DHA YURT BÜLTENİ -9

Kocaeli\'de yağmur su baskınlarına neden oldu

KOCAELİ\'de yağmur yağışı su baskınlarına neden oldu. Kartepe\'de iş yerlerini, evlerin zemin katlarını ve alt geçitleri su basarken, suyla kaplı yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Öğle saatlerinde yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Yağmur yağışı Kartepe İlçesi\'nde su baskınlarına neden oldu. Köseköy Sanayi Sitesi, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan iş yerlerini, evlerin zemin katlarını sular bastı. Suyla dolan alt geçitlerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldı. D-100 Karayolu Sapanca kavşağında yol sularla kaplandı. Araçlar suyla kaplı bölgede ilerlemekte zorlandı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler vatandaşlara ve esnaflara yardımcı olmaya çalıştı. Suyla dolan Bahçelievler alt geçidinde araçlar itfaiye ekiplerince çekildi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek su birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Gölcük\'te de bazı evlerin zemin katlarını su basarken, itfaiye ekipleri suların çekilmesine yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Su baskınının yaşandığı bölgelerden görüntü

Araçların alt geçitlerden çıkarılması

Suyla kaplı yolda ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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MAK Timlerinden, nefes kesen kurtarma operasyonu

MERSİN\'in Mut İlçesi Kestel Kanyonu\'nda 8 kişilik dağcı ekibinden sağ ayak bileği kırılıp mahsur kalan Nesrin Söylemez\'i Konya 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan askeri helikopterle Muharip Arama Kurtarma (MAK) Timleri kurtardı.

Olay, dün Mersin\'in Mut İlçesi Dağ Pazarı Mahallesi Kestel Kanyonu\'nda meydana geldi. Kanyona tırmanmak için gelen 8 kişilik dağcı gurubunda bulunan Nesrin Söylemez\'in, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı. Dağcıların ihbarı üzerine bölgenin sarp kayalıklarla çevrili olması nedeniyle Konya\'daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu 135\'inci MAK Filo Komutanlığı\'ndan kalkan helikopter, dağcıların bulunduğu alana hareket etti. Kanyona giden timler 75 metre derinlikte bulunan yaralı Nesrin Söylemez\'i halat yardımıyla helikoptere taşıdı. MAK Timleri ayak bileği kırılan Söylemez\'i helikopterle Mut Stadyumu\'na götürerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Nesrin Söylemez\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAK Timlerinin kasklarında bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kurtarma operasyonu sonunda helikoptere alınan Nesrin Söylemez, kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin kanyonu gelmesi

- Timin kanyonu inmesi

- Kadının helikoptere alınması

- Genel ve detay

haber- Kamera: KONYA DHA)

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Turizmci iç pazardan umutlu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'ndeki turizmciler, Rus turistlerin bu sezon tekrar tatile gelmesiyle artan umutlarını, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla pekiştirdi. İç turizm pazarındaki artışla sevinen turizmci, sezonu 2016 yılından daha iyi bir durumda kapatmayı hedefliyor.

Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılmasıyla, iç turizmde 1.2 milyon kişilik bir hareketlilik yaratması bekleniyor. Turizm sektörü temsilcileri, 28- 29 Ağustos günlerinin tam gün, 31 Ağustos perşembe gününün de yarım gün idari tatil edilmesiyle otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğunu, bundan dolayı vatandaştan elini çabuk tutmasını istedi.

İÇ TURİZM HEDEFİ YÜZDE 25

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmde ciddi faaliyet gösteren Türkiye gibi ülkelerin ana kaynak pazarının iç turizm olduğunu söyledi. Bu anlamda turizmde minimum yüzde 25 iç turizm payı olması gerektiğini kaydeden Burhan Sili, \"Son iki senedir gözlemlediğimiz iç turizm bahsedilen oranlara yaklaştığımızı düşünüyoruz. İç pazarla ilgili tek sıkıntımız sürecin dar olması, yani tatil sürelerinin kısa olması. Ülkemizde insanlar okul tatilleriyle beraber tatile çıkıyor. Bu şu anlama geliyor; 15 Haziran ile ağustos sonu, yani 2.5 aylık süreçten bahsediyoruz. Hükümetlerden hep talebimiz tatil süresinin uzatılması. Yani bölgelere göre tatil planları oluşturulmalı. Eğer bunlar gerçekleşirse iç turizm daha ileri boyutlara çıkar\" dedi.

2 MİLYON RUS TURİST SAYISINA ULAŞTIK

2016 sezonunun Türk turizmi adına çok olumsuz geçtiğini anlatan Sili, özellikle Rusya\'da yaşanan kriz nedeniyle Rus pazarının neredeyse sıfırlanma noktasına geldiğini aktardı. Avrupa pazarında da eksiler olduğunu belirten Burhan Sili, \"Ama sayısal olarak özellikle Rusya\'nın geri dönmesi umut oldu. Geçen yılın ilk 7 ayında Antalya\'ya 48 bin civarında Rus turist geldi. Bu yılın aynı döneminde 2 milyon Rus turist sayısına ulaştık. Yani yüzde 4 bin civarında bir artıştan bahsediyoruz ve toplamda 7 aylık dönemde Antalya turist sayısında 2016\'ya göre yüzde 63\'lük artış yakaladı\" diye konuştu.

TURİST SAYISI FİYATLARA YANSIMADI

Burhan Sili, turizmcilerin pazarı hareketlendirme çabalarının yanı sıra tur operatörlerinin de pazarı domine etme çalışmaları nedeniyle bu sayısal hareketlenmenin fiyatlara yansımadığını kaydetti. Avrupa pazarında 2016\'ya nazaran eksiler olduğunu anlatan Sili, şöyle konuştu:

\"Tabii bu özellikle orta Avrupa pazarında. Kaynak pazarı olarak nitelendirdiğimiz Almanya, ilk 7 ayda 2016\'ya göre yüzde 20 civarında bir eksi, Hollanda pazarı yüzde 30\'lar seviyesinde ekside. İskandinav pazarında da benzer durum var. İsveç, Norveç ve Danimarka gibi pazarlarda yüzde 30 ile 35 civarında eksilerimiz var. Doğu Avrupa pazarı olan Macaristan, Polonya, Litvanya, Slovenya gibi ülkelerde ise artışlarımız var. Bunun yanı sıra Ortadoğu\'dan ya da Arap ülkelerinden gelen misafir sayılarında artış var. Gelişmekte olan pazarlardan İran ciddi talep gösteriyor. Tatil zamanları kısıtlı olmakla beraber, özellikle Nevruz dönemi geliyorlar. Şöyle bir gerçek var; 2016 gibi bir sezonu yaşadıktan sonra 2017\'de eski dönem karlılıklarımıza ya da gelişmelere döneceğimizi de beklemiyorduk.\"

2018 DAHA İYİ OLACAK

Turizmcilerin genel değerlendirmelerinde Avrupa pazarından daha umutlu olduğu fakat bu konuda yanıldıklarını ifade eden Sili, şöyle dedi:

\"Biz Avrupa pazarının 2016 seviyelerinde olacağını düşünüyorduk ama onun biraz daha altında kapanacak gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemlerde onun da telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Eylül ayında Almanya\'da seçim var. Orada, iç siyasetteki söylemler halkı etkiliyor. Bu da turizme olumsuz yansıyor. 2018 dönemi itibariyle Avrupa pazarında da bir ivme yakalanacağına inanıyorum. 2017 sezonu yaralarımızı tamamen kapatan bir sezon olamayacak ama gelişimin başladığı bir sezon olarak önümüzde duruyor. 2018\'de çok daha iyi olacağına inanıyorum.\"

ALANYALI TURİZMCİLER YERLİ TURİSTE HAZIR

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün açıklanmasını turizmcilerin müjdeli haber olarak nitelendirdiğini belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise şunları söyledi:

\"Bayram tatilinin 10 güne uzatılması biz Alanyalıları çok sevindirdi. Alanya yerli turist ağırlamaya hazır. Alanya\'da ciddi yatak kapasitesi var. 500\'ün üzerinde bakanlık ve belediye belgeli otelimiz mevcut. Bu anlamda iç pazarda özellikle geçen yılda ve maalesef 15 Temmuz\'dan sonra sıkıntılar yaşamıştık. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmaların hep meyvelerini almaya başladık. İç pazardan da beklediğimiz talepleri alıyoruz.\"

HAZIRLIKLAR TAMAM

Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel ise belediye olarak yerli turistin Kurban Bayramı tatilinde daha rahat etmesi için şehirde hazırlıkları tamamladıklarını, tatile gelen yerli turistin hem deniz, kum, güneş ve eğlencesini yaparken diğer yandan da kurban kesimi ve diğer dini görevlerini yerine getirmesi için gereken alanların ve imkanların oluşturulduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alanya\'dan kuş bakışı görüntü

Plaj ve turistlerden görüntü

Burhan sili röp

Turist kafilesi görüntü

Mehmet Dahaoğlu röp

Detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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Otomobil çalanları polis kovalamaca sonunda yakaladı

GAZİANTEP\'te çaldıkları belirtilen otomobilin plakasını sprey boyayla değiştiren 1\'i kadın 2 kişi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde İbnisina Mahallesi\'nde meydana geldi. Şahinbey bölgesinden çalınan ve plakası sprey boyayla değiştirip 27 F 9195 haline getiren 27 E 8165 plakalı otomobili fark eden Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, içerisindeki şüphelilere \'dur\' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü İ.K., bir süre sonra aracı yola bırakıp yanındaki Ü.A. isimli kadınla kaçmaya başladı.

İ.K. ve Ü.A., polisin tarladaki kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde parmak izi alan polis, şüphelileri de emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin yakalanması

- Çalınan araç

- Değiştirilen plaka

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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CHP\'li Sarıbal: Hakkari halkı OHAL sonrası mağduriyet yaşıyor

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunları rapor haline getirmek için il il gezip vatandaşlar ve STK\'larla görüşen CHP heyetindeki Bursa Mliletvekili Orhan Sarıbal, OHAL ve KHK\'lardan sonra Hakkari halkının büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sorunları rapor haline getirip Genel Merkez\'e sunmak için milletvekillerinin başkanlığında il il gezip vatandaşlar ve STK\'larla görüşüyor. Bu kapsamda Hakkari\'ye gelen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursalı Sanayici Belgin Fatma Gökçe ve gazeteci yazar Güler Buğday ilk olarak CHP Hakkari il Başkanlığını zilaret etti. Heyet, CHP İl Başkan Yardımcısı Naci Kahraman ve CHP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Çivi tarafından karşılandı. Ziyaretleri ile açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaklaşık 2 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan sorunları rapor haline getirip, CHP Genel Merkezi’ne sunacaklarını söyledi.

Bölge insanının yaşadığı sorunları yerinden tespit etmek için Hakkari’ye geldiklerini anlatan Sarıbal, \"Bu çalışmamız dün Van’da başladı. Bugün CHP İl Başkanlığını ziyaret ettik sonra, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı ile İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi’ni ziyaret edeceğiz. Sokakta vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Hakkari’de gördüklerimizi duyduklarımızı, özelikle kayyum atandıktan sonra yaşanan durum, kayyum ve öncesi ve bundan sonrası burada neler yapılabilir. Hakkâri halkının yaşadığı temel sorunlar, işsizlik yoksulluk öğrencilerin yaşadığı sorunları ele alacağız. En önemlisi Hakkari’de yeni yatırımların olmaması ve yeni ş alanlarının olmamasın konuşacağız. Güvenlik politikalarının bir an önce bu bölgelerde bitirilmesi, barışın bu topraklarda hakim olması, Kürt halkının bu ülkenin asli unsuru olduğunu, temel insan hakları ve bireysel hak ve özgürlükler üzerinde insanca eşit yurttaş demokratik koşullarda ve olabildiğince asgari ölçüde ekonomik dağılım bölüm ilişkilerinde hak sahibi olmaları için doğu batı arasındaki bu çelişkileri giderip bir gözlemi tespit edip genel merkezimize paylaşacağız. Derdimiz bu topraklar bizim, hepimiz hep beraber insanca yaşamak istiyoruz\" dedi.

YÖRE HALTI EŞİT YURTTAŞ OLARAK YAŞAMAK İSTİYOR\'

Hakkari kent merkezindeki esnafları ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini de belirten Milletvekili Sarıbal, \"Özellikle OHAL ve KHK\'larla mağdur edilmiş öğretmen, memur,belediyede çalışanlarla görüştük.Özellikle OHAL ve KHK sonrası inanılmaz bir mağduriyeti burada gördük.Bunların tümü halkın üzerine bir travma olarak duruyor. Devletin insani yüzünü bekliyorlar, devletin ağır, güvenlikçi, egemen politikaların yanında bu halkın , bu toplumun, bu devletin yurttaşı olan bu halkın onlar açısından yumuşak yüzünü, güler yüzünü, insani yüzünü de görmek istiyorlar.Bizim görevimiz de bu. Alacağız bu bilgileri bir rapor haline getirip hem yukarısı ile paylaşacağız, hem de batı ile doğu arasındaki empatiyi kurmaya çalışacağız. Burada da bu coğrafyada da 780 bin kilometrelik alanın içerisinde kalan Hakkari\'nin de bu ülkenin bir parçası olduğunu,bu ülkede kimsenin ayrışma gibi bir derdinin olmadığını,ama bu ülkede 800 milyar dolar gayri safi hasıladan bahsediliyorsa asgari olarak bu ülkenin insanı da Hakkarili vatandaşı da burdan yararlanmak istiyor. Gece korku içinde yaşamak istemiyor.Her dakika güvenlik güçleri ile karşılaşmak istemiyor.İnsanca yaşamak istiyor. Derdimiz budur\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, esnaf ziyareti sırasında açıklama yaparken

-Gazeteci Yazar Güler Buğday\'ın kısa açıklaması

-Esnaf ziyareti

-CHP\'li Vekil Sarıbal\'ın CHP il binasında yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS\'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 77 yaşındaki Abdulhamit Canol\'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı\'nda görev 2 çocuk babası öğretmen emeklisi Abdulhamit Canol, kalp rahatsızlığı ve solunum yetmezliği nedeniyle 40 gündür tedavi gördüğü kentteki bir özel hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Canol için kentte cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Şeyh Şamil Mahallesi Şems-i Sivasi Camisi\'nde kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Canol\'un ailesi, yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Canol\'un cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze programından görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Katılanlar

-Askerlerin omuzunde cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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İnsan Hakları Derneği’nden tek tik kıyafet tepkisi

İNSAN Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, FETÖ sanıkları ve terör suçlarından yargılanan sanıkları için uygulanması planlanan tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, suçu kesinleşmemiş, yargılanması devam eden sanıklara giydirilmesinin insanlık suçu olduğu belirtti.

FETÖ sanıkları ile terör suçlarından yargılanan sanıklar için planlanan tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan şube yöneticisi Ahmet Çiçek, tek tip kıyafet uygulaması tartışmalarında Guantanamo’nun örnek gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Guantanamo bir esir kampıdır. Bu kamp 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ertesinde, ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından kurulan bir esir kampıdır. Bu kamp yakalanan zanlıları, ABD hukuk sisteminden kaçırmak için ABD toprakları dışında bir askeri birliğin içine kurulmuş. ABD, kendi insan hakları ihlallerini gizlemek, hukuk kurallarını hiçe saymak amacıyla böyle bir aşağılık kampa ihtiyaç duydu. Dünyanın dört bir yanından getirilen ve hepsi Müslüman \'sanıklar\' burada düzmece mahkemelerde haklarında hiç bir somut delil olmadan yıllarca tutulmuş ve bir kısmı kamuoyuna da sızan çok ağır işkenceler görmüştü. Dünyanın bütün insan hakları örgütleri ve pek çok siyasal grubun yoğun protestolarına hedef olan bu insanlık dışı kampın, Cumhurbaşkanı tarafından örnek olarak sunulması gerçekten tamiri çok zor ve yürekleri sızlatan bir hatadır.\"

\"KHK MARİFETİYLE DEYİM YERİNDEYSE İŞİ OLDU BİTTİYE GETİRMEK YANLIŞTIR\"

Tek tip kıyafet uygulamasının suçu kesinleşmemiş, yargılaması devam eden sanıklara düşünülmesinin insanlık suçu olduğu ifade eden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı neden Guantanamo örneğini verdi? Biz tek tip uygulamanın rengine, şekline bakmıyoruz. Önemli olan uygulamanın kendisidir. Kimlere giydirilecek tek tip? FETÖ sanıkları ile diğer teröristlere giydirileceği söyleniyor. Yani sanıklara giydirilecek. Burada sanık kimdir sorusu gündeme geliyor. Sanık; suç işlediği düşünülerek mahkemeye sevkedilen kişi. Hakkında ceza davası açılan ve mahkemenin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Evrensel hukukun tartışmasız ilkesi de şudur; Bir insan mahkeme kararıyla suçu ispatlanana kadar masumdur. Buna masumiyet karinesi denir. Bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça, suçlu sayılmamasını ifade eder. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında, darbecilerin siyasi tutukluların direncini kıramadıkları için 1983 yılında \'tek tip elbise\' uygulamasını dayatmıştı, ancak siyasi tutukluların uzun ve zor bir direnişi sonrasında devlet bu uygulamadan geri adım atmıştı. Tek tip elbise uygulamasının dayatıldığı tarihlerde, siyasi tutuklular, açlık grevleri ve değişik eylemlerle direnmiş, bu durum karşısında tutuklular, ağır işkenceye maruz kalmış, yine de zorla giydirilen elbiseleri yırtarak iç çamaşırları ile duruşmalara çıkmışlardı. Mahkeme heyetleri, mahpusların kan revan içinde ve iç çamaşırları ile karşılarına çıkmalarının uzun zaman ya görmezden gelmeleri ya da kararları ile işkenceyi meşrulaştırmışlardı. Biz hak savunucuları siyasi iktidarı, insanları kimliksizleştiren ve kişiliksizleştiren bu uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz. Normal şartlar dahilinde böyle bir karar alınabilmesi için TBMM\'den bir karar çıkartmak gerekirken OHAL gerekçesi nedeniyle KHK marifetiyle deyim yerindeyse işi oldu bittiye getirmek yanlıştır. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmelidir\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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