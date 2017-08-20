DHA YURT BÜLTENİ-9

Düğün salonundan önce grevdeki arkadaşlarını ziyaret etti

DÜZCE\'de grev yapılan fabrikanın işçisi Yakup Güler, evleneceği gün düğünün yapılacağı salona gitmeden önce, gelinlikli eşini de alarak grevdeki arkadaşlarını ziyaret etti.

Düzce 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ağır makine üretimi yapan bir fabrikada çalışan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 21 gün önce grev başlattı. Fabrika işçilerinden Yakup Gürler, düğün tarihi greve denk gelince, düğünlerinin yapılacağı salona gitmeden önce gelinlikli eşiyle birlikte grev çadırına geldi. Gelin arabasından inen Gürler ve eşini grevdeki işçiler ile Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu karşıladı. Genç çifte mutluluklar dileyen Genel Başkan Adnan Serdaroğlu şöyle dedi: \"21 gün önce greve çıktık. 21 gündür arkadaşlarımız onurlu bir şekilde hak nasıl alınır göstermeye çalışıyor. Bu tarihi bir olaydır. Çocuklarımıza gururla anlatacağımız olaylardır. İnşallah bunu da bütün arkadaşlarımız desteği ile başarılı bir şekilde bitiririz. Düzce’deki bütün arkadaşlarımız buradan örnek alırlar. Birlikte mücadeleyi Düzce’de görmüş oluruz. Ben tekrar arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Allah mesut etsin.\" Konuşmanın ardından Genel Başkan Serdaroğlu gelin ve damada altın taktı.

\'MUTLU GÜNÜMÜZÜ PAYLAŞMAK İSTEDİK\'

Damat Yakup Serdaroğlu ise mutlu günlerini arkadaşları ile paylaşmak istediklerini ifade ederek “Destek grevimiz zaten devam ediyordu. Bu mutlu günümüzde onları da mutluluğumuza dahil edelim dedik. Tamamen destek amaçlı. Başkanımız da gelmiş Allah razı olsunö dedi. Konuşmaların ardında gelin ve damat, grevci işçilerle birlikte oyun havaları eşliğinde çiftetelli oynadıktan sonra düğünün yapılacağı salona hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelinle damatın, gelin arabasıyla gelmesi

- Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun açıklamaları ve altın takması

- Damat Yakup Gürler’in açıklamaları

- Gelin ve damatın arkadaşları ile çiftetelli oynamaları

- Detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Bakan Elvan: Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenler var

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'ne vatandaşlarla buluşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını belirterek, \"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz\" dedi.

Vali Ali İhsan Su ile birlikte ilçeye bağlı Mara Yaylası\'na giden Bakan Lütfi Elvan, vatandaşlar tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Elvan, terör örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: \"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için olağanca gücümüzle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bizim gücümüzü kırmak isteyenlere sesleniyoruz. Bizim gücümüzü asla kıramayacaksınız. Büyümemizi, güçlenmemizi asla engelleyemeyeceksiniz. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik çalışmalarımız amansız devam ediyor. \'Televizyonlardan görüyorsunuz. Ülkemize saldıranlar var, ülkemiz üzerinde hesap yapmak, bölmek isteyenler var. Ama şundan emin olunuz onlar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye güçlü bir Türkiye. Terörün kökünü kurutacağız. Yörük insan yiğit insandır, cefakar insandır, vefakar insandır, vatanı için milleti için devleti için, ay yıldızlı al bayrağı için canını feda eden insandır. Biz sizinle gurur duyuyoruz.\" Bakan Elvan daha sonra merkez Mezitli İlçesi\'ne bağlı Büyükfındık Yaylası\'na geçerek vatandaşlarla buluştu.



Görüntü Dökümü

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- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın davul zurna ile karşılanması

- Vatandaşlardan görüntüler

- Bakan Elvan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 06\'40\" BOYUT: 470 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(MERSİN),(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu\'na cimcik atsın (2)



TOPLU SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın mensupları ile bir araya geldikten sonra, Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi\'nde bulunan Bereket Cami Derneği tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şölenine katıldı. Şölene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Çavuşoğlu, erkekliğe ilk adım atan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara hediye ve oyuncak dağıttı. Şölen mehteran takımı gösterisi ve yemek dağıtımı ile sona erdi.



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Kaptı kaçtı, yakalandılar

ANTALYA\'da iki saat arayla 2 kadının omzundaki çantaları kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Antalya\'da saat 02.00\'de Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı\'nda H.S.\'nin yanına motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının omzundaki çantasını almaya çalıştı. Yerde sürüklenerek yaralanan kadının çantasını gasp etmeye çalışan H.E ile Y.T\'yi polis yakaladı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin şase numarası sorgusunda polis, çok sayıda suç kaydına ulaştı. Motosikletin de Muratpaşa İlçesi\'nden 10 gün önce çalındığı tespit edildi.

Yapılan incelemede 2 şüphelinin yakalanmadan 2 saat önce de aynı motosikletle Muratpaşa İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı\'nda E.E. adlı kadının çantasını çaldığı belirlendi. 2 şüphelinin, parktaki bisiklet yolunda yürüyen E.E.\'nin çantasındaki 300 lira, altın kolye ve banka kartlarını çaldığı tespit edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

- Polis aracına bindirilmesi

- Adliye dış plan

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Formulaz tahta araba yarışları nefes kesti

RİZE’nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi’nde 9\'uncusu düzenlenen \'Red Bull Formulaz\' tahta araba yarışları bu yılda büyük heyecana sahne oldu.

Tunca Belediyesi ile Redbull tarafından bu yıl, \'Arabam tahtadan inerim rampadan\' sloganı ile düzenlenen ve \'Formulaz\' adı verilen yarışlara gençler, 40 yaş üstü ve kadınlar kategorilerinde 75 kişi tahta arabaları ile katıldı. Yarışmacılar, gruplar halinde 6’şarlı yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1.70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak sınırlı tutuldu. Bu yıl ilk kez yarışan kadınlar büyük alkış aldı. 1650 metrelik dik parkurda bazı yarışmacılar takla attı, bazıları devrildi. Kolu çıkan bir yarışmacıda ambulansla hastaneye götürüldü.

\'UÇURUMA DÜŞMEK YASAK\'

Formulaz yarışlarında güvenlik önlemleri dikkat çekti. Eğimli yolda yarışmacıların uçuruma düşmemesi için yol kenarlarına saman balyaları yerleştirildi. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giyen yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı. Yol boyunca, \'Dikkat tahta araba çıkabilir\', \'Uçuruma düşmek yasaktır\', \'Sollama yapmak yasaktır\' ve \'En keskin viraj 53 metre geride kaldı\' yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. Yarışlarda, sağlık ekipleri olası kazalarda yaralananlara müdahale etmek için beklerken, Jandarma ekipleri de yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

BAKAN BAK\'DA TAHTA ARABAYA BİNDİ

Formuzlaz yarışlarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tahta arabaya bindi. Bakan Bak, küçüklüğünde kuzeni ile tahta araba yaptığını ve bu heyecanı iyi bildiğini belirterek \"Bunlar bizim çocukluğumuzun arabaları. Bilyelileri de vardı. Çocukluğumuzda bundan keyif alıyorduk. Şimdi çocuklarımız hazır oyuncaklarla oynuyor. Onlara bu gelenekleri öğretmemiz gerekiyor.\" dedi. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarış alanı detayları

-Yarışlardan detay

-Kadınların yarışı

-Bakan Bak\'ın gelişi

-tahta arabaya binmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/ RİZE,(DHA)