savcılıktan serbest bırakıldı. Kaçak sigaralar ise imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polis kamerasından arama yapılırken cep telefonu görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

DENİZLİ\'de, denetim noktasında güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen sürücüsünün kaçtığı otomobilin peşine düşen polis, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.\'yı (Emrah Akay) yakaladı. Adliyeye sevk edilen E.A., tutuklandı.

Olay, dün (salı) saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Adalet Mahallesi\'nde meydana geldi. Trafik ve Asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, kontroller esnasında 34 AAL 332 plakalı şüpheli bir aracın sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü, kontrol noktasından kaçarak uzaklaştı. Peşine düşen polisler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde şüphelinin \'nitelikli şekilde kasten öldürme\', \'silahla tehdit\', \'ruhsatsız silah bulundurma\', \'uyuşturucu madde bulundurma\', \'birden fazla kişiyle yağma\', \'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' gibi suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin 600 lira para cezasıyla aranan E.A. olduğunu belirledi. E.A.\'nın kullandığı araçta arama yapılan aramada ise, bir ruhsatız tabanca, iki şarjör, 57 mermi ve drone ele geçirdi. 5 aydır arandığı belirtilen E.A.\'nın yakalanması için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekip kurduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emrah A.\'nın emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Erzurum\'un en işlek caddesinde asfalt çöktü



ERZURUM\'un merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi\'nde çökme meydana geldi.

Araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Çaykara Caddesi\'ndeki olay, önceki gün akşam üzeri meydana geldi. Bir otomobil büyüklüğündeki çökme nedeniyle araçlar ve yayalar zarar görmezken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeyi ulaşıma kapatarak çalışma başlattı. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından ekipler bir günlük çalışma sonrası caddeyi eski haline getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) -

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Şampiyonlara validen çeyrek altın

ANTALYA\'da engelliler için hazırladıkları projeyle Pekin\'de düzenlenen \'Robot Challenge 2017\' yarışmasında kendi kategorilerinde birincilik, ikincilik ve dördüncülük kazanan BİLSEM öğrencileri, Vali Münir Karaloğlu tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Pekin\'de düzenlenen yarışmada engelliler için \'Düşünce Gücüyle Nesnelerin Kontrolü\' projesiyle birincilik, \'Düşünce Gücüyle Araçların Kontrolü\' projesiyle ikincilik ve \'Uzaktaki El\' projesiyle de dördüncülük kazanan BİLSEM öğrencileri Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan, Vali Münir Karaloğlu\'nu ziyaret etti. Çocuklara İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hami Dorul ile BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz ile öğretmenleri Hatice Küpeli eşlik etti. Çocukları makamında ağırlayan Vali Karaloğlu, elde edilen başarıdan dolayı şampiyonları kutladı. Çocukları çeyrek altınla ödüllendiren Karaloğlu, projeler hakkında da bilgi aldı. Şampiyon öğrenciler, her insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu belirterek, projelerinin engellilerin yaşamını kolaylaştıran çalışmalar olduğunu söylediler. Yeni projeler üzerinde de çalışmalar yaptıklarını söyleyen öğrenciler, gelecekte bilgisayar ve mekatronik mühendisliği konusunda eğitim almayı düşündüklerini söyledir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antalya Valisi Münir karaloğlu\'nun çocukları karşılaması

- Vali Münir karaloğlu\'na çocukların projeleri hakkında bilgi vermesi.

- Çocuklara çeyrek altın hediye edilmesi

- Çocukların uğurlanması

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)

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Meksikalı milyarder Bodrum\'dan ayrılamadı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne eşi ve çocuklarıyla tatile gelen ve cennet koylara demir atan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, ilçeden ayrılamadı. Üç günlüğüne Çeşme\'ye gidip kente dönen Pliego, Bodrum Çarşısı\'ndaki lokantada işkembe çorbası içti, yöresel lezzetleri tattı. Pliego ve ailesi sakin, cana yakın ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.

Meksika\'nın en zengini ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group\'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte 2 Ağustos\'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Milas- Bodrum Havalimanı\'na geldi. Ardından VIP araçla, Bodrum\'un Göltürkbükü\'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğunda ve 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı \'Azteca\' isimli yatıyla Ege\'ye açıldı. Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, geçen cuma günü tekrar Bodrum\'a döndü. Bir süre sonra ise İzmir\'in Çeşme İlçesi Alaçatı Koyuna gitti. İki gün Çeşme\'de demirleyen Pliego ailesi, dün (salı) öğle saatlerinde Bodrum\'a dönüp Göltürkbükü\'ndeki Cennet Koy\'a demir attı. Ricardo Salinas Pliego, çocuklarıyla su sporları yaptı, yatın arkasındaki su parkında oynadı. 7 yaşındaki Ricardo Emilio\'nun su kayağındaki ustalığı görenleri şaşırttı. Pliego\'nun moda tasarımcısı ve moda editörü eşi Maria Laura Medina\'nin denize girdiği, güneşlendiği, rahat hareketleri dikkati çekti. Onlarca yatın bulunduğu koyda Pliego ailesi, koruma olmadan tatil yapıyor. Günübirlik tur teknelerinin \'Azteca\' yatının 10 metre yakınından geçiyor. Pliego\'nun yatındaki personelin kimseye müdahale etmediği görüldü.

ÇARŞIDA ÇORBA İÇTİ

Dokuz milyar dolarlık servetiyle bilinen Pliego, akşam 13 metrelik \'Maya\' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte, Yalıkavak Mahallesine geldi. Çarşı merkezinde yürüyüş yapan Pliego ailesi, daha sonra işletmeciliğini 31 yaşındaki Nihal Yıldızhan\'ın yaptığı Nihal Restoran Kafe\'ye oturdu. Burada işkembe çorbası içen Pliego ailesi, ardından keşkek, pilav, bamya, salata ve ayrandan oluşan yöresel yemeklerden yedi.

Mütevazi ailenin sıcak ve mütevazi davranışlarıyla dikkat çektiğini belirten Yıldızhan, \"Çarşı merkezindeyiz. Her gün yüzlerce müşterimiz geliyor. Esnaflarda geliyor, zenginlerde. Yemek siparişlerini verirken, yemekleri incelediler. Yöresel lezzetlerin hemen hepsinden tatmak istediler. Hesabı kendisi ödemek istedi. 450 liralı hesap makbuzunu gösterdiğimizde Euro sandı. Parayı verecekken Türk lirası olduğunu söyleyince çok şaşırdı inanamadı. 2-3 kez doğru mu? diye sordu. Evet dedik. Arkadaşlarımıza bahşiş bırakıp, teşekkür etti gitti. Sıradan bir vatandaş gibiydi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Meksikalı milyarder, eşi ve çocukları ile yatın üzerinde çocukları su kayağı yaparken

- Eşi güneşlenirken denize girip çıkarken

- Eşi ile yatın arkasında Pliego

- Çocukların yatın su parkında oynaması

- Küçük tur teknelerinin yanlarına kadar giderek yatın ve aileyi izlemelerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Tekirdağ\'da Harf İnkılabı\'nın 89\'uncu yılı kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyet kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün Tekirdağ\'ı ziyareti ve Harf İnkılabı\'nın uygulanışının 89\'uncu yıldönümü törenle kutlandı.

Tekirdağ sahil dolgu sahadaki 50\'nci Yıl Harf İnkilabı Anıtı önünde gerçekleşen törene Vali Vekili Lütfüllah Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şöyle dedi:

\"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün Harf İnkılabı\'nı Tekirdağ\'da başlatmasının özel bir önemi vardır. Büyük kurtarıcımız, Çanakkale Savaşı\'nda ilk defa Tekirdağlılarla tanıştığı zaman kendilerinin ne kadar ilerici, hoşgörülü, gelişime açık insanlar olduğunu ve Çanakkale\'deki üstün çabalarını görmüştür. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke genelinde eğitim seferberliği başlamış, yapılan Harf İnkılabı ile de kısa sürede büyük atılım gerçekleşmiştir. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü bir kez daha özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Günümüzde Türkiye\'nin gelmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesi Mustafa Kemal Atatürk\'ün yapmış olduğu devrimler sayesinde olmuştur, bu devrimlere her zaman sahip çıkmak zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kalbidir, ebediyen atmaya devam edecektir.\"

Daha sonra tarihi Namık Kemal Sanat Evi\'nde Mustafa Kemal Atatürk\'ün Tekirdağ\'a gelişi ve Harf İnkılabı\'nı gerçekleştirdiği anlara ait fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Tekirdağlı Vatan Şairi Namık Kemal\'in torunları özel davetle resim sergisine katıldılar. Vatan şairi Namık Kemal\'in 3 kuşaktan torunları olan, Süleyman Mümtaz Gürsün Öz, Fatma Gülay Osmanoğlu Öz, Necmiye Yaprak Öz ve Bülent Öz, Harf İnkılabı resim sergisini ziyaret etti.

Törende konuşan Namık Kemal\'in torunlarından Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yaprak Öz, \"Dedemiz Namık Kemal\'in bayrağını taşıyan insanlarla burada karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Namık Kemal bir düşünce adamı olarak kendisini ifade etmeye çok önem gösteren birisiydi. Dedemiz ile ilgili bizim ailemize yansıyan bir hikayesini paylaşayım. Namık Kemal kendisine esin geldiğinde dizelerini düşünmeye ve planlamaya başladığı zaman eğer yanında kağıt yoksa dizeleri gömleğinin kolalı kollarına yazardı. Yalnız bu dizeler ve şiirler ne yazık ki, eğer kızı feride hanım fark ederde bir kenara not ederse kalırmış. Bir deftere geçirmez ise yıkanır kaybolur gidermiş. Bu kadar üretken bir insanmış. Bize intikal eden eserlerinin üçte ikisidir. Namık Kemal dile çok önem veren birisiydi. Dilin sadeleşmesini iletişimin kuvvetlenmesini çok isterdi. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün yapmış olduğu harf devrimini ben kendi şahsım adına bir Kemal\'den bir başka Kemal\'e bayrağını taşıyorum mesajı olarak yorumluyorum. Ve bu adımın Tekirdağ\'da ve Tekirdağ\'ın aydın insanları ile başlamış olmasını çok önemsiyorum\" dedi.

Tören resim sergisinin açılışı ve ziyareti sonrası son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması

-Törene katılan protokol ve kurum müdürleri

-Kadir Albayrak\'ın konuşması

-Namık Kemal Sanat Evi

-Resim sergisi ve fotoğraflar

-Namık Kemal\'in torununun konuşması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Bulgar ve Türk ressamlar, \'Ressam Yolu Projesi\' ile Edirne\'de buluştu

AVRUPA Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen Ressamın Yolu Projesi kapsamında Bulgar ve Türk ressamlar ile fotoğrafçılar bir araya geldi.

IPA-Interren Sınır Ötesi İş Birliği Programı Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 programı dahilinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde Keşan\'a bağlı Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen Ressamın Yolu Projesi kapsamında Bulgar ve Türk ressamlar ile fotoğrafçılardan oluşan grup, Çamlıca Köyü\'nde kültürel, tarihi ve doğal mirasın tanıtımının yapılması amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Çamlıca Köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, proje kapsamında Bulgaristan\'ın Hasköy şehrindeki Ortaköy kasabasındaki ortak çalışmanın ardından Çamlıca Köyü\'nde de atölye çalışmaları yapıldığını belirterek, \"Bizde Bulgaristan\'da çalışmalara katıldık. Biz çok memnun kaldık. Onları da memnun ettiysek ne mutlu bize. Bu proje ilk olduğu için bazı eksiklerimiz oldu. Herkese teşekkür ederim\" dedi.

KYOSEVA: AMAÇ ALANLARIN TURİSTİK KAYNAĞA DÖNÜŞMESİ

Proje Yöneticisi Kremena Kyoseva da proje hakkında bilgi vererek, \"Çamlıca Köyü ve Ortaköy (Ivaylovgrad) kasabasında öne çıkan tarihi, arkeolojik, kültürel, doğal, etnografik ve diğer alanlar hakkında bilgi toplanması, Çamlıca Köyü ve Ortaköy\'de ziyaret edilen yerlerin tanıtımının yanında, bilinmeyen alanların turistik kaynağa dönüştürülmesi, kültür turizminin geliştirilmesi, bölgenin turistik cazibesinin oluşturulması, katılımcıların bölgenin turistik kaynaklarını yansıtacak resimlerin hazırlanması ve eserlerinin tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır\" dedi.

Proje sayesinde her iki ülkenin birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Kyoseva, \"Şu ana kadar hazırlık çalışmaları sürdü. Şimdi asıl çalışmanın içerisindeyiz ve gruplar birbirini tanıma fırsatı buldular. Biz bu süre içerisinde iki ülkeyi de gezerken hem doğayı, hem de turistik mekanları çektik ama aynı zamanda geleneklerle ilgili de bazı faaliyetlere katılarak, bilgi almış olduk. Bu çalışmalar içerisinde arkadaşlık ilişkileri de kurduk. Bu arkadaşlıklarımızın devamının süreceğine inanıyoruz. Faaliyetin sona ermesinden dolayı üzgünüm. Bu sıcak arkadaşlık ortamından çıkmak oldukça zor olacak\" dedi.

Bulgar ve Türk ressamlar muhtarlık bahçesinde resim çizerken, fotoğrafçılarda Çamlıca Köyü\'ndeki tarihi mekanları fotoğrafladı. Proje çalışmasına 15 Bulgar, 10 Türk ressam ve fotoğrafçı katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çamlıca Köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı röp.

-Proje Yöneticisi Kremena Kyoseva röp.

-Projeye katılanlar genel gör.

-Fotoğraf çekenler

-Resim çizenler

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Hayvan pazarına sahte para cihazı konuldu

NİĞDE Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Niğde Belediyesi tarafından Canlı Hayvan Pazarı’na sahte para kontrol tespit cihazı konuldu.

Bu cihazla kurban alım ve satımlarında yaşanan şüpheli durumlarda paraların kontrol edilerek, yetiştiricilerin mağduriyetinin engelleneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda sahte para konusunda yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için sıkı tedbirler alan yetkililer, hayvan satıcılarının şüphelendikleri durumlarda paraları burada kontrol ettirmelerini istedi.

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı görevlisi Eyüp Deve, “Piyasadaki sahte paraları önlemek için Emniyet Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi yetkililer buraya bu cihazı koydular. Vatandaşlarımızda memnun. Şüphesi olan parayı getiriyor parasına bakıyoruz. Sahte olanlara bu sahte diyoruz. Zımbalayıp gönderiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hayvan pazarlığı yapan vatandaşlardan görüntü

- Hayvan pazarından detay görüntü

- Hayvan Pazarı görevlisi Eyüp Deve’nin açıklaması

- Sahte Para Kontrol Tespit Cihazı ile para kontrol edilirken

- detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Nilüfer Belediyesinden teknolojik atılım

BURSA\'nın merkez Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan “Nilüfer 360ö isimli mobil uygulamasını yaşama geçirdi. Kamera ve yol tarifinin aynı anda kullanıldığı uygulama sayesinde kullanıcılar, şikayet, öneri ve taleplerini fotoğraflayarak, mesaj yoluyla Nilüfer Belediyesi’ne anında iletebilecek.

Mobil uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Nilüfer Belediyesi, “Nilüfer 360ö isimli uygulamayı da vatandaşların kullanımına sundu. Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından ilk kez yaşama geçirilen dijital iletişim uygulaması olan “Nilüfer 360ö, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından basına tanıtıldı.

Vatandaşların, “Nilüfer 360ö uygulamasını Google Play Store ve AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlara indirebileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer’de yaşasın yaşamasın, yolu bu kentten geçecek herkesin bu uygulamayı aktif olarak kullanacağını düşünüyorum. Biz, vatandaşlarımızla her an yüz yüze ve dijital platformlar üzerinden beraber olma arzusundayız. Sorunları anlık olarak çözmeyi, gelen talep ve önerilere anında dönüş yapmayı amaçlıyoruz. Huzurlu, güvenli, mutlu vegülümseyen insan kitlesini oluşturmanın yolu, sürekli doğru ve iyi iletişimden geçer. Nilüfer Belediyesi olarak biz, bunu yapmaya çalışıyoruzö dedi.

Vatandaşların, tüm olumsuzluklara karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Kentte yaşayan herkesin, bizi en azından uyarması, öneri ve şikayetlerini iletmesi son derece doğal. Kurum olarak beklentimiz de bu. Vatandaşımız artık duyarlı olmak zorundadır. Sadece şikayet eden değil, öneren, gerektiğinde de uyaran olmalıdır. Bugün Nilüfer Belediyesi’nde çalışan 2200 kişi var. Nilüfer’in nüfusu da yaklaşık 425 bin. Bizim göremediğimi eksiklikleri ya da olumsuzlukları vatandaşımız görebilir. Bunu da ‘Nilüfer 360’ uygulamamız ile anında bize iletebilir\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulamanın tanıtımından ve kullanımından detaylar,

toplantı salonundan detaylar,

Mustafa Bozbey\'in konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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