DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE\'YE DOLAR YAĞDIRACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri için geldiği Denizli\'de iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir otelde toplandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın meydanlarda ekonomi konuşmadığını öne sürerek, \"Neden konuşmuyor? Deniz bitti de ondan. \'Ne söyleyeceğim\' diyor. \'İşsizliği azaltacağım\' dese kendisi çoğalttı, \'üretim ekonomisine geçeceğiz\' dese beton ekonomisini kendi kurdu. \'Çiftçiyi mutlu edeceğiz\' dese onları kendisi mutsuz etti\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ekonomiyi düzelterek Türkiye\'ye dolar yağdıracaklarını öne sürdü.

Seçim çalışmalarını Denizli\'de sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çardak Havalimanı\'na indikten sonra ilk olarak bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya milletvekilleri Kazım Aslan, Melike Basmacı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenligil, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da katıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmaya, \"Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz\" sözleriyle başladı. Miting meydanında konuşulmayan ayrıntılara gireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Ayrıntıları sizlere sunmaya çalışacağım. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. İnsanlarımız güzel ve çalışkan tarihimiz var. Her şeyimiz var ama bu ülkede mutlu değiliz. Mutlu olmak istiyoruz. Sorunlarımız var sorunlarımızı aşmak istiyoruz. Seçim var oyumuzu kullanacağız. Var olan sorunları nasıl aşacağız bunu anlatacağım. 4 aşamalı bir stratejiyi hayata geçirmezsek kimse sorunları çözemez. Birincisi eğer bir ülkede demokrasi yoksa büyüme, kalkınma ve huzur olmaz. Yargı bağımsızlığı medya özgürlüğü olmaz. Birinci adım bu ülkeyle çağdaş ülkelerde uygulanan demokratik standartlar getireceğiz. Sayın Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı partimizin, Millet İttifakı\'nın parlamentoda çoğunluk olduğu düzende, en geç bir ay içinde OHAL, bitecek. Niye böyle bir uygulama var? Bütün dünyaya ilan edeceğiz bizim ülkemizde demokrasi var diyeceğiz\" dedi.

EKONOMİYİ ELEŞTİRDİ

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, \"Ekonomiyle ilgili ciddi sorunlar var ama bu sorunu dile getirmesi gerekenler susuyorlar. Gönül isterdi ki TOBB çıkıp konuşsun. Derdini anlatsın. Enflasyon çift hanelere taht kurdu, yeniden çıkıp anlatılsın. Beton ekonomisinden yana üretilen ekonomilerin Türkiye\'nin geleceğini ipotek altına alındığını anlatabilsin. Çiftçi son çare kendisini yakmakta buluyor. Demek ki bir sorunumuz var demokrasiden yana. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Seçimler var bir siyasi parti seçimi değil iki tercihi kullanacağız bir demokrasiden yana olanlar. İki tek adam rejiminden yana olanlar. Bu kadar açık. Tek adam rejiminden yana olanlar giderler oylarını kullanırlar ama sonuçlarına katlanırlar. Demokrasiden yana olanlar da kullanacaklar onlar da rahat bir nefes alacaklar. Demokrasiden yana olmak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Türkiye\'nin bölgesinde önemli bir yeri yakalaması lazım\" dedi.

\'16 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETEN KİŞİNİN GELECEĞE YÖNELİK TEK CÜMLESİ YOK\'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın meydanlarda ekonomi konuşmadığını öne sürerek, şöyle dedi: Sayın Erdoğan her şeyden söz ediyor ekonomiyle ilgili tek cümle yok. Neden ekonomiden söz etmiyor? Efendim 25\'inden sonra yapacağız? Ne yapacaksın 25\'inden sonra olmayacaksın ki neyi açıklayacaksın? Şimdi açıkla da millet öğrensin. Neden açıklamıyor? Deniz bitti de ondan. Ne söyleyeceğim diyor. İşsizliği azaltacağım dese kendisi çoğalttı, üretim ekonomisine geçeceğiz dese beton ekonomisini kendi kurdu. Çiftçiyi mutlu edeceğiz dese onları kendisi mutsuz etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten kişinin geleceğe yönelik tek cümlesi yok. 16 yıl ülke yöneteceksin geleceğe yönelik tek cümle kuramayacaksın. Bu kadar hazin bir tablo ile karşılaşmadık. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Türkiye ürettiği zaman güçlü olur.

\'AYAĞINA GİDİYOR YALVARIYOR, TÜRKİYEYE GELİYOR \'FAİZ LOBİSİNE PRİM YOK\' DİYOR\'

Tekstil ile büyüyen Denizli\'nin önemli başarılar sağladığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kentin Türkiye\'deki tıkanmadan etkilendiğini belirterek, iktidara geldiklerinde sanayicinin önünü açacaklarını, önündeki engelleri kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin mali af politikasını şu sözlerle eleştirdi:\"Kaçıncı mali af çıktı bilmiyorum. 77\'nci mi 78\'inci mi. İnsanlarda \'niye ödeyeyim ki zaten seneye af çıkacak\' düşüncesi hakim. Vergisini ödeyenin cezalandırıldığı, ödemeyenin mükafatlandırıldığı bir düzen geldi. Biz af çıkarmayacağız. Vergi ve sicil borcu olmamak kaydıyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar 1 yıl süreli sıfır faizli kredi vereceğiz. Bundan kim karlı çıkacak? Sanayici de yararlanacak ama en çok hükümet edenler yararlanacak. Yüz milyarlarca liralık devletin alacağını tahsil edecek. Devlet dış borcunu ödeyemeyince ne oluyor? Londra\'ya gidiyor. Önce Mehmet Şimşek gidiyor sonra kendisi gidiyor.

\'Bize borç verin\' diye yalvarıyor. İçerde meydan okuyor \'siz kimsiniz\' diyor, \'asarım, keserim\' diyor sonra ayaklarına gidip yalvararak diyor ki \'dolar ver bize\'. Onlar da diyor ki \'bunun şartı var, faizi yükseltin\' diyor. \'Faizi yükseltmezseniz size dolar vermeyiz\' diyor. Geliyor Türkiye\'ye \'faiz lobisine prim yok\' diyor. Ayağına gidiyor yalvarıyor, Türkiyeye geliyor \'faiz lobisine prim yok\' diyor. Sonra Merkez Bankası faizi yükseltiyor. Eğer devlet yüz milyarlarca lira borçlanmasa herkes primini zamanında ödese gidip o kapıyı çalmazsınız. Ülkenin ödediği faiz miktarı 16 yılda 151 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkesidir. İçerdeki faiz lobisine ödediği faiz, 687 milyar TL. Bizim projemizi hayata geçirirsek sıfır faizli kredi vereceğiz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmiş olacağız. Ne kadar çok vergi ödersen o kadar çok kredi alırsın. Ne kadar çok sosyal güvenlik primi ödersen o kadar sıfır faizli kredi alırsın. Şirket, katma değeri yüksek ürün üretiyorsa ona açacağımız kredi limiti 2-3 kat olacak.\"

PLANLAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Ülke yönetiminde planlamanın önemine değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, elin oğlu 50- 100 yıl sonrasını planlarken Türkiye\'de Devlet Planlama Teşkilatı\'nın kaldırıldığına dikkat çekerek, yaşanan sorunların kaynağından birinin de plansızlık olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, \"Sağlıklı planlama olabilseydi Türkiye üretim ekonomisini kaybetmezdi. 2013 yılında Güney Kore\'de bir firmanın elde ettiği patent sayısı, Türkiye tarihindeki tüm hükümetlerin elde ettiği patent sayısının 15 katı. Dünyadaki hızla değişime bakıyor musunuz? Sandığa giderken neleri düşünmemiz gerekiyor düşüyor musunuz? Nasıl ve kimin için oy kullanacağız, nasıl bir gelecek tasavvur ediyoruz, tercihimizi nasıl yapacağız. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda buldu, bugün her saniyede milyonlarca buluş var. 50 yıl sonrasını düşünmüyorsanız siz ülkenizi sağlıklı yönetemezsiniz gelir başka güçler yönetir. Bize telkinde bulunuyorlar \'Türkiye tarımdan çıksın, Türkiye ekmesin\'. Batının egemen güçleri kendi aralarında yarışıyorlar. Tarımı terk etme gibi bir sürecin içine sokuluyoruz. Nohut, mercimek, bakla, pamuk, canlı hayvan, et, saman dışardan\" dedi.

GETİRMEK İSTEDİKLERİ SİSTEMİ ANLATTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \'81 milyonun cumhurbaşkanıyım\' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, İnce\'nin tarafsız, herkese eşit mesafede olacağını, devletin sigortası olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:\"İnce\'nin anlayışına göre de benim anlayışıma göre de cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi\'ne üye tayin etmez. Adayı seçerken Türkiye\'nin geleceğini düşünerek tercihlerinizi yapın. Lider sultasını kaldıracağız. Bize diyorlar ki \'siz eski sistemi mi getireceksiniz?\' Eski sistem 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir sistem. Yüzde 10 seçim barajı vardır, lider sultası vardır, parlamentonun iradesine ipotek vardır. Biz eski sisteme dönmek istemiyoruz. Yüzde 10 seçim barajının kalktığı, sivil anayasanın yapıldığı, kadının parlamentoda daha fazla görünür olduğu bir rejim istiyoruz. Eğer siz darbe hukukundan hukuk sistemini arındırmazsanız darbecilerden farkınız kalmaz. Millet İttifakı\'nın hedefi budur.\"

\'TÜRKİYE\'YE DOLAR YAĞDIRACAĞIZ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kan ve terör bölgesi olan Ortadoğu\'daki sorunların çözümü için \'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı\' kuracaklarını, içinde Türkiye\'nin yanı sıra İran, Suriye ve Irak\'ın olacağını, dört ülkenin başkanının bir araya geleceğini ve \'Ortadoğu\'da neden kan akıyor\'u tartışacaklarını belirterek, \"Kendi bölgemizde barış istiyoruz terörü sonlandıracağız, egemen güçlerin istedikleri gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Üstelik o bölgeyle bizim tarihsel ilişkimiz var. İnanç benzerliğimiz var. Akrabalıklarımız var. Neden kavga ediyoruz? Egemen güçlerin oyununa geliyoruz. İlk kez CHP olarak \'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı\' kuracağız. Türkiye\'ye dolar yağdıracağız. O nedenle sandığa giderken oy kullanırken düşüneceksiniz. Ön yargıyla sandığa gitme zamanı değil. Geleceği düşünerek gidip oyunuzu kullanın\" diye konuştu.

\'2003-2014 YILLARI ARASINDA İSE 2 TRİLYON 94 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ?\'

Kılıçdaroğlu esnafa yönelik olarak da yaptığı konuşmasında kira stopajını kaldıracaklarını belirtirken çiftçinin faiz borçları tamamen sileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin parası olduğunu, tüm meselenin paranın kimin için ve nerede kullanılacağı olduğunu dile getirerek, \"Türkiye\'de 1923- 2002 79 yılda 713 milyar dolar harcanmış, 2003-2014 yılları arasında ise 2 trilyon 94 milyar dolar para harcandı. Ne oldu? Karakaya gibi baraj mı yaptılar, Atatürk Barajı mı yaptılar? Telekom gibi şirket mi kurdular? Köprü yaptılar, yol yaptılar. Eyvallah. Ya arkadaş bu köprüyü kaça yaptın diye sorunca \'bak gördün mü CHP köprüye yola karşı\' diyorlar. Köprü yapmayan iktidar mı var? Sorun harcadığın her kuruşun hesabını vereceksin. Cebinden yapıyorsun eyvallah ses çıkarma. Milletin parasını harcıyorsan demokrasilerde her kuruşun hesabını vereceksin\" dedi.

\'ATAMA BEKLEYEN 180 BİN ÖĞRETMENİ 1 YIL İÇİNDE ATACAYAĞIZ\'

Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin zengin bir ülke olduğunu vurgulayarak, \"Para yok\' laflarını bırakın. Türkiye, zengin bir ülke. Her kuruşun hesabı verilir. 4 yıl içinde tüm sorunlar çözülür. Biz enkaz edebiyatı yapmayacağız. Biz büyük değişimi ve dönüşümü yapmak istiyoruz. Biz eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek istiyoruz. İmam hatipleri niye kapatalım. İmam hatipleri, ilahiyat fakültelerini açan biziz. Sanki onlar açmış biz kapatacağız. Çocuk hangi okula giderse gitsin en iyi eğitimi alsın. Her mahallede kreş açacağız. 10 binlerce çocuk aç karnına okula gidiyor. Sabah kahvaltılarını okulda öğretmen ve arkadaşlarıyla yapacak çocuklar, öğle yemeklerini de okulda yiyecek, sabah gidecek akşam servisle eve dönecek. Atama bekleyen 180 bin öğretmeni 1 yıl içinde atayacağız. Eğitime önem vermeyen bir ülkenin geleceği yoktur. Anne çocuğunu hangi okula göndereceğini bilmiyor. Hangi sınavlara gireceği belli değil. Yarış atı gibi bırakın çocuklar çocukluklarını yaşasın. Düşünsün sorun çözme kapasitelerini geliştirelim. Öğretmenler için özel bir düzenleme yapacağız. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Öğretmenler Günü\'nde bir maşa ikramiyesi olacak. Hakimler için ayrı kanun var, devlet memurları için ayrı kanun var. Öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceğiz\" dedi. Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasının ardından soru- cevap bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



CHP\'LİLERDEN MUHARREM İNCE VİDEOSU

İZMİR\'de, CHP Bornova İlçe Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için kısa bir video hazırladı. CHP\'liler tarafından çekilen videoda, yine partililer görev aldı. Bu yöntem ile daha çok kitleye ulaşarak, İnce\'nin oylarını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, kimseye sataşmadan bir seçim kampanyası yürttüklerini belirtti.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyasına destek vermek isteyen CHP Bornova Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, ilginç bir çalışmaya imza attı. CHP\'liler, bir dakikalık bir video hazırlayarak, bunu da sosyal medyada paylaştı. Yine CHP\'lilerin rol aldığı video, akşam karanlığında çekildi. Videoda, sokakta boş boş gezen bir genç, yol kenarında Muharrem İnce\'ye ait bir materyali buluyor. Bu metaryali alarak sokakta ilerleyen gencin karşısına 4 kişi çıkıyor. Videoda, bu 4 kişinin, hükümetin karanlığını ve baskıyı temsil ettiğini söyleyen Bornova CHP Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, \"Karanlığa ve zorluklara rağmen genç, materyalde yazan \'SevİNCE Durma Koş Ardından\' yazısından güç alarak koşuyor. Böyle olunca karanlıkta baskıyı temsil eden kişiler şaşırıyor ve dağılıyor. Ardından \'Durma koş\' adlı parçanın ezgileri ile birlikte, yazıyı duvara spreyliyor\" dedi.

Buradaki amaçlarının herkesin umdunu diri tutmasını sağlamak olduğunu dile getiren Ecem Gül, CHP\'yi iktidara, Muharrem İnce\'yi de cumhurbaşkanlığına taşımak için seçim gününe kadar bu tarz çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Bu video ile daha çok seçmene ulaşarak, CHP\'nin seçim kampanyasına katkı sunmak istediklerini söyleyen Gül, sosyal medya üzerinden paylaştıkları video ile de kampanyada farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.

EDREMİT\'TE BOTLARI SÜRÜKLENEN 51 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

BALIKESİR\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak için denize açılan ve botları arıza nedeniyle sürüklenen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkiinden Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 21\'i çocuk, 10\'u kadın, 20\'si erkek toplam 51 kaçak göçmen lastik bot ile denize açıldı. Kaçakların denizden 1 mil açıldıktan sonra motoru bozulan bot sürüklenmeye başladı. Kaçaklar bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı \'TCSG 6\' Bot Komutanlığı ekipleri gece yarısı saat 02.00 sıralarında tespit edilip, kurtarıldı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, gıda paketi ve su verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

OYNAMA YAPTIĞI SENEDİ İCRAYA KOYDU, GERÇEĞİ JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Salih İ., daha önce ev sattığı Muzaffer Çokuçkun\'dan alacağı olduğunu iddia ederek 21 bin dolarlık senedi icraya koydu. İtiraz üzerine senedi inceleyen Jandarma Kriminal Laboratuarı, 1000 doların başına 2 konularak senedin 21 bin dolar yapıldığını tespit etti.

Kahramanmaraş\'ta 52 kişi, yaklaşık 15 yıl önce ev aldıkları müteahhit Salih İ.\'nin borçları olmamasına rağmen kendileri hakkında icra takibi başlattığını belirterek dolandırıcılık yaptığını öne sürdü. Salih İ.\'nin icra takibini de yıllar önce ev alırken imzaladıklarını ancak alamadıklarını öne sürdükleri senetleri kullandığını ve birçok senedin üzerinde de oynama yapıldığını belirten 52 kişi, Salih İ., hakkında dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetçilerden biri olan Muzaffer Çokuçkun (66), Salih İ.\'nin 21 bin dolarlık senetle kendisi hakkında icra takibi başlatmasına avukatı aracılığıyla itiraz etti. Çokuçkun\'un, bin dolarlık senedin tahrifat yapılarak 21 bin dolar yapıldığını belirtmesi üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi, senedi incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği\'nde gönderildi. Burada yapılan incelemede senet üzerinde tahrifat yapıldığı tespit edildi. İnceleme sonunda mahkeme gönderilen raporda şöyle denildi:

\"Senet üzerinde tahrifat yönünden yapılan incelemede rakamla değerin belirtildiği Türk Lirası hanesinde bulunan, orijinalinde \'1000$\' olan ibarenin ön kısmına farklı mürekkepli kalem ile \'2\' rakamının eklenerek \'21000$\' ibaresine dönüştürülmesi, \'1000$\' ibarelerinin ve ödeyecek hanesinde bulunan \'Muzaffer Çokuçkun ve K.Maraş\' ibarelerinin üzerinden de mükerrer geçişler yapılması suretiyle tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir\" denildi.

\'BİN DOLARLIK SENET VERMİŞTİM\'

Adliye önünde açıklama yapan Muzaffer Çokuçkun, Salih İ.\'nin birçok kişiyi bu yöntemle mağdur ettiğini belirterek, \"2003\'te 23 milyar 200 milyon liraya Salih İ.\'den daire aldım. Bin dolarlık senet vermiştim. O eski oynama yaparak senedi 21 bin dolar yapmış. 21 bin doları 101 bin lira olarak icraya koymuş. Ben de mahkemeye verdim sahtecilik yaptığı ortaya çıktı\" diye konuştu.

================================================

KIRKPINAR AĞALIĞINDA \'DİL KOPARMA\' POLEMİĞİ

KIRKPINAR ağalığı parasını yatırmadığı için iptal edilen işadamı Ahmet Çetin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın açıklamalarında \'Beni FETÖ\'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın\' sözleri üzerine basın toplantısı düzenleyip, \"Makamından çıksın gelsin Er Meydanı\'na çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim. Karşılıklı husumet varsa da birbirimizinkini kopartırız, artık gücü yetene\" sözleriyle cevap verdi.

Edirne\'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657\'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri\'nin ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, paranın 864 bin lirasını verirken diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün Kırkpınar\'la ilgili düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullanarak kendisine \'FETÖ\'cü dediği iddia edilen işadamı Ahmet Çetin\'e yönelik, \"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını, ne de beni FETÖ\'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin\" dedi. Bu sözlerin ardından ikili arasında \'dil kopartma\' polemiği başladı. Bugün yeniden basın toplantısı düzenleyen ağalığı düşürülen işadamı Ahmet Çetin, Gürkan\'ın sözlerini tepki göstererek, \"Makamından çıksın gelsin er meydanına çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim\" diyerek tartışmayı sürdürdü.

\'15 TEMMUZ’DA KİM DAVUL ÇALDIRIRSA HAİNDİR\'

Alışveriş merkezindeki sahibi olduğu restoranda konuşan işadamı Ahmet Çetin, 15 Temmuz tarihinde Kırkpınar Güreşleri\'nin yapılmaması isteğini yinelerken şunları söyledi:\"Ben 15 Temmuz’da yapmayalım diyorum ama birileri bana hakaret ediyor. Hiçbir zaman hiçbir makamı karşımda güç olarak görmedim. Çünkü o benim devletimin koyduğu bir makamdır. O makama hiçbir zaman saygısızlık yapma şansım zaten yoktur. Birileri havlarsa \'sus\' diyeceksin ama makama değil, kişiye. İnsanları çok seviyorum, sayın başkanımı çok seviyorum, makamını çok seviyorum, saygı duyuyorum çünkü o benim burada belediye başkanım asla şahsına ‘sen şusun’ demedim. Çünkü öyle olmadığını bende biliyorum. O da bir ulusçudur, o da bir milliyetçidir. Ama 15 Temmuz’da kim davul çaldırırsa, zurna öttürürse, kim halay çekerse odur hain diyorum. Matem olan yerde siz davul-zurna çalamazsınız. Daha önce birileri yaptıysa yanlış yapmış. Daha önce başkası yanlış yaptı diye ben de mi yanlış yapacağım.\"

\'ÇIKSIN ER MEYDANI\'NA KİM KİMİN DİLİNİ KOPARIYOR\'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın açıklamalarına çok üzüldüğünü kaydeden Çetin, \'dil kopartma\' polemiğini sürdürerek, şunları söyledi:\"Ben dün sayın başkanın açıklamalarına çok üzüldüm. Yok dilimi kopartıyor falan. Vallahi şunu söylüyorum, makamından çıksın gelsin er meydanına çıkalım. Kim kimin dilini kopartıyor görelim. Ama ilk önce makamından çıksın gelsin. Makama boynum eğri, oraya laf söyletmem. Ama şahıs olduğu zaman er meydanı orada. Ya kopartamazsa ne olacak? Benim dilimi kopartmak için makamdan çıkmak lazım. Belediye Başkanlığı makamı benim başımın tacıdır ama birebir şahıs olursa rakibimdir. Ya döverim ya dövülürüm. Çok üzüldüm, acayip üzüldüm. Başkanlar dil kopartmaz, yönetir. Şehirlerde kabadayılık, zorbalık yapmaz. Başkanlar şehirlerde diktatörlük yapmaz. Düne kadar reisi cumhura ‘diktatör’ diyenler şimdi kendisi mi diktatör olmuş. Bugün kendisi diktatör olmuş, dil kopartıyor. Recep Gürkan Edirne’de bir diktatördür, kabadayıdır. Dil kopartıyor, makam kullanıyor. Burası muz cumhuriyeti mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası adaletin tecelli ettiği yer. Benim Recep Gürkan’la şahsi hiçbir problemim yok. Ama dünkü konuşmasına baktım vallahi makamı iyi kullandı. Makam taştı. Makamı bir anda diktatörlüğe soktu, kabadayılığa soktu. Şaka mı ya? burası Türkiye Cumhuriyeti\'nin belediye başkanlığı. Bu makamı siz diktatör yapamazsınız. Kabadayı, silahşör yapamazsınız. Elinizdeki bıçak nasıl bıçak merak ediyorum? Ağzındaki diş nasıl bir diş merak ediyorum? Dil kopartıyor, makam mı kopartıyor, makam koparmaz. Şehirde iyi yönetir, insanları birleştirir. Karşılıklı husumet varsa da birbirimizinkini kopartırız, artık gücü yetene. Ama benim makama sonsuz saygım var. Ben şu an şunu söylüyorum. Kırkpınar’ı erteleyin size 2 milyon daha vereyim diyorum. Paranızın dışında bağış olarak.\"

BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'ne ilişkin dün basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir gazetecinin \'Sosyal medyada Ahmet Çetin ihaleye girecek bütün ağa adaylarının ve dolayısıyla sizi FETÖ\'cü olmakla suçluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?\' sorusu üzerine sert tepki gösterip, \"Ne ihaleye girecek ağa adaylarını ne de beni FETÖ\'cü olarak kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın. Herkes haddini bilsin. Hadsizliğin de lüzumu yok. Burada Kırkpınar’a zarar vermesin diye efendice açıklamalar yapıyoruz. Bu bir şey bilmediğimiz anlamına gelmez. Sayın Çetin’in şartları yerine getirmediği açıktır, hukuk yolu açıktır. Nitekim kendisi bu konuda bir dava açmıştır ve bu davası reddedilmiştir. Sayın Çetin hangi tarihte almış Kırkpınar Ağalığı\'nı? Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz\'da. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar yine 15 Temmuz\'a rastladı. Biz bu yıl 15 Temmuz’a rastlamasın diye Kırkpınar’ın tarihini 2-8 Temmuz tarihine aldık, geçen yıldan daha. Ancak erken seçim kararı alınınca ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 8 Temmuz’a kalma ihtimaline karşılık, Kırkpınar’ın tarihini bir hafta erteledik. Biz burada 657 yıllık bir geleneği korumaya çalışıyoruz. Bu çocuk oyuncağı değil. Türkiye’de 120 güreş yapılıyor. Herkes buna göre tarihini ayarlıyor. Öyle kolay mı bu iş? Kırkpınar’ın geleneği var\" ifadelerini kullanmıştı.

================================================

SİMİT TEZGAHLARI 1 MİLYON 146 BİN LİRAYA KİRALANDI

İzmit Belediyesi, şehirdeki 20 simit tezgahını ihale ile 3 yıllığına 1 milyon 146 bin 852 liraya kiraladı.

İzmit Belediyesi, şehrin işlek yerlerinde bulunan 22 adet simit tezgahının ihalesini yaptı. Belediye encümeninde gerçekleştirilen ihalede her biri 1 metrekare alan üzerindeki simit tezgahlarından 20\'sine alıcı çıktı. 6 kişinin katıldığı ihalede 20 adet simit tezgahı 3 yıllık toplam 1 milyon 146 bin 852 liraya kiralandı. İhalede 20 tezgah arasında en pahalı tezgahın kira bedeli aylık 4 bin 374 lira olurken, en ucuz simit tezgahının aylık kira bedeli ise 384 lira oldu. Simit tezgahları 3 yıllığına kiralanarak, kira beledi peşin olarak alınacak.

================================================

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ YEMİN ETTİ

ADANA\'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Yemin Töreni, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atamaları yapılan çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin törenine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Seyhan Kaymakamı Şenol Bazacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yemin töreni, çarşı ve mahalle bekçileri eğitim birincisi Musa Gardaş’ın açılış konuşmasıyla sürdü. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, çarşı ve mahalle bekçilerini tebrik edip görevlerinde başarılar dilediği konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Mahmut Demirtaş, Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanıyla emniyet teşkilatımıza katılarak güç verecek olan evlatlarımızı, ailelerini ve eğitimlerini gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum” dedi. Vali Mahmut Demirtaş, \"Ülkemiz genelinde 6 bin 72 çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar kapsamında ilimize de 600 kadro tahsisi yapılmış olup, gerçekleştirdiğimiz sınavların ardından 225 çarşı ve mahalle bekçimiz, bugün düzenlediğimiz bu törenle yeminlerini ederek görev başı yapacaklar\" diye konuştu. Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasını tamamlamasının ardından, aldıkları eğitim sonucunda dereceye giren çarşı ve mahalle bekçilerine sertifikalarının takdim edildiği tören, bekçilerin yemin etmesiyle son buldu.

