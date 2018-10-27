DHA YURT BÜLTENİ-8

1)İSTANBUL\'A ATANAN VALİ YERLİKAYA, TERÖRLE MÜCADELE VE EĞİTİMDE ETKİN

SON Valiler Kararnamesi ile Gaziantep\'ten İstanbul\'a atanan Vali Ali Yerlikaya, kentte terörle mücadele, sınır güvenliği ve eğitim konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekti.

Tekirdağ\'da görevliyken 2015\'te Gaziantep\'e atanan Vali Ali Yerlikaya, başta terörle mücadele ve eğitim olmak üzere birçok konuda etkin rol üstlendi. Vali Yerlikaya, Gaziantep\'te göreve başlamasının ardından kentte yaşanan terör olaylarına karşı sağladığı koordinasyon ve terör gruplarına yönelik yapılan operasyonlarla adından söz ettirdi. 1 Mayıs 2016 tarihinde DEAŞ üyesi teröristin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik bomba yüklü araçla saldırısında 3 polisin şehit olmasının ardından, Vali Ali Yerlikaya koordinasyonunda kentte terör operasyonları arttı ve saldırı emrini veren terör örgütü DEAŞ\'ın sözde emiri Yunus Durmaz Çağlayan Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonda köşeye sıkışınca üzerine yerleştirdiği bomba düzeneğini patlatarak öldü. Yerlikaya döneminde Gaziantep, başarılı terör operasyonlarıyla eski güvenli günlerine döndü.

Vali Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da tavrını net olarak ortaya koydu ve devletin yanında olduğunu belirtti. Darbe girişimi gecesi Valilikte kurulan kriz masasında süreci yöneten Ali Yerlikaya, vatandaşların toplandığı meydana giderek burada yaptığı konuşmayla da darbecilerin karşısında olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı boyunca birlik komutanlarıyla bir araya gelen Yerlikaya, sürecin yönetilmesinde etkili oldu.

Yerlikaya, kentte özellikle eğitim alanında yapılan yatırımlara da öncülük etti. Hayırsever iş insanları ile görüşmeleri ve Ankara\'daki temaslarıyla kentteki derslik sayısının artmasını sağlayan Vali Ali Yerlikaya, Türkiye\'de ilk olan \'Uluslararası Anadolu İmam Hatip ve Proje İmam Hatip Lisesi\' projesi fikrinin ortaya atılmasından inşasına başlanmasına kadar etkin rol üstlendi. Başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere sık sık vatandaş ziyaretinde bulunan Ali Yerlikaya ziyaretlere eşi Hatice Nur Yerlikaya ile gitmeye özen gösterdi. Şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret eden Vali Yerlikaya kentte halkın büyük sevgisini kazandı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sık sık toplantılar düzenleyen Vali Yerlikaya, yaşanan sorunlara doğrudan müdahil olarak çözüm odaklı çalışmalar ortaya koydu.

1993 yılında Kayseri\'nin Felahiye ilçesine Kaymakam olarak atan Ali Yerlikaya, sırasıyla Şanlıurfa Hilvan ve Yozgat Sarıkaya ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 29 Mayıs 2003\'te İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004\'te Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Yerlikaya, 2007- 2010 arasında Şırnak Valiliği, 2010- 2012 arasında Ağrı Valiliği, 2012- 2015 arasında ise Tekirdağ Valiliği görevlerini yürüttü. Yerlikaya 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanıp, bu kentte yaklaşık 4 yıl görev yaptı. Vali Yerlikaya\'nın 4 çocuğu bulunuyor.

GAZİANTEP/DHA

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(ÖZEL)

2)SURİYELİLER, CENAZELERİNİ ARTIK KENDİ ÜLKELERİNE GÖTÜRÜYOR

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle Türkiye\'ye sığınıp Gaziantep\'e yerleşen Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu ülkenin kuzeyindeki bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye\'de hayatlarını kaybeden yakınlarını artık kendi ülkelerine götürüp defnetmeye başladı.

Suriye\'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle 3 milyon 500 bin Suriyeli Türkiye\'ye sığındı. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 500 bini, Gaziantep\'e yerleşti. DEAŞ\'lı teröristlerin sınır kentlerine yönelik saldırılarının ardından 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendi. 7 ay süren harekat sonunda Azez ile Cerablus hattındaki ilçe ve kasabaların da aralarında bulunduğu alan kontrol altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl 20 Ocak günü ise Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye\'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıfat kentine girerek buraları terör örgütlerinin elinden kurtardı, sınır hattında güvenli koridor oluşturdu. Bu iki harekatın ardından Türkiye\'de yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli sığınmacı ülkelerine dönerek güvenli hatta yaşamlarını sürdürmeye başladı.

CENAZELER SURİYE\'YE GÖTÜRÜLÜYOR

Suriyeli sığınmacılar bu zamana kadar Gaziantep\'te yaklaşık 30 bin çocuk dünyaya getirdi. 6 bin Suriyeli ise çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Yeşilkent Mezarlığı\'nda, bir alanı Suriyeliler için ayrıldı. Ölen 6 bin Suriyeli buraya defnedildi. Türkiye\'de kalmaya devam eden Suriyeliler, askeri harekatların ardından yaşamını yitiren akrabalarının cenazelerini ülkelerine götürüp toprağa vermeye başladı.

\'YILDA 800 SURİYELİ DEFNEDİYORDUK\'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Mezarlıklardan Sorumlu Daire Başkanı Abdullah Aksoy, daha önce kentte yaşamını yitiren Suriyelilerin yüzde 90\'ının kentte toprağa verildiğini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından bu oranın yüzde 20-30\'lara düştüğünü söyledi. Yeşilkent Mezarlığı\'nda Suriyeliler için özel bir alan oluşturulduğunu kaydeden Aksoy, kentte yaşayan sığınmacıların burada rahatlıkla kabir ziyareti yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

\"Nisan 2011\'de, Gaziantep\'e 252 kişiliyle bir göç dalgası başladı. Aradan geçen sürenin ardından Gaziantep\'te şu anda 500 bin civarı Suriyeli mülteci oldu. 8 yılda şu ana kadar Yeşilkent Mezarlığında 6 bin civarında Suriyeli misafiri defnettik. 2016 yılında başlayan Fırat Kalkanı ve bu yıl yapılan Zeytin Dalı harekatlarıyla birlikte kentte vefat eden birçok Suriyelinin cenazesi kendi memleketlerine götürülüyor. Daha önce vefat eden Suriyelilerin yüzde 80-90\'ı burada toprağa verilirken, şu anda yüzde 60-70 Suriye\'ye götürülüyor. Biz cenazeleri kendi cenaze araçlarımızla sınır kapılarına kadar götürüyoruz. Daha sonra oradaki akrabaları cenazeleri alarak orada defnediyor. Biz yılda yaklaşık 800 kadar Suriyeliyi Yeşilken Mezarlığı\'nda defnediyorduk. Bu mezarlığımızda tamamıyla Suriyelilerin toprağa verildiği bir alanımız var. Onların mezar başında da numaraları vardır. Bizim kendi vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin aynısı da onlara sunuyoruz. Onları belli bir bölgede tuttuk. Kendi akrabaları, yarın öbür gün geldiği zaman akrabalarının nerede defnedildiğini bilmeleri ve kolayca bulmaları açısından her mezara sistemimize kayıtlı bir numara koyuyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Yeşilkent mezarlığı

- Mezarlıktaki Suriyelilerin mezarı

- Suriyelilere ayrılan adaların havadan görüntüsü

- Mezarların hevadan görüntüsü

- Abdullah Aksoy\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 618 MB

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3)LİMNİ GÖLÜ’NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresinde muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafede olan krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde Doğu Karadeniz’in dikkat çeken turizm bölgelerinden olan ve binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, yılın ilk kar yağışının ardından beyaza büründü, ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede kar yağışının yerini güneşli havaya bırakması ve hafta sonu tatilini fırsat bilen doğa tutkunları da, ziyarete geldikleri beyazla örtülü doğanın eşsiz güzelliğini de fotoğraflama şansı yakaladı.

Öte yandan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanan göl ve çevresi de havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Göl ve çevresindne görüntüler

Drone görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA:Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR-/TORUL(Gümüşhane),(DHA) -

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4)SAHTE BALIKLA GERÇEĞİNİ YAKALIYORLAR

ÇANAKKALE Boğazı’nda başlayan lüfer akınıyla birlikte amatör balıkçılar da sahillerdeki yerini aldı. Balıkçılar, kıyıdan kamışlarındaki misinanın ucuna bağlanan sahte balıkları defalarca denize atıp çekerek lüfer avlıyor. Günde 3-4 kilo lüfer avlayan balıkçılar, komisyoncuya kilosunu 55 TL’den satıp, gelir elde ediyor.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde kar yağışı yaşanırken, erken soğuyan hava, Çanakkale’de kıyı balıkçılarını sevindirdi. Lüfer akınının başladığı bugünlerde havaların ve denizin soğuması ile birlikte boğazda özellikle akıntıların olduğu yerlerde lüfer sürüleri, kıyı balıkçısının yüzünü güldürdü.

Balıkçıların lüfer için kullandığı avlanma tekniği, bu konuda bilgi sahibi olmayanları şaşırtıyor. ‘Rapala’ adı verilen sahte balıklar, misinaların ucuna bağlanıyor. Alt kısmında çarpmaların yer aldığı sahte balıklar, kamışlar ile mümkün olduğunca uzak bölgeye fırlatılıyor. Defalarca atılıp çekilen sahte balığı gerçek sanarak atlayan lüfer balığı, çarpmalara yakalanıyor. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmuyor. Çünkü lüfer sürüsü dipten suyun yüzeyine yükseldiği anlarda av mümkün oluyor. Bu da genellikle lüfer balığının yemlenme saatinde oluyor. Yunus ve akya gibi büyük balıkların kovaladığı anlarda da sahte balıkla lüfer yakalanabiliyor. Bu yöntemle en verimli av, genellikle sabah gün doğarken ya da akşam gün batarken oluyor.

OLTA ATACAK YER BULMAK ZORLAŞIYOR

Kilitbahir köyünde bugünlerde Barut İskelesi, Namazgah Feneri, Çamburnu ve Soğandere mevkilerinde sahte balıkla lüfer avlanıyor. Sabah erken ve akşam gün batımı saatlerinde bu mevkilerde olta atmak için yer bulmak çok zorlaşıyor. Çok sayıda amatör balıkçı yan yana dizilerek sahte balıklarını denize fırlatıyor. Yakalanan balıklar çantalara konulup, avlanmaya devam ediliyor. Amatör balıkçılar, günde 3-4 kilo kadar lüfer avlayıp, kilosunu da komisyoncuya toptan 55 TL’den satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

BİR GÜNDE 21 LÜFER YAKALADI

Kilitbahir Köyünde sahte balık ile lüfer avlayan Ülkü Akçay (22), bir günde 21 lüfer yakaladı. Akçay, “Sahte balık ile kandırıyoruz bu hayvanı. Atıyoruz, çekiyoruz devamlı. Atlarsa yakalıyoruz. Bugün çok av oldu, herkes yakaladı. Şu aralar oluyor ve inşallah daha da olur. Bu işten bir sürü ev geçindiren insan var. Şu anda kilosu 55 TL’den alıcı buluyor. Para kazanmanın yanında bu iş aynı zamanda çok keyifli. Bu sahte balığın her rengi var. Lüfer avlayacaksanız, bunun her rengini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Çanakkale’de avcılık yapacaksanız iyi sahteniz olacak\" dedi.

LÜFER AVLAMANIN TEKNİĞİNİ ANLATTI

Herkesin balık avlamak için bir kamış, bir sahte balık alıp deniz kenarlarına gelmesinin yeterli olduğunu belirten Akçay, sahte balık ile lüfer yakalamanın tekniğini ise şöyle açıkladı:

\"Çok keyifli bir iştir. Herkese tavsiye edebilirim. Balık yakalamak için devamlı atıp atıp çekiyorsunuz. Balık atladığı zaman kendiliğinden otomatik olarak ağırlaşıyor zaten misina. Boşluk vermeden çekmeniz gerekiyor. Boşluk verirseniz, balık kaçar. Sabah ezanı ve akşam ezanı vaktinde oluyor av. Sahtenizi alıp gelin yani, keyifli bir iş. Hem stres atarsınız, hem balık yakalarsınız.ö

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazında lüfer tutan balıkçılardan görüntü.

-Boğazdaki balıkçı teknelerinden görüntü.

-Sahte balık ile lüfer tutulmasından ve yakalanan lüfer balığından görüntü.

-Ülkü Akçay ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika 42 saniye. 410 MB.

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5)YOLCU OTOBÜSÜNDE 35 AFGAN KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'de, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu şehirler arası yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere, Bayramiç ilçesinin Çan yolu girişinde seyir halinde olan 34 VG 6048 plakalı yolcu otobüsü içinde kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler tarafından durdurulan otobüs içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 Afgan kaçak yakalandı. Bayramiç Belediyesi\'ne ait otobüs ile hastaneye getirilen kaçaklar, sağlık kontrolleri ve tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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6)EMEKLİ POLİSİN CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

TOKAT\'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı. Bunu gören emekli polis memuru Mustafa Karabulut (75) önce duygulandı, daha sonra öğrenciler ile davul zurna eşilğinde oynadı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 100 öğrenci davul-zurna eşliğinde esnaf ve halka lokum ikram etti. Niksar yolu kavşağında öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında lokum dağıttığı öğrenen evli, 3 çocuklu emekli polis memuru Mustafa Karabulut, okul müdürü Ali Vanlıoğlu\'na sarılarak duygulandı. Davul ve zurna eşliğinde oynayan öğrencilerin arasına giren 27 yıllık emekli polis memuru Karabulut, onlarla birlikte oynadı. Karabulut, \"Bir Atatürk\'ümüz olmasaydı, bugün kimin çocukları olacaktık. Bu bayram bizim bayramımız. Türk milletinin doğuşu bu, bizim hayatımız bu. Atatürk olmasaydı ne yapacaktık. Bu bayram bizim bayramımız. Ben onsuz yaşayamam. Ben çok duyguluyum. Ben İsmet İnönü\'nün korumasıydım\" dedi. Karabulut’in İsmet İnönü’nün 1971-72 yılları arasında korumalığını yaptığı öğrenildi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, \"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı\'nı kendi sokağımızda, kendi mahallemizde davul, zurna, lokum ile birlikte halkımız ile birlite kutlayacağız. Bu yıl 5\'inci yılımız. Mahallemizde herkese lokum ikram ederek ağzımızı tatlandırıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin halka lokum dağıtması

-Duygulanan emekli polis

-Öğrencilerle birlikte oynaması ve konuşması

-Okul müdürü açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(449 MB)

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7)KEŞAN\'DA POLİS VE JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis ve jandarma tarafından ortak asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan 30 uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamaya motosikletli Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Yaklaşık 2 saat süren asayiş uygulamasında, 1879 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, 515 araçta denetlendi. Bazı araçlara çeşitli maddelerden 16 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete ise el konuldu. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen S.D. gözaltına alınırken, ikamet teskeresi dolduğu tespit edilen Azeri uyruklu bir kişide sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"İlçemizin genel güvenlik ve asayişinin, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, tesis edilmiş bulunan huzur ve sükun ortamıyla, kamu düzeninin korunması, sürekliliğinin sağlanması amacıyla, suçların tespiti, aranan suçluların yakalanabilmesi yönünde yapılan çalışmalara titizlikle devam edilecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve jandarmanın araçları araması

-Üst araması ve GBT sorgusu yapılması

-Polis araçları ve jandarma

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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8)İŞADAMINI \'VALİYİM\' DİYEREK DOLANDIRMAYA KALKTILAR

SİVAS\'ta iş adamı Salim Eminoğlu (55), Vali Davut Gül ile görüştükten bir gün sonra kendisini telefonda \'Vali\' diye tanıtan kişilerce 15 bin lira dolandırılmaya çalışıldı. Durumu fark ederek parasını kaptırmayan Eminoğlu şikayetçi oldu.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesinde hırdavatçılık yapan Salim Eminoğlu, 3 gün önce Sivas Valisi Davut Gül\'ü ziyarete gitti. Ertesi gün Eminoğlu\'nu telefonla arayan şahıslar kendilerini vali olarak tanıtıp elektrikli sandalye yardımında bulunması için 15 bin lira para talep etti. Vali Gül\'le görüştüğü için sesini tanıyan ancak telefonla arayan kişiden şüphelenen Eminoğlu, Valilik ile görüşerek durumu öğrendi. Ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kendisini vali diye tanıtan kişinin hitap sırasında \'Salimciğim\' demesinden şüphelendiğini ifade eden Eminoğlu \"Birkaç gün önce vali beyi ziyarete gitmiştim. Vali beyle bazı görüşmelerim oldu. Vali beyden çıktıktan bir gün sonra işyerime geldim. İşyerime bir telefon geldi. Muhasebecim beni aradı \'Vali bey sizle görüşmek istiyor\' dedi. Konuşan bir vatandaş valinin özel kalemi olduğundan bahsetti. Birlikte Ankara yolunda olduklarını, vali beyin benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de bir gün önceki vali beyle görüşmemizle alakalı olduğunu düşündüm. \'Buyurun sayın valim\' dedim. \'Nasılsınız Salimciğim, işler nasıl\' diye muhabbet ettik. Telefondaki kişi \' Biz de Sivas işleri ile uğraşıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz\' diye konuştu. Baktım samimi hava yaratıyor bir validen ziyade normal bir vatandaş gibi konuşuyor. Sesini vali beyin sesine benzetmeye çalışıyorum. Bir gün önce vali beyin yanındaydım. Vali beyin sesini biliyorum, sürekli görüştüğüm için sesini tanıyorum. Ama bir gün önce vali beyle görüştüğüm için tam bu vali bey değil, dolandırıcılar diye emin de olamıyorsun. Hemen arkasından arayınca o tereddütlerim de oldu, kestirip atmadım. Konuşma sırasında \'Salimciğim bakanlıktan bize bir takım elektrikli sandalye gönderildi. Bunları hep dağıttık elimizde 10 tane kaldı tanesi 3 bin lira. Siz ne kadar yardım yapabilirsiniz, size ne kadarını yazalım\' dedi. Ben de \'Sayın valim ben arkadaşlarla bir görüşeyim, gerekirse 5 tanesini biz yükleniriz\' dedim. \'5 tanesi 15 bin lira ediyor bilgin olsun, size bir hesap numarası göndeririz oraya çıkarırsınız\' dedi. \'Tamam\' diyerek telefonu kapattım, hemen valinin özel kalemini aradım. Durumu anlattım. \'Sakın ona aldanmayın o tür dolandırıcılar var\' dedi. Ben hemen kapattım, emniyeti aradım, telefon numarasını verdim, durumu izah ettim\" dedi.

\'KİMSİNİZ DEYİNCE TELEFON KAPANDI\'

Eminoğlu, aynı kişilerin 15 dakika sonra kendisini tekrar aradıklarını belirterek, \"Bana, \'Ne yaptınız Salim bey, görüştünüz mü arkadaşlarınızla\' dedi. \'Görüştüm sayın valim, ne yapmam gerekiyor\' dedim. \'Size bir hesap numarası gönderiyim oraya 15 bin lira gönderirsiniz\' dedi. O arada ben biraz konuşturdum \'siz kimsiniz\' dedim. Hemen pat diye telefonu kapattı. Bununla ilgili son zamanlarda bu tür olaylar çok oluyor. Vatandaşlarımız, işadamlarımız, halkımızın biraz uyanık olması lazım. Devletin hiçbir yetkili kişileri telefonla arayıp da para istemez. Böyle şeylere itibar etmesinler. Biz Türk milleti olarak, insan olarak biraz bu konularda çok duyarlıyız, hemen vicdanımız ön plana çıkıyor, hemen yardım etmek istiyoruz. Ama bu tip şeylere de dikkat etsinler, temkinli olsunlar. Araştırmadan kimseye para vermesinler, yardım etmesinler.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İşadamının görüntüleri

-Konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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9)AİLELERİ TEDİRGİN EDEN KAYALAR PARÇALANDI

ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Narman ve Horasan\'dan sonra Tortum ilçesine bağlı bazı mahalle ve köylerdeki dağlık alanlarda, düşme tehlikesiyle aileleri tedirgin eden dev kayaları, uzmanlar eşliğinde patlayıcılarla parçalanarak tehlike ortadan kaldırıldı.

AFAD ekipleri, Erzurum\'un Tortum ilçesine bağlı bazı mahalle ve köylerdeki dağlık alanlarda düşme olasılığı bulunan kaya parçalarını tek tek belirledi. Ekipler, kişisel iş güvenliğinin yanında, patlama sırasında kaya parçalarının çevreye zarar vermemesi için kayaları çelik ağlarla sardı, ön tarafa da hendekler açtı. Ekipler daha sonra dev kaya parçalarını özel patlayıcılarla parçaladı.

Metrelerce yüksekten düşme sonucu yerleşim alanlarında can ve mal kaybına neden olan kayaların ıslahı konusunda çalışılmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden AFAD İl Müdürlüğü Selahattin Karslı, bugüne kadar binlerce ton kayanın parçalandığını belirtti. Karslı, \"Müdürlüğümüze bağlı Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi tarafından 2018 yılı içinde 3 ilçede çalışma başlatıldı. Narman ilçesi Alabalık Mahallesi ve Horasan ilçesi Yarboğaz Mahallesi\'nde yapılan çalışmalar başarılı bir şekilde sonlandırılırken, Tortum ilçesinin bazı bölgelerindeki çalışmalar devam etmektedir. Kayalar, özel yapılan patlayıcılar tarafından kırılarak bölgeden taşınıyor. Hedefimiz insan hayatını tehdit eden bir tek kaya parçası bırakmamak\" diye konuştu.

Artık köylerinde huzur içinde oturduklarını söyleyerek AFAD ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar ise \"Dağın yamacında kurulu olan evlerimizde huzursuzduk. Aşıra yağışlar, heyelan veya küçük yer sarsıntılarında yerinden oynayan kayalar, hayatımızı tehdit ediyordu. AFAD ekipleri başımıza bela olan bu kayalardan bizi kurtardı. Artık geceleri herkes gibi huzur içinde uyuyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Afad ekiplerinin kayaların üzerinde inceleme çalışması

-Afad ekiplerinin kayaları kırması

-Çevre güvenliğini alınması

-Çalışmaları izleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: ERZURUM(DHA)

SÜRE: 01.37 BOYUT: 182 MB

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