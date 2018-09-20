DHA YURT BÜLTENİ 8

Kayıp Muhammed ile annesinin duygulandıran buluşması

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Muhammed Kılıçer (5), polis tarafından bulundu. Ekipler tarafından evine götürülen çocuğun, koşarak annesinin kollarına atılması duygulu anlar yaşattı.

İnegöl\'de Yenimahalle Sancak Sokak\'ta oturan Saliha Kılıçer, dün, oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen oğlu Muhammed\'e, evin önünden uzaklaşmamasını tembihleyerek izin verdi. Küçük Muhammed saat 15.00 sıralarında, evden ayrıldı. Anne Saliha Kılıçer, bir süre sonra oğlunu kontrol için dışarı çıktığında Muhammed\'i evin önünde göremeyince paniğe kapıldı. Çocuğunu mahallede arayan ancak sonuç alamayan Saliha Kılıçer, polisten yardım istedi.

Çevrede arama yapan polis, Muhammed Kılıçer\'i evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında gezerken buldu. Polis aracına alınan çocuk, evine götürüldü. Muhammed\'in, evin önünde kendisini endişe içinde bekleyen annesinin kollarına atıldı. Kameralara da yansıyan anne ve kayıp oğlunun buluşma anı duygulu anlar yaşattı.

Çocuğunun başına kötü bir olayın gelmesinden endişe ettiğini söyleyen Saliha Kılıçer, polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuğun bulunması ve anneye teslim edilmesi

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Uçurumdan düşen çocuk kurtarıldı

OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde, dengesini kaybedip uçurumdan düşen R.Ç.(14), yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay ilçeye bağlı Çatak Köyü Yolunda meydana geldi. Yenifarsak köyüne akraba ziyareti için gelen R.Ç., arkadaşlarıyla dışarı çıktığı sırada yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak 50 metre aşağıdaki ağaç ve dallarda asılı kaldı.

İhbar üzerine Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ve jandarma ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye ulaşan kurtarma ekibi, R.Ç.\'yi bulunduğu yerden yaklaşık üç saatlik bir çalışma sonrası çıkarttı. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisinin sürdüğü hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Uçurumdan düşen çocuğun çıkarılması

- AFAD görevlilerinin görüntüsü

SÜRE: 40\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)

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Çaldıkları kasa boş çıkınca, PTT\'yi soydular, yakalandılar. O anlar kamerada



ANKARA\'da kar maskesi takarak bir kargo şubesinden çaldıkları çelik kasanın boş çıkmasının ardından, bir PTT şubesinden 85 lira para çalan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. PTT şubesinden gerçekleştirilen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Otomobille ilçedeki bir kargo şubesine gelen 4 şüpheli, kar maskesi takarak içeriden çelik kasa çaldı. Yoldan geçerken hırsızların otomobile kasa yüklediğini gören bir kişi de bu durumu tepki gösterdi ancak şüpheliler bu kişiyi tehdit ederek buradan hızla uzaklaştı.

PTT SOYGUNU KAMERADA

Kasayı açtıklarında içinin boş olduğunu gören hırsızlar, olaydan 2 saat sonra da bu kez ilçedeki bir PTT şubesine gitti. Şubenin camını taşla kırarak içeri giren şüpheliler, para çekmecesinden 85 lira para çaldı. PTT şubesinden gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin araştırması üzerine olayın gerçekleştirdiği tespit edilen D.A. ve kardeşi O.A. ile arkadaşları G.S. ve Y.S.K. dün akşam yapılan operasyonda olayda kullandıkları otomobil ile birlikte yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.\'nın hırsızlık, gasp, tehdit gibi suçlardan 53 suç kaydının olduğu ve 3 hırsızlık suçundan mahkemelerce arandığı, O.A.\'nın 19 suç kaydının olduğu, G.S.\'nin 3 suç kaydının olduğu ve Y.S.K.\'nın 21 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kargo şubesi hırzıslık sonrası kaçış

-Tepki gösteren vatandaş

-Soyguncuların vatandaşa tepkisi

-PTT Şubesi soygun

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

Haber Gökhan CEYLAN ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜ \'ANKARA\' SIRASINA GEÇİLDİ

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Kazada işçi servisi traktörü devirdi... Korku dolu anlar kamerada

İşçi servisinin traktöre çarptığı kaza kamerada

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yola aniden çıkan traktöre çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kazanın, MOBESE kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Uşak\'ın Banaz ilçesinden geçen pazartesi günü Denizli\'nin Çivril ilçe merkezine doğru gelen Temel Yıldırım yönetimindeki 64 AAD 170 plakalı tarım işçileri taşıyan işçi servisi, Karabedirler Kavşağı\'nda, aniden karayoluna çıkan Mehmet Buğdaylıgil\'in (64) kullandığı 20 LR 536 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, minibüs ise karşı şeride geçerek durabildi. Kazada traktör sürücü Buğdaylıgil ile minibüste bulunan sürücü Temel Yıldırım, Döndü Özdemir ve Muhammet Semerci ise yaralandı. Minibüsün traktöre çarpma anı, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, traktör sürücüsünün dikkatsizce karayoluna çıkması sonucu minibüsün çarpma anı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- MOBESE kamerasında

- Traktörün karayoluna çıkması

- Minibüsün traktöre çarpaması

Haber- Kamera: Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)



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HDP\'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti / Ek görüntü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 26\'ncı dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili iken \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Irak\'ın Erbil kentinde bulunan İbrahim Ayhan, dün gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayhan kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan\'ın ölüm haberini doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Irak’a giderek cenazeyi alıp, Şanlıurfa\'ya getireceğini söyledi.

Ayhan, Şanlıurfa Kapalı Cezaevi\'nde 13 mahkumun yanarak öldüğü olay sırasında da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

KCK DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

24\'üncü dönemde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili olarak seçilen İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010\'da KCK davası kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Ayhan, 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulmasıyla tahliye edildi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP\'den milletvekili seçilen Ayhan, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine Şubat 2018\'de TBMM Genel Kurulu\'nda milletvekilliği düşürüldü. Ayhan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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* ARŞİV

- Kadınlar İbrahim Ayhan’a karanfil vermesi

- İbrahim Ayhan açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA (DHA)

177 MB



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Savaştan kaçan Suriyeli çift, Reyhanlı\'da yeni hayat kurdu

SURİYE\'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye\'ye gelerek, sınırdaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Line Hasan (29) ve Murat Halid (36) çifti, burada çiftlik sahibinin mandırasındaki 150 küçükbaşın bakımını üstlenip, kendilerine yeni hayat kurdu. 3 çocukla geldikleri Reyhanlı\'da 2 çocuğu daha olan çift, Türkiye\'de mutlu olduğunu söyledi.

Suriyeli Line Hasan ve Murat Halid çifti, iç savaş nedeniyle Halep kentindeki evlerini 2014 yılında terk etti. 3 çocukla Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen çift, burada hayvancılıkla uğraşan Abdulkadir Yıldız\'ın mandırasındaki tek katlı binaya yerleşti. Suriyeli çift, aylık 1000 TL ücretle mandıradaki 150 küçükbaşın bakımını üstlendi. Burada 2 çocuk sahibi daha olan Suriyeli çift, kendilerine 5 çocuklarıyla yeni hayat kurdu.

HAYVANLARA BAKIYORLAR

Hatay Valiliği İl Göç İdaresi\'nden geçici koruma belgesi de alan çiftten Murat Halid, her gün 150 küçükbaşı meralarda otlatırken, eşi de hem mandırada hayvanların bakımında ona yardım ediyor hem de ev işleri ve çocuklarıyla ilgileniyor. Türkiye\'ye 3 yıl önce İdlib\'den gelip, çiftin yanında kalmaya başlayan akrabaları Mirvan Yaldız da (12) hayvanları otlatmaya götürüp, getirirken Murat Halid\'e yardım ediyor. Çiftin oğulları Halil (7) ve Mehmet (9), ilkokula giderken, aile, diğer çocuklarını da okul çağına geldiklerinde okutmak istiyor.

\'SURİYE\'YE DÖNMEK İSTEMİYORUZ\'

Murat Halid, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmelerine rağmen Reyhanlı\'da mutlu olduklarını söyledi. Eşiyle yeni hayat kurduklarını anlatan Halid, \"Halep\'te çok zor günler geçirdik; ama burada mutluyuz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Burada hem çalışıyoruz hem barınıyoruz. Elhamdülillah, halimize şükrediyoruz. Suriye\'ye dönmek istemiyoruz\" diye konuştu.

Çiftlik sahibi Abdulkadir Yıldız da Suriyeli çiftin Reyhanlı\'ya gelip, kendisinden iş istediğini dile getirerek, \"Çok memnunum onlardan. Aylık 1000 TL veriyorum. Barınmalarını sağlıyorum burada. Her gün dışarıya çıkarıp hayvanları otlatıyor. Çocukları da var yanında. Burada yeni bir hayat kurdular. Biz de onlara yardımcı oluyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Suriyeli aile evde

Evin genel görüntüsü

Detaylar

Sınır ve yol ile koyunlar

Abdulkadir Yıldız ile röp.

SÜRE: 4.38 BOYUT: 521 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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İndiği otobüsün altında kaldı

ANTALYA\'da oğluyla birlikte hastaneye giden Makbule Atik (68), indiği otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Atik, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.45\'te, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi Atatürk Devlet Hastanesi acil servis karşısında meydana geldi. Beraberinde oğlu İlhami Atik ile Atatürk Devlet Hastanesi\'ne gitmek için yola çıkan Makbule Atik, Ahmet Kurtaran yönetimindeki 07 AU04 04 plakalı özel halk otobüsünden durakta indiği sırada bir anda kayıp yere düştü. Bu sırada hareket eden otobüs, Atik\'in sağ ayağının üzerinden geçti. Atik\'in yanında olan oğlu İlhami Atik\'in ikazıyla otobüs şoförü durdu. Otobüs altından çıkarılan Makbule Atik, çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazanın şokunu yaşayan otobüs şoförü Ahmet Kurtaran, \"Yolcuyu indirdikten sonra kapıyı kapatıp yürüdüm. Elinde baston vardı. Bir anda kayıp düştü sanırım. İnşallah önemli bir şeyi yoktur\" dedi. İlhami Atik ise \"Annem inmeden bir anda otobüs hareket etti. Annem de kayıp tekerleğin önüne düştü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı kadının yerde yatması (cep telefonu vatandaş)

- Polisin inceleme yapması

- Otobüsten genel görüntü

- Trafikten detay görüntüler

\'204 MB// 1 DK 50 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



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Mersin\'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

MERSİN\'de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, temsili şet kuşatma töreni ile başladı.

Tarihi Ulu Cami meydanındaki törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan, Milletvekilleri Alpay Antmen ve Hacı Özkan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer ile çok sayıda esnaf, vatandaş ve öğrenci katıldı.

Ahiliğin yapısından söz eden MESOB Başkanı Dinçer, \"Çalışma hayatında yerel değerlerimizi yaşatarak, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, küresel çapta işler yapmak, ufkumuzu geliştirmek ve yenilikleri takip etmek insanı odağına alan Ahilik felsefesinin temelini oluşturmaktadır\" dedi.

Vali Su ise şunları söyledi:

\"Ahilik teşkilatı, mesleki değerler yanında toplumda sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma hasletleri ile toplumsal gelişmede çok önemli katkılar sunan bir teşkilattır. Bizi biz yapan değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan bu sosyo-ekonomik sistem, yüzyıllar boyunca toplumsal yapımızın bozulmadan sürdürülmesinde büyük bir önem arz etmiştir.\"

Konuşmaların ardından, günümüzde ustalığa geçiş sınavı olarak bilinen ve geçmiş yıllarda bir heyetin \'olur\'unu alarak kalfalıktan ustalığa geçilmesini sağlayan şet kuşatma töreni temsil edildi.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende ilin çırağı Sinan Can Demir, ilin kalfası Hasan Karaca ve ilin ahisi Tahsin Çay\'a plaketleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokol ve basın mensuplarının genel görüntüsü

- Ahilik yemininden görüntü

- MESOB Başkanı Talat Dinçer\'in konuşması

- Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

- Halk oyunları gösterisinden genel ve detay görüntüler

- Şet kuşatma töreninden genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 311 MB) (SÜRE: 02.51 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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