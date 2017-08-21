DHA YURT BÜLTENİ-9

Barzani: Bir ulus devlet kurmak istemiyoruz



IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapacakları bağımsızlık referandumu ile ilgili konuşurken, şimdiye kadar Bağdat ile ilişkilerinin iyi olması için her türlü çabayı gösterdiklerini, ancak bu çabalarından sonuç almadıklarını söyledi. Barzani, \"Bir ulus devlet kurmak istemiyoruz; biz demokratik, çok bölgeli, çok dinli vatandaşlık temeli üzerine bir devlet kurmak istiyoruz\" dedi.

Irak\'taki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Selahaddin kentindeki başkanlık konutunda bir grup öğrenciyi kabul etti. Barzani burada 25 Eylül\'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu için merkezi Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve kararlaştırılan tarih olan 25 Eylül’de yapılacağını ifade eden Barzani, \"Irak ile iki iyi komşu ülke olabilmemiz için \'Bağımsız Kürdistan’a ihtiyacımız var. Birçok defa Bağdat’la iyi ilişkilerimizin olması için her türlü çabayı gösterdik ama tüm bu çabalarımız sonuç vermedi\" diye konuştu.

Mesut Barzani, Bağdat\'ta temaslarda bulunan Kürt Müzakere Heyetinin Bağdat ve Federe Kürdistan’ın bütçe sorunu hakkında görüşmeler başlatmak için gitmediğini de yineleyerek, şöyle konuştu: \"Kürt ulusu için bir ulus devlet kurmak istemiyoruz. Biz demokratik, çok bölgeli, çok dinli vatandaşlık temeli üzerine bir devlet kurmak istiyoruz. Hiçbir tehdidin altında referandum ertelenmeyecek. Onlar şimdi referandumun zamanı değil diyorlar. Biz de daha iyi zaman ne zamandır diyoruz.\"

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Eski MİT\'çi Enver Altaylı\'ya FETÖ gözaltısı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - MİT eski mensuplarından 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde gözaltına alındı.

Manavgat\'ın Evrenseki Mahallesi\'nde oturan Enver Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enver Altaylı\'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koydu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara\'ya götürüldü. Enver Altaylı\'nın, FETÖ\'nün 1980\'li yılların başındaki yapılanması ve FETÖ okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulanacağı belirtildi.

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Kahta\'da El Nusra operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde, terör örgütü El Nusra\'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, özel harekat polisleri eşliğinde terör örgütü El Nusra ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik bu sabah 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda A.B., C.A., M.B. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bazı örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyon bölgesi

- Özel Hareket polisleri önlem alması

- Polislerin kapıyı çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Oltu\'da yine orman yangını

ERZURUM\'un ormanlarının büyük bir bölümünün bulunduğu Oltu ilçesinde Ağustos ayında ikinci orman yangını çıktı.

Oltu Kırdağ Şenliklerinin yapıldığı,ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki bölgede bugün saat 14.00\'te orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü ve çevreye yayıldı. Binlerce dönüm ormanlık alanı etkisi altına alan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yetkililer, orman yangının büyük olduğunu belirttiler ve havadan müdahale olmazsa, yangının söndürülmesinin zor olduğunu söylediler.

Öte yandan Oltu ilçesine bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi ormanlık alanında 5 Ağustos günü başlayan yangın, havadan ve karadan 4 gün süren mücadele sonucu söndürülmüştü. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 20 hektarlık ormanlık alan yanmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM), (DHA)-

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BM yardım TIR\'ları Suriye\'ye geçti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR’ları Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nden Suriye’ye geçti.

BM’nin Reyhanlı’da bulunan Lojistik merkezinden yüklenen 14 yardım TIR’ı Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Konvoy, buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçti. Yardım TIR’larında insani ihtiyaç malzemesi olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Eskort eşliğinde gelen BM TIR’ları

- BM araçları

- TIR’ların Cilvegözü’ne gelmesi

- Cilvegözü’ne girmesi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

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Diyarbakır\'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı



DİYARBAKIR- Mardin karayolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu 17\'nci kilometrede meydana geldi. Bülent Ay yönetimindeki 21 TB 304 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şehmuz Koşan yönetimindeki 21 TD 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Şehmuz Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül ve Bülent Ay, yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Şehmus Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.. Bülent Ay\'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Suriyeli kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA\'da 2 gün önce kaybolan Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp\'ın cesedi sulama kanalında bulundu.

19 Ağustos\'ta merkez Yüreğir İlçesi\'nde Kozan Bulvarı Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında su satan Bilal Şıhıp\'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Polis,küçük çocuğun çalıştığı yerleri kontrol etti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu cesedi, bugün Ali Hocalı Mahallesi\'ndeki Devlet Su İşleri \'ne (DSİ) ait sulama kanalına bulundu. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kanaldan genel ve detay görüntüler

- Polis aracının görüntüsü

- Cesedin görüntüsü

- Olay yerinden genel ve edetay görüntü

- Cenaze aracının görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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230 kiloluk Cuma\'ya, Devlet sahip çıktı

HATAY’ın İskenderun İlçesi\'nde yaşam mücadelesi veren 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi 350 Sokak\'ta üvey annesi Meryem Yıldız\'la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini daha sonra yıllar içinde kilo aldığını söyledi. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadığını açıklayan Yıldız\'ın açıklaması, DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız\'ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Cuma Yıldız’ı tedavisinin yapılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Cuma Yıldız\'ın evde sağlık ekipleri yardımı ile yürüyerek inmesi

- Sedyeye yatırılan Cuma Yıldız\'ın ambulansa binişi

- Yeğenini öpen Cuma Yıldız\'ın gözyaşları içerisinde teşekkür etmesi

- Üvey anne ile röp

- Üvey annenin giden ambulansın arkasından el sallaması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)

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Konteynerde yaşayan aileye belediye yardım eli uzattı

VAN Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldan bu yana konteynerde yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu aileye yardım eli uzattı. Aile için Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimiyle ev yapılacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı\'na ekipler, merkez İpekyolu ilçesi\'ne bağlı Selimbey Mahallesi\'nde oturan bir ailenin konteynerde yaşadığı haberi üzerine harekete geçti. 4 çocuklarıyla birlikte konteynerde oturan Özlem ve Süleyman Zeytin\'i kanteynerde ziyaret eden ekipler, zor günler geçiren aileye ilk olarak sosyal kart verilip çocuklara giyim yardımında bulundu. Tüberküloz ve astım hastası baba Süleyman Zeytin\'in sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı ve gerekli yardımların yapılacağı, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimleriyle de aileye ev yapılacağı belirtildi. Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını anlatan 4 çocuk annesi Özlem Zeytin, şöyle dedi: \"Çocuklarımla birlikte çok zor şartlarda yaşıyoruz. Eşim hasta çalışamıyor. Konteyner rutubetli her tarafı kırılmış durumda içeriye su toz giriyor. Gidecek başka yerimiz yok. Allah razı olsun belediye ekipleri gelip bize yardım etti. Bize ev yapacaklarını söylediler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin aileyi ziyareti

-Özlem Zeytin ile röportaj

-Konteynerin görüntülenmesi

-Özlem Zeytin\'ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Kızını kalaşnikofla vuran babaya \'haksız tahrik indirimi\' istemi



DİYARBAKIR\'ın Çüngüş İlçesi Ormançayı Köyü\'nde 19 yaşındaki kızı Rabiye Çelikten\'i erkeklerle telefonla konuştuğu iddiasıyla kalaşnikof tüfekle vurup ağır yaralayan 46 yaşındaki Mehmet Hanifi Çelikten hakkında, 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Çelikten\'in kızını \'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs ettiği\' ifade edilerek, ceza indirimi uygulanması istendi.

Çüngüş\'e bağlı Ormançayı Köyü\'nde 5 Temmuz 2016 günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Hanifi Çelikten ruhsatsız kalaşnikof marka tüfekle kızı Rabiye Çelikten\'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Rabiye Çelikten hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Hanifi Çelikten tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Hanifi Çelikten hakkında \'haksız tahrik altında kızını kasten öldürmeye teşebbüs\' ve \'vahim nitelikte silah bulundurma\' suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Şüphelinin olay günü öğlen saatlerinde kızına \"Sen telefonla kiminle konuşuyorsun, başka erkeklerle mi konuşuyorsun?\" diye kızdığını belirten savcı, mağdur Rabiye Çeliken\'in ise babasını \"Sana ne, istediğimle konuşurum, sen bana karışamazsın\" diyerek terslediğini kaydetti. Şüpheli Çelikten\'in, akşam saatlerine Kalaşnikof marka tüfek ile evin içinde oturan kızına 6 metre mesafeden 8 el ateş ettiğini belirten savcı, Rabiye Çelikten\'in vücudunda kemik kırıkları meydana geldiğini kaydetti. Şüphelinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, algılamadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildiğini belirten savcı, alınan rapora göre Mehmet Hanifi Çelikten\'in cezai ehliyetinin tam olduğunu kaydetti. Şüphelinin mağdur kızını \'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs ettiğini\' belirten savcı, Çelikten\'in \'vahim nitelikli silah bulundurma\' suçundan da cezalandırılmasını istedi.

Tedavisi tamamlanan mağdur Rabiye Çelikten ise olay günü babası ile tartıştığını belirterek, \"Babamdan şikayetçi değilim. Babam sağlıklı biri değil, sinir hastasıdır. Niye ateş ettiğini anlamadım\" dedi.

\'DERİN DEVLET BANA TUZAK KURDU\'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık Mehmet Hanifi Çelikten\'in yargılanmasına Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın ilk celsesinde ifadesi alınan Çelikten 2005 yılından beri üzerine iftira atıldığını belirterek, \"Çok defa ölümden döndüm. Kızım kaza ile vuruldu. Silahı korkutmak için elime aldım. Seri atışta olduğunu bilmiyordum. Kız yanlışlıkla vuruldu. Ben devletime bağlıyım. Derin devlet tarafından bana tuzak kuruldu. Daha önce de bana tuzaklar kurulmuştu. Pencereden sıktığımda evimin etrafını çevirenleri gördüm. Kendimi korumak için ateş ettim ama yanlışlıkla kızım vuruldu. Evin dört tarafını sarmışlardı. Beni öldüreceklerdi. Silahı korkutmak için elime aldım. Vuracaklar diye düşünerek tetiğe bastım. Beni öldürecekler. Üzerimde iftira vardır. Bıraksanız da, içeride tutsanız da beni bir şekilde öldürecekler. Kızıma silahı korkması için doğrulttum.\"dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Haber: FELAT BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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Kovalamacada durdurulan 4 minibüsten 103 kaçak çıktı



MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, şoförlerinin polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 4 minibüsteki 29\'u çocuk toplam 103 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Minibüsleri kullanan 4 şoförden 3\'ü gözaltına alınırken, kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye-Antalya Yolu Çırpı Mevkii\'ndeki polis kontrol noktasına, bugün saat 04.00\'te, Antalya yönünden konvoy halinde gelen 4 minibüs, güvenlik güçlerinin \'dur\' ihtarına uymadı. Takibe alınan minibüsler, Karaçulha Mahallesi\'nde önleri kesilerek durduruldu. Minibüs şoförleri Ö.A., N.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Minibüs şoförlerinden biri ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Minibüslerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 29\'u çocuk 103 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Kaçakların bulunduğu minibüsler, polis eşliğinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçan minibüs şoförünün yakalanması içinse çalışma başlatıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri devam eden kaçakların sınır dışı edileceği, gözaltına alınan minibüs şoförlerinin ise sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Haber: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), (DHA)-

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