DHA  YURT BÜLTENİ-9

HATAY\'DA MİT, POLİS VE JANDARMANİN DEAŞ OPERASYONU: 1 ÖLÜ, 4 TERÖRİST YAKALANDI (EK)

1)VALİLİK: 1 TERÖRİST ÖLDÜ

Hatay\'da polis ve MİT ekiplerinin dur ihtarına uymayınca ateş açılarak durdurulan araçla ilgili Hatay Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

\"Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Suriye sınır hattı ve ilimizde yapılan istihbarı çalışmalarla, ülkemize bombalı eylem yapmak için girdikleri değerlendirilen DEAŞ terör örgütü mensuplarını taşıyan araca 19 Ağustos\'ta saat 12.15 sıralarında Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde müdahale edilmiştir. Araçta bulunan 5 şüpheliden 4\'ü teslim ol ikazına uymuş, Suriyeli olduğu tespit edilen 5\'inci şüpheli dur ikazına uymayarak fiili saldırıda bulunması üzerine vurularak yaralı halde ele geçirilmiştir. Yaralı saldırgan hastanede yapılan müdahalelere rağmen ölmüştür. Olayla ilgili olarak tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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-Yaralı teröristin yerde yatarken fotosu

HATAY/DHA

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BOZDAĞ: ALMANYA, FETÖ\'CÜLERLE İLGİLİ TÜRKİYE\'NİN BEKLENTİLERİNE OLUMLU CEVAP VERMEDİ (EK)

2)“ADALET YÜRÜYÜŞÜ, KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIK YÜRÜYÜŞÜDÜR\"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nın 2019\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını öne sürerek, “Şimdi \'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim\' diyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak için çok iyi bir mühendislikle çalışıyor. \'Adalet Yürüyüşü\' sözde bir adalet yürüyüşüdür. Esasında Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüdür. Adalet mitingi de aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapacak gizli mesaj içeren adaylık açıklama mitingidirö dedi. Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi ziyareti ardından Saat Kulesi Meydanı\'nda toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve çok sayıda kişi katıldı. Törendeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, \'Ben aday olmayacağım\' diyor. Esasında bu \'ben aday olacağım\' demektir. Siyaseten ben öyle okuyorum. Niye aday olmayacak \'Çünkü Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir\' diyor. Niye diyor bunu. Sistem değişmiş ama Sayın Kılıçdaroğlu hala sistemin değişmediği zannıyla hareket ediyor. Kaset operasyonu ile geldiğinde de Sayın Baykal ile görüşmeye gitmiş görüşme çıkışı \'ben genel başkan adayı değilim\' demişti. Arkasından genel başkan adayı oldu ve genel başkan seçildi. Şimdi \'ben Cumhurbaşkanı adayı değilim\' diyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak için çok iyi bir mühendislikle çalışıyor. Adalet yürüyüşü sözde bir adalet yürüyüşüdür. Esasında Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüdür. Adalet mitingi de aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapacak gizli mesaj içeren adaylık açıklama mitingidir. Şimdi de kurultay yapacaklar oda bu adaylık sürecinin altını doldurmak için yapılan şeydir.\"

“GÖMLEK, AYAKKABI, DÜĞMESİNE KADAR İMAJ MAKERLAR TARAFINDAN ÇALIŞILMIŞö

Bozdağ, Kılıçdaroğlu\'nun \'Adalet Yürüşü\'ne madem Ankara\'dan başladığını, halkla beraber yürümesi gerektiğini ancak, etrafında \'Mühendisler\' bulunduğunu belirtirken şöyle dedi: \"50-100 metre önde yürüyor tek başına. Gömleğine, ayakkabısına, düğmesine kadar imaj makerlar tarafından çalışılmış. Bir mesaj verecek. İstanbul\'a kadar yürüyor 25 gün oraya girerken beraber yürüdüklerini arkada bırakıyor, önde ayrı yürüyor. Nedir bu? Yine bir başka mesaj veriyor. Ayrı yürüyor CHP\'den ayrı bir Kılıçdarıoğlu figürü yaratmaya çalışıyorlar. CHP\'ye oy vermeyecek olanlara \'Bakın Kılıçdaroğlu CHP\'den ayrı’ dedirtmek için bunu yapıyorlar. Parlatıyorlar. İstanbul\'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Deniz Feneri ve bazı olaylarla nasıl CHP\'nin genel başkanlığına hazırlandıysa şimdi aynı usulle 2019\'un Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıyorlar. Ama o bunu başka türlü ifade etmeye devam ediyor. Bakalım Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz.\"

“FETÖ’CÜLER ALMANYA’DA HİMAYE GÖRÜYORö

Almanya\'nın referandum sürecinde seçimlere müdahale ettiğini iddia eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:\"Merkel\'in partisi ‘Hayır’a çalıştı. Almanya\'nın devlet televizyonu ‘Hayır’ kampanyası yaptı, ‘Hayır’ çıksın diye uğraştı. Bavyera eyaletinde opera binasına \'Hayır\' pankartları asıldı. Türk bakanların orada Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin verilmedi. Ama \'Hayır\' diyenlerin hepsine kapılar sonuna kadar açıldı. Peki bunlar Türkiye\'nin seçimlerine iç işlerine burun sokmak müdahale etmek değil midir? Herkes bir şey söylüyorsa kendisine de dönüp bakmalıdır. PKK terör örgütü Almanya\'da terör faaliyetlerinde bulunuyor. Para topluyor, eğitim veriyor, Kandil\'e oradan terörist gönderiyor. Pek çok eylem ve gösteri yapıyor Türkiye\'nin aleyhinde faaliyette bulunuyor. 4 bin 500 dosya verdik 1 tanesiyle ilgili ilerleyen sonuç veren durum henüz yok. FETÖ\'cüler Almanya\'da himaye görüyor. Darbe yapanlar ve kaçanlar Almanya\'dan himaye görüyor. Türkiye\'ye ihanet edenler Türkiye\'ye düşmanlık edenler oradan himaye görüyor.\"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan cami ve kent meydanı düzenleme çalışması, Şanlı Bayrak Anıtı, 15 Temmuz Demokasi ve Şehitler Parkı, Sağlık Yüksekokulu, Şehitler Anıtı, Ahşap Camii, Yeni Terminal Binası açılışını yaparken Sosyal Yaşam Alanı, MYO yeni hizmet binası ile Jeotermal Su Projesinin de temellerini attı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Bozdağ ın açıklamaları geçildi

Harun GÖKÇEOĞLU-YOZGAT/DHA

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SAKARYA\'DAKİ KAZADA ÖLEN 7 FINDIK İŞÇİSİNE MARDİN\'DE TOPLU CENAZE NAMAZI (EK)

3)KÜRTÇE AĞITLAR VE GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybeden 7 işçi için, bugün Kızıltepe İlçesi girşindeki Hububat Ticaret Merkezi\'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi\'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ile protokol üyeleri katıldı. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da aileleri acı günlerinde yalnız bırakmadı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından bazıları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalık geçiren vatandaşlara, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Gülistan Boz\'un tabutuna gelinlik duvağı, Şengül Akman\'ın tabutuna da yazma örtüldü. Vali Mustafa Yaman, hayatını kaybedenlerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay\'ın cenazeleri Atatürk Mahallesi Mezarlığı\'na, Faruk ve Gülistan Boz\'un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat\'ın cenazesi Yeşilli İlçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman\'ın cenazesi ise Ömerli İlçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kızıltepe İlçesindeki Atatürk Mahallesi\'nde aile mezarlığında kızıyla yan-yana toprağa verilen Faruk Boz\'un babası Mehmet Boz, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun 6 çocuğu ve eşiyle çalışmaya birlikte gittiğini belirterek, \"Oğlum ve torunum fındık toplamaya, çalışmaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. O ile 6 çocuğu gitmişti, biri onunla vefat etti. 4 çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun\" dedi.

Ömerli İlçesi\'nin Kocasırt Köyü\'nde kızıyla yan-yana defnedilen Şengül Akman\'ın da karaciğer nakli olan 17 yaşındaki kızı Emine Akman\'ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Sakarya\'nın Hendek İlçesi\'ne bağlı Çamlıca Beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak\'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5\'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin getirilmesi

-Camide cenaze namazı kılınması

-7 tabut bir arada

-Sinir krizi geçirenler

-Kürtçe ağıt yakanlar

-Tabutların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Ahmet ÜN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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4)DENİZLİ\'DE YILIN DÜĞÜNÜ BAŞLADI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci\'nin avukat kızı Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan\'ın düğünü, Denizli\'de başladı. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci\'yle birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Düğün salonu çevresinde de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili ile iş dünyası temsilcilerinin de katılacağı nikah töreni ise akşam Anemon Otel\'de yapılacak.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin kızı Fatma Zeybekci ile işadamı Sait Özkan\'ın oğlu İbrahim Özkan\'ın düğünü, bugün saat 13.00\'de, Pamukkale yolundaki Kayalar Düğün Salonu\'nda başladı. Tören öncesi düğün salonu çevresinde polis, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polisleri davetlilerin araç girişleri için önlem alırken, düğüne gelen misafirlerin araçlarında bomba kontrolü yapıldı, araçlar tek tek arandı. Salona gelen misafirlerde girişte üzerleri elektronik dedektörle aranarak salona alındı. Çok sayıda sivil polis ve özel harekat polisleri de düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile dünürleri Sait Özkan ile eşi Seval Özkan, düğüne gelen misafirleri kapıda karşıladı. Bakan Zeybekci, davetlilerin tebriklerini tek tek kabul etti, eline mikrofon alarak davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Gelin Fatma Zeybekci ile damat İbrahim Özkan salona girdiklerinde alkışlarla karşılanıp, kendilerini ayrılan özel masaya oturdu. Gelin Fatma Zeybekci yürürken, uzun duvağını arkadaşları taşıdı. Gelin Zeybekci\'nin ipekten yapılmış özel taçlı gelinliği dikkat çekti, davetlilerin beğenisini topladı. Düğüne eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Düğünde davetlilere girişte gelin ve damadın isimlerinin yazılı olduğu havlu dağıtılırken, yemekte ise çorba, köfte, pilav, tulumba tatlısı, dondurma ve çay ikram edildi. Davetliler, Zeybekci ailesini tebrik etmek uçun uzun kuyruklar oluştururken, 5 bin kişiye davetiye verildiği öğrenildi. Düğünde imamlar tarafından mevlit okunup, ilahiler söylendi.

Bakan Zeybekci, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiklerini belirterek, \"Herkesten Allah razı olsun, bugünü Allah herkese nasip etsin, nikahı düğünü. Tüm dostlarımızla beraber 10 bin civarında dostumuz, kardeşimizle beraberiz, sevinçler böyle paylaştıkça çoğalıyor. Ben bütün dostlarımıza bu sevincimizi paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelen herkesten ayaklarına sağlık diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, TBMM Başkanımız İsmail Kahraman\'da nikahımıza teşrif edecekler, bizi şereflendirecekler, akşam beraber olacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Zeybekci\'nin misafirleri karşılaması

- Yoldaki güvenlik önlemlerinden

- Araçların aranması

- Davetlilerin aranması

- Özel harekat polislerinden

- Uzun kuyruklardan

- Salondan genel görüntüler

- Eski bakan Taner Yıldız\'ın gelmesi

- Gelin ve damattan genel ve detay görüntüler

- Davetlilere havlu verilmesi

- Bakan Zeybekci\'nin konuşması

( Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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5)MOTOSİKLETLİ TACİZCİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI



İZMİR\'in Alsancak Semti\'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisinde fiziksel saldırısına maruz kalan Derya Kılıç ve Seray Gürer\'in cinsel saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda birlikte yürüyen iki arkadaştan Derya Kılıç\'a motosiklet sürücüsü elle tacizde bulunuyor. Alsancak\'ta arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer\'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren Kılıç ve Gürer, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, \"Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın\" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Derya Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç\'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

POLİSLER HAKKINDA İŞLEM

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Aşkın\'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızların tacize uğradığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, önce motosikletin plakasız olduğunu ve markasını belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise motosikletlilerden Onur G.\'nin, Derya Kılıç\'ı eliyle taciz ettiği belirlendi.

TACİZCİ İTİRAF ETTİ

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşkali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova\'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Onur G. ile arkasında oturan aynı yaştaki S.Ç. gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada sorguya alınan Onur G., Derya Kılıç\'a elle tacizde bulunduğunu itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç. de tacizi Onur G.\'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Onur G. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletli tacisin güvenlik kamerası görüntüsü



Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) -

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6)ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZI, RESTORANDA KIZGIN YAĞLA YARALANDI İDDİASI

BODRUM\'da çocukları ile tatil yapan oyuncu 36 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, yemeğe gittiği bir restoranda 6 yaşındaki kızı Asya\'nın üzerine kızgın yağ döküldüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Boğazından yaralanan çocuk tedaviye alınırken, Yeşilmen olay günü tepki gösterdiği için çalışanlar tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Yeşilmen, o anları sosyal paylaşım sitesinden video ile birlikte paylaştı, tepki gösterdi. Bodrum\'da çocuklarıyla tatil yapan ve Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir restorana yemeğe giden evli ve 2 çocuk annesi, Yeliz Yeşilman, 1 hafta önce karşılaştığı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşilmen\'in iddiasına göre, servis elemanının elindeki kızgın tavadaki yağ, kızı Asya\'nın üstüne devrildi. Bu olay ardından mekan çalışanları tarafından tartaklandığını ve tekmelendiğini iddia eden Yeşilmen, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Çocuk tedaviye alınırken; Yeşilmen, Yalıkavak İlçe Jandarma Karakoluna giderek kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyuncu Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

\"Yetkililer duysun: ruhsat yok, iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor. Üstünden bir hafta geçti nerdeyse ancak kendimize gelip yazabildim. Çocuğumu arı soktu zannedip koşarak gittim. Çocuğu bana göstermeyip, en dibe mutfağın içine kaçırdılar. \'Çocuğuma ne oldu\' diye çığlıklar attım. Sonra \'tava\' dediler üstelik mutfak dışında olan duran bir çocuğa bu yapıldı. Sonra tüm mutfak ekibi üstüme saldırdı. Oradaki müşteriler gördü. Benim acılı bir anne olarak yediğim küfrün, hakaretin haddi hesabı yok. Onlarca insanın ve çocuklarımın önünde itildim. Polisi aradım, yardım istedim. Benden sonra polis gelip almış onları ifade için. Bu yere 1 yıldır giderim. Müşterileriyim. Bana bunu yaptılar! Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar. Bu yüzden çocuğum dakikalarca yandı. Müdahale edilmeden. Ve çok korktu annesi yerlerde tekmelendi. Burada iş güvenliği yok.\"

Restoranın işletmecisi Seval Turgut, \"Bu konu davalık olduğu için çok fazla konuşmak istemediklerini anlatırken, \"Ancak. anlatılanlar hiç Yeşilmen\'in yansıttığı gibi değil. Uzun yıllardır burada hizmet veriyoruz. Böyle bir olay başımıza gelmedi. Avukatımız gerekli yasal işlemleri başlattı. Avukatımız gerekli açıklamayı yapacak ve biz de Yeliz Yeşilmen hakkında şikayetçi olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok, adli merciler karar verecek\" dedi.

FOTOĞRAFLAR

BODRUM/DHA

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7)VAN\'DA 4 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki 4 PKK\'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 16 dolu şarjör, roketatar, 5 roketatar mühimmatı, savunma ve saldırı tipi 8 el bombası, araç telsizi, güneş paneli, kamera ve örgütsel doküman ele geçirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

BAŞKALE(Van), (DHA)

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8)CEZAEVİNDE İŞKENCE İDDİASI



ANTALYA\'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz\'ın ailesi, infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Hastaneye götürülen Kaçmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Antalya\'da madde bağımlısı olan ve denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hamza Kaçmaz, kaldığı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tuvaletinde geçen Salı günü kendini çamaşır ipiyle astığı iddiasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Kaçmaz, burada tedaviye alındı.

Oğlu Hamza Kaçmaz\'ın hastanede olduğu haberini alan ailesi, yıkıldı. Annesi Kifayet Kaçmaz, \"Oğlum ölüm kalım savaşı veriyor. İntihar edecek yapıda bir insan değildi. Kendisinin \'yıkım\' ekibi olarak isimlendirilen gardiyanlar tarafından dövüldüğünü öğrendim. Oğluma ne olduğunu bilmek istiyorum\" diye gözyaşı döktü.

Anne Kaçmaz, gerçeğin ortaya çıkması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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9)KAZA YERİ İNCELEMESİNDE ‘HERO’ TİŞÖRTÜ GÖZALTISI

TRABZON’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri bu sırada çevredeki meraklı kalabalık içerisinde Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.Kaza, ilçenin Merkez Mahallesi Trabzon Caddesi’nde akşam saatlerine meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Furtun idaresindeki 61 TN 321 plakalı otomobil seyir halindeyken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yolun karşısındaki bir markete daldı. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Furtun ise çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

POLİS HERO TİŞÖRTÜNÜ FARK ETTİ

Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu için satışı yasaklanan, Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde İngilizce ‘Hero’ yazılı tişört giydiğini fark etti. Bunun üzerine ‘Hero’ tişörtü giyen Ahmet G. Kelepçelenerek polis aracına konuldu. Gözaltına alınan Ahmet G. İfadesinde tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu ve FETÖ ile ilişkisinin olmadığını hatta kendisinin polis olmak için sınavlara başvurduğunu söyledi. Ahmet G.\'nin sorgusu sürüyor.



Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon),(DHA)-