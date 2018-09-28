DHA YURT BÜLTENİ 8

İzmir 5 bin personelle fırtınaya hazır

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı önlemlerini aldı. Belediye, fen işleri, park ve bahçeler, itfaiye ekipleri başta olmak üzere 5 bin personel ile görev başında olacak. Belediye, su baskınlarına karşı kanal ve mazgal temizliğine, ağaç devrilmelerine karşı da budama çalışmalarına hız verildi.

Yunanistan üzerinden gelecek olan ve Ege\'yi kuvvetli şekilde etkilemesi beklenen kasırgaya dair, İzmir Büyükşehir Belediyesi, önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı\'nda görev yapan 1200 personelin izinlerini iptal etti. Yine Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi birimlerde olmak üzere toplam 5 bin personel fırtına için teyakkuzda. Belediye, Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nde (İZUM), fırtınanın nasıl ilerlediğini ve diğer tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İzmir\'de alınan önlemlere dair açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, \"Biz bu merkezden anlık olarak fırtınanın nasıl yaklaştığını takip edebiliyoruz. Şuanda yaklaşık 118 kilometre hızda ilerliyor. Fırtınanın, Çeşme, Seferihisar, Özdere, Ürmez aksında daha yoğun şekilde hissedilmesi bekleniyor. Hatta bu bölgelerde dalga yüksekliğinin 4 metreye kadar yükseleceği ifade ediliyor. İç körfezde dalgalar 2.5 metreye kadar varacağı tahmin ediliyor\" diye konuştu. Tüm bu verilerin gün içerisinde değişebileceğine işaret eden Buğra Gökçe, Türkiye\'nin çok da alışık olmadığı bir fırtına ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

RİSKLİ ALANLARDA AĞAÇLAR BUDANIYOR

Belediye olarak hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Gökçe, şöyle konuştu:

\"Bütün birimlerimizi teyakkuza geçirdik. İtfaiye teşkilatında izinlerin tamamı kaldırıldı. İtfaiye 1260 personeli var, tamamı görev başında olacak. Ve su pompaları, çekici pompaları, vidanjörler, tonajlı aralar, sepetli vinçli araçlar, hazır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de yoğun şekilde ağaç budama çalışmalarına başladı. Bazı noktalarda ağaç sağlamlaştırma, sabitleştirme çalışmaları yapıyor. Riskli görülen yerlerde ise ağaçları kaldıracaklar. Çünkü devrilmeleri halinde telafisi mümkün olmayan gelişmeler yaşanabilir. İZSU\'nun tüm birimleri ile 30 ilçede teyakkuz halinde. Kanal bakım araçlarının tümü de sahada olacak.

Mazgal ve kanal temizliklerini sürüyor. İZSU, su baskını riski olan alanlarda pompalarını gözden geçiriyor. Mobil pompalar devrede. Sosyal Hizmetler Dairesi, aş evleri ile teyakkuz halinde. Olası bir olağanüstü durum için üretim ile önlem alıyor.\"

PERSONELİN İZİNLERİ KALDIRILDI

İZSU, Fen İşleri, Park ve Bahçeler başta olmak üzere yaklaşık 5 bin personel ile sahada görevde yapacaklarını dile getiren Buğra Gökçe, \" İtfaiyede izinleri kaldırdık. Diğer birimlerde de zorunlu olmadıkça izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşayacağı sorunlara karşı yerel birimlerimizin tümü de uyardık. Özellikle uzak köylerde muhtarlarla iletişimi sağlamak için gerekli tedbirler alındı. Kriz maması da oluşturuldu. Burada anlık hava olaylarını izliyoruz. Burada birimler arasında koordinasyon sağlayacağız\" dedi.

Gökçe, vatandaşları \"Balkonlarındaki malzemeleri kaldırmalı, bunlar uçmaya çok müsait. Pencere önlerindeki çiçekler, saksılar uçabilir. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Çok gerekmedikçe vatandaşlar dışarı çıkmamalı. Araçları ile trafiğe çıkmamalı\" sözleriyle uyardı.

Fırtına nedeniyle İzmir\'de deniz ulaşımının da aksaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi\'nden görüntü

-İzmir Büyükşehir Belediyesi genel Sekreteri Buğra Gökçe ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)



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Sivas\'ın termal turizmi, \'doktor balıklar\'la tanıtıldı

SİVAS\'ta 5 kıta, 52 ülkeden 256 katılımcının olduğu 3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede kentin termal ve sağlık turizmi tanıtıldı.

3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Turizm zirvesine Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, il protokolü, sağlık ve termal turizm işletmecileri ile 5 kıtadan 52 ülkeden çok sayıda turizm acentesi sahibi katıldı. Programda ilk olarak Sivas\'ta bulunan sağlık turizmi ile termal turizmi anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

\'SİVAS KABUĞUNU KIRAN BİR ŞEHİRDİR\'

Düzenlenen turizm zirvesini Sivas\'ın tarihi boyunca yapmış olduğu en önemli toplantı olduğunu belirten Sivas Valisi Davut Gül, \"Bu toplantıyı önemli kılan siz değerli misafirlerimizsiniz. Sizler bu toplantıya katılmasaydınız, bu toplantı bu kadar önemli olmazdı. Sivas kabuğunu kıran bir şehirdir. Son 10 yılda yapılan otellerin sayısı 20\'nin üzerindedir. Bu Sivas\'ın gücü, Türkiye\'nin gücüdür. Sivas ulaşılabilir bir şehirdir. Hem hava yoluyla hem karayoluyla, hem de gelecek sene bitecek olan hızlı trenle Sivas dünyanın her tarafında kolay ulaşılabilir bir şehirdir. Sivas aynı zamanda güvenli bir şehirdir. Dünyanın ve Türkiye\'nin en az suç işlendiği şehirdir. Sivas\'ın 7 bin yıllık bir geçmişi var. Güçlü bir medeniyeti, güçlü bir tarihi, güçlü bir birikimi var. Gezdiğinizde ayakta kalan eserleriyle hepiniz görüyorsunuz. Sivas\'ın coğrafi konumu da çok önemli. Bin 250 rakımı var. Nem oranının en az olduğu bir şehir. Güneşi en iyi alan bir şehirdir. Kaplıcalarının, doğal güzelliklerinin şifa kaynağı olduğunu biliyoruz\" dedi.

\'BU GÜNE KADAR 500 ETKİNLİĞE İMZA ATTIK\'

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ise, Sivas\'ın yüzyıllarda değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve şifa dağıttığını söyledi. Sivas\'ın termal ve sağlık turizmi açısından görücüye çıkmaya hazır olduğunu dile getiren Çakmak, \"Konseyimiz 13 yıldır faaliyet gösteren, 375 üyesi olan, 91 ülkede 165 ofisle temsil edilen bir konsey. Bu toplantıda Sivasımızın termal tesisleri, hastaneleri, doktor balıkların tedavi çeşitleri tanıtılacak. Sağlık turizminde dünyada Amerika ve Almanya\'dan sonra 3\'üncü olarak söylenmeye başladık. Bu tür zirvelerle ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya, bayrağını dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar 500 etkinliğe imza attık ve devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizm Daire Başkanı Alperen Kaçar ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kentte faaliyet gösteren termal ve sağlık turizmi temsilcileri sunum yaptı.

\'DOKTOR BALIKLAR\'A DOKUNDULAR

Öte yandan toplantının yapıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinin fuaye bölümünde tanıtım amaçlı olarak Kangal Balıklı kaplıcadan getirilen balıklar sergilendi. Katılımcılar, akvaryum içindeki balıklara ilgi gösterdi. Bazıları da ellerini akvaryuma sokarak balıklara dokundu. Zirve kapsamında yarın da ilçelere yönelik gezi programları gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan görüntüler

-Toplantı için getirilen doktor balıklar

-Katılımcıların balıklara dokunması

-Sunum ve konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)

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Organları 6 hastaya umut oldu

AMASYA\'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Süleyman Akkaya\'nın (33) bağışlanan organları, 6 kişiye umut oldu. Süleyman Akkaya\'nın eşi Tuğba Akkaya, \"Eşimin yarın doğum günüydü ama maalesef ait olduğu yere gitti. Eşimin, \'Bana bir şey olursa kesinlikle organlarımı bağışla\' vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum\" dedi.

Amasya\'da yaşayan evli 1 çocuk babası Süleyman Akkaya, 4 gün önce Merzifon ilçesindeki iş yerinde beyin kanaması geçirdi. Merzifon Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun\'un Atakum ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Akkaya, tedavi altına alındı. 4 gündür yaşam savaşı veren Akkaya\'nın beyin ölümü gerçekleşti. Tuğba Akkaya, eşinin vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçen aile, kararı bildirdi. Akkaya\'nın kalbi İstanbul\'a, karaciğeri Erzurum\'a, 2 böbrek ve 2 korneası ise Samsun\'da organ bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. Süleyman Akkaya\'nın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

VASİYETİ ORGAN BAĞIŞI OLDU

Tuğba Akkaya eşinin vasiyeti üzerine organ bağışı kararı aldıklarını belirterek, \"Eşimin isteğiydi. Ben bu istediği yerine getirdiğim için vicdanım çok rahat. Organları alacak olanlarda inşallah eşim için iyilik yapıp dua etmelerini istiyorum. Yarın doğum günü ama maalesef ait olduğu yere gitti. Herkes bence organ bağışında bulunmalı. Eşim organ naklini olumlu bulduğu için, \'Bana bir şey olduğunda kesinlikle benim organlarımı bağışla\' diye vasiyette bulundu. Bende bu son istediğini ve vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum\" dedi.

DR. KAZAK: 6 HASTAYA İKİNCİ BİR HAYAT ŞANSI VERECEK

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye göstermiş oldukları büyük fedakarlık ve erdemli davranış için teşekkür ettiklerini belirterek, \"Merhuma Allah\'tan rahmet diliyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 6 hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Süleyman Akkaya\'nın eşinin de 4 aylık hamile olduğunu ve erkek çocuğu bekledikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detaylar

-Eş Tuğba Akkaya\'nın açıklamaları

-Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak\'ın açıklamaları

-Süleyman Akkaya eşi ve çocuğuyla beraber olan fotoğrafları

(Süre: 03.45 dk) - (Boyut: 420 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)



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Yol çalışması nedeniyle asırlık ağaçlar kesildi

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, daha önce üzerine \'Biyolojik çeşitlilik, ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır\' yazılı tabela asılan, 3 asırlık 2 çam ağacı, yol çalışması nedeniyle kesildi.

Ermenek- Balkusan köyü yolunda, genişletme çalışması nedeniyle bazı ağaçlar kesildi. Yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine daha önce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından \'Biyolojik çeşitlilik, ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır\' yazılı tabela asılan 2 çam ağacı da kesildi. Gövde genişliği yaklaşık 2 metre, yüksekliği ise 20 metre olan asırlık ağaçların kesilmesi tepki çekti.

Ermenek bölgesindeki endemik bitkiler üzerinde araştırma yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş, yol genişletme çalışması nedeniyle bölgedeki ağaç ve endemik bitkilerin katledildiğini ileri sürdü. Öztaş, \"Ermenek\'te bulunan ve \'Ermenek mavisi\' diye adlandırılan endemik \'Salvia albimaculata\' bitkisinin yayılış gösterdiği iki lokasyondan ilki daha önce aynı yolun genişletme çalışması evresinde büyük ölçüde tahrip edildi. Bitkinin bulunduğu diğer bir lokasyon da, Balkusan köyü yolunun hemen kenarında benzer şekilde genişletme çalışmalarıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ekolojik denge için bırakıldığı yazıları bulunan asırlık çam ağaçları da yine yol genişletme çalışmaları nedeniyle kesildi\" diye konuştu.

\'ANITSAL DEĞİL\'

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Veli Şancan ise ağaçların anıtsal olmadığı için yol genişletme çalışmaları kapsamında kesildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kesilen ağaçlardan detay

- Yoldan detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN (DHA)



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Emekli öğretmen üniversite kütüphanesine bin kitap hediye etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- EMEKLİ coğrafya öğretmeni Aysel İğde (72), kendi kütüphanesinde bulunan 1000 kitabı Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine hediye etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümünden mezun olan Aysel İğde, mesleğe başladığı 1968 yılından sonra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde öğrenciler yetiştirdi ve 1994 yılında emekli oldu. Aysel İğde, son görev yeri Çankırı’ya ve üniversite öğrencilerine bir katkı yapmak için 30 yılı aşkındır gözü gibi koruduğu kitaplarını üniversite kütüphanesine bağışlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin özel bir meslek olduğunu belirten İğde, \"Herkes birçok mesleği yapabilir ama öğretmen olamaz. Kitaplar, yayınlar şimdi daha da zenginleşiyor. Kitaplara sahip olmak insanın bir çocuğuna sahip olması gibi. Ben bu eserleri uzun yıllar sakladım, taşıdım, korumaya çalıştım. Benden sonra ne olacak diye düşündüm ve kitapların değerlenmesini istedim. Kısmet burayaymış. Üniversitemizin kütüphanesinde değerlendirilmesi de çok hoşuma gitti\" dedi.

İğde, kitaplarının üniversite kütüphanesinde değerlendirildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Üniversitemizde kitaplarımızı göreceğiz. Dini yönden de bir ilim bırakabilmişsek çok mutlu olurum. Burada kitapları tekrar incelerken eski günlere döndüm. Okumak için tekrar buraya gelmek istiyorum. Değerlendirildiği için de çok mutluyum\" şeklinde konuştu.

Hediye edilen kitapları tek tek inceleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da bin kitabı üniversite kütüphanesine bağışlayan emekli öğretmen Aysel İğde’ye nazik davranışından ötürü teşekkür etti.

Rektör Ayrancı, \"Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin yeni, modern kütüphanesine Aysel hocamız bin kitap hediye etti. Aysel hocamız çocukluk, gençlik dönemlerinde biriktirdiği, okuduğu binin üzerinde olan kitapları bize teslim etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine büyük sevap işlemiştir\" diye konuştu.

Kitapların önemli eserler olduğunu aktaran Rektör Ayrancı, şunları söyledi:

\"Binlerce öğrenci buradaki kitaplara bakacak, okuyacak, değerli ve nadide kitaplardan yaralanacak, aydınlanacak. Kitapları inceledim hepsi olağanüstü seçilmiş eserler. Sadece bu kitapları okuyarak büyük bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Onun bu hayrı nesiller boyu devam edecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kütüphaneden görüntü

-Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve emekli öğretmen Aysel iğci\'nin konuşması

-Detaylar

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