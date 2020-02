DHA YURT BÜLTENİ 8

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Pakdemirli\'den kayınpederine son görev

İZMİR\'de, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin vefat eden kayınpederi 80 yaşındaki Sedat Özyavuzgil, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir\'deki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil\'in cenazesi, gece tutuludğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morgundan bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi\'ne götürüldü. Bakan Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ve kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Aileyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Sedat Özyavuzgil\'in cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazdan sonra toprağa verilmek üzere Çeşme Mezarlığı\'na götürüldü.

Öte yandan Bakan Bekir Pakdemirli\'nin İzmir\'in Küçükyalı semtinde, Mithatpaşa Caddesi Numara 736\'daki Sahil Apartmanı\'nın deniz tarafından, taziyeleri kabul edeceği belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

Bakan Soylu, Erzurum\'da Bölge Güvenlik Toplantısı\'na katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum\'da düzenlenen \'Bölge Güvenlik Toplantısı\'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki Sway Otel\'de düzenlenen \'Bölge Güvenlik Toplantısı\'na başkanlık etti. Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar ve güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölgede terörle mücadelede büyük aşama kaydedildiğini vurgulayan Azizoğlu, \"Toplumun, halkın devlete bakışı olumlu yönde çok fazla değişti. Şu anda bölgemizde eski dönemlerde PKK\'nın en yoğun ve etkin olduğu bölge olan Karayazı ilçemiz dahil insanlarımız iş yerlerinde, dükkanlarında Türk bayrağını dalgalandırmakta ve bundan büyük gurur, onur duymaktalar. Eşkıyanın beli kırıldı. Bundan sonra hem terörle mücadelede hem de bölgenin kalkınması, geliştirilmesi, ekonomik anlamda refah seviyesinin artırılması hususunda hükümetimizin ortaya koyduğu çalışma çerçevesinde çalışmalarımız hızla devam edecektir\" diye konuştu.

Toplantı Vali Azizoğlu\'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Ayvalık’ta 27 kaçak yakalandı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 27 kaçak yakalandı.

Balıkesir\'de yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badavut mevkiinde deniz kıyısında kendilerini Midilli\'ye götürecek insan tacirlerini beklediği belirtilen kaçakları fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 27 kaçağı zeytinlikler arasında yakaladı. İki gündür karınlarının aç olduğunu söyleyen kaçaklara yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulundu.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi\'ne teslim edilecek.

Cezaevi firarisi çaldığı malzemeleri satarken yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)-KOCAELİ\'de 18 ayrı suçtan dolayı cezaevine gönderildikten sonra firar eden hırsızlık zanlısı 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştıktan sonra polisin takibi sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz 30 Aralık 2017 tarihinde 18 farklı suçtan ötürü yakalanan E.Ö.(18) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açık cezaevinden Temmuz ayında izne çıktıktan sonra firar eden E.Ö. Kartepe ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde bir bağ evine hırsızlık amacıyla girdiği tespit edildi. Daha sonra 3 Eylül tarihinde İzmit Yenişehir mahallesindeki bir otomobil bayisinden 1 motosiklet, 4 dizüstü bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesi, 4 Eylül tarihinde İzmit Körfez Mahallesi\'nde bulunan bir fotoğraf sütüdyosundan 5 bin lira değerinde 1 adet fotoğraf makinesi ve 13 Eylül tarihinde İzmit Kadıköy Mahallesi\'nde bulunan Suriyeli bir şahsa ait restorandan 2 bin 500 TL çaldığı tespit edildi.

Kimlik tespitinin ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında şahsın çaldığı malzemeleri İzmit\'te bulunan bir alışveriş merkezinin çevresinde satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan zanlının daha önce farklı suçlardan 45 ayrı sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Adıyaman\'da Acil Tıp Sempozyumu

ADIYAMAN\'da, 2 gün sürecek olan 1\'inci Acil Tıp Sempozyumu başladı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, Profesör Doktor Yüksel Gökel, Başhekim Yardımcısı Doktor Hüseyin Şen, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Burhan Dost, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Tunç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat, öğretim görevlisi İrfan Aydın, uzman doktor Mine Kayacı Yıldız, uzman ooktor Mehmet Kaan Poyraz ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, sağlık hizmetleri sunumunda en öncelikli birimi acil olduğunu blirterek, sağlıkta dönüşüm noktasıyla değişen sağlık hizmetleri acil servislerde hem fiziki, hem de işleyişinde ciddi değişikler olduğunu söyledi. Acil serviste konusunda uzman hekimlerin hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, \"Acil servisler tiraj alanı gibi çalışırken bunun konusunda uzman hekimler tarafından hastaların değerlendirildiği tanı, ilk müdahale ve tedavilerin planlandığı içerisinde bulunan yoğum bakım ünitesi ve cerrahi müdahale alanların olduğu kompleks klinikleri haline dönmüştür. Acil servise başvuran ve getirilen çeşitliği yaş grupları hastalıkların dahili yada cerrahi yada travma kökenli olması yada bazen hastayla beraber hastanın öyküsünü verebilecek kimsenin olmaması bilinci kapalı hasta bir çok farklı durumlar hasta ve hastalıkların yönetmekte ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple acil hekimliğinde konusunda uzman her branşın algoritmasına hakim tüm hastalıklara müdahale eden donanımlı hekimlere ihtiyaç doğmuştur\" dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise atandaşların sağlık hizmeti almak için polikliniğe değil de acile başvurmayı tercih ettiğini ve sempozyumda bu konu konuşulursa sağlık acısından insanların sağlık hizmeti alması daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından Profesör Doktor Yüksel Gökel, sempozyuma katılanlara acil sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Sempozyum, 2 gün sürecek.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist sorgulanıyor

Ersin ERCAN- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden ve jandarma ile MİT\'in Suriye\'de düzenlediği operasyonda yakalanan 9 teröristin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'nda sürdürülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak 2018\'de Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit iki askerin naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri\'de ve Ankara\'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye\'nin Afrin Raco bölgesinde jandarma ve MİT\'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Dün Hatay Valisi Erdal Ata, yaptığı basın toplantısıyla teröristlerin Suriye\'de jandarma ve MİT operasyonu ile yakalanıp, Hatay\'a getirildiğini açıkladı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorgusu süren 9 teröristin ifadelerinin tamamlanmasının ardından Hatay\'da nöbetçi mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Deniz sevdalılarından kıyı temizliği

İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliğinde biraraya gelen genci yaşlısı çok sayıda doğasever, sahildeki çöpleri toplayarak deniz yaşamını kurtarmaya öncülük etti.

Uluslararası Kıyı Temizliği ICC International Cosatal Clean Up kampanyası kapsamında Türkiye dahil 100\'den fazla ülkede 500 bini aşkın gönüllü ile deniz ve kıyılar eşzamanlı olarak temizlendi. Denizlerin ve su yollarının kirliliğini gündeme taşıyarak, kirliliğe neden olan faktörlere dikkat çekmeyi amaçlayan projenin Türkiye ayağını DenizTemiz Derneği/ TURMEPA üstlendi. İzmir\'deki etkinlik TURMEPA koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi destekleriyle Güzelbahçe\'deki Siteler Plajı\'nda gerçekleştirildi. CHP\'li İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda gönüllünün katıldığı kıyı temizliğinde yaklaşık 1 saat süresince çöp toplandı. Özellikle çocuklar ellerine eldiven takıp poşetlere çöp doldurarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

PLASTİĞİN KAYBOLMA SÜRESİ 450 YIL

Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyasının ilk olarak 1986 yılında ABD\'nin Texas eyaletinde düzenlendiğini söyleyen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA İzmir Şubesi Eğitim Proje Koordinatörü Saygın Yörük, etkinliğin yoğun ilgi üzerine tüm dünyaya dağılarak uluslararası bir nitelik kazandığını hatırlattı. Gelecek nesillere temiz denizlerle dolu, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla deniz sevdalılarıyla birlikte kıyı temizliği yaptıklarını anlatan Yörük, \"Amacımız temizlemekten ziyade çevreyi hiç kirletmemeyi çocuklarımıza öğretebilmek. Kıyılarımızda plastik, metal, cam, kağıt ve ambalaj gibi birçok atıkla karşılaşıyoruz. Bu atıklar doğada kolay kaybolmuyor. Plastik birkaç saniyede üretiliyor ama doğada kaybolması 450 yılı buluyor. Eğer bu hızla kirletilmeye devam ederse 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik görülecek\" dedi.

BELEDİYE\'DEN DESTEK

Yerel yönetimlerin en önemli görevinin çevreyi temiz tutmak olduğunu ifade eden CHP\'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, insan faktörünün de doğanın temiz kalmasını kolaylaştırdığını söyledi. Başkan İnce, \"Bu sahilde yürüyüş yaparken her 30 metrede bir mavi çöp sepetleri görürsünüz. Ama yinede yere çöp atan kişiler var. Bizlerin görevi temizliği sağlamak ise halkın da görevi temiz tutmak. Amacımız çocuklarımıza temiz bir ortam bırakmak. Kıyılardaki kirliliğin ana nedenlerinden biri dereler. Deredeki atıklar ilk yağmurlarda denizle buluşuyor. Neyse ki Güzelbahçe büyük sorunlarla karşı karşıya değil. Yine de çevre bilincinin çocuklarda arttırılmasını sağlayalım\" dedi.

ÇOCUKLARDAN İŞBİRLİĞİ

Kıyı temizliğine annesiyle birlikte katılan 3\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Defne Kurt, deniz ve kıyı temizliğine büyük önem verdiğini söyleyerek her fırsatta okuluyla birlikte temizlikle ilgili etkinliklere katıldığını belirtti. Anne Esen Kurt ise her sene yapılan çöp toplama etkinliklerinin çocuklara bu yaşta temiz çevre bilinci aşıladığını kaydetti. Kurt, \"Biz de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Her gittiğimiz toplu kullanım alanlarında bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle temizlikle ilgili çalışmalara hepimiz öncü olabiliriz\" diye konuştu.

Kıyı temizliğine öğrencileriyle birlikte katılan eğitimci Filiz Üstel de topluma faydalı her işe çocuklarla ve gençlerle başlamanın önemine dikkat çekerek, \"Biz eğitimciler çocukların bu dünyanın gerçek sahibi olduğunu düşünüyoruz. Doğaya sahip çıkmak onların en sevdiği iş. Büyüdükçe bu özelliği yitiriyoruz. Biz de onlardan öğrenmek zorundayız. Yetişkinler de doğanın bir parçasıyız. Gönüllü olarak burda bulunuyoruz. Kirletmeme bilincini gelecek kuşaklara verirsek çocuklar da biz de daha temiz bir dünyada yaşarız\" dedi.

Kıyı temizliğini tamamlayan çocuklar daha sonra parmak boyasıyla brandaya el baskısı yaparak çevreyi koruma sözü verdi.

Antik tiyatroda türkü şöleni

ANTALYA\'da, Myra Antik Kenti\'ndeki Roma dönemine ait antik tiyatroda düzenlenen konserde türküler seslendirildi. Antik yapının taş tribünlerini dolduran vatandaşların yanı sıra turistler de konseri ilgiyle izledi.

Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Myra - Andriake Kazı Başkanlığı\'nın katkılarıyla Likya Birliği\'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti\'nde \'Türkü Gecesi\' adıyla konser verildi. Konseri, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Myra - Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Myra Antik Tiyatrosu\'nda konserde ilk olarak bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek sahneye çıktı. Tunçbilek, Anadolu\'nun çeşitli yörelerine ait ezgileri seslendirdi. Antik tiyatroyu dolduran binlerce kişi Anadolu ezgileriyle bazen hüzünlendi bazen de coştu. Konserinin sonunda Tunçbilek\'in 4 yaşındaki kızı sahneye çıkarak babasına çiçek vererek kutladı.

Gecenin ikinci bölümünde ise geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren \'Kıvırcık Ali\' adıyla bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz\'in oğlu Eren Özütemiz sahneye geldi. Eren Özütemiz, çaldığı oyun havalarıyla antik tiyatrodakileri coşturdu. Yüzlerce izleyici antik tiyatronun sahnesine çıkarak oyun havaları eşliğinde halay çekti. Gecede, Demre\'de düzenlenen bağlama kampına katılan bağlama ustalarından oluşan 20 kişilik bir ekip ise İsmail Tunçbilek ve bağlama ustası Fatih Evsen\'le \'Mihriban\' ve \'Cemilem\' türkülerini çalıp söyledi.

Konser sonunda konuşan bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek, 30 yıllık sanat yaşamımda dünyanın birçok yerinde, ünlü salonlarda ve antik tiyatrolarda konserler verdiğini söyledi. Ancak Myra Antik Tiyatrosu\'nun bambaşka olduğunu belirten Tunçbilek, \"Ses akustiği ender gördüğüm sahnelerden birini yaşadım. Çok keyif aldım\" dedi.

Konseri izleyen Ebru Saygın \"Böyle güzel bir ortamda, antik tiyatroda hal müziği konserinde harika bir akşam geçirdik. Gerçekten çok eğlendik. Demre halkının da bu coşkuya katılımı harika idi. Mutlu, güzel bir akşam oldu\" dedi.

İzleyenlerden Bülent Aldal da \"Güneşin ülkesi Myra Antik Kenti\'nin antik tiyatrosunda çok güzel bir gece yaşadık. Güneşin ışığı tüm insanlara müziğin tınılarıyla yayıldı. Çok mutlu olduk\" dedi.

İzleyicilerden Aydın Cici de \"Böyle güzel bir yerde Demre\'de, antik tiyatroda böyle bir müzik şölenini izlemek, dinlemek gerçekten çok güzeldi. Benim şimdiye kadar yaşadığım müzik anılarımdan birisi idi. Çok teşekkür ederim\" dedi.

Yüksek gerilim akımına kapılan elektrikçi öldü

TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde çalıştığı fabrikanın güvenlik kameralarının kablosunu çekmek isterken yüksek gerilim hattına temas eden Cengiz Fedakar(38), yaşamını yitirdi.

Ergene\'nin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında elektrikçi olarak çalışan Cengiz Fedakar, fabrikanın arka kısmındaki güvenlik kameralarının kopan kablosunu tamir etmek için çatıya çıktı. Fedakar, iddiaya göre, kamera kablosunu yüksek gerilim kablosunun üzerinden atmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Büyük bir patlama sesi üzerine olayı gören fabrika güvenlik görevlisi 112 acil servis ve diğer ilgililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çatıdan indirilen Fedakar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Dünya Çöp Toplama Günü\'nde Didim\'de temizlik

AYDIN\'ın Didim ilçesinde, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü için bir araya gelen çevre gönüllüleri, sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Dünya Çöp Toplama Günü için bu yıl \'Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at\' sloganıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri, tatilcilerin uğrak yerlerinden Didim\'in Akbük sahilleri, ören yerleri ve parklarında temizlik yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu.

Öte yandan Ege Bölgesi\'nde pek çok sahil, ilçe ve beldedenin çöplerinin ayrıştırılmadan, çöp alanlarına döküldüğünü belirten uzmanlar, katı atık tesisleri kurulup, enerji üretimi için de bunlardan yararlanılması gerektiğini kaydetti.

