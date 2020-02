DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Tüfenkci: Türkiye\'nin, kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran\'ın çok önemli bir viraj olduğunu belirterek, \"Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Türkiye\'nin, kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz\" dedi.

Malatya\'da bulunan Bakan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özhan Sanayi Sitesi\'ndeki esnaf ziyareti öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Kentin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ağırladığını belirten Bakan Tüfenkci, olumsuz hava koşullarına rağmen Malatyalı hemşerilerinin Erdoğan\'a olan muhabbet ve sevgilerini gösterdiklerini kaydetti.

Enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran\'ın çok önemli bir viraj olduğuna kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Döviz kurları üzerinden Türkiye\'ye operasyon yapılmasının önüne geçilmesi adına 24 Haziran çok önemli. Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Türkiye\'nin kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz. İhracat, sanayi üretimi ve endeksi artıyor. Makro ekonomik dengeler, mali disiplin ve politikasının sağlamlığı göz önüne alındığında oynanmak istenen oyunlar çok daha rahat görülüyor\" diye konuştu.

\'DAHA ÇOK ÜRETİM VE İSTİHDAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ\'

Bakan Tüfenkci, bütün oyunların bir oyla bozulacağının ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bugün Özhan Sanayi Sitesi\'ni geziyoruz. Biliyorsunuz üretim paketi içerisinde hayata geçirdiğimiz şehir içerisinde kalan küçük sanayi esnafının şehrin dışına çıkartılarak daha büyük işyerlerinde ve dükkânlarda üretim yapmalarının önünü açmayı hedeflemiştik. Pilot olarak da 10 il belirlemiştik, bunların içerisinde Malatya\'da var. Biz burada özellikle yerel anlamda arsa tahsis ettiğimizde esnafımızın da bunu çok istediğini ve beklediğini görüyoruz. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz var. Sadece yeni dükkânlar yapmadık, taşınma desteği de sunduk. Esnafımızın daha çok üretim ve istihdam sağlayabilecekleri bir yapıyı istiyoruz.\"

Bakan Tüfenkci, açıklamasının ardından sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

2 - Kılıçdaroğlu: 16 yılda ödenen faiz 151 milyar 34 milyon dolar

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bu düzenden kim memnun? Rantiye sınıfı. Onun dışında hiç kimse yok. Son 16 yılda, faiz lobisine 151 milyar 34 milyon dolar ödendi. Şu anda Türkiye, dünyanın en yüksek faiziyle borç alan tek ülkedir. Yaka tefeciye kaptırıldı\" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) salonunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye\'de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, \"Şunu rahatlıkla söyleyebilrilim; şu anda Türkiye\'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bana kızıyorlar. Peki soru şu. Kişilerin can ve mal güvenliği nasıl sağlanır? Bunun dünyada bilinen bir yolu vardır; yargı bağımsız, tarafsızsa yani hakim bir yerden talimat almadan hukukun üstünlüğüne göre karar veriyorsa, orada tarafsızlık vardır. Yargının bağımsızlığın temel ölçütü şudur; haksızlığı yapan kişinin gücüne teslim olmaz. Haksızlığı yapan kişi güçlüyse, devlette çok önemli bir makamdaysa, valiyse, milletvekiliyse, cumhurbaşkanıysa, haksızlık yapıyorsa, vatandaşın başvuracağı yer hakimdir. Yargı talimatı saraydan ya da başka bir yerden alıyorsa kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Gözaltına alınıyorsa, belli çevreler talimat verip o talimatlar yapılıyorsa, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur\" diye konuştu.

STK temcilcilerine, \"Size bir rakam vereceğim. Bütün STK ve meslek kuruluşları bu rakamları not alsın\" diye seslenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

\"1923-2002 döneminde yani 79 yılda pek çok hükümet geldi geçti, pek çok başbakan geldi geçti. Hepsi şu veya bu şekilde bu ülkeye hizmet etti. 1923-2002 döneminde 713 milyar dolar bütün hükümetlerin harcadığı toplam para. Keban Barajı yaptılar, köprüler, Sümerbank, Etibank kurdular, Körfez depremi oldu, bütün o yaraları sardılar, Kıbrıs çıkarması yaptılar, 1925\'te uçak fabrikasının temelini attılar ve toplam 713 milyar dolar harcadılar. 2003-2017 döneminde yani son 14 yılda harcanan para ise 2 trilyon 94 milyar dolar. Bilgiye dayalı söylem, bilgiye dayalı söylem, rakama dayalı söylemdir, asla inkar edemeyecekleri rakamları biz vatandaşların önüne koymak zorundayız. Bu para ile bu ülkede ne yapıldı? Yol yapıldı, köprü yapıldı. 2 trilyon 94 milyar dolar eğer bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için harcansaydı bu ülkede bugün fabrika kuracak boş arazi bulamazdık. STK\'ların, meslek kuruluşlarının bilmesi gereken temel nokta budur. Köprü yaptılar, ben sana \'niye köprü\' diye sormuyorum, kaça yaptın arkadaş? Bu paraları nereye harcadın? Çiftçiye soruyorum hayatından memnun değil, sanayici zorda, çiftçi kendisini yakıyor, işsizlik almış başını gitmiş. 2 trilyon 94 milyar dolar nereye gitti? Bir de fabrikaların hepsini sattılar. Bu soruyu sanayicinin de esnafın da çiftçinin de kendisine sorması lazım. Bu soruları sorduğumuz zaman acı gerçeği öğrenmiş oluruz. Dünyada hiçbir başbakan kalkıp \'Ben yol yaptım, köprü yaptım\' diye övünmez, \'şu kadar buzdolabı, şu kadar çamaşır makinesi ürettik\' diye övünmez; ayıp sayarlar. Neden? Buzdolabı, çamaşır makinesi 18\'inci yüzyılın ürünleridir, biz 21\'inci yüzyıldayız.\"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının bir ülkenin sigortası konumunda olduğunu da belirterek, \"Cumhurbaşkanlığı makamı, bir partinin genel başkanı konumundaysa olmaz. Hem diyeceksin cumhurbaşkanı hem falan partinin genel başkanı, bu olmaz. Bu bilinçle yola çıkarak Muharrrem İnce\'yi aday gösterdiğimiz gün rozetini vermesinin temel nedeni budur. \'Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım\' dedi. Ben de onun yakasına Türk bayrağını verdim, \'Türk bayrağı taşıyacaksın. Ayrılık gayrılık olmayacak. Kim olursa olsun, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacaksın\' dedim. Allah\'ın izniyle cumhurbaşkanı olacak\" diye konuştu.

Konuşmasının devamında \"Bu düzenden kim memnun?\" diye soran Kılıçdaroğlu, soruyu kendisi yanıtlarken şöyle dedi:

\"Bu düzenden sadece bir sınıf memnun; rantiye sınıfı. Onun dışında hiç kimse yok. Niçin memnun biliyor musunuz? Bir masa ve sandalye; bol miktarda parası var, borç verir ve faiz alır, başka hiçbir şey yapmaz. Son 16 yılda dışarıya ödenen faiz, yani hükümet borç alıyor ve faiz ödüyor, bir grup faiz lobisine 151 milyar 34 milyon dolar. Vatandaşlar vergi ödedi, aldılar faiz ödediler. Şu anda Türkiye, dünyada en yüksek faiziyle borç alan tek ülkedir. Yaka tefeciye kaptırıldı.\"

\"Bütün şaibelerine karşın, bütün baskılara karşın 24 Haziran\'da güzel bir Türkiye\'ye Allah\'ın izniyle uzanacağız\" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlarken şunları söyledi:

\"En düşük emekli aylığı 1.500 lira olacak. Bugün 200-300 lira emekli aylığı alanlar var. 151 milyar dolar faiz ödeyen zatlara seslenmek istiyorum; sor bakayım ayda 400 lira ile o emekli geçinebilir mi, 200 lirayla 300 lirayla. 1.500 lira yapacağız. Para büyük değil, ben bunu biliyorum. Emekliye yine Ramazan\'da Kurban\'da birer maaş ikramiye vereceğiz Asgari ücret net 2.200 lira olacak. 1 milyon 644 kişi bu kişiler, 1.500 liranın altında emekli aylığı alıyor. Bu kadar perişan edilir mi toplum. Ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız. Bu beylerin çocukları işsiz mi? Hayır; bir elleri yağda bir elleri balda. İlk 1 yıl içinde 180 bin öğrenmeni atayacağız, eğitimde devrim başlatacağız. Çocuk sabahleyin evinden çıkacak, kahvaltı yapmadan okuluna gelecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle kahvaltı yapacak, öğle yemeğini yine aynı şekilde, akşam evine gelecek. Böylece çocuğuna harçlık veremeyen babanın utancını ortadan kaldıracağız. Bunları söyleyince diyorlar ki \'Parayı nereden bulacaksın?\' 2 trilyon dolar harcadınız ne yaptınız, sadece yandaşlar için harcadınız. Biz bunu millet için harcayacağız. İttifakı kurmamızı nedeni bu; büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Sorumluluğumuzun bilincinde olacağız, arkadaşlarımıza kahvede, tarlada, köyde, şehirde söyleyeceğiz. Anneler söyleyecek, babalar söyleyecek, yaşlılar, gençler söyleyecek. Bu memleket bizim, hepimizin. Bu anlattıklarım bir Türkiye gerçeği. Türkiye\'nin bu çemberin dışına çıkması lazım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye\'yi aydınlatmış oluruz.\"



3 - Hakan Çavuşoğlu: Sağlıktaki hizmetler partimizin alamet-i farikasıdır

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) – BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılından itibaren Türkiye\'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alamet-i farikasının sağlık alanında sunduğu konfor ve rahatlık olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"İnşallah 24 Haziran\'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Bursa’da İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve hastaneyi yaptıran iş adamı Celal Sönmez’le birlikte yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin inşaatında incelemelerde bulundu, hastaneyle ilgili bilgi aldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda Bursa\'daki sağlık yatırımlarının büyük gelişme gösterdiğini, bunun ilçelere de yansıdığını belirterek, \"Sağlıkla ilgili olarak 2002 yılından itibaren Türkiye\'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alamet-i farikası sağlık alanında sunmuş olduğu konfordur, rahatlıktır. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' prensibinden yola çıkan partimiz, sadece ve sadece \'İnsana daha iyi hizmeti nasıl edebiliriz, sağlıklı yaşam şartlarını kendilerine nasıl sunabiliriz?\' derdi ve tasasında olmuştur. Kadrolarımız bu dert ve tasayla hizmet vermeye çalışıyor\" dedi.

Çavuşoğlu, hastanenin bulunduğu bölgenin Bursa\'nın önemli merkezi alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

\"Hastanenin neredeyse yüzde 26\'sı tamamlanmış durumdadır. Burası, ilave edeceğimiz yoğun bakım yataklarıyla beraber toplamda 950 yataklı bir hastane olacak. Yaklaşık 355 adet tek kişilik konforlu odalarda hastalarımız hizmet alacaklar. Burada yeni doğan, onkoloji bölümü de hizmet verecek. Hastanemiz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Burada günlük 15 bin poliklinik yapmayı düşünüyoruz. Hastanede açık ve kapalı olmak üzere 2 bin 222 araçlık bir otopark da olacak. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle de hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaltıldığı ve hizmete kısa sürede ulaşıldığı bir dönemin kapısını aralayacağız.\"

4 - Temelli: HDP\'nin barajına baraj katma peşindeler



Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, Barış Anneleri\'ni ziyaret eden HDP EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde sandıkların birleştirilmesi ile ilgili YSK kararını eleştirdi. Temelli, \"HDP\'nin barajına baraj katma peşindedirler. Tüm bunlara rağmen bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte, Diyarbakır\'daki \'Barış Anneleri\' grubunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Temelli, seçim kampanyalarını iki temel üzerinden yürüttüklerini belirterek, \"Bir tanesi barış mücadelesi, bir tanesi de demokrasi mücadelesidir. Bu iki mücadelenin birbirinden ayrılmayacağını, bu ülkeye barış gelmeden demokrasinin, demokrasi gelmeden barışın var olamayacağını söyledik. Bu ülkeye barış bir gün muhakkak gelecek. Hep birlikte bu yaşadığımız acılarla yüzleşeceğiz. Bu acılardan dersler çıkaracağız ve bu yüzleşmenin ışığında da bu ülkede bir daha bu savaşı, bu kayıpları, bu canlarımızı yitirmeye son vereceğiz. Tarihimizdeki tüm acılarla yüzleşmeden yol almak mümkün değil. Bugün yüzleşme günüdür. 24 Hazirandan sonra, bu ülkede demokrasi inşa etme çabası içinde olacaksak, yan yana geleceksek, bunun için öncelikli olarak yüzleşmemiz gerekiyor. Savaş politikalarına, savaş zihniyetine, savaş iktidarına, ancak bizler son verebiliriz. Annelerin acılarına sahip çıkarak, acıyı ortaklaştırarak, bu acılarla yüzleşerek, bunların bir daha yaşanmasına engel olabiliriz. Türkiye halklarına, tüm annelere çağrı yapıyorum; gelin bu gidişata, savaş politikalarıyla yol almaya çalışan iktidara hep birlikte \'dur\' diyelim. Çözüm sürecinde bizler \'barış\' derken, bu iktidar arkamızdan çökertme planları içinde oldu. Bu ülkede, bir daha bu acıları yaşamamak için, yeni Türkiye\'yi, yeni siyaseti, yeni yaşamı birlikte var edeceğiz\" dedi.

\'SEÇİMDE YAKLAŞIK 250 BİN ARKADAŞIMIZ GÖREV ALACAK

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, 24 Haziran seçimlerinde bazı sandıkların birleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu\'nun sandık taşıma kararının hatalı olduğunu belirten Temelli, \"144 bin kişi taşımalı şekilde oy kullanmaya zorlanmaktadır. 144 bin kişi aslında sandıktan uzak tutulmaya çalışılmaktır. 144 bin kişi değil, daha fazla insan sandığa ulaşmasın istiyorlar. Taşıma taleplerinin geldiği yerlerde, bizim ortalama oy oranımız yüzde 70\'in üzerinde olduğu bir bölge. Ağırlıklı olarak \'HDP\'liler sandığa gitmesin, barajın altında kalsın\' zihniyetidir bu. Valisi, YSK\'sı ve tüm güvenlik güçleriyle, aslında HDP\'nin barajına baraj katma peşindeler. Fakat tüm bunlara rağmen, bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek, oyunu kullanacak. Sadece oy kullanmakla kalmayacak, oyuna sahip çıkacak, iradesine sahip çıkacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıklarımızın başında olacağız. Demokratik bir ülkede sandık güvenliğini devlet alır. Devletin en önemli İşlerinden biri seçimlerin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sandık güvenliğini almaktır. Şu acayipliğe bakın ki, sandık güvenliğini alma konusu bugün HDP ve diğer partilere, sivil toplum örgütlerine kalmış durumda. Devlet bizatihi sandıkları güvensizleştiriyor. Güvenli oy kullanma, oyların güvenli sayımı ve sonuçların sağlıklı olmasının önündeki en büyük engel bugünkü iktidardır. İşte buna karşı ne yapacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Yaklaşık 250 bine yakın arkadaşımız görev alacak. Ama sadece HDP değil, Adil Seçim Platformu diye dün bir deklarasyon yayınlandı. Biz de içindeyiz. Muhalefetin bütün partileri, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Türkiye\'nin her yerinde şimdi halk sandığına, oyuna sahip çıkıyor. Devletin, YSK\'nın, Vali\'lerin, güvenlik güçlerinin bütün sandıklara yönelik bu güvenliği ortadan kaldıran tasarrufuna karşılık, halk sandığına sahip çıkıyor\" dedi.

\'ANKET SONUÇLARINA GÖRE OYUMUZ HENÜZ 10.2 GÖZÜKÜYOR\'

Dün kendilerine ulaşan bir anket olduğunu belirten Temelli, \"Bu anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz. Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Erken seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yapmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz önünde sonunda bu barajı yıkacağız.

Türkiye\'deki tüm demokrasi ve emek güçlerine, kadınlara, gençlere bir kez daha buradan çağrımızı yineliyoruz. Gelin, demokrasinin önündeki, barışın önündeki bu barajı hep birlikte yıkalım. Bu sadece HDP\'ye değil, Türkiye demokrasine, Türkiye barışına örülmüş bir barajdır. Bunu ancak omuz omuza vererek yıkabiliriz. Hala kararsız bir seçmen kitlesi var, hala \'sandığa gitmeyeceğim\' diyen bir seçmen kitlesi var. Sandığa gitmemek, kararsız kalmak gelecekten vazgeçmektir. Çocuğunuzun, kendinizin geleceğini bu uçurumdan aşağı yuvarlamaya çalışanların gücüne güç katmaktır. Gelin bu ülkenin uçurumdan yuvarlanmasına hep birlikte engel olalım\" dedi.

5 - Barışa yelken açan kadınlar Alanya\'da

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden 19 Mayıs\'ta \'Yurtta barış dünyada barış\' sloganıyla Akdeniz\'e yelken açan 4 kadın denizciden oluşan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' ekibi Alanya\'ya demir attı.

Bodrum\'dan 19 Mayıs\'ta \'Yurtta barış dünyada barış\' sloganıyla yelken açan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' ekibinden bilgisayar programcısı kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan, dün Alanya\'ya ulaştı. İlçeye demir atan kadınları Alanya Marina Müdürü Şükran Işık ile Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun çiçekler ve hediyelerle karşıladı. Bir gece Alanya Marinası\'nda konaklayan ekip, bugün İskenderun\'a doğru yelken açtı. 44 günlük deniz seyrinde 22 farklı noktada mola verip, yaklaşık 1300 deniz mili kat etmeyi planlayan yelkenci kadınlar, 1 Temmuz\'da Bodrum\'a dönecek.

BARIŞ İÇİN YELKEN AÇAN KADINLAR

Yelkenli tekneleriyle yaptıkları deniz macerası hakkında bilgi veren kaptan Neşe Hasipek, yelkenlerini barış için açtıklarını söyledi. Geçen yıl da partneri Ceyda Güleçyüz ile Adriyatik\'e açıldıklarını belirten Hasipek, \"Geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 70 gün sürdü. 3 ülkeye uğradık. 3 kadındık o zaman, Yunanistan adaları, İtalya ve Hırvatistan\'ı dolaşıp geldik. 2100 deniz mili yaptık. 23 Nisan\'da çıkarak 1 Temmuz\'da geri döndük. Bu sene de Akdeniz seyrimizi yapıyoruz. Biz barış için yelken açan kadınlarız. Kısaca öyle adlandırıyorum kendimizi. Akdeniz seyrine Bodrum\'dan başladık. Tüm kıyılarımızı dolaşarak İskenderun\'a kadar gideceğiz. İskenderun Taşucu\'ndan Kıbrıs\'a geçeceğiz. Kıbrıs\'ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak\" dedi.

\'ÇORBAYA BİR TUZ ATTIK\'

Demir attıkları kıyılarda çok güzel karşılandıklarını anlatan Hasipek, \"Teknemiz çiçeksiz durmuyor. Gittiğimiz her yerde çiçekler geliyor. Birçok kişiyle tanışıyoruz ve gittiğimiz yerlerde sunumlar yapmaya başladık. Deniz maceramızı anlatıyoruz. Herkes mutlu bir şekilde bizi destekliyor ve destekçilerimiz her geçen çoğalmaya başladı. Biz çorbaya bir tuz attık\" diye konuştu.

\'ÇOK İNANIYORUZ\'

Seyir ekibinden Ceyda Güleçyüz ise projenin amaçlarından birinin de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek olduğunu söyledi. Ekibin tüm üyelerinin 50 yaş üstü kadınlardan oluştuğunu belirten Güleçyüz, şöyle dedi:

\"Gittiğimiz yerlerde kadınlara, \'Biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz\' diyoruz. Biz barışa yelkeni aslında 4 senedir açıyoruz. Fakat sadece Ege kıyılarında kısıtlı kalmıştı. Geçen yıl 3 ülkeye ulaştık. Bu sene ise doğu Akdeniz\'e İskenderun\'a kadar gidip, Kıbrıs\'a geçerek tekrar Bodrum\'a döneceğiz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey hallolacak. Biz buna çok inanıyoruz. Erkekler bizden fizik olarak hakikaten güçlüler. Onlar bir şeyi bir kerede çekiyorsa, biz üç kerede çekiyoruz ama oluyor. Biz aslında bir yarış içerisinde değiliz, ne erkeklerle ne de başka birileriyle. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor. Biz denizin ortasında kimseye haber vermeden ilerlerken insanların haberi oldu. Çünkü takip ediyorlar ve destekliyorlar.\"

6 - Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar

ERZURUM\'da, otomobille Mahallebaşı semtine gelen 3 kişi, pompa tüfeklerle inip, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı taraftakilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Mahallebaşı semtine otomobille gelen 3 kişi, ellerinde pompa tüfeklerle inerek, önceki gün sözlü tartışmaya girdikleri kişilerin üzerine ateş açtı. Karşı gruptaki kişilerin de silahlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bu sırada hangi gruptan olduğu henüz bilinmeyen Kemalettin Ağyürek, vurularak, yaralandı. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Ağyürek, sağlık görevlilerince ambulansla Palandöken Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağyürek, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Silahlı kavga sırasında semt esnafı ve çevredekiler ise panik yaşadı.

Polis ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarından silahlı kavgaya karışan 5 kişiyi tespit etti. 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 - Bursa\'da Türk Telekom binasında silah sesleri (1)

BURSA, (DHA)- BURSA\'da Türk Telekom\'un merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.

Bursa\'da bugün saat 14.15\'te, Türk Telekom\'un Genç Osman Mevkii\'ndeki merkez binasında silah sesleri duyuldu. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

7 - Kasa hırsızları yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, gece girdikleri tahıl ürünleri satan iş yerinden çek, senet ve çok sayıda tapunun bulunduğu çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

Geçen günlerde, Serdivan\'da bulunan bir tahıl ürünleri satan iş yerine gece giren hırsızlar, içerisinde çek, senet ve tapuların bulunduğu kasayı çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek hırsızların kimlikleri belirlendi. Arifiye ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 kişi, Adapazarı\'nda ise 3 kişi yakalandı.

Hırsızların çaldığı kasa bir arazide bulunurken, çaldıkları çek, senet ve tapular ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., A.T., M.T., U.G., ve F.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

