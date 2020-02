DHA YURT BÜLTENİ-8

Bakan Ersoy\'dan 32 ülke temsilcisine \'ortak müze açın\' tavsiyesi



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya\'da 13\'üncüsü düzenlenen İpek Yolu Belediye Başkanları Toplantısı\'na katılan 32 ülke temsilcisine, ortak müze açılması yönünde tavsiyede bulundu.

Tarihi İpek Yolu\'nun deniz yolu ile Avrupa\'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlardan biri olan Antalya, İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu\'nun 13\'üncüsüne ev sahipliği yapıyor. 32 ülkeden ve 67 kentten 42 belediye başkanının katıldığı forum, Hotel Su\'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve davetli belediye başkanları ve ülke temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Dünya Vatandaşlar Örgütü Başkanı Younghoon Kwaak, yaptığı açılış konuşmasında, 13 yıllık forumları kısaca özetledi. Forumun 12 yılda Avrasya kıtasında ipek yollarıyla bağlantı kurulmasına yardımcı olunduğunu anlatan Kwaak, sadece kendi şehri ya da ülkesiyle değil, tüm dünya ile iletişim kurabildiğini söyledi. İnsanların birbiriyle konuşmaya başlayarak cahilliği bilgeliğe çevirdiğinden söz eden Kwaak, “12 yılda glokalizasyon (global oynayıp lokal düşünmek) diye bir şey öğrendik. Çok yeni bir kavram bu. Bu kavramla artık bölünmüş değiliz. Kavga etmiyoruz. Artık lokalizasyon ve glokalizasyon arasında bir kavga yok. Yerel farklılıklarımızı barındırmayı öğrendik artık. Bunları kutlamayı öğrendik. Yukarıdan aşağı bir yönetim anlayışı içinde değiliz\" diye konuştu.

\'TURİZM PAZARINI ÖNCELİKLİ KONUMA GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ\'

Çin Turizm Odası Başkanı ve Hong Kong Milletvekili Peter Wong da turizm pazarını öncelikli bir konuma getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. İpek Yolu Forumu\'nu oluşturduktan sonra dünya ülkelerinin İpek Yolu\'na katılmak istediğini de anlatan Wong, “Bizler İpek Yolu ruhunu yarattıktan sonra dünyadaki bütün şehirler katılmak istedi. Pozitif görüşler paylaşıyorlar. İpek Yolu şehirlerinin sonsuzluğunu isteriz. Bütün dünya ülkeleri bir ağ aracılığıyla birbirine bağlanıyor\" dedi.

TURİZMDE DÜNYA ÇAPINDA KAPASİTE

Bu yıl Antalya\'da Türkiye dışından 14 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Antalya\'nın turizm yatırımları bakımından dünya çapında büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Çoğunluğu 5 yıldızlı olmak üzere turistik yatak kapasitesinin 800 bin civarında olduğunu anlatan Başkan Türel, “Antalya\'da yerleşmiş önemli bir yabancı ülke vatandaşı topluluk bulunmaktadır. Eskiden Antalyalı Almanlarımız vardı, şimdi onların yanında Antalyalı Rus topluluğu, Antalyalı İranlı topluluğu gibi diğer topluluklarımız da oldu. Her yıl 5-6 bin yabancı aile Antalya\'ya yerleşmektedir. Antalya büyük bir yaş meyve-sebze ve çiçek üreticisi ve ihracatçısı. Yat üretiminde uluslararası bir şöhret olduğunu söyleyebiliriz. Gıda sanayimiz, inşaat malzemeleri sanayimiz, mermer sanayimiz de güçlü. Sanayi ve tarım ürünü olarak 1,5 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz\" dedi. Antalya\'nın hem turizm hem de ticaretle dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Otellerimizde aynı anda her din ve kültürden insan birlikte tatil yapmaktadır. Avrupalı, Rus, Kazak, İsrailli, İranlı, Katarlı, Cezayirli gibi çok sayıda milletten misafirlerimiz barış ve kardeşliği yaşamaktadır\" dedi.

\'AVRUPA\'NIN IŞIĞI SÖNÜYOR, ABD LİDERLİĞİNİ KAYBEDİYOR\'

Sanayi devriminden sonra dünya tarihini Avrupa\'nın yazdığını ve 20\'nci yüzyıla ABD\'nin damga vurduğunu belirten Başkan Türel, “Günümüzde ise Avrupa\'nın ışığı zayıflamakta, ABD ticaret kısıtlamalarıyla dünya liderliğini kaybetmektedir. Adil bir küresel işbirliği sistemi için İpek Yolu dayanışması gibi yeni inisiyatiflere ve daha güçlü bir Avrasya dayanışmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir\" diye konuştu.

\'YENİ KUTUPLAR YARATMAK SİZLERİN ELİNDE\'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise foruma katılanların içten bir aile olmayı başardıklarını, kendisinin de bu tablodan etkilendiğini söyledi. İpek Yolu\'nun ticarete, sosyo-kültürel yapıya ve turizme büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ersoy, \"Biz merkezi hükümetler ve bölgesel yönetimler olarak çok önemli görevler üstleniyoruz. Özellikle bugüne kadar tek kutuplu küreselmiş olan ekonomide, yeni kutuplar yaratmak sizler gibi organizasyonların istekli ve arzulu çalışması ile mümkün oluyor\" dedi.

\'ORTAK MÜZELER AÇIN\' TAVSİYESİ

Foruma katılanlara turizmden gelen biri olarak tavsiyede bulunmak istediğini de aktaran Bakan Ersoy, ortak müze kurulması yönünde fikrini paylaştı. İpek Yolu ülkeleri arasında bir müze kurulması halinde o ülkelerin halklarını da birbirlerine kaynaştırma fırsatı doğacağını anlatan Ersoy, \"Mesela bütün üye şehirlerin sosyo-kültürel ve etnik özelliklerini kapsayan ortak müzeler açabilirsiniz, kendi şehirlerinize. Üye şehirler de oralara kendi bölümlerine katkıda bulunabilir. O zaman üye ülkelerin halklarını da bir şekilde kaynaştırmış olursunuz. Halklar da üye ülkeleri ziyaret eder\" dedi.



Zonguldak\'ta heyelan nedeniyle yol çöktü



Zonguldak\'ta, gece etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, gece saatlerinde Rat Mahallesi Celal Bayar Caddesi\'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte toprağın yumuşaması sonucu, mahalle arasındaki yolun altındaki yamaçta heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yol çöktü. Mahallelinin haber vermesiyle AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri çöken yolda incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridi çekilen yol ulaşıma kapatıldı. Araç ve yaya trafiği ara sokaktan sağlandı.

Rat Mahalle Muhtarı Celil Demir, aynı yerde daha öncede yol kayması yaşandığını anlatarak, \"Daha önce de çatlak gibi şeyler olmuştu. Dolgularla kapatılmıştı. Yağmurda yağınca böyle oldu. Aşağıda bir an önce duvar yapılması lazım. Bizim burada kayma nedeniyle daha önce 5 ev boşaltıldı. Belediye ve diğer yetkililer incelemesini yaptı. İnşallah bir an önce sorun çözüme kavuşturulur\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Alaattin Kara, gece yağan aşırı yağan yağmur nedeniyle yolda göçük meydana geldiğini söyledi. Buradaki evlerin bir kısmının göçtüğünü ifade eden Kara, \"Biz mahalle sakinleri olarak biran önce yetkililerin buraya gelerek bu soruna el atmalarını istiyoruz. Burada çok ev boşaltıldı. Evler oturulacak durumda değiller. Burada oturan ev sahiplerinin mağdur edilmemesi çok önemli. Biz bunun takipçisiyiz\" diye konuştu.



Andımız\'ın dönüşü muhteşem oldu



Danıştay 8. Dairesi\'nin \'Andımız yeniden okullarda okutulsun\' kararının hemen ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri\'nde (ABEM) ücretsiz kurs gören öğrenciler Öğrenci Andı\'nı okuyarak ders başı yaptı.

ABEM\'DE HAFTA SONU AYRI BİR HEYECAN YAŞANDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı olarak Adana\'nın 12 ilçesindeki 15 şubesinde 7,8,11,12\'nci sınıf öğrenciler ile mezun grupları ücretsiz kurslarla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri\'nde hafta sonu ayrı bir heyecan yaşandı.

ANDIMIZ\'I OKUDULAR, DERS BAŞI YAPTILAR

Başkan Hüseyin Sözlü\'nün talimatları doğrultusunda vatanını yürekten seven, al bayrağına gönülden bağlı, çalışkan, başarılı nesillerin yetişmesi için hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri\'nin Seyhan İlçesi\'nde faaliyet gösteren şubesinde tatlı bir telaş vardı. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Öğrenci Andı\'nı kaldıran yönetmelik değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi\'nce yürürlükten kaldırılmasının hemen ardından ABEM öğrencileri Andımız\'ı okuyarak ders başı yaptı.

İKİZ ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç\'un isimlerinin yaşatıldığı ABEM şubesinde eğitim gören öğrenciler, Türk Milleti\'nin bağımsızlığının simgesi, şanlı Türk Bayrağı\'nı dalgalandırıp, gür bir sesle Andımız\'ı okudu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile şube müdürleri ve öğretmenler de Andımız\'a eşlik etti.

ANDIMIZ ABEM ŞUBELERİNDE HER GÜN GURURLA OKUNACAK

Başkan Hüseyin Sözlü\'nün geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve her yıl 13 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verdiğini bildiren Daire Başkanı Halil Hızlısoy, bundan böyle ABEM\'in tüm şubelerinde her gün Andımız\'ın okutulacağını, Adanalı genç neslin Türk Bayrağı\'nın gururla dalgalandırmaya devam edeceğini söyledi.



Süleyman Koç Camii minaresindeki taşları en iyi ustalar yerleştirecek



Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu baraj göletin altında kalacağı için taşları yapboz gibi sökülen Süleyman Koç Camii minaresinin yeni yerleşim biriminde taşlarının, Türkiye\'nin en iyi taş ustaları tarafından yeniden yerine yerleştirileceği belirtildi. 36 metreden 22 metresi indirilen 611 yıllık Süleyman Koç Camii minaresinin taşları titizlikle arkeopark\'a götürülürken, 1 ay sonra yeniden yapılacak minarenin yapımında 15 taş ustası çalışacak. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, mülakat ve testten geçirdikleri ustaların özel bir harçla yeniden minareyi aslına uygun yapacaklarını söyledi.

TAŞ USTALARI TESTTEN GEÇİRİLDİ

Ilısu Baraj gölü altında kalacak olan Hasankeyf\'in 611 yıllık tarihi Süleyman Koç Camii minaresinin 36 metrelik bölümünün 22 metresi indirilirken, 14 metrelik bölümü ise 1 ay gibi bir sürede yeni yerleşim biriminde olacağı belirtildi. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yeni yerleşim birimi yakınındaki Arkeopark alanına götürülen minarenin taşlarının büyük bir titizlilikle numaralandırılarak taşındığını ifade etti. 1 ay sonra minarenin inşaatına yeniden başlanılacağını belirten Kösalı, \"Türkiye\'nin en iyi 15 taş ustasını mülakat ve testten geçirdik. Türkiye\'nin en iyi taş ustaları minarenin yapımında görev alacak. Minarede özel harç kullanılacak ve aslına uygun yapılacak\" dedi.

TARİHİ ESERLERİN YIL SONUNA DEK TAŞINACAK

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, İki tarihi minarenin yanı sıra camilerin duvar ve ana yapısının da taşınacağını ifade ederek, \"Süleyman Koç camiinin haçlı kapısı ile çeşme bölümü de taşınacak. Kızlar Camii de taşınacak eserler arasında bulunuyor. Yıl sonuna kadar daha önce taşınması kararlaştırılan 7 eserin büyük bölümü taşınmış olacak. Ayrıca, El-Rızık camii minaresinin de taşınmasına yönelik çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacağız. Tarihi eserler arkeopark\'a aslına uygun şekilde taşınıyor\" diye konuştu.

ORTA KAPI VE EYVAN BÖLÜMÜ ARKEOPARK\'TA

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde taşınan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesi\'nin eyvan bölümü ile Orta Kapı\'nın taban bölümünün yeni yerine aslına uygun şekilde yerleştiğini kaydeden 16. Bölge Müdürü Kösalı, \"Orta Kapı\'nın alt kademesi 130 ton ağırlığındaydı. 4.200 metre mesafedeki yeni yerleşim birimine ulaştırdığımız Orta Kapı\'nın alt kademesi ile 250 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi\'nin eyvan bölümünün taşınma işlemleri tamamlanmış oldu. Eserleri sıfır hatayla taşındı. Kale giriş kapısı, Areoparkın giriş kapısı olacak. Bu güzergahtan müzeye kadar gezilebilecek alan olacak\" dedi.

Şarkikaraağaç\'ta kaza: 4 yaralı

Isparta\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücü Halil Çiftçibaşı (58) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç Otogar Kavşağında meydana geldi. Halil Çiftçibaşı\'nın kullandığı 53 DD 033 plakalı kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız\'ın kullandığı 32 AAG 611 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Halil Çiftçibaşı ile aynı araçtaki eşi Saadet, çocukları Burak ve Halil Arda Çiftçibaşı yaralandı. Eşi ve çocuklarının hafif yaralandığı kazada araçta sıkışan Halil Çiftçibaşı itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Halil Çiftçibaşı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Eşi ve çocukları da aynı hastaneye götürüldü.

