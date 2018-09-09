DHA YURT BÜLTENİ 8

TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye\'yi teslim alamayacaklar

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN- Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Söğüt ilçesinde düzenlenen \'737\'nci Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri\'ne, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Yıldırım, şenlikteki konuşmasında, \"Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler, aramıza fitne sokmak isteyenler, mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ\'cü hainler, ne yaparsa yapsınlar; Türkiye\'yi teslim alamayacaklar\" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sabah saatlerinde, Söğüt\'e geldi. Boynuna Yörük poşusu bağlanan Yıldırım, şenliklerin yapıldığı alanın yanındaki Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret edip, dua okudu. Türbe ziyaretinin ardından yürüyerek, şenlik alanına gelen Yıldırım, tribünlerdeki Yörükleri selamladıktan sonra protokolde kendisi için ayrılan yere geçti. Yıldırım, burada bulunanlarla da tek tek tokalaştı. Söğüt\'teki etkinliklere TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çok sayıda kişi katıldı.

YILDIRIM: VATAN OLMAZSA BİR YANIMIZ EKSİK KALIR

TBMM Başkanı Yıldırım, şenlikte yaptığı konuşmada, \"Ertuğrul Gazi, bir uç beyi olarak 1281 yılında ahirete göçtüğünde arkasında 400 çadırlık bir aşiret vardı. O aşiret 1299\'da devlet oldu. Büyüdü, üç kıtada 7 denizde sınırlarını 22 milyon kilometreye kadar genişletti. 22 milyon kilometre ne demek? Bugünkü Türkiye\'nin 28 katı demek\" dedi.

Söğüt\'ün coşkusunu paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım. İster Yörük olsun ister Türkmen olsun ister Alevi ister Sünni ister Batı\'dan isterse Doğu\'dan hepimizin hamuru bu topraklarda karıldı. Bu topraklarda mayalandık. Hepimiz aynı çınarın yapraklarız. Hepimiz büyük Türk milletinin evlatlarız. Gücümüzü güvenliğimizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden alıyoruz. Adımız farklı olsa da amacımız aynıdır. Birimiz olmadan diğerimiz olamaz. Bugün burada Aras Nehri ile Meriç Irmağının karıştığı, Ağrı Dağı ile Konya buluştu. Bu buluşma bizim övüncümüz kıvancımızdır. Nilüferin suyu olmasa Bursa ovasının bereketi olmaz. Fırat\'ın suyu olmasa Harran olmaz. Peygamberimiz, vatan sevgisi imandandır, diye buyuruyor. Vatan sevgisi, bizim fıtratımızda var. Bizler kendimizi vatanımızın bir parçası olarak görüyoruz. Vatan olmazsa bir yanımız eksik kalır. Bizler ancak vatanımızla yaşarız. Bağımsızlık ve hürriyete aşığız. Yüzlerce yıl Allah\'ın adını yüceltmek adaletin aleme yaymak için mücadele ettik. Bu sebepleri milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de hassasiyetimiz halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünyanın neresinde bir mazlum var ise önce yardıma koşan Türk milletidir. Nerede ağlayan bir ana varsa boynu büyük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül coğrafyamızda, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye\'de, Irak\'ta barışı tesis edip güven içinde yaşayacağı ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı\'mız, Meclis\'imiz, hükümetimiz güvenlik güçlerimiz sivil toplum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor. Yüreklerimizin birlikte atıyor olması bizim en büyük gücümüzdür.\"

\'TÜRKİYE\'Yİ TESLİM ALAMAYACAKLAR\'

Türkiye\'ye yönelik her saldırı sonrası daha da güçlenileceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler, aramıza fitne sokmak isteyenler, mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ\'cü hainler, ne yaparsa yapsınlar; Türkiye\'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin bizi yıkamayacağını herkes gördü bundan sonrada görecektir. Türk milleti tarihi Meclis\'imiz gölgesi Anadolu\'dadır; bir konu Balkanlar\'da bir kolu da Kafkaslar\'dadır. Bir ayağı Nil Nehri\'nde diğer ayağı da İdil\'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? \'Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir\'. Şunu dost ve düşman herkes bilsin; paramız üzerinden ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerinin haklının hukuku mutlaka bozacaktır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla toplarla yaptıkları saldıran yeterince ders aldık. İnşallah bir daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar olacaktır.\"

\'ERTUĞRUL GAZİ DÖNEMİN SÜPER GÜCÜ BİZANS\'A KARŞI KOYDU\'

Söğüt\'te düzenlenen şölenin bir gayesinin de \'Dört nala gelip uzak Asya\'da Akdeniz\'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim\' demek olduğunu kaydeden Yıldırım, \"Ertuğrul Gazi, bir uç beyi olarak dönemin süper gücü Bizans\'a karşı koydu. Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi\'nin kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe hayattayız, hayatta olmaya devam edeceğiz. Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkarttık. Bundan sonra da boşa çıkartacağız. Dileğim ve duam odur ki Ertuğrul Gazi\'yi anma şenliği, Türk milleti var oldukça var olmaya devam etsin\" dedi.

DESTİCİ: BÖLÜCÜLERİ EMELLERİNE ULAŞTIRMAYACAĞIZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında Söğüt\'ün, Türk tarihi için önemli merkez olduğunu vurguladı. Destici, \"Osmanlı\'nın temeli burada atıldı. Osmanlı\'nın tohumları burada filizlendi ve Osmanlı burada güçlü, görkemli, koca çınara dönüştü. Bu çınar büyüdü ve gölgesinde nice devletler, nice kültürler yetiştirdi. Bugün özlemini duyduğumuz çok kültürlülüğü, atalarımız 600 yıl boyunca değişik din ve kültürlerle bu topraklarda kardeşçe yaşatmıştır. Osmanlı coğrafyasında anlayış ve birlik beraberlikle yaşanmasını sağlayan ana öğe, İslam ve İslam’ın insan sevgisine ve hoşgörüye dayalı felsefesi olmuştur. Biz Türk milleti olarak milli değerlerimize sahip çıkan, duygusal bağlarımızdan kopmayan, her geçen gün, tarihin sayfalarına, yeni izler bırakarak ilerleyen milletiz. Ecdadımızın kahramanlıklarını unutmayan, atalarımızın, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan milletiz. Bu güçle bizi yarınlara taşıyacak olan, hiçbir işgalciye, darbeciye, teröriste, vatan hainine, ülke ekonomisi üzerinden medet uman hainlere prim vermemektir. Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak, gezen bölücüleri emellerine ulaştırmayacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Hasankeyf\'te 800 tonluk türbe de taşınıyor

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılma çalışmaları kapsamında 800 ton ağırlığında İmam Abdullah Türbesi yarın sabah yeni yerleşim yerine taşınacak.

Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısı Barajı nedeniyle, ilçedeki tarihi yapılan kurtarılması için Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından daha önce Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı\'nın taşınmasının ardından, bu kez İmam Abdullah Türbesi taşınacak. Eyyübiler döneminde inşa edilen 800 tonluk türbenin taşınma çalışmasının, yarın sabah erken saetlerde başlanması planlanıyor. İmam Abdullah Türbesi\'nin taşınmasının ardından, 400 ton ağırlığında minaresi ile 200 ton ağırlığında müştemilatı bölümü ise önümüzdeki hafta için de taşınacak.

Taşınma çalışmaları hakkına yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürlüğü, taşıma işlemleri öncesi eserler, bulunduğu yerlerden krikolarla kaldırıldığı, daha önce olduğu gibi tarihi eserler, özel araçla yaklaşık 2.5 kilometrelik alandaki arkeoparka taşınacağı belirtildi. Açıklamada, \"İmam Abdullah Türbesi 800 ton, minare 400 ton, müştemilat bölümü ise 200 ton olup taşıma tertibatı da dikkate alındığında taşınacak yük; türbede 850 ton, minarede 450 ton ve müştemilat bölümünde ise 250 ton olacaktır. İmam Abdullah Zaviyesinin üç ana kütle halinde taşınacağı mesafe, mevcut konumlarındaki başlangıç noktasından yeni konumlarındaki bitiş noktasına kadar 2 bin 400 metredir. Zaviye, 62 metre üst kota taşınacaktır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Krikolarla havaya kaldırılan türbenin görüntüsü

-150 tekerlekli platform yerleştirilirken

-Hasankeyf görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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Kokolet Vadisi\'nde, 2 ton bal üretildi

ARTVİN\'in Murgul ilçesinde, 500\'ün üzerinde farklı bitki türünü barındıran Kokolet Vadisi\'nde, 28 profesyonel arıcı, 2 ton dolayında kestane ve çiçek balı üretimi gerçekleştirdi.

Murgul ilçesi Başköy ve Kabaca köylerinin de yer aldığı, 500 dolayında farklı bitki türüne sahip Kokolet Vadisi\'nde arıcılık geleneği yaşatılıyor. 60 yılı aşkın süredir babadan miras kalan geleneği sürdüren 28 arıcı, organik bal üretimi gerçekleştiriyor. 5 kilometrekarelik alanda yüzlerce kovanda kestane ve çiçek balı üreten arıcılar, bu yıl 2 ton dolayında rekolte elde etti. Verimli bir sezonu geride bırakan arıcılar, sağımı tamamladıkları balları satışa çıkardı. Kokolet Vadisi balları ilgi görüyor.

Kokolet Vadisi\'nde arıcılık yapan Başköy Muhtarı Metin Başköy, ıhlamur, orman gülü, yaban mersini, karayemiş türü 500\'ün üzerinde bitki çeşidini barındıran vadilerinde bal üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek ballarının kaliteli olduğunu söyledi. Başköy, \"Biz Anzer balı ile yarış içerisindeyiz. Kesinlikle Anzer balından aşağı değiliz. Herkesin tadabileceği ve alabileceği fiyatlarla bal satıyoruz. Başköy, Kabaca ve Kokolet ballarımız çok kalitelidir. Biz bu bal üretimini nesilden nesile devam ettireceğiz\" dedi.

‘ARICILIK, BABADAN MİRAS KALDI\'

Akantaş Köyü Muhtarı Hüseyin Çelik Arslan da bölgedeki insanların enerjik ve çalışkan olmasının nedeninin kestane balı olduğunu belirterek \"Babadan miras arıcılık yapıyoruz. 60 yıllık bir mazimiz var. Arıcılık babamdan miras kaldı. Kokolet Vadisi ender vadilerden biri. Florası çok geniş ve kaliteli kestane balı yetişiyor. Arının en iyi serumu karayemiş çiçeğidir. Karayemişin şeker hastalığına karşı çok büyük faydası vardır. Bizim buradaki kestane balını bir arabanın antifrizi gibi düşünün. 30 derecelerde balımız donmuyor\" diye konuştu.

‘EN İYİ BALI ÜRETİYORUZ’

İlker Turhan ise vadinin kestane balının anavatanı olduğunu belirterek \"İnsanların her geçen gün bu bölgeye ve balımıza karşı merakı artıyor. Bu durum bizi daha fazla üretim yapmamıza zorluyor. Türkiye\'nin en iyi balını üretiyoruz. Bunu üniversite raporları da söylüyor. Bu konuda iddialıyız.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kokolet Vadisi Drone görüntüleri

Bal üretim detayları

Bal sağımı detayları

Arıcılarla röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER ARTVİN-DHA

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Ferdinand ilk kez kurtarıcısı Haluk Levent ile buluştu

KURBAN Bayramı\'nın birinci günü Rize\'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesinde kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent\'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan Ferdinand, kurtarıcısı ile buluştu. Konser vermek için geldiği İzmir\'de önce Ferdinand\'ı ziyaret eden Haluk Levent, onu elleri ile besledi. Satın aldıktan sonra ilk kez Ferdinand\'la karşılaşan Levent, espri yaparak, \"Ferdinand\'ı kurtardım, buralara kadar gönderdim. Akıllı uslu duracak diye. Ama o kızların peşinden ayrılmıyormuş\" dedi.

Kurban Bayramı\'nın birinci günü Rize\'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve bayramın dördüncü günü de yüzerek gittiği Trabzon\'un Sürmene ilçesinde kurtarıldıktan sonra şarkıcı Haluk Levent\'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan Ferdinand, ilk kez kurtarıcı ile bir araya geldi. Ferdinand\'ı satın alan ancak onu daha önce hiç görmeyen Haluk Levent, İzmir\'in kurtuluş günü olan 9 Eylül kutlamaları kapsamında konser vermek için geldiği kentte ilk önce Ferdinand\'ın bulunduğu Kemalpaşa\'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları barınağına geldi. Ferdinand\'ın başını okşayan Levent, espri yaparak, \"Ferdinand\'ı kurtardım, buralara kadar gönderdim. Akıllı uslu duracak diye. Ama o kızların peşinden ayrılmıyormuş. Onun da şikayeti bana geldi\" dedi. Daha sonra Ferdinand\'ın çiftlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, \"Denizdeyken dişleri neredeyse tamamen dökülmüş. Zor bir durumdaydı. Şimdi veteriner kontrolünde. 6 ay sonra bütün dişleri yeniden yerine gelecek\" diye konuştu.

\'FERDİNAND BİR SEMBOL\'

Barınağı dolaşan ve buradaki hayvanlar ile ilgili çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar\'dan bilgi alan Levent, \"Aslında son dönemlerde gözleri oyulmuş yavruları, hayvan dostlarımızı, tecavüz edilmiş kedileri bile gördükten sonra, Ferdinand\'ın burada hayvan sevgisini aşılamak için bir sembol olduğunu düşünüyorum. O kadar çok içimiz acıyor ki bu hayvanların gördüğü şiddet karşısında. Bütün ailelere \'Çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden, doğayı, insanı, ülkeyi, memleket sevgisini gösteremeyiz\' diyorum. Eğer inançlıysanız, bunları da Yaradanın yarattığını unutmayın. Eğer inançlı değilseniz, evrenin yarattığını unutmayın. Bir şekilde bunlara sahip çıkmak ve sevmek zorundayız. Ben de çok mutluyum. O önümüzdeki bayramda kurban edilecekti. Kaçtı, mücadele etti. Burada şu anda. O artık bizim arkadaşımız\" dedi.

BARINAK İÇİN DESTEK MESAJI

Engelli hayvanları da bundan sonra Kemalpaşa\'daki barınağa göndereceğini kaydeden Levent, bu tür barınakların ayakta kalması gerektiği belirterek şunları söyledi:

\"Ama getirmeye çalışmakla da kalmayacağım, böyle yerlerin biraz da mama desteğine ihtiyacı var. Sosyal medyadan bir şeyler yapacağız.\"

Daha önce faytonlarda çalıştırılan ve şimdi barınakta bakılan bir atı gören Haluk Levent, bir süre atla ilgilendikten sonra, \"Bu atlar faytonlardan kurtarıldı. Ben hiçbir zaman atlar \'Şurada çalışmasın\' demedim. Bu gelenektir, bir tarihsel durumdur. Ama artık iş o kadar çok ranta dönüştü ki olan bu yavrulara oldu. Her iki günde bir öldüklerine tanık olduk. Demek ki burada bir şey yanlış işliyor. Bunlar ölmeseydi, sağlıklı şekilde çalışsalardı kimse faytonlar için bir şey demeyecekti. Ama ağır koşullarda, o sıcakta çalışıyorlar. Ve canı çıkana kadar çalıştırılıyorlar. Hastalandıklarında tedavi etmek pahalı olacağı için tedavi etmek yerine ölsün diye bırakıyorlar, başka bir at alıyorlar\" dedi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent daha sonra çiftlikte biraz vakit geçirdi ve barınaktaki hayvanlarla ilgilendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sanatçı Haluk Levent\'in Kemalpaşa\'daki barınakta bulunan Ferdinand\'ı ziyaret etmesi,

-Haluk Levent\'in Ferdinand ile ilgilenmesi ve onu beslemesi

-Haluk Levent\'in barınaktaki diğer hayvanlarla ilgilenmesi

-Haluk Levent\'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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