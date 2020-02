DHA YURT BÜLTENİ 8

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kapadokya\'daki kaçak yapılar yıkılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya\'da tespit edilen 100\'ün üzerinde kaçak yapı olduğunu ifade ederek, \"Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığına suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek\" dedi. Bakan Kurum ayrıca Türkiye\'de yaklaşık 8.5 milyon kişinin imar barışından yaralandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlere bulunmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valiliği önünde Vali vekili Tayyar Şaşmaz tarafından karşılanan Kurum, makam ziyaretinde bulundu. Tekirdağ\'ın sahip olduğu 12 organize sanayi bölgesiyle, gelişmişlik sıralamasında Türkiye\'de 7\'nci il olduğunu ifade eden Kurum, \"Tekirdağ sanayi anlamında ticaret anlamında ülkemizin önemli bir potansiyeli. Tabi 1980 yılında başlayan çarpık sanayileşmeyle birlikte gerekli altyapı da tam anlamıyla sağlanmış değil\" dedi. Kurum, geçmiş yıllarda Tekirdağ\'da Türkiye\'nin en büyük çevre projesinin hayata geçmeye başladığını, bu proje kapsamında çarpık sanayilerin birleştirilerek 8 organize sanayi bölgesi haline getirildiğini, 4 mevcut organize sanayi bölgesiyle de 12 sanayi bölgesinin oluştuğunu anlattı.

\'2019\'da ERGENE BERRAK AKACAK\'

Proje kapsamında 5 atık arıtma tesisinin bulunduğuna, bunların üçünün tamamlandığına belirten Kurum, 2019 yılında projenin tamamlanmasıyla Ergene nehrinin eskisi gibi berrak akacağını söyledi. Bakan Kurum, \"Diğer ikisi de inşallah önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak. Projenin tamamı 2019 yılında bittiğinde bizim Çorlu, Ergene nehrimiz, inşallah eskisi gibi berrak, eskisi gibi çevreye zararsız, haliyle bölgeye faydalı bir nehir haline gelecek. Sanayi bölgelerinin tamamında atık su arıtma tesisimiz var. Ancak geçtiğimiz günlerde bir tesisimizin arıtma tesisini çalıştırmamasından dolayı kirlendiğini de hep beraber gördük. Gerekli tesise de kapatma cezası verdik. Bu büyük çevre projemiz bitene kadar da mevcut kontrollerimiz an be an yapılacaktır. Kimsenin Ergene Nehrini kirletmesine de müsaade etmeyeceğiz.\" ifadelerini kullandı.

Kurum, eski Çorlu Devlet Hastanesi\'nin bulunduğu 30 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak değerlendireceklerini, Tekirdağ\'da da Çanakkale Şehitler Anıtı\'nın bulunduğu bölgenin tahsis edilerek bu bölüme de millet bahçesi kurulması noktasında proje hazırlanacağını anlatarak, \"Tekirdağ\'da sadece bunlarla kalmayacağız, diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah 2 ve 3. millet bahçelerini de buraya kazandıracak çalışmalarımızı yapacağız. Tekirdağ sanayimiz, ekonomimiz açısından önemli bir kent. Biliyorsunuz Sanayi Bakanımız ihracat rakamlarını açıkladı ve geçen yıl Eylül ayına göre rekor seviyede ihracatımız arttı, ithalatımız da azaldı. Dolayısıyla bu sanayicinin yüzünü güldürecek bir durum\" değerlendirmesinde bulundu.

\'KAPADOKYA\'DA 100\'ÜN ÜZERİNDE KAÇAK YAPI VAR\'

İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıların yıkılacağını kaydederek şunları söyledi:

\"Nevşehir Kapadokya\'da tespit ettiğimiz bizim 100\'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığına suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. İmar barışını iyi anlamak lazım. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına yapılmış bir kanun düzenlemesidir. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte elektriğini, suyunu, doğal gazını alamayan vatandaşımızın önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz.\" ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞINDAN 8.5 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI

Kurum, imar barışından 8.5 milyon kişinin yaralandığını açıklayarak, \"Biz imar barışına gelir olarak bakmıyoruz. Yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları uzattık\" dedi. Bakan Kurum, daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Kurum\'a, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri de eşlik etti.

Özhaseki: Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz



Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların belediyelerden beklentilerine cevap verecek bir yerel seçim manifestosu hazırladıklarını belirtti. Yerel seçimlerde şaşırtıcı isimlerin de partilerinden aday gösterileceğini açıklayan Özhaseki, \"Büyükşehirlerimize kim daha iyi hizmet eder, bu işe kim liyakatli, bunları bulmaya çalışıyoruz. Biz en çok oy alacak adayı aramıyoruz. Bizim kalıcı olabilmek için en doğru ve liyakatli adayı bulmamız lazım\" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde yapılacak 75 yataklı devlet hastanesinin temel atma törenine giderken, Erciyes Dağı\'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası\'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Özhaseki, partisinin yerel seçimlerle ilgili kampanya çalışmaları hakkında şunları söyledi:

\"Seçimlere, birçok alanda devrim niteliğinde, insanlar duyduğunda hakikaten dudak ısıracakları şekilde bir kampanyayla hazırlanıyoruz. Adaylarımızı belirlerken aradığımız özellik farklı, seçimlerde kullanacağımız sloganlar farklı, argümanlar farklı, manifestomuz farklı. Kendini yenilemiş bir AK Parti olarak ortaya çıkıyoruz. Allah\'a hamdolsun yıllardır yaptığımız belediyecilik dillere destan oldu. Zamanında yapılmış o ideolojik belediyecilik, hizmetin geri planda olduğu belediyeciliğin artık ortadan kalktığı, devasa işlerin yapıldığı bir belediyecilik dönemine girdik. Ancak biz olduğumuz yerde sayamayız. Yenilikler yapmak zorundayız.\"

\'SÜRPRİZLERİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ\'

İnsanların belediyelerden beklentilerine cevap verecek bir yerel seçim manifestosu hazırladıklarını dile getiren Özhaseki, şöyle dedi:

\"Türkiye\'deki bütün belediyelerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu anlamda da insanların belediyelerden beklentileri neyse işte onlara cevap verecek bir manifesto geliyor. Cumhurbaşkanımız onu açıklayacak. İşte oradaki sürprizleri inşallah hep beraber görmüş olacağız. İnsanlar bir şehirden ne bekler, insanlar belediyelerden ne bekler? Bunların cevapları var. Yani gerek kentsel dönüşümle, gerekse şehirdeki imar tadilatlarında, gerekse şehrin geleceğe hazırlanan bir medeniyet inşası yolundaki yeniden yapılanmasında neler bekliyorsa işte hepsinin yol haritasının belli olduğu ve bundan sonra bütün belediye başkanlarımızın Anayasa\'ya uygun hareket edecekleri bir manifesto geliyor.\"

\'BİR YERE TALİP OLMAM, ADAYIM DA DEMEM\'

Mehmet Özhaseki, kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı veya gösterileceği yönündeki iddialarla ilgili de açıklamada bulunarak, \"Benim şahsımın düşüncelerini bir Kayseri biliyor. Kolay kolay bir yere ne talip olurum ne de adayım derim. Öyle bir şey olmaz. Ancak, AK Parti olarak biz bütün şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde tabii ki çok daha farklı metotla adayımızı belirlemeye çalışıyoruz. Aday belirleme komisyonunun başında da tabii ki ben varım\" dedi.

\'EN ÇOK OY ALACAK ADAYI ARAMIYORUZ\'

Özhaseki, yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olacaklarla ilgili seçim takvimini açıkladıklarını belirterek, adaylarda \'liyakat\' aradıklarını vurguladı. Mehmet Özhaseki, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:

\"Bir taraftan anketler yapıyoruz. Bu anketleri de tam doğruyu elde edebilmek adına değişik şekillerde yapıyoruz. Kimi zaman arazide, kimi zaman SMS anketinde, kimi zaman da telefonla yapıyoruz. Bütün bunlar örtüşüyorsa bir anlam ifade ediyor. Manipüle edilmemiş anket önemli. İkincisi, tüm teşkilatlarımızın görüşünü alıyoruz. Temayüller yapacağız. Üçüncüsü, milletvekillerimizin ve MKYK üyelerimizin görüşlerini alıyoruz. Teşkilatın seçilmişlerinin özellikle bizim yönetimlerin şehirlerdeki taramaları var. Onları dikkate alıyoruz. Bütün bunlar neticesinde büyükşehirlerimize kim daha iyi hizmet eder, bu işe kim liyakatli bunları bulmaya çalışıyoruz. Burada en önemli özellik şu; Biz en çok oy alacak adayı aramıyoruz. Elbette partiler en çok oy alacak adayı arayabilirler ama biz iktidar partisiyiz. Gelecek seçimde yine insanların içine çıkacağız. Yine insanların yüzüne bakacağız. Bizim kalıcı olabilmek için en doğru ve liyakatli adayı bulmamız lazım. Burada tabii bazı vasıflar sayıyoruz, yüzü gülecek, gönlü açık olacak, sofrası, kapısı açık olacak diyoruz. Bizim için önemli olan o şehri alıp geleceğe taşıyacak adayların bulunmasıdır. Bu anlamda birçok isim belirledik. Önümüzdeki günlerde komisyonlarda bu isimleri bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bizim için önemli olan şu; Partimizin bünyesinde tabii ki görev alan arkadaşlarımızın yaptığı işlerin hepsini önemsiyoruz ve takdir ediyoruz. Fedakârca gelip gayret ediyorlar. Takdir gören arkadaşlarımız oradan olursa hiç şüphesizce o arkadaşlarımızı koyarız. Bizim parti bünyesi dışında o kadar çok bizimle aynı şekilde düşünen, muhafazakâr, demokrat kimliğini koruyan insan var ki işte onlara da açılmamız lazım. O isimlerden epeycesini de bu seçimlerde aday olarak görebilirsiniz. Onların da hepsine zaten teklif götürüyoruz. Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz. Onların birçoğu kendi işinde başarılı insanlar. Türkiye\'de kabul görmüş isimler. Bunları biz davet etmezsek kolay kolay gelmezler. İşte o insanları da biz davet ediyoruz. O isimlerin hepsi bizde gizli olarak duruyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunların açığa çıkacağı bir dönem yaşayacağız.\"

\'KILIÇDAROĞLU ŞAKA GİBİ ADAM\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, partisine ve Bakanlığı dönemiyle ilgili imar eleştirilerine de değinen Özhaseki, \"Adam şaka gibi. Her bir taraftan yalanlar söylediği için ciddiyeti kalmadı. Yani ben bir parti görevlisi olarak Kılıçdaroğlu\'nu yakından takip edip, şehircilikle ilgili bir şey söylemişse onu takip edip cevap vermem lazım. Emin olun ciddiye alınır yanı kalmadı. Yani düşünün; 3-4 sene öncesinden şahsımla ilgili onlarca yalanı söyleyip mahkemelerde canını okuduğum için çok ciddiye almıyorum. İkincisi de söylediği hiçbir şeyin tesiri yok\" dedi.

\'KAŞIKÇI CİNAYETİNİ BİR TEK CHP ANLAMADI\'

İstanbul\'da ülkesinin başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye\'yi tüm dünya devletlerinin olayın aydınlatılmasında gösterdiği çaba nedeniyle tebrik ederken, sadece CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun beğenmediğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Kaşıkçı olayına gelince; bütün dünya istisnasız, Cumhuriyet Halk Partisi dışında, Kaşıkçı olayında Türkiye\'yi hem yaptığı işlerden dolayı hem de ortaya koyduğu performanstan dolayı tebrik ediyor. Bir tek bizimki beğenmiyor. Onun beğenip beğenmediği de çok önemli değil. Ortada kocaman bir oyun var. Bir adamcağızı Türkiye\'ye yönlendiriyorlar. Türkiye\'ye girdikten sonra da \'Çıktı, dışarıda kayboldu\' demek istiyorlar. \'Türkiye bir Ortadoğu ülkesi, adamlar kayboluyor\' demek istiyorlar. Cinayeti Türklerin üstüne yıkmak istiyorlar. Adamın parçalarını sağa sola atıp \'Gördünüz mü Türkiye böyle\' demek istiyorlar. Bir taraftan Türkiye\'nin itibarını yok edecekler, bir taraftan Türkiye\'yi Ortadoğu ülkesi gibi ilan edecekler, bir taraftan döviz üzerinde yine oynamalar başlayacak ve turizmi baltalayacaklar. Ortada devasa bir oyun var. Türkiye bütün bu oyunları bozuyor. İşin failleri ortaya çıkıyor. Tüm dünya işin faillerinin kim olduğunu anlıyor ve herkes onlara lanet yağdırıyor. Çünkü ortada insanlık dışı bir vahşet var. Nihayetinde İslami bir kimliği olan ancak demokrat bir adam var. Muhalif olduğu için de bu olay onun başına vahşice örülmüş. Bu olayı kimin yaptığını herkes anladı ancak bir bizim CHP anlamadı.\"

Bakan Ersoy: Kapadokya\'yı gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Ürgüp\'teki Üçgüzeller Peripacaları\'nı, Ortahisar beldesini ve kalesini, Uçhisar beldesini, Göreme Açık Hava Müzesi\'ni gezdi. Ersoy\'un gezisinde bir vatandaşın \"Hükümet, yerli para kararı aldı ama balon turlarında bizden dolar ya da euro istiyorlar\" dedi. Bakan Ersoy ise, \"Evet öyle ama turizmde dolar ve euro\'dan vazgeçemiyorsunuz. Gelen turistlerin büyük kısmı yabancı olunca, para da öyle oluyor\" karşılığını verdi.

Bakan Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi\'ndeki Tokalı Kilise\'ni gezerken, burada yere büyük boy bezden tual seren Japon sanatçının fırçasını aldı. Ayakkabılarını çıkarın Bakan Ersoy, tuale resim çizdi. Aynalı Kilise\'de sürdürülen restorasyon çalışmalarını da inceleyen Bakan Ersoy, bölgenin daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Jülide Sarıeroğlu “Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak adaylarla yola çıkacağız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) – AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “STK Buluşmaları\" isimli toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yerel seçimlere yönelik yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak adaylarla yola çıkacağızö dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, Düzce Belediyesi’ne ait Erguvan Tesisleri’nde “STK Buluşmaları\" isimli toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, partililer, STK Temsilcileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’nin zor bir dönemi geride bıraktığını ifade ederek “ Ülkemiz hiç hak etmediği bir biçimde saldırılara maruz kalarak gerçek anlamda Türkiye bir türbülansa sokulmak istendi. Birlik ve beraberlik ruhu ile bu süreci ekonominin de emin ellerde olmasıyla atlattık. Bu ilk saldırıları püskürtmüş durumdayız. Şimdi enflasyonla topyekûn mücadele programı devreye girmiş durumda. Yeni programımız açıklandı. Tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandı. Bu anlamda hedeflerin sağlıklı bir şekilde ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye bu yaşadığı dalgalanma sürecinden inşallah çok daha güçlenerek çıkmış durumda. Herkes kendisini ortaya koydu. Bu birlik ve beraberlik tablosudur. Vatandaşlarımız döviz bürolarına gittiler. Zor bir dönemi geride bıraktık.ö dedi.

\'İHRACAT RAKAMLARI SEVİNDİRİCİ\'

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirten Sarıeroğlu, “İhracat rakamlarını sayın Ticaret Bakanımız açıkladı. Ekim ayı rakamları Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırmış durumdayız. Dış ticaret hacmimiz şu anda 400 miyar dolara gelmiş durumda. Çok şükür çarklar dönüyor. İşletmelerimiz ciddi olarak yurt dışından siparişlerini alıyorlar\" şeklinde konuştu.

\'ADAYLARIMIZ ÜZERİNDE KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ\'

Yerel seçimler öncesi il ve ilçelerde aday belirleme konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sarıeroğlu, “Önümüzde yerel seçimlerle ilgili bir süreç var. AK Parti olarak kendi değerlendirmelerimiz çok kapsamlı olarak yaptığımızı ifade etmem gerekiyor. Yaklaşık 2 aylık süreçte ARGE başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız, seçim işleri başkanlığımız ve teşkilat başkanlığımız tarafından anketler, yüz yüze görüşmeler, SMS’ler, yine tebdili kıyafetle teşkilat başkanlarımızın yapmış oldukları çalışmalarla iyi bir süreci ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, geleceğe dair şehirleri ile alakalı olarak hayallerini, isteklerini çok iyi şekilde şu anda tespit etmiş durumdayız. Strateji grubumuz şu anda il il, ilçe ilçe çalışmamalarını gerçekleşiyorlar. İnşallah vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, onların içine işleyecek bize iletmiş oldukları o temel kriterlere ayak uyduracak adaylarımızla Ak Parti olarak yerel seçimlere hazırlık yaptığımızı söylemek istiyorumö dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜKÜNÜ ALACAK ADAYLAR BELİRLEYECEĞİZ\'

Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “İnşallah 81 ilimizde, 970’in üzerinde ilçemizde beldelerimizin tamamında Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak vatandaşlarımıza sımsıkı sarılacak, onların gözünden talebini, ihtiyacını anlayıp, bunlarla ilgili can siper hane çalışacak, ortaya koyacağı vizyonla koltuktan güç almadan o koltuğa değer katarak şehirlerimizin sağlıklı şekilde, şehirlerle ilgili ortaya koyulan yeni kavramlarla uyumlu olarak gerçekten iyi adaylarla başarılı olacağımıza inanıyorumö ifadelerini kullandı.

\'KADIN, GENÇ VE ENGELLİ ADAYLAR KONUSUNDA HASSAS DAVRANACAĞIZ\'

Sarıeroğlu, yerel seçimler sürecinde kadın, engelli ve genç adaylar noktasında hassas davranacaklarını ifade ederek “Kadın adaylar konusunda hassasiyetimiz, engelli kardeşlerimizin temsili noktasında, genç kardeşlerimizin temsili noktasında özellikle gençlere önem veriyoruz. Geleceği gençlerle inşa edeceğiz. Yetişmeleri için meclis üyeliklerine, belediye başkanlıklarında kadınlarımız, engellilerimiz ve gençlerimizle ilgili AK Parti olarak farklı, bugüne kadar ortaya koyduğumuz hedeflerle uyumlu sonucu ortaya koymuş olacağızö dedi.

\'GÜÇLÜ ADAYLARLA YOLA ÇIKACAĞIZ\'

Sarıeroğlu, güçlü adaylarla yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirterek “Pazartesi günü itibarıyla aday adaylığı sürecini başlatıyoruz. 5-12 Kasım tarihleri arasında belediye başkanlığı aday adaylığı süreci olacak. Meclis üyeliği konusunda da 5 Kasım’da başlıyor ancak 3 Aralık tarihine kadar belediye meclis üyeliği başvuruları sürecimiz devam edecek. Komisyonlarımız kurulacak. Değerlendirmelerimiz olacak. Bizim partimizin kurulduğu günden bugüne kadar yaptığımız gibi teşkilatlarımızla bu süreci istişare edeceğiz, temayül yoklamalarımızı yapacağız. İnşallah güçlü adaylarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek için ilk günkü aşkla yollara çıkacağız. Ülkemize dair hayallerimizi gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını illerimize yansıtacak şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Başarıyla bu süreçten AK Parti ailesi olarak çıkacağız\" şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Düzce’den ayrılacak.

Bahçesindeki erik ağacı kasımda çiçek açtı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yaşayan işçi Mehmet Ateş (34), evinin bahçesinde yer alan erik ağacının kasım ayında çiçek açması ile birlikte şaşkınlık yaşadı. \'İklim değişikliği\' nedeniyle ağacının çiçek açtığını düşünen Ateş, \"Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek, yazın meyvesini yediğimiz ağaç, kasım ayında tekrar çiçek açtı\" dedi.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte Kayseri\'nin yüksek kesimlerindeki bazı ağaçlar yapraklarını döktü. Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu kentte, hafta başından itibaren hissedilen ve \'Pastırma yazı\' olarak bilinen sıcak hava dalgası ile yapraklarını döken ağaçlar yeniden çiçek açmaya başladı. Kent merkezinde yer yer 20-25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar ile birlikte, Merkez Kocasinan İlçesi Saraycık Mahallesi\'nde yaşayan işçi Mehmet ve çiftçi emeklisi babası Seyit Halil Ateş (67), evlerinin bahçesinde yer alan erik ağacının yeniden çiçek açmasıyla şaşırdı.

\'GEÇEN HAFTA KAR YAĞDI, BU HAFTA AĞAÇ ÇİÇEK AÇTI\'

Yazın meyvesini yedikleri ağacın tekrar çiçek açtığını dile getiren Mehmet Ateş, \"Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek. Yazın meyvesini yediğimiz erik ağacı yeniden çiçek açtı. Ağaçlar da şaşırdı. Kasım ayında ağaçların çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Mevsim değişikliğini en yakından hissetmiş olduk. Geçen hafta kar yağdı. Şimdi de ağaçlar çiçek açtı \" diye konuştu.

Hayatı boyunca kasım ayında ağaçların çiçek açtığına şahit olmadığına vurgu yapan baba Seyit Halil Ateş ise, \"67 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ilk defa ağaçların kasım ayında çiçek açtığını görüyorum. İklim değişikliği bize de yansımış oldu. Kaygı verici bir durum. Meyve verse de yesek\" dedi.

