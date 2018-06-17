DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KEMER\'DE TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde turistleri taşıyan midibüs devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya- Kemer D400 karayolunun Kemer\'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında yabancı turistleri taşıyan 14 GF 574 plakalı midibüs devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu ihbarı yapılan olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -

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2)ELİTAŞ: HA ŞEMŞAMER, HA MUHARREM İNCE

EKONOMİ eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi Kayseri yöresinde \'şemşamer\' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeterek, \"Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce\" dedi. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri\'nin Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi\'nde bayramlaşma programına katıldı. Yahyalı Belediye Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Ekşi ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Mustafa Elitaş, herkesin tek tek elini sıkarak bayramlarını kutladı.

Burada konuşan Elitaş, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Elitaş, Muharrem İnce\'nin TBMM\'deki türbanlı milletvekilleri dışarı atan zihniyetin devamı olduğunu söyledi. İnce\'yi yörede \'şemşamer\' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeten Elitaş, \"Bizim buralarda ayçiceğine şemşamer derler. İzmir\'de çiğdem, Trakya\'da ise güne bakan, bazı yerlerde ise güneşe bakan ismini verirler. Muharrem de öyle. Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce. Seçmenin oyunu kazanmak için \'evden Ayetel Kürsi okumadan, abdest almadan çıkmam\' diyor. Şuna seviniyorum, oy için de olsa herhalde hidayete erdi\" diye konuştu

Mustafa Elitaş, Muharrem İnce\'ye Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinden seslenerek, \"Sen bırak paşa rütbesini, bir onbaşının bile rütbesini sökemezsin\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Bayramlaşmadan genel görüntü

- Mustafa Elitaş\'ın açıklaması

- Diğer detay görüntüler

Haber- Kamera : Oktay ENSARİKAYSERİ(DHA)

DV 1 Dosya 3 dakika 54 saniye / 348 MB

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3)PARKTA AV TÜFEĞİYLE VURULAN GENÇ ÖLDÜ

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, parkta av tüfeğiyle vurulan Hacı Yusuf Yücel (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün gece, Bayraktar Mahallesi\'nde meydana geldi. Askerden yeni gelen Hacı Yusuf Yücel\'e, Kahtalı Mıçı Parkı çevresinde, evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kanlar içinde yere yığılan Yücel, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel\'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hacı Yusuf Yücel\'in ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye geldi. Hastanede fenalık geçiren kişilere, acil serviste müdahale edildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, olay yerine gelerek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması ve incelemesi

- Kahta Devlet Hastanesi

- Yakınlarının fenalaşması

- Sağlık görevlilerin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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4)KAZADA ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN ENGELLİ EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

BURSA\'da, kullandığı otomobille Çekirge Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Akın (43), yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın\'ın (49) ani hareket yapması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durdu. Kazada iki kardeş yaralanarak araçta sıkıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılırken, engelli Halil İbrahim Akın ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi\'nde meydana geldi. Zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın ile birlikte, kullandığı 16 KA 919 plakalı hafifi ticari araçla Altıparmak Caddesi\'nden Çekirge istikametine seyir halindeyken ağabeyinin araç içinde birden hareketlenmesi ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç trafik lambalarına çarparak durdu, kazada yaralanan sürücü Mustafa Akın ile ağabeyi Halil İbrahim Akın araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk önce Mustafa Akın\'ı sıkıştığı yerden çıkarırken, kaza nedeniyle korkan Halil İbrahim Akın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin sakinleştiremediği Halil İbrahim Akın, zorlukla kardeşinin bindirildiği ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine tedaviye alınırken kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların sıkıştığı yerden çıkarılması

-Engelli Halil İbrahim Akın ekiplere zor anlar yaşatırken

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Mehmet İNAN/NURSA,(DHA)-

Süre: 3 dakika 53 Saniye Boyut: 434 MB

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5)YAVRU KÖPEKLER ÖLÜ BULUNDU

SAKARYA Üniversitesi kampüsünde beslenen 5 yavru köpek ölü bulunurken, 2 köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Karapürçek ilçesinde ise ayağında yara oluşan ve hayvanseverlerin asit döküldüğünü iddia ettiği köpek tedavi altına alındı.

Sakarya Üniversitesi Kampüsü\'nde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin öldüğünü görürken, 2 yavru köpeği ise tedavileri için veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlatan Sibel Arın Sezer köpeklerin zehirlendiğini iddia etti. Sibel Arın Sezer, \"Bugün bayramın 3\'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü 2\'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı daha 8 yavrum eksik, ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler. Kim yaptıysa Allah\'ım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin utanıyorum artık insan olmaktan\" diyerek tepki gösterdi. Karapürçek\'te ayağında yara oluşan bir sokak köpeği hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Hayvanseverler köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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Ölen köpekler

Hayvanseverin ağlaması ve konuşması

Ayağında yara oluşan köpeğin kliniğe getirilişi

Hayvanseverlerin konuşması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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6)MARMARİS\'TE KERİMCAN DURMAZ COŞKUSU

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde sahne alan sosyal medyanın fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, dansları ve çaldığı müziklerle takipçilerini coşturdu.

Marmaris Barlar Sokağı\'ndaki bir gece kulübünde bugün sahne alan Kerimcan Durmaz\'ı izlemeye gelen takipçileri ve tatilciler izdihama neden oldu. 2 bin kişilik mekan daha Kerimcan Durmaz, sahneye çıkmadan dolunca kapılarını kapattı. Durmaz, saat 02.00\'de sahneye çıktığında çoğunluğu kadın hayranlarından oluşan kalabalık sevinç çığlıkları attı. DJ kabinine geçen Kerimcan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren hayranları, fenomenin fotoğraflarını çekmek isterken izdiham çıktı. Kendine has, sıra dışı ve eğlenceli tavırları ile dikkati çeken Kerimcan Durmaz, bir saat sahnede kaldı. DJ kabininde yaptığı danslarla büyük beğeni topladı. Kerimcan, gecenin sonunda telefonu ile özçekim yaparak \"Hayranlarım iyi ki varsınız\" yorumuyla sosyal medyada paylaştı. Sahne sonrası odasına çekilen fenomenle fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranları kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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-Kerimcan Durmaz\'ın performansından görüntü

-Gece kulubünü dolduranlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 2 dakika 15 saniyelik-162 MB görüntü. HD çekim)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOGAN / MARMARİS, DHA)



