DHA YURT BÜLTENİ 8

1)MERSİN’DE KAZA: 2 KARDEŞ ÖLDÜ, 7 YARALI

MERSİN’in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.Kaza, Ermenek-Anamur karayolundaki Çeltikçi Ortaokulu önünde meydana geldi. Anamur yönüne giden İbrahim Uncu’nun kullandığı 33 L 0787 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Mahmut Sekin’in (31) kullandığı 33 L 8704 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi geldi. Kazada sürücülerden Mahmut Sekin ve yanındaki ağabeyi Yusuf Sekin (36) yaşamını yitirirken, diğer sürücü İbrahim Uncu ve her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi ve Özel Anamaded Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Kazanın olduğu kavşak

- Vatandaşlarla röp.

- Yolun her iki yönünden görüntüler

- Kazaya karışan kamyonetin çekicide genel ve detay görüntü

- Anamur Devlet Hastanesi Acil tabelası

- Morgun önündeki cenaze aracı

- Cenazeleer araca yüklenirken

- Cenaze aracı giderken

- Kaza yerinin fotoğrafları

- Ölen şahısların fotoğrafları

(Süre:2,32 Dk) (Boyut: 100 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

2)MEHMET ALİ\'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7) ölümüyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Derince Denizciler Mahallesi\'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu\'nda 4 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler\'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan ve 3 gün gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren Mehmet Ali İşler ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

\'İlimiz Derince ilçesinde 4 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Turgut Reis İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İŞLER, okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada raylı bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 3 gün devam eden tedavisi esnasında yaşama tutunamayarak hayatını kaybetmiştir. Ülkemizi derinden etkileyen bu acı olayın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında araştırmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sorumlu olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak\"

Görüntü Dökümü

-Arşiv

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

3)UÇAK KARGOYLA UZAK DOĞUYA YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATI BAŞLAYACAK

EGE İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güleç, Türk Hava Yolları\'nın uçak kargo seferleri için görüşmelerin sonuna yaklaştıklarını, kilogram maliyetinin 1 doların altına düşürülmesinde anlaşılırsa uzak doğuya yaş sebze meyve ihraç edebileceklerini söyledi. Bu yıl ilk kez Antalya\'da düzenlenecek Yaş Sebze Meyve, Depolama Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı İnterfresh 2018, 23 ülkeden 500\'ün üzerinde alım heyetini sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek. 17-20 Ekim tarihleri arasında ANFAŞ fuar alanında gerçekleştirilecek fuarın bilgilendirme toplantısı, Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk, İnterfresh Yönetici Ortağı Uğur Fora, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Duygu Özkartal, Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güleç, Basınçlı Sulama Sanayiciler Derneği\'nden Hayati Keçeli ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek\'in katılımıyla Akra Barut Otel\'de yapıldı.

Fuar olmanın ötesinde bir organizasyon yaptıklarını aktaran Uğur Fora, Türkiye\'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların tek çıkış yolunun ihracat olduğunu söyledi. Bu proje ile bölge ülkelerinin içinde Türkiye\'nin bir buluşma noktası olacağını da kaydeden Fora, bu yıl ilkini düzenleyecekleri fuarın bir Türkiye projesi olma yolunda olduğunu söyledi.

BAHÇEDEN ÇATALA EN AZ YÜZDE 35 KAYIP

Prof. Dr. Rahmi Türk, yaş, sebze ve meyvelerin bahçeden çıkıp çatala gelene kadar çok sayıda kayıp verdiğini söyledi. Bu aradaki aşamaların iyi takip edilemediğini ve teknik önlemler alınmadığı için kaybın önlenemediğini kaydeden Türk, “Bursa\'dan çok yakınındaki İstanbul\'a meyve gönderdik ve kaybı inceledik. Tüketicinin sofrasına yüzde 35 kayıpla gidiyor. Bu çok büyük bir kayıp. Yurt dışı pazarlarımızı da kontrol ettik. Hamburg pazarına giden ürünlerimizin adeta sarhoş gibi olduğunu gördük. Bunlar tespit edildi\" dedi.

Tüketiciye giden yolun hızla iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Türk, “Antalya\'dan yaş sebze meyveyi İstanbul\'a üstü açık kamyonlarla ulaştırıyorsak, baştan yüzde 15 kayıpla karşılaşıyoruz. Kapalı ve soğutulmuş ortamlarda iletilmelidir. Ambalajda da çok iyi değiliz\" diye konuştu.

UZAK DOĞUYA UÇAK KARGO SEFERLERİ

Hüseyin Güleç ise ihracat pazarının büyümesinin yolunun uçak kargolardan geçtiğini vurguladı. Üreticinin ürünlerinin, yakın mesafedeki ülkelerden öte özellikle uzak doğu ülkelerine gönderilmesi için Türk Hava Yolları\'nın uçak kargolarıyla ilgili görüşme halinde olduklarını söyledi. Uzak doğu ülkelerine büyük uçak kargolarıyla yaş sebze meyve ihraç edildiği zaman ihracat pazarının en az yüzde 40 oranında büyüyeceğini belirten Güleç, “Ülkemize döviz girdisi demektir bu durum. Biz ihracatçılar birlikleri ile birlikte hareket ediyoruz. Türk Hava Yolları\'nın uçak kargo maliyetlerinin aşağı çekilmesi için sık sık görüşüyoruz. Onlar da iyi niyet gösteriyor. Kilogram maliyetini 1 doların biraz daha altına çekebilirsek, bizim kirazımız, siyah incirimiz, narımız, narenciyemiz, çileğimiz, üzümümüzü uzak doğuda çok rahat satabiliriz. Şu anda görüşmelerin ortasındayız. 2019\'un başlarında bir netice alabiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Toplantıdan detay görüntü

- Ugur boranın konuşması

- Basın Mensublarından detay görüntü

- Röp 1:PROF.Dr. Rahmi TÜRK

- Röp 2:Hüseyin Vural Güleç

481MB//3.59SN

Haber: Alparslan ÇINAR KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

4)CİNAYET ŞÜPHELİSİ, AÇ KALINCA POLİSE TESLİM OLDU

KONYA\'da pazar günü arkadaşı Adem Sözüeroğlu\'nu (70) av tüfeğiyle göğsünden vurup öldürdükten sonra kaçan, bir bağ evinde saklanan gazinoda garsonluk yapan Tevfik İdare (42), polisi arayıp, cinayeti itiraf etti. Ardından polis merkezine gelip teslim olan İdare, polisin verdiği yemekle karnını doyurdu. Tevfik İdare, Sözüeroğlu\'nu, kendisine küfür edip, taciz etmeye kalkıştığı için öldürdüğünü ileri sürdü. İdare ifadesinde, \"Bağ evinde açlıktan öleceğimi sandım\" dedi.

Hüyük ilçesinde oturan Tevfik İdare, dün sabah saatlerinde polisi telefonla arayıp, geçen pazar günü yalnız yaşayan arkadaşı Adem Sözüeroğlu\'nu av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Cesedin de Sözüeroğlu\'na ait 2 katlı villanın çatı katında olduğunu belirtti. İhbar üzerine villaya giden polis, Sözüeroğlu\'nun cesedini çatı katında buldu. Ardından telefon bağlantısı kesilen Tevfik İdare\'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sırada Tevfik İdare, Hüyük Polis Merkezi\'ne gelerek cinayet ihbarını yapan kişinin kendisi olduğunu ve cinayeti de kendisinin işlediğini belirtti. Ayakta durmakta güçlük çeken İdare, polise karnının aç olduğunu söyledi. Polisin verdiği yemekle karnını doyuran İdare, daha sonra cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Pazar günü Sözüeroğlu\'nun evine gittiğini belirten İdare, ifadesinde, \"Sözüeroğlu ile oturup sohbet etmek için evine gittim. Bir süre oturduk sohbet ettik. Sonra bana hakaret ve küfür ederek, taciz etmeye kalkıştı. Ben de duvarda asılı olan Adem\'in tüfeğini alarak ateş ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örtüp villadan kaçtım.\"

AÇLIKTAN ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP, TESLİM OLMUŞ

Eşkalini değiştirmek için tıraş olduğunu belirten Tevfik İdare, \"Tıraş olup eşkalimi değiştirmek istedim. 3 gün boyunca bir bağ evinde kaldım. Yiyecek bulamadım. Açlıktan öleceğimi sandım. Sonra teslim olmaya karar verdim\" dediği öğrenildi. \'Yaralama\' suçundan poliste kaydı bulunan İdare, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Sözüeroğlu\'nun cesedi de otopsinin ardından İzmir\'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği belirtildi.

Göüntü Dökümü

- Şüphelinin emniyete getirilmesi

- Villanın dışından detay

- Genel ve detay

(Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

5)RESTORANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

İZMİR\'in Alsancak semtindeki bir fast food zincir mağazasının bacasından çıkan ve korku yaratan duman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün sabah saatlerinde, Alsancak\'ın en işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir fast food restoranının baca kısmında, içeride müşteri olmadığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen kimse olmazken, yangın çevrede panik yaşanmasına sebep oldu.

Görüntü Dökümü

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Yanan restoranttan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN- Melis KARAKUZULU- Hande NAYMAN

6)KAZ SÜRÜSÜ DEREYE AKIN ETTİ

KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde 15 kişiye ait yaklaşık 700 kaz, aynı anda dereye girince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Karahan köyünde 15 kişiye ait yaklaşık 700 kaz aynı anda dereye girdi. Dereye sığmayan kazlardan bazıları dışarı çıkmaya çalıştı. Kanat çırparak güçlükle dereden çıkan kazlar bir süre güneşin altında durduktan sonra arazide otlamaya başladı.

Köyde her evde yaklaşık 50 kaz bulunduğunu belirten çoban Murat Şahin Demir, \"Kazların otlatılmasında her gün bir kişi görev alıyor. Burada 15 kişiye ait kaz olduğundan her birimize 15 günde bir sıra geliyor. Kazları özellikle arpa yerlerinde otlatıyoruz. Suyun bol olduğu alanları tercih ediyoruz. O yüzden de bizim köyün kazları oldukça verimli ve büyük olur. Kazlarımız oldukça iri ve her biri 4 kiloya yakın. Kazlarımız yemlenip, kanala girip sularını aldıktan sonra 1-2 saat otluyor, ardından tekrar kanala giriyor. Bunu akşama kadar tekrarlıyorlar. Kaz seslerine de alıştık, sıkılmadan otlatıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kazların otlaması

Kazların derede yıkanması

Murat Şahin Demir’in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

7)ÇORLU\'DA \'TORBACI\' OPERASYONU: 18 GÖZALTI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde sokak aralarında uyuşturucu satan torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda 50 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Şüphelilerin üzerlerinin aranması

-Uyuşturucuların bulunması

-Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -