DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SURİYE’YE TANKERLERLE AKARYAKIT SEVKİYATI

KİLİS\'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar önünde bekleyen yakıt tankerleri

- Yakın tankerlerinin görüntüsü

- Yakın tankerlerini Öncüpınardan geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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2)BİLECİK YAĞMURA TESLİM OLDU

BİLECİK\'te geceleyin yağan, belirli aralıklarla sabaha kadar süren yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı, vatandaşlara güç anlar yaşattı. Sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, su basan yerler ile cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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-Sokak ve caddelerdeki yağmur suları birikintilerinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: BİLECİK (DHA)

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3)MUSKA YAZAN EMEKLİ İMAMA GÖZALTI

BARTIN\'da, muska yazdığı belirlenen emekli imam S.A. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Emekli imamın muskaların nerelere konulması gerektiği ve siyah erkek köpeğe yedirilmesi konusundaki yazıları dikkat çekti. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Hıdırlar köyünde oturan S.A.\'yı takibe aldı. Muska yazdığı belirlenen S.A. gözaltına alındı. S.A.\'nın evinde yapılan aramada yüzlerce yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emekli imamın yazdığı muskaların iç çamaşırı ve evin çeşitli yerlerine konulması, siyah renkli erkek köpeğe yedirilmesi için yazdığı yazılar dikkat çekti. \'Tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet\' ve \'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet\' suçlarından adliyeye sevk edilen S.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Emekli imamın evine yapılan baskın

-Evinden çıkan eşyalar

-İmamın adliyeye çıkarılması

Süre: 2.33 Boyut: 13,9 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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4)KENDİSİNDEN YOL İSTEYEN ARACA BÖYLE ÇARPTI

SİVAS\'ta seyir halinde ilerleyen kamyon şoförünün, geri vitese takıp, hafif ticari araca çarpma anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza 28 Ağustos\'ta Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen kamyon aniden durdu. Kamyon şoförü aniden kamyonuyla önce ileri doğru gitti. Daha sonra aracını geri vitese takarak arkasındaki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber:İrfan ÖZŞEKER - Kamera: SİVAS (DHA)

(224 MB)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ELAZIĞ’DA KOYUN OTLATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ELAZIĞ\'da merkez Çöteli köyünde, bugün sabah saatlerinde, koyun otlatma yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Merkez Çöteli köyün de bugün sabah saatlerinde, iddaya göre Y.H., hayvan otlatan Rahim ve Kerim Özel kardeşlerin yanına giderek, koyunlarını baska bır yerde otlatmalarını istedı. Özel kardeşlerin de bunu kabul etmemesi üzerine taraflarlar arasında tartışma başladı. Bu sırada olayı gören amca Bedri Özel (65), yeğenlerinin yanına gelerek, büyümeden kavgayı önledi. Evine giden Y.H., av tüfeğini alarak geri döndüğü tartışma alanında, amca ve 2 yeğenine ateş açmaya başladı. Olayda amca Bedri Özel olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ise vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyup olay yerine gelen köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olay yerinde hayatını kaybeden Bedri Özel\'in cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şüpheli Y.H ise yol güzergahında bulunan bir benzin istasyonunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yerdeki ceset

Jandarma inceleme yaparken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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6)OTOMOBİL İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1\'İ AĞIR 4 YARALI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Çevre yolu üzeri Aşıklar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Çayır (35) yönetimindeki 42 YF 821 plakalı otomobil, Süleyman Çetin\'in (55) kullandığı 42 FC 587 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Süleyman Çetin yaralanmazken, otomobil sürücüsü ve içindeki üç yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlardan detay

- Polisin olay yeri incelemesi

- Genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA))

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