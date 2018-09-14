DHA YURT BÜLTENİ 8

Kilis\'ten Hatay\'a obüs sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'in Elbeyli ilçesindeki birliklerden, Hatay\'a askeri sevkiyat öğleden sonra da devam etti. Elbeyli üs bölgesinden çıkan askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay\'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

62 MB

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ÖZEL - Ermenistan\'da tutuklu liseli Umut Ali, pazartesi ülkeye dönebilir



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Umut Ali Özmen (16), yaylada hayvan otlatırken merak edip sınırı geçince Ermenistan\'da tutuklandı. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için iade talebi Gürcistan üzerinden Erivan\'a iletilirken, aile, yaklaşık 2 aydır uzak kaldıkları çocuklarının yolunu gözlüyor. Kars Valisi Rahmi Doğan, İnterpol\'le görüşüldüğünü, Umut Ali Özmen\'in büyük ihtimalle pazartesi ülkeye getirilebileceğini söyledi.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. 25 Temmuz\'da Doğukapı Sınır Kapısı’nda Türk ve Ermeni yetkililer, Umut Ali’nin durumunu konuşmak üzere buluştu. Ermeni yetkililer, Özmen\'in mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Umut Ali Özmen\'in iadesiyle ilgili bir gelişme sağlanamayınca Akyaka Kaymakamlığı, lise öğrencisi Özmen’in iade işlemlerinin başlatılması için 31 Temmuz\'da valiliğe yazı yazdı. Kars Valiliği 7 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı\'na, İçişleri Bakanlığı da 16 Ağustos\'ta Dışişleri Bakanlığı\'na durumu iletti. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığı için evrak Gürcistan\'daki Tiflis Büyükelçiliği\'ne ulaştırıldı. Ayrıca Interpol üzerinden kayıp başvurusu yapıldı. Umut Ali Özmen ise başkent Erivan yakınlarındaki kadın ıslahevinde bir hücreye kondu. İddiaya göre Türkiye\'den Özmen’in kimliğini gösteren evrak mahkemeye ulaşmadığı için Umut Ali tahliye edilmiyor.

ERMENİ İNTERPOLÜ İLE 2 KEZ TEMAS KURULDU

Türk Interpolü, Özmen’in durumuna ilişkin Ermeni Interpolü ile iki kez temas kurdu. 12 Eylül\'de gerçekleştirilen ikinci görüşmede Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kars Valiliği\'ne gönderilen ve Dışişleri Bakanlığı’na iletilen yazıda, \"Ermenistan Interpol birimine, hakkında herhangi bir arama kaydı bulunmayan şahsın bir an önce serbest bırakılması için yetkili makamlar ile ivedi olarak irtibata geçilmesi ve neticenin tarafımıza bildirilmesi talep edilmiştir\" denildi.

OĞLUYLA TELEFONDA KONUŞTU?

Oğlunun tutuklandığı günden itibaren gözüne uyku girmediğini belirten baba Mustafa Özmen, Umut Ali\'nin serbest bırakılması için yetkililerden yardım istedi. Umut Ali Özmen, cep telefonu ile görüştüğü babasına, önümüzdeki günlerde bir mahkeme olacağını, ondan sonra serbest bırakılmayı beklediğini söyledi. Tutuklandığı ilk günlerde dayak yediğini, fakat şimdi işkence görmediğini anlatan Umut Ali Özmen, kendisini dövenler hakkında da işlem yapılacağını öğrendiğini babasına iletti.

VALİ DOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ DÖNECEĞİ YÖNÜNDE KANAATİM VAR

Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Kars Valisi Rahmi Doğan ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Umut Ali Özmen ile ilgili olarak ilk günden beri haberdar olduklarını ve konunun titizlikle üzerinde durduklarını vurguladı. Durumu İnterpol Daire Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Vali Doğan, sorunu Ermenistan ile diplomatik yöntemlerle çözmek istediklerini aktardı. Vali Doğan, şöyle konuştu:

\"24 Temmuz günü Umut Ali Özmen, Akyaka ilçemizde sınır ihlalinden dolayı Ermeniler tarafından gözaltı yapılıyor. Haberin tarafımızdan alınmasından hemen sonra sınır makamı ve valilik olarak Ermenistan makamlarıyla konuyu görüştük. Ancak Ermenistan makamları konunun diplomatik yoldan çözümü konusunda bize bir iletimde bulundular. Konunun başka mecraları da olduğu ifade edildi ve biz bunun üzerine hem Dışişleri Bakanımız, hem İçişleri Bakanlığımızı bilgilendirdik ve işlemler yapıldı. İnterpol Daire Başkanlığımız görüşmelerini sürdürüyor. En son dün itibariyle İnterpol Daire Başkanlığı, Ermenistan İnterpol ile görüştü. Büyük ihtimalle önümüzdeki Pazartesi günü çocuğumuzun ülkeye döneceği yönünde bir kanaatim var. Bu görüşmeler devam ediyor. Tabi Ermenistan tarafından birtakım iddiaları var, bu iddiaların da ilgili Türk makamlarına gerekli yazışmaları bilgilendirmeleri yaptık. Umut ediyorum ki çocuğumuz kısa süre içerisinde Türkiye’ye döner. Tabii burada bir izinsiz geçiş var. Neticede çocuk 18 yaşından küçük birisi. Normalde biz bu tür görüşmelerde bu geçişleri 2 makam, iki ülke yetkilileri görüşerek halledebiliyordu. Ancak burada Ermenistan tarafı bu sefer bu konunun diplomatik yoldan çözümü ile ilgili bir talepte bulununca mecburen konu hem Dışişleri hem de İçişleri Bakanımız marifetiyle takip edilmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baba Mustafa Özmen\'in Umut Ali ile konuşması

Kars Valisi Rahmi Doğan\'ın konuşması



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Cenazeler karıştı, mezar kazılıp hata düzeltildi

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, guatr ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Ayşe Özgenel\'in (67) yakınları, morgda teslim aldıkları yaşlılığa bağlı rahatsızlıkla yaşamını yitiren Ümmü Akat\'ın (97) cenazesini defnetti. Akat\'ın yakınları da morgda verilmek istenen cenazenin, Özgenel\'e ait olduğunu fark edince yanlışlık anlaşılıp mezar kazıldı ve cenazeler gerçek sahiplerine teslim edilerek defnedildi.

Olay, dün Gölbaşı Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan ve guatr ameliyatı sonrası vefat eden Ayşe Özgenel ile Harmanlı Beldesi\'nde yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Ümmü Akat\'ın cenazeleri, Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ayşe Özgenel\'in yakınlarına morgda Ümmü Akat\'ın cenazesi teslim edildi ve yaşlı kadın Belediye Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Bir süre sonra Ümmü Akat\'ın yakınları da geldikleri morgda cenazeyi teslim almak istedi ancak baktıklarında cenazenin Akat\'a ait olmadığını fark etti. Morg görevlileri ile yapılan görüşmenin ardından yanlışlık yapıldığı fark edilerek bir süre önce teslim alınıp defnedilen Özgenel\'in mezarının kazılmasına karar verildi. Mezarın açılmasıyla Özgenel diye defnedilen Akat\'ın cenazesi alınıp Harmanlı Beldesi\'ne, açılan mezara ise Özgenel\'in cenazesi defnedildi.

Ayşe Özgenel\'in eşi Cemal Özgenel, cenazenin kadına ait olduğu için erkeklerin fazla yaklaşmadığını ve yanlışlığı fark etmediklerini belirterek, \"25- 30 kişi vardı. Hiçbirimiz farkına varamadık. Yüzünü de açmadık kadın olduğu için\" dedi.

Ümmü Akat\'ın torunu Abuzer Uyanık ise morga teslim ettiği cenazeyi teslim alırken anneannesinin cenazesinin olmadığını fark ettiğini ifade ederek, \"Akşam saat 6 gibi vefat etti. Görevliler eşliğinde morga ben kendi ellerimle teslim ettim. Morg görevlisinin gösterdiği cenazenin anneanneme ait olmadığını söyledim. Annemler gelip baktı ve diğer cenaze yakınları da tanıdık. Onları aradım ve gelip baktılar. Yardımcı da oldular mezarı açtık, çıkarmadan önce yüzüne bakıp teşhis ettim. Baktım ve cenazenin bizim olduğunu gördüm. İncitmeden tabuta koyup, cenaze aracıyla getirip kendi mezarlığımıza defnettik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezarlık

- Mezarın kazılması

- Cenazenin çıkarılması

- Mezarlıktan detay

- Cemal Özgenel ile röp.

- Abuzer Uyanak ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: ADIYAMAN (DHA)

85 MB, 44 MB

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Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırladı

ELAZIĞ\'da, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca saniyeye saniye kayıt ediirken, kazada sürücülerden birinin emniyet kemerinin takılı olmaması sebebiyle dışarı çarpmanın etkisiyle araçtan fırladığı görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, \"Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi\" notuyla kaza anları paylaşıldı. Elazığ\'da, Mobese kameraları tarafından kayıt edilen kaza görüntüsünde, kavşakta hız kesmeyen araçların çarpışması sonucu, otomobillerden birinden sürücüsü kapının açılmasıyla emniyet kemeri de takılı olmadığı için yola savrulduğu görüldü. Kaza görüntüleri, araç kullanırken emniyet kemerinin takılması önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İkinci kazada ise, yine kavşakta hız kesmeyen otomobil, karşıya geçmek isteyen cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller refüje çarparak durabildi.

SEPETLİ MOTOSİKLET İÇİNDEKİ KADIN VE ÇOCUKLARDA TAKLA ATTI

Diyarbakır\'da, Mobeseye yansıyan kazada ise, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde kavşağa yaklaşan bir sepetli motosikletin devriliyor. İçerisinde kadın ve çocukların bulunduğu motosiklet, kavşakta ani fren tutunca motosiklet içindekilerle birlikte devriliyor. Sürücü ve bir vatandaş devrilen motosikletin altında kalan kadın ve çocukları kurtarıyor.

Görüntü Dökümü:

-Kazan anları

-Kemeri takılı olmayan sürücünün fırlaması

-Çarpışma anları

-Sepetli motosikletin takla atması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: BURAK EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, intihar etti... O anlar kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal\'ı (37) av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihara kalkışan İsmail Yılmaz (44), tedaviye alındığı hastanede öldü.

Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nin karşısındaki marketin önüne dün saat 17.30 sıralarında 07 F 8478 plakalı otomobiliyle gelen İsmail Yılmaz, burada hastanede çalışanı Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ilçede pazarcılık yapan İsmail Yılmaz, aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal\'ın başına ateş etti. İsmail Yılmaz daha sonra aynı tüfekle kendi başına da ateş edip intihara kalkıştı. Silah seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İsmail Yılmaz\'ı hemen Acil Servis\'e nakletti. Polis ekipleri de hızla olay yerine geldi. Bir kolu sakat olan Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İsmail Yılmaz ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sevk edildiği hastanede ameliyata alınan İsmail Yılmaz, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde İsmail Yılmaz\'ın tartıştığı bir kolu sakat hastane çalışanı Emrah Ünal\'ı av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle başına ateş edip intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilden inen İsmail Yılmaz\'ın bagajdaki pompalı tüfeği aldıktan sonra Emrah Ünal\'ın başına doğru ateş ettiği, birkaç saniye sonra da aynı tüfekle başına ateş ettiği anlar yer aldı. Olay sırasında Emrah Ünal\'a ateş edildiği sırada arkasında bulunan bir kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsmail Yılmaz\'ın silah alması

- Emrah Ünal\'a ateş etmesi

- İsmail Yılmaz\'ın intihar etmesi

- Çevredekiler

olay yerinden görüntüler

- Emrah Ünal Fotosu

- İsmail Yılmaz fotosu

Haber. Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eski devlet hastanesi, kirişleri yıpratılarak yıkıldı

ISPARTA\'da geçen yıl boşaltılan 32 yıllık eski devlet hastanesi binası kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Binanın yıkıldığı o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğancı Mahallesi\'nde 1986 yılından bu yana hizmet veren Isparta Devlet Hastanesi, geçen yıl mart ayında Şehir Hastanesi\'nin açılmasının ardından boşaltıldı. Hastanenin poliklinik ve yataklı servis ünitelerinin bulunduğu binaların yıkımına karar verildi. Bunun üzerine ağustos ayında ihale yapıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firma binaların yıkımına başladı.

Hastanenin yataklı servis olarak kullanılan 8 katlı binası dün firma tarafından kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Ağustos ayında başlayan hastane binalarının yıkımının 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Görüntülerde yıkılan binanın birkaç saniye içinde yerle bir olduğu ve ardından ortalığı toz bulutunun kapladığı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binanın yıkım anına ilişkin cep telefonu görüntüsü

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, (DHA)



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Foça\'da çevre felaketine neden olan petrol sızıntısıyla ilgili hakim ve bilirkişilerden inceleme

İZMİR\'in Foça ilçesinde, denizi ve sahil şeridini fuel-oil ile kirleten gemiyle ilgili adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çevrecilerin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan adli yargılamada, Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ile halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, olay yerinde incelemelerde bulundu. Mahkemenin yaptığı incelemede hazır bulunan vatandaşlar ise sağlıklarını tehdit eden bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, 30 Ağustos günü, denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma yapıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı.

Karadaki çalışmalara hala devam edilirken, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için sürdürülen araştırma kapsamında, fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın, Aliağa\'daki gemi geri dönüşüm tesislerine getirilen \'Harrier\' isimli gemiden akıtıldığı saptandı. TÜBİTAK\'ta yapılan testler sonucu fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın denize aktığı belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL\'lik idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiyle\'den ayrıldığı anlaşıldı. Gemiye el koyulurken, giriş- çıkış yasaklandı. Bu arada armatör şirketin yabancı ülkeye ait olmasından dolayı uluslararası bağımsız firma tarafından da yeni araştırma yapılacağı ifade edildi.

HAKİM VE BİLİRKİŞİLER OLAY YERİNDE

Foça\'da denize fuel-oil bırakan geminin bulunmasının ardından, çevrecilerin açtığı dava ve talep üzerine Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılması kararı verdi. Foça Asliye Hukuk mahkemesi hakiminin yanı sıra halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti olay yerine gitti. Burada hem denizde hem de kıyı boyunca inceleme yapan hakim ve bilirkişi heyeti, testler için numuneler aldı, fotoğraflar çekti. Elde edilen bu veriler sonrasında da bilirkişi heyetinin, mahkemeye uzmanlık alanlarıyla ilgili hazırlayacakları raporları gönderecekleri açıklandı. Mahkeme hakiminin, savcılıkla yapacağı görüşme sonrasında el konulmuş olan ve giriş çıkışın yasak olduğu gemiye de bilirkişilerin gidip inceleme yapması içini izin verileceği ifade edildi.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ

Heyetin incelemesi hakkında bilgi veren davanın avukatlarından Ahu Tahmilci, Foça\'da ciddi bir petrol akıntısının gerçekleştiğini söyledi. Ahu Tahmilci, \"Başlangıçta muhatap belli değildi. Biz davayı açtık. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava süreci başladı. Üç kişilik uzman heyetle inceleme yapılacak. Burada 6 numaralı fuel-oil akıntısı olduğu ortaya çıktı. Bu Çeşme\'den bildiğimiz bir yakıt. Gelişmiş ülkelerin sınırlarından girmesine izini vermedikleri bir yakıt. Bu nitelikle bir yakıt doğaya dökülmüş durumda deniz canlıları, su, orada yaşayan insanlar büyük zarara görüyor. İşletme sahipleri işlerinin bir ay geriye gittiğini söylüyorlar. Sadece Foça değil tüm Türkiye\'nin burada duyarlı olması lazım. Birde olayla ilgili tutulan raporların gün ışığına çıkması lazımı asıl o zaman olayın boyutları gözler önüne serilecek\" dedi.

Foça sakinlerinden Fırat Korkmaz ise \"Kirliliğin temizlendiği söyleniyor ama hala kaba temizlik bile yapılmadı ince temizliğin yıllar süreceği söyleniyor. Biz insanların denize girmesi ne kadar sağlıklı bunların uyarılması lazım. İnsanların sağlığıyla oynanmaması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Vatandaşlardan Günseli Kaya da, \"Foça\'da kirlilik devam ediyor. Olayın üzerinden 15 gün geçti. Burada ilk günlerde makinalarla taranan üstteki ziftlerin alınmasına karşın hala uzmanların dediğine göre yıllar sürece zift ve kirlilik devam ediyor. Hem denizin içini, hem denizin kıyısını hem de soluduğumuz havayı mahvetti. Solunumu hastası olan sakinlerimiz buradan ayrılmak zorunda kaldı. Sahil güvenliğin önlem için yeni planlama yapması lazım, bu kötü olayın yeni denetimlere için örnek olmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İncelemelerden görüntü.

- Temizlik çalışmalarından görüntü.

- Röportajlar

- Anonslar

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)



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Anaokulunun havuzunda boğulan minik Miray, toprağa verildi

MALATYA\'da anaokulunun bodrum katında dengesini kaybedip düştüğü yüzme havuzunda boğulan bedensel engelli Miray Korkmaz (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Bostanbaşı Mahallesi\'nde bulunan özel bir anaokulunda dün bodrum katında bulunan 90 santimetrelik derinliğindeki yüzme havuzuna giden öğretmenler, suyun içinde cansız vaziyette duran bedensel engelli minik Miray Korkmaz\'ı gördü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitiren ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan minik Miray\'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Öğretmen olan Güler-Murat Korkmaz çiftinin 2 kızından büyüğü olan Miray Korkmaz\'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

3 GÖZALTI

Miray\'ın boğularak ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, anaokulunun 2 işletmecisiyle birlikte okul müdürünü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin omuzlarda getirilmesi

- Cenazenin musallaya konulması

- Hocanın dua okuması

- Baba Murat Korkmaz\'ın güçlükle ayakta durması

- Cenaze namazı

- Minik Miray\'ın cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

300 MB

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Yavru köpeğe kürekli şiddete tepki

ADIYAMAN\'da Yaşar Ç.\'nin, evinin bahçesine giren yavru köpeğe mermer ve kürekle vurduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ç., evinin bahçesine giren yavru köpeği kovmak için önce mermerle, ardından elindeki kürekle vurmaya başladı. Köpeğin inleme sesini duyan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği hayvana şiddet, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntüde Yaşar Ç.\'nin vurduğu köpeğin bahçeden çıkışı ve bu kişinin elinde kürekle arkasından gittiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Köpeğin inlemesi

- Köpeğin ayrılması

- Yaşar Ç.\'nin elinde kürekle görülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

30 MB



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Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu\'nun ilk etabı, Nevşehir\'de yapıldı

Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu\'nun iki etabı, Nevşehir\'de yapıldı. Derinkuyu yönünde gerçekleşen ve 113 kilometre uzunluğundaki etabı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı\'ndan Ahmet Örken birinci tamamladı.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, Nevşehir, Erciyes ve Kayseri olmak üzere 3 etapta koşulacak. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkenin 10 profesyonel bisiklet takımdan 63 usta bisikletçi, uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için kıyasıya pedal çevirdi. Nevşehir Polisevi önünden start alan bisikletçiler, Kapadokya Bisiklet Turu\'nun ilk etabınde 113 kilometre uzunluğundaki Ürgüp, Derinkuyu istikametinden devam ederek Nevşehir\'de yarışı tamamladılar. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı\'ndan Ahmet Örken birinciliği, Alexandr Ovsyannıkov ikinciliği, Ramunas Navardauskas ise üçüncülüğü elde etti. Yarışın sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışmanın ikinci etabı yarın yine Nevşehir\'den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı\'na tırmanacak olan sporcular 131 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi\'nin 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası\'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için kıyasıya pedal basacak. 16 Eylül Pazar günü son etabı koşulacak olan müsabaka Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışın finişinden görüntü

-Birinci olan Ahmet Örken ile röportaj

-Yarışlardan görüntü

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)

1 Dosya1 Dakika 30 saniye/48 MB

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Şanlıurfa\'da 10 bin kişi karate öğrendi

ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi çocuk ve gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için 30 ayrı merkezde hayata geçirdiği \'AK Evler\' projesi kapsamında yaklaşık 10 bin kişi karate eğitimi aldı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçede 30 ayrı merkezde hayata geçirilen \'AK Evler Spor Salonları\'ndaki gençler için stadyumda ‘Yaz sonu şenliği’ düzenlendi. Şanlıurfa’nın dezavantajlı ilçesi konumunda olan Eyyübiye’de gençlerin ve çocukların uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunmak için hayata geçirilen \'AK Evler\' projesi kapsamında 30 mahallede kurulan spor salonunda yaklaşık 10 bin kişi, 90 eğitmen eşliğinde 60 farklı kurslarda eğitim gördü. Yaz boyunca çoğunluğu karate olmak üzere çeşitli branşlarda eğitim gören sporcular için düzenlenen etkinlik Kuran-ı Kerim’in okunmasıyla başladı. Ardından sporcular yetenekleri sergiledi. Davetliler tarafından büyük beğeni toplayan sporculardan başarı elde edenlere ise bilekte ve çeşitli hediyeler verildi. Dezavantajlı ilçede yaklaşık 10 bine yakın gence \'AK Evler Spor Salonları\' aracılığıyla ulaştıklarını ve onları hem sporla buluşturduklarını, hem de gençlerin milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişmesine vesile olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, şunları kaydetti:

“Bugün önemli bir gün. Bugün sadece Eyyübiye’nin değil, Şanlıurfa hatta Türkiye adına rol model olabilecek olan bir projenin hasadındayız. İnsanların bakımını yaptıktan ve iyi baktıktan sonra elde ettiği ürün neyse bizim için de bugün öyle bir gün. Buradan yükselecek gür seda sadece Eyyübiye’de değil ulaşabildiğimiz her yerde ses getirecektir. Biz tüm AK Belediyelerde olduğu gibi insana hizmet yaparak, geleceğimizi kurtaracağız. Gençlerimize hizmet ederek geleceğimizi inşa edeceğiz. Göle attığınız taş dalgalar oluşturur misali bizler de bugün burada Eyyübiye’nin ortasına güzel bir taş attık. Şimdi çok şükür dalgalar oluştu ve bu dalgalar inşallah her tarafa yayılacaktır. Gençlerimizin üstünde beyaz formalar gibi inşallah güzellikler yayılacaktır. Gençlere sadece sportif anlamda bir şeyler öğretilmiyor, sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri araç kılarak gençlerimizi milli ve manevi değerlere haiz birer genç haline getiriyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaz sonu kursu için stadyumda gösteri yapan karateciler

- Etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlar

- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

353 MB

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Elektrikli bisikletle malzeme taşıyan çocuk korkuttu

ADIYAMAN\'da bir çocuğun, marketten aldıkları malzemeleri, arkasında oturan kadın ile birlikte elektrik bisikletle taşıması çevredekileri endişelendirdi.

Atatürk Bulvarı\'nda ilerleyen plakası alınamayan elektrikli bisikleti, bir çocuğun kullandığını görenler gözlerine inanamadı. Arkasında bir kadının oturduğu ve marketten alınan yiyeceklerin bulunduğu poşetlerin taşındığı elektrikli bisiklet, sürücülerin tepkisine neden oldu. Elektrikli bisiklet, Alitaşı Mahallesi\'nde gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Çocuğun motosiklet kullanması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Adıyaman\'da STK\'lardan İdlib\'e yardım çağrısı

ADIYAMAN\'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Esad rejimi ve Rusya\'nın saldırılarına maruz kalan Suriye\'nin İdlib kentinde yaşayanlar için yardım çağrısında bulundu.

Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde toplanan Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İdlib\'e yönelik saldırıları protesto etti. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla İdlib\'e yardım çağrısında bulunan platform adına açıklamada yapan avukat Ahmet Işık, şunları söyledi:

\"Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Olası bir göç dalgasının gelmesi durumunda zaten imkanların yetersiz olduğu kamplarda ciddi insani kriz oluşacaktır. Bu krizi kontrol altına alabilmek için çadır, hijyen ve sağlık ürünlerinin yanı sıra gıda malzemelerine ihtiyaç var. Bölgede yaşanan ve planlanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyor, mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz.\"

Yapılan açıklamanın ardından İdlib\'te hayatını kaybedenler için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Suriye açıklaması

- Dua edilmesi

- Türk Bayrakları

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

70 MB

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Şanlıurfa\'da bağ bozumu zamanı

ŞANLIURFA’da üzümlerin sıkılarak suyunun kaynatılıp kışlık pestil, kesme ve cevizli sucuk yapıldığı bağ bozumu (kerge) mevsimi başladı.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil, kesme ve sucuklar geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya başlandı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde başlayan bağ bozumu yöresel olarak olarak adlandırılan mevsimde bağlarda toplanan üzümler torbaya doldurularak cevizli sucuk, pestil ve pekmeze dönüştürülüyor. Geçimlerini üzüm yetiştiriciliğiyle sağlayan Abdurahman Balay, ailesiyle birlikte yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini pekmez, pestil ve cevizli sucuk haline getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bağ bozumunda toplanan üzümlerin sofraya gelişini anlatan Abdurahman Balay, “Sabah erkenden ailece bağa gelip asma dallarında üzümleri toplamaya başlıyoruz. Topladığımız üzümleri torbaya koyup üzerine güneş görmemiş beyaz toprak eklenerek kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri olan pestil, sucuk ve kesmenin yapımına başlanılıyor. Çizme giyerek torbadaki üzümleri ezilene kadar ayakla basıyoruz. Daha sonra sıkılan üzüm suyu yaklaşık 4-5 saat önce yüksek ateşte, daha sonra ise düşük ateşte kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyunun rengini alınca bir kısmı pekmez yapılıyor. Diğer taraftan kazanlarla doldurulan üzüm suyu bir taraftan ateşte pişerken diğer taraftan içersine konulan pasta unuyla sürekli karıştırılıyor. Yaklaşık bir saat daha kaynayan ve yoğunluğu bulan bulamacın içersine susma veya ceviz konuluyor. Pişen karışım bez parçalarına seriliyor. Bir gün boyunca yerde bez parçalarının üzerinde kuruyan pestillerin bulunduğu bez parçaları ıslatılarak, pestil üzerinde soyuluyor. Pestiler bıçak ile kesilerek, sade ise katlanıyor, içersinde fıstık ve ceviz varsa rulo yapılarak kışlık yiyecek olarak saklanıyorö dedi.

Hazırlanan malzemelerin bir kısmını kışlık olarak kendilerine ayırdıklarını ifade Balay, diğer kısmını ise satarak geçimini sağladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bağ bozumu için üzüm toplayan aileler

- Toplanan üzümleri torbaya konularak sıkılması

- Kazanlarda kaynatılan üzüm suları bezlere serilmesi

- Genel ve detay görüntüler



Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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