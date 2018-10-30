DHA YURT BÜLTENİ 8

Bakan Dönmez: İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz (1)

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sondaj gemisi Fatih\'in Akdeniz\'deki ilk derin deniz sondaj işlemine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin\'de bir sığ denizde sonraj çalışması başlatacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın konuşması

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İlber Ortaylı\'dan \'Cumhuriyet ve Rejimler\' konferansı

İZMİR\'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü (DEÜ) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen \'Cumhuriyet ve Rejimler\' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Demirel\'in devrinde ne yapılmış\" diye soranların olduğunu ifade ederek, \"Demirel\'i de sevmezdim yalan söylemeyeyim ama yarın işi gücü bırakıp anma toplantısına gideceğim. Bazı şeylerin insanın kafaya dank etmesi için yaşayıp görmesi gerekiyor. Demirel döneminde çok şey yapıldı\" diye konuştu.

DEÜ Sabancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Cumhuriyet ve Rejimler\' konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihten kesitler anlattı. Yoğun katılımdan dolayı, öğrenciler oturacak yer bulamadı. İlber Ortaylı, Cumhuriyetin adını koyduktan sonra, yaşanan gelişmelere bakmanın önemli olduğunu söyledi. Ortaylı, \"Yüzde 90 küsur cahille kapattık Devlet\'i Aliyye hayatını. Bunu benim \'cahil\'im anlamında değil, okuma yazma bilmez anlamında kullanıyorum. Yoksa öbür türlü cehalet devam ediyor. Bu rakam çok korkunçtu ama Rusya da aynı rakamla kapattı. Mühim olan geri kalan yüzde 10\'un nasıl okuryazar olduğudur. Bunu halletmek için bu memleketin bazı atılımları olmuştur. Bunu kabul etmek zorundasınız\" dedi. Türkiye\'de Arap harflerinin kaldırılmasının, hiçbir şekilde kültürel kargaşaya neden olmayacağını da söyleyen İlber Ortaylı, bunu söyleyenler için \'cahil\' ifadesini kullandı. Ortaylı, \"Bunlar bilmeden öz Türkçecilik yapıyorlar, Osmanlıca diye bir dilden bahsediyorlar. \'Kültürümüz gitti\' diyorlar. Gitmedi, sen okumuyorsun zaten. Harp eden ülkelerin içinde harpten önceki iktisadi düzeye en erken ulaşan ülke Türkiye. Böyle bir dünyada, Türkiye bir şeyler yaptı. Sağlık ordusu ile girdi. İnsanlar etnik kimliklerine sahiptiler. Başkalarına saldıracak halleri yoktu. Bu memleket bir şeyler başardı. O imkanlarla o şeyler yapılmayabilirdi ama yapıldı\" diye konuştu.

\'BAZI ŞEYLERİ YAŞAYIP GÖRMEK GEREKİYOR\'

İlber Ortaylı, \"Demirel\'in devrinde ne yapılmış\" diye soranların olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

\"Bana anlatıyor adam. Üstelik Demirel\'i de sevmezdim, yalan söylemeyeyim ama yarın işi gücü bırakıp anma toplantısına gideceğim. Bazı şeylerin insanın kafaya dank etmesi için yaşayıp görmesi gerekiyor. Demirel döneminde çok şey yapıldı. O Kemalist Türkiye idi. Bu çok açıktır. Vefa Lisesi, Kastamonu Lisesi, Diyarbakır Lisesi, Adana Lisesi aynı eğitimi veriyordu. Böyle okullar olmasa başbakanlarınızın çoğu başbakan olamazdı. Bazı konular üzerinde durmamız gerekiyor. Demokrasi illa cumhuriyet ile yeşerecek bir rejim değil. Hafız Esad\'ınki gibi demokrasiler de var Allah korusun. Suriye\'nin entelektüel yapısı Türkiye\'den hiçbir şekilde aşağı değil. Yer yer üstünlük bile gösterir. Ne hale getirdiler görüyorsunuz. Senin cumhuriyetinde her şeyin süt gibi olmadığı açık ama burası Hafız Esad\'ın Suriye\'si değil, çünkü ideoloji mühim. Hitler\'in cumhuriyeti de çıkar, Stalin\'in cumhuriyeti de çıkar. ABD demokrasisi gibi kendine göre üçkağıtları olan da çıkar. Monarşi deyince Mısır da, İran da, İngiltere de, Hollanda da var. Rejimde mühim olan şey parlamentonun temsil etme görevidir.\"

\'YÜKSEK SESLE DÜŞÜNMEK ÇOK AYIP\'

Demokrasilerde eşitlik için insanların eşit kazançlara sahip olması gerektiğinin altını çizen Ortaylı, şunları söyledi:

\"Eğitim tabii ki çok önemli, abartmamak lazım. Herkes üniversite mezunu olacak değil. Herkes üniversite mezunu olacak diye çerçöp eğitim kurumları yapamazsınız. İkinci Dünya Savaşı\'ndan sonra bu bütün dünyada başlayan bir hastalıktır. Türkiye\'de de çok kötü devam etmiştir. Her şeye rağmen insanların demokraside fikirlerini ifade etmek hakkıdır. Lakin yüksek sesle düşünmek çok ayıp bir şeydir. İnsan düşünürken yüksek sesle düşünmez. Evinde düşünür, yakın arkadaşların ile tartışırsın. Türk cemiyeti yüksek sesle düşünen dengesiz, eğitimsiz bir toplum haline dönüştü. Bu demokrasi değil.\"

\'TARİHE HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖSTEREMEDİK\'

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 95\'nci yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık sürede dünyanın, muazzam bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini aktaran Nükhet Hotar, \"Tarihçi olmanın belki de en zor olduğu bu dönemde, akla hayale sığmayacak büyüklükte bilgi, belge ya da olaylar dizisi insanlığın uygarlık mirasına eklendi. Bunları değerlendirmek ve aralarındaki bağları kurmak ise başta tarihçiler olmak üzere hepimiz için çok daha önemli hale geldi\" diye konuştu. Geçmişi anlama ve geleceğe yön verme isteğinin, birçok ülkenin tarihle ilgili eğitim ve bilimsel araştırmalarını etkilediğini söyleyen Hotar, tarihten ders çıkarma anlayışının, kendisine göre modern toplumun inşasında en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi. Türkiye\'de de uzun yıllar tarihe duyulan ilginin akademi ve bu alana ilgi duyanların dışında pek fazla gelişmediğine şahit olduklarını kaydeden Hotar, \"Yıllarca falanca tarihte şu savaşı yapıp, filanca tarihte şu sefere çıkmanın ötesine geçemedik. Bu bilgisizliğe isteksizliği de eklediğimiz vakit; tarihe hak ettiği ilgiyi toplum olarak fazla gösteremedik. Buna rağmen birçok başarılı çalışmayı da bilim insanlarımız sayesinde gerçekleştirdik; halkımıza bu bilgileri ulaştırmaya çalıştık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntü

-Tarihçi İlber Ortaylı\'nın konuşması

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)

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Uçağın nakledildiği Yomra\'daki projede, yıkımlar başladı



TRABZON\'un Yomra ilçe belediyesince gerçekleştirilen \'Kent meydanı\' projesinde ilk kazma vuruldu, yıkım çalışmalarına başlandı. 15 milyon lira ödeme ile kamulaştırılan proje alanında, 3 bin araçlık otopark, iş yerleri, saat kulesi ve millet kıraathanesi yapılacağı belirtildi. Trabzon Havalimanı\'ndaki kaza sonrası hizmet dışı kalıp hurdaya çıkan uçağın gövdesinin \'millet kıraathanesi\' olarak hizmet vermesi amacıyla TIR\'la taşınıp konulduğu alanda yürütülen projenin, 1 yılda tamlanması hedefleniyor.

Yomra Belediyesi\'nce başlatılan \'Kent meydanı\' proje kapsamında kamulaştırılan alanların yıkılarak, 3 bin araçlık otopark, iş yerleri, saat kulesi ve millet kıraathanesi yapılması planlandı. 15 milyon liraya mal olan projede, kamulaştırma işlemi sona eren 27 dükkan ve 28 dairenin yer aldığı bina ve yapılarda iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başlanıldı. Trabzon Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından \'millet kıraathanesi\' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının da yer aldığı alanda proje ile ilçenin yeni bir çehreye kavuşması da hedeflendi. Projenin, 1 yılda tamamlanması da amaçlanıyor.

\'UÇAK PROJEMİZLE BİRLEŞTİRDİK\'

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yapılan proje ve yatırımlarla kentin açılır penceresi olduklarını belirtti. Sağıroğlu, \"Yomra ilçemiz Trabzon\'un parlayan yıldızı. Gerek devlet yatırımları gerek özel sektör yatırımları ile birlikte Trabzon\'un açılır penceresiyiz. Eğitimde, sağlıkta, turizmde ve sporda şampiyon bir ilçeyiz. Böyle gözbebeği konumunda olan ilçenin kent meydanı yoktu. Bu dönem seçim beyannamemizde olmamasına rağmen meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımız ve teknik ekibimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve kent meydanı projesi ortaya koyduk. Projemizle birlikte uçak projemizi de birleştirdik. Projemizle birlikte ilçemizin büyük sorunlarından bir tanesi olan otopark sorununu da tarihe gömmüş olacağız. Artık belediyeler kendi kaynaklarıyla birlikte personel maaşlarını karşılamalıdır. Projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsunö dedi.

UÇAK İLÇEYE NAKLEDİLMİŞTİ

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak\'ta, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi\'ne tahsis edilen uçağın \'Millet Kıraathanesi\'ne dönüştürülmesi planlandı. Uçak geçen ay gece saatlerinde yüklendiği TIR\'la Yomra ilçesine götürülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Projede yıkımlardan görüntü

Drone görüntüsü

Başkan Sağıroğlu konuşma

Uçaktan arşiv görüntüler

Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: YOMRA (Trabzon), (DHA)-

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Samsunlu terziden askıda kıyafet uygulaması

SAMSUN\'un Havza ilçesinde terzilik yapan Hasan Gündüz (68) ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için \'askıda kıyafet\' uygulaması başlattı.

Havza ilçesinde yaşayan ve 1980 yılında açtığı 8 metre kare dükkanda terzilik yapan Hasan Gündüz, kendisine bırakılan elbiseleri tamir ederek dükkanın önüne astığı askıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 48 yıldır terzilik yapan Gündüz, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için bir ay önce \'askıda kıyafet\' uygulaması başlattı. Gündüz , \"Bize verilen ve bırakılan elbiselerin söküklerini dikerek askıya asıyoruz. Dükkanımızın önündeki elbiselerden isteyen herkes alabiliyor, kim aldı diye bakmıyoruz. Bu kampanya kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza fayda sağladı. Eş dost akrabalarımız ve görenlerimiz kullanmadıkları eşyalarını bize göndermeye başladılar. Bizlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Askıdan detay

-Elbiselerden detay

-Röportaj

(SÜRE:1.37 Dk) (BOYUT:174 MB)

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)



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Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı\'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi\'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım\'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapılar yıkılacak.

İmar Barışı ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz\'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi\'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, bu kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.

9 YAPI YIKILACAK

Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım\'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım ihalesine rağmen dere yatağındaki bazı inşaatların sürdüğü belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, \"Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak\" uyarısında bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fırtına vadisindeki yapılar

DRONE detayları

Vatandaş röp.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



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İdlib\'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı, sürüyor.

TIR\'lara yüklenen beton bloklar, Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da İdlib\'e gönderiliyor. İdlib\'e gönderilen malzemeler, TSK\'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Görüntü Dökümü

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-Beton blok yüklü TIR’lar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-TIR’lara gümrük sahasına girerken

SÜRE: 1’ 20’’-BOYUT: 150MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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60 bin Suriyeli evine döndü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından 24 Ağustos 2016\'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin\'e Zeytin Dalı Harekatı ve TSK\'nın İdlib\'te oluşturduğu gözlem noktalarının ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye\'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin İdlib\'in güvenli bölge olması nedeniyle Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkışları devam ederken bugüne kadar gidenlerin sayısı 60 bine ulaştı. Suriyeliler, İdlib ve çevresinin güvenli bölge olması nedeniyle evlerine döndüklerini söyledi.

BAYRAMLAŞMAYA GİDENLERİN DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

Bu arada, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nı ülkesinde yakınları ile geçiren Suriyelilerin verilen izinleri süresince de dönüşleri devam ediyor. Ramazan Bayramı\'nda giden 83 bin kişiden 71 bini geri döndü. Kurban Bayramı\'nda ise giden 46 bin Suriyeliden 32 bini bayram izinlerini tamamlayarak Türkiye\'ye geldi. Her iki bayramda toplam giden 129 bin kişiden bugüne kadar gelenlerin sayısı 103 bini bulurken kalan 26 bin kişinin de 31 Ararlık 2018 yılı sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Giden Suriyeliler

-Gümrük sahasına girerken

-Cilvegözü Gümrük kapısı tabelası

-Eşyaları ile gidenler

-Araçlardan inenler

-Eşyalarını taşıyanlar

-Gidenler

-Gelen Suriyeliler

SÜRE: 3’29’’-BOYUT: 390 MB

Haber-kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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Yeni doğmuş yavru kedi, düştüğü kanalizyasyon çukurundan kurtarıldı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde kanalizyasyon çukuruna düşen ve yeni doğduğu belirtilen yavru kedi, vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kurtarıldı. Çumar içinde kalan kedi, itfaiyeciler tarafından sıcak su ile yıkandıktan sonra bir beze sarıldı ve yavru kediyi bölgede çalışan işçiler sahiplendi.

Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa mahallesinde yeni doğduğu görülen yavru bir kedi sesinin 3 metre derinliğindeki kanalizyasyon çukurundan geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, önce bir itfaiye erini yavru kedinin düştüğü çukura indirerek kedinin kurtarılmasını sağladı. Çukurdan çıkarılan ve çamur içinde kaldığı görülen yavru kedi, bir itfaiye eri tarafından önce sıcak su ile yakındı, ardından bir beze sarılarak güneşe bırakılıp kuruması sağlandı. Kedi daha sonra bölgede çalışan işçiler tarafından sahiplenilen yavru kedinin mama ve süt ile besleneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Çamura bulanmış yavru kedinin yıkanması

-Kedinin yıkandıktan sonra beze sarılması

-Kanalizyasyonun görüntüsü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)

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