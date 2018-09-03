DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GAZİANTEP\'TEKİ KAZADA ÖLEN 8 KİŞİNİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ



GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçilerin taşındığı kamyonet ile Suriye\'deki kamplara yemek taşıyan firmaya ait minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen 8 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, dün sabah, Oğuzeli- Elbeyli yolunda meydana geldi. Gaziantep\'ten aldığı mevsimlik işçileri, fıstık bahçesine götüren İbrahim Şahin (30) yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Suriye\'deki sığınmacı kamplarına yemek götürüp, Gaziantep\'e dönen Ali Bor\'un (35) kullandığı 27 AAH 618 plakalı minibüs, Kayacık Barajı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İbrahim Şahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve Uğur Güneş (17) olay yerinde; Murat Demirel (18), Mustafa Altunbaş ve Suriye uyruklu Fatma Mılla (57) ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Oğuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilen Hüseyin Deniz, Murat Demirel ve İbrahim Şahin\'in cenazeleri Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, Mustafa Altunbaş\'ın cenazesi Gaziantep\'in Yavuzeli ilçesinde, Uğur Güneş\'in cenazesi Gaziantep\'in Araban ilçesinde, Ali Bor ile Sariye Diker\'in cenazeleri Gaziantep\'te, Fatma Mılla ise Suriye\'nin El Bab kentinde toprağa verildi.

Halen tedavilerine çeşitli hastanelerde devam edilen 19 kişiden 4\'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) -

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2)SAKARYA\'DAKİ KAZADA ÖLEN GENÇ İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçerek motosikletli gruba çarpması sonucu ölen 7 kişi arasında bulunan Yunus Emre Kurt\'un (35), Düzce\'nin Çilimli ilçesindeki lastik tamiri dükkanı önünde cenaze namazı kılındı. Dualar okunmasının ardından Yunus Emre Kurt\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya\'ya gönderildi.

Dün, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın karşı şeride geçerek 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Düzce\'de bulunan arakdaşlarıyla birlikte motosikletle gezen Yunus Emre Kurt da kazada yaşamını yitirdi. Yunus Emre Kurt\'un cenazesi Düzce\'nin Çilimli ilçesi D-100 Karayolu Çilimli Sapağında bulunan lastik tamir dükkanının önüne getirildi. İş yerinin önünde cenaze namazı kılındı. Dualar edilmesinin ardından Yunus Emre Kurt\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Sakarya\'nın Erenler ilçesindeki aile mezarlığına götürüldü. Yunus Emre Kurt’un 1 çocuk babası olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yunus Emre Kurt\'un Gökhan Çodar\'ın kullandığı motosiklette bulunduğu öğrenildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralanırken, 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş ile Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç hayatını kaybetmişti.

Görün Dökümü

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Cenaze namazından görüntü

Cemaatten görüntü

Ayrıntılar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE

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3)ŞIRNAK\'LILAR, SİLAHLAR SUSTU BESTLER DERELER\'E AKIN ETTİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ayşe Elma, hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma\'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne otomobilin bagajında götürdü.

Ayşe Elma, yakınlarıyla birlikte annesi Hatice Elma\'yı Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası\'na götürdü. Hatice Elma\'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek patoloji için karın bölgesinden sıvı alınması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayşe Elma bunun için hastaneden ambulans isteyince ret cevabı aldıklarını öne sürdü. Annesini otomobilin bagajına yatırarak diğer hastaneye götüren Ayşe Elma, yaşadıklarına tepki göstererek, \"Hastamızın belinde 3-4 tane çatlak var, kırık var. Karnı sıvı topladı. Sıvı alınıp geri buraya gelinecek. \'Arabanızla götürün\' dedi doktor, yeni ambulans verilmedi. Şimdi fakülteye götürüyorum, daha sonra tekrar buraya getireceğim bu haliyle\" diye konuştu.

Ayşe Elma hastane önünde gazetecilere yaşadıklarını anlattıktan sonra annesiyle birlikte fakültenin yolunu tuttu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ise gazetecilerin soruları üzerine konunun araştırıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bagajda yatan hasta

- Ayşe Elma\'nın tepkisi

- Ayşe Elma ile röp.

- Ootomobilin gidişi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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4)ELAZIĞ\'DA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ DÜĞÜN KONVOYU TAKİBİ

ELAZIĞ\'da çocuklar, gelin ve sünnet konvoylarında, otomobillerin önünü kesip, para alabilmek için hem hayatlarını tehlikeye atıyor, hem de trafiği olumsuz etkiliyor. Elazığ\'da yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocuklar, kent merkezinde trafik akışının yoğun olduğu noktalarda, düğün konvoylarını durdurup para almak için yola yatarak, yada arabaların pencerelerine tutunarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Para almak için araçların peşinden koşan ve kazaya davetiye çıkaran çocuklar, tehlikeye aldırış etmezken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun yola yatması

-Çocukların düğün konvoyu takibi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-