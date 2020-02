DHA YURT BÜLTENİ-8

Kılıçdaroğlu: Suriyeliler evlerine dönecek



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran\'dan sonra Suriyelilerin evlerine dönmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını belirterek, \"Biz onlara her türlü desteği sağlayıp, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız\" dedi.

Mersin\'e partisinin il binasının açılışı için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 24 Haziran seçimlerini kazanarak Türkiye\'ye huzur getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, \"Birlikte, hep birlikte her eve huzur getireceğiz. Bunu yaparsak vatanımıza, bayrağımıza karşı çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. Vallahi billahi sıkıldık. Artık yeter diyoruz, tamam diyoruz\" dedi. Hükümetin 16 Nisan öncesi vadettiklerini yerine getiremediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:\"16 Nisan öncesini düşünün, \'Evet derseniz euro düşecek, faizler düşecek, dolar düşecek\' dediler. Ne oldu? Enflasyon, dolar, euro uçtu. Türk Lirası da düştü. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Artık tamam diyeceğiz. Millet İttifakı için tamam diyeceğiz. Daha güzel bir Türkiye diyeceğiz. Birlikte güleceğimiz, birlikte ağlayacağımız bir Türkiye\'yi inşa edeceğiz. Ekonomi iyi değil. İşsizlik var. Narenciye üreticisi, limonu bir tarafa bırakırsak, diğerlerinin durumu iyi değil. Hollanda diyor ki Türkiye\'yi ben doyuracağım. Polonya, Fransa hepsi ben doyuracağım diyor. En bereketli topraklar üzerindeyiz. En pahalı tohumu, mazotu çiftçiye veriyorsunuz. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir öğretmen. Binlerce çocuk yetiştirdi. Akademi dünyasında çok sayıda öğrencisi var. Bu arkadaşımız topluma dokunan, kişisel bir beklentisi olmayan bir arkadaşımız. Biz bunun için sizlerden tamam demenizi istiyoruz.\"

SURİYELİLER EVLERİNE DÖNECEK

Suriyelilerin evlerine dönmesi için her türlü desteği vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:\"Çok can yakıcı bir sorun daha var. Suriyelileri, Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren, sorun yaratan, gelecek açısından sorun yaratan bir adam var. Bu ülkeyi yöneten. Diyorlardı ki Emevi camisine gidip namaz kılacağız. Onu yapamadılar. \'Esad gidecek\' diyorlardı gitmedi. 25 Haziran\'da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran\'da tüm komşularımıza bir çağrı yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki ,\'Yurtta barış, dünyada barış.\' Tüm komşularımıza sadece barış diyeceğiz. Tüm dünyada barış diyeceğiz. Suriye\'de barış diyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, parklarını yapacağız. Sonra da kardeşim ata topraklarınıza gidin diyeceğiz. Suriyelilerin perişan vaziyette yaşamalarını istemiyoruz. Öyle yerler var ki bizim vatandaşımız ikinci sınıf. Hastanede öyle. Suriyeli dükkan açar birinci sınıf, bizim vatandaşımız dükkan açar vergi öder, ikinci sınıf. Suriyeliler de insan ama kendi ülkene git. Anan, baban, vatanın, bayrağın orada. Biz onlara her türlü desteği sağlayıp, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız.\"

\'İSRAİL\'LE İLİŞKİLERİ DÜZELTTİLER\'

ABD\'nin İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, \"ABD, Kudüs\'te kendi büyükelçiliğini açıyor. Kudüs\'te bizim gencecik çocuklarımız 70\'li yıllarda Filistin\'e gittiler. Filistin halkı için Filistin\'in haklarını savunmak için gittiler. O gencecik çocuklarımız Filistin halkının hep yanından oldu. Çünkü biz Kuvayı Milliye, Mustafa Kemal Atatürk ruhundan geliyoruz\" ifadelerini kullandı.Hükümetin, İsrail\'in Mavi Marmara Gemisi\'ne saldırmasının ardından şart koştuğu 3 madde yerine getirilmediği halde bu ülkeyle ilişkileri düzelttiğini belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:\"Mavi Marmara Olayı\'nda, \'Gazze\'ye gidiyoruz\' dediler. İsrail, Mavi Marmara Gemisi\'ne saldırdı, 9 vatandaşımızı şehit etti. Hükümet bunun üzerine büyük konuşmalar yaptı. Artık İsrail\'le konuşmayacağız dediler. 3 şart dediler; Gazze\'de abluka kalkacaktı, İsrail özür dileyecekti, şehit olanlar için tazminat ödenecekti. İsrail tazminat ödemedi. Bir özür mektubu da göndermedi. Gazze\'de abluka da kalmadı. Sonra bir gece yarısı Meclis\'ten bir kanun çıktı. İsrail\'le ilişkileri düzelttiler. Arada bir diyorum, bunların yatacak yeri yok diye. Tazminat ödemediler, özür dilemediler, Gazze\'de abluka kalkmadı. Şimdi kalkacaksın, İsrail şöyle böyle diyeceksin. Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar oraya. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. \'Sayın Erdoğan Meclis\'te dedi mi, büyükelçiliğimizi Doğu Kudüs\'e taşıyacağız. Bekliyoruz. Gözünü sevdiğim Erdoğan, Meclis\'te konuştun. Niye açmıyorsun büyükelçiliği? Birileri mi engelliyor? CHP engel olduğu diyeceksin. \'Git oraya büyükelçiliği aç. Ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım\'. İşin özeti; lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. Türkiye uçacaktı, dolar uçtu. Emevi camisinde namaz kılacaklardı, Süleyman Şah Türbesi\'ni taşıdılar. Artık bıktık, tamam diyeceğiz. Milletin yakasından düşmesi lazım.\"

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan’dan ayrıldı

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonunu baba ocağı Erzincan\'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde geçirdikten sonra bugün kentten ayrıldı.

Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hafta sonunu memleketi Erzincan\'da geçirdi. Yıldırım, cumartesi günü, kentte yapımı tamamlanan 76 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdikten sonra \'Kırsal Kalkınma Projesi ile 250 Bin Düve Dağıtım Töreni\'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, dün de Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda düzenlenen \'Gençlik ve Doğa Festivali’ne katıldı. Burada at binen, doğa yürüyüşüne katılan ve düzenlenen etkinlikleri izleyen Yıldırım, geceyi Kayı köyündeki baba ocağında geçirdi. Başbakan Yıldırım, bugün sabah saatlerinde köyden ayrılarak, Erzincan Havalimanı’na geldi. Burada düzenlenen uğurlama töreni sonrası Başbakan Yıldırım, Erzincan’dan ayrıldı.

Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

Şırnak\'ta terör saldırısı: 1\'i ağır, 2 asker yaralandı



Şırnak\'ın İdil ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti yapan askerlere PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 1\'i ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak\'ta tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İdil\'e bağlı Haberli köyü kırsalında sabah saatlerinde arazi arama- tarama faaliyete yürüten güvenik güçlerine, bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 1\'i ağır 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile bölgede çatışma yaşanırken, yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede, PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Haber:ŞIRNAK, (DHA)

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden, Deniz Aslanı 2018\'de gövde gösterisi/EK

YÜK GEMİSİNDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDI

Ege Denizi\'nin uluslararası sularında, Türkiye\'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın sabah gerçekleştirilen ilk aşamasında, batmakta olan, içerisinde göçmenler ile mürettebat bulunan yük gemisinden acil yardım sinyalinin gelmesiyle yapılacak olan arama kurtarma senaryosu hayata geçirildi. İlk olarak saat 09.40\'da, Ankara\'daki Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'ndeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'ne uydu sistemiyle acil durum sinyali ulaştı. Sinyalin alınmasının ardından, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, çalışma başlatması için görevlendirildi. Harekete geçen Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, kazazede sayısının çok olmasını da göz önünde bulundurarak senaryo dahilinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nden takviye hava ve deniz kuvvetleri istedi.

EKİPLER GÖREVLENDİRİLDİ

Kurtarma çalışmalarının bu bölümüne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait arama kurtarma uçağı ve helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait TCSG Umut, TCSG Dost Arama Kurtarma Gemileri, iki botlar, bir arama kurtarma uçağı ve iki helikopter görevlendirildi. Bu arada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar da olay yeri komutanı olarak görevlendirildi. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri\'ne bağlı Casa tipi uçak, ilk olarak kazazedelerin bulunduğu yeri tespit etti. Gemi kazazedelerin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkarken, uçak da yaklaşık 20 metreye kadar alçalarak işaret fişekleri bıraktı. Koordinasyon merkezinin görevlendirdiği Cougar tipi arama kurtarma helikopteri de, yaklaşık 3 metreye kadar su yüzüne alçalıp kurtarma botlarındaki kazazedeleri kurtardı. Ardından fırkateynden denize indirilen zodyak botla, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı bir helikopter ile Arama Kurtarma Gemisi ve botlar da, diğer kazazedeleri, bulundukları bölgelerden kurtardı. Kurtarma botlarından ve can sallarından alınan kazazedeler ile mürettabata ilk müdahaleler, helikopterlerde ve gemilerde yapıldı. Yaralıların daha sonra en yakın hastanelere helikopterlerle nakilleri sağlandı. Yine bazı yaralıların tedavileri ise, Umut Gemisi\'ndeki harp hastanesinde yapıldı. Denizcilerin \'Mavi vatan\' olarak adlandırdığı sularda gerçekleştirilen tatbikatın ilk safhası, başarıyla tamamlandı. Kurtarma tatbikatında görev alan ekipler, üstün başarılarıyla göz doldurdu.

Trafik kazasında ölen öğretmenin okulunda yas

Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatili için Gürcistan\'a geziye giden öğretmenler ile ailelerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç\'ın görev yaptığı lisede yas var. Büyük üzüntü yaşayan mesai arkadaşları ve öğrenciler Kıraç için gözyaşı döktü.

Kaza, geçen 12 Mayıs Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Ardahan\'ın Çıldır- Aktaş yolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır\'da görev yapan bir grup öğretmen ile ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan\'a götüren Barış Özüm yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Iğdır Üniversitesi\'nde memur olarak görev yapan Barış Özüm ile tur işi yaptığı ortağı Aliekber Kumak, Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde görevli felsefe öğretmeni Nilgün ve annesi Hatice Kıraç yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Barış Özüm ile Aliekber Kumak\'ın cenazeleri dün Iğdır\'da, Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç\'ın cenazeleri ise İstanbul\'da toprağa verildi.Kazada yaşamını yitiren felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç\'ın görev yaptığı Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde bugün yas vardı. Mesai arkadaşları ve öğrenciler Kıraç için gözyaşı döktü. Iğdır Eğitim Bir- Sen Başkanı Erkan Çiğdem ve yönetim kurulu üyeleri ile öğretmenler, Nilgün Kıraç\'ın bugün ilk ders yapacağı sınıfa girerek karanfil bıraktı. Genç öğretmen için Kuran\'ı Kerim okundu. Acılarının büyük olduğunu belirten Başkan Çiğdem, \"Arkadaşımıza, annesine diğer ölenlere Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu olayda kusuru olanların adli mercilerce ortaya çıkarılmasının takipçisi olacağız\" dedi.Öte yandan, okulun internet sitesinde de Nilgün Kıraç\'ın fotoğrafı \'Acı kaybımız\' diye paylaşıldı. Sitede, \"Felsefe öğretmenimiz Nilgün Kıraç, Ardahan\'da geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda annesiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdir. Başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun\" denildi.

Ayakları çamurlu olduğu için çoraplarıyla markete girdi

İzmir\'in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun marketine ayakları çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkartarak giren vatandaşın o görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen cumartesi günü, Yeşilova semtindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde sabah temizliği yapılarak, yerlere paspaslandı. Bu sırada markete alışveriş için yürüyerek gelen bir kişi, temizlik yapıldığını görünce, çamurlu olan ayakkabılarını ayağından çıkardı. Markete çoraplarıyla giren vatandaşın o anları işişyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Marketten alışveriş yapan duyarlı müşteri, ardından dışarı çıkarak ayakkabılarını giydi ve akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Kimliği belirsiz vatandaşın bu hareketi ise çalışanlar ve çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Akaryakıt istasyonunun sorumlusu Yusuf Konak, vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederken, \"O gün sabah istasyonumuzun marketinde temizlik yapıldı. Yerlere paspas çekilmişti. İsmini bilmediğimiz bir müşterimiz geldi. Yerlerin yeni temizlendiğini görünce, çamurlu olmasından dolayı ayakkabılarını çıkardı, çoraplarıyla içeri girdi. Alışverişini yaptı ve yine dışarıda çıkardığı ayakkabılarını giyip uzaklaştı. Bu koca yürekli ve duyarlı vatandaşımıza teşekkür ederiz\" dedi.



Ağır koku gelen evde 20 kedi bulundu

Niğde\'de yalnız yaşayan kadından haber alamayan komşuları, evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu polise haber verdi. Balkon kapısından içeri giren ekipler, karşılarında 20\'ye yakın kedi ve yavrularını buldu, kokunun ise hayvanlar için bırakılan tavuk etinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İnönü Mahallesi Muratevler Hünkar Sokakta bulunan bir apartmanın 1\'nci katında yalnız yaşayan Özlem Y.\'den uzun süre haber alamayan ve evden ağır bir koku gelmesi üzerini komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler balkon kapsından içeri girdi. İçeride Özlem Y.\'yi bulamayan ekiplerin, 20\'ye yakın kedi ve yavrusuyla karşılaştı. Telefonla Özlem Y.\'ye ulaşamayan ekipler, gerekli inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kokunun nedeninin ise kediler için bırakılan tavuk etlerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Köpeklerden kaçan karaca tellere takıldı

Bartın\'da, köpeklerden kaçarken tellere takılan 5,5 aylık ikiz yavrulara gebe karaca yaralandı. Karacanın vücudunda oluşan kesiklere 32 dikiş atıldı.

Sabah saatlerinde, Arıt Köyü\'nde ormanlık alanda avcılara ait köpekler tarafından kovalanan 6 yaşındaki karaca tellere takılarak yaralandı. Durumu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bartın kent merkezinde bulunan veteriner hekim Tolga Kandıralı\'ya getirilen karacanın ilk olarak röntgeni ve ultrasonu çekildi. Karacanın ender görülen ikiz gebe olduğu tespit edildi. 5,5 aylık olan karacanın 15 gün sonra doğum yapacağı anlaşıldı. Veteriner hekim Tolga Kandıralı ikiz yavrularının durumunun iyi olduğunu tespit etmesinin ardından karacaya sakinleştirici vererek, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kesiklere 32 dikiş attı. Karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Tolga Kandıralı, \"Karaca 6 yaşında, buraya geldiğinde vücudunun çoğu yerinde kesikler vardı. Ultrasonuna ve röntgenine baktığımızda ikiz gebe olduğunu tespit ettik. Yavruların durumları çok iyi, kalp atışları her şeyi normal, vücudundaki kesiklere 32 dikiş attık. Yavrular 15 sonra dünyaya gelecek. Karacanın bu aylarda doğum zamanları vatandaşlarımız ve avcılarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum. Karacayı, Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesine göndereceğiz. Karacanın ikiz gebe olması bizi çok sevindirdi\" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisi tamamlanan karacayı bakımı için Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi\'ne götürdü.

Kullanıcı dostu robot kol projesiyle birinci oldu

İzmir\'deki Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8\'nci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu\'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 12\'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması\'nda \'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol\' projesi ile birinci oldu. Tehlikeli işlerde ya da askeri operasyonlarda insan yaralanmalarını azaltmayı hedeflediğini anlatan Özsoy, \"Patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir. Olay yerine robot müdahale edebiliyor, böylece insanlar zarar görmüyor\" dedi.

TÜBİTAK\'ın Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması\'na katılan Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy, insan hareketlerini kopyalayarak, programlama bilgisi istemeden, değişik amaçlarla kullanılabilecek \'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol\' projesi ile birinci oldu. Türkiye genelinde 11 bin 352, İzmir\'den 635 projenin yer aldığı yarışmada, kodlama alanında 53 proje yarıştı. Artun Özsoy, bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Bağcı danışmanlığında hazırladığı projesiyle 53 proje arasında birincilik elde etti. Basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabilecek bir proje ortaya çıkaran Özsoy, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi. Askeri ihtiyaçlarda veya güvenlik gereksinimlerinde, kumanda yardımı ile robotun her yöne hareket ettirilebildiğini anlatan Özsoy, \"Günümüzde, tehlikeli işlerde veya vasıfsız kısa süreli tekrar işlerinde insanlar çalıştırılıyor. Bunun da en önemli nedeni tehlikeli işlerde kullanılacak robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi. Haberlerde kimyasal ve biyolojik deneylerde insanların yaralanıp kör olabildiğini görünce aklıma bu projeyi geliştirmek geldi. Sınır dışında ve ülke içinde yürütülen askeri operasyonlarda patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir. Olay yerine robot müdahale edebiliyor, böylece insanlar zarar görmüyor\" dedi.

HEDEF KABLOSUZ HABERLEŞME

Robotun operasyon ve otomasyon olmak üzere 2 modu bulunduğunu anlatan Özsoy, şöyle konuştu:\"Operasyon modu ile robotumuz kol ve elimizdeki hareketleri taklit edebilir, robot uzak mesafelere gönderilebilir. Otomasyon modu ile ise kol ve elimizdeki 250\'ye kadar hareketi kayıt yapabilir. Kayıt edilen hareketi sonsuz bir şekilde tekrarlar. Bu sayede robotumuz verimliliği artırmak adına gece gündüz çalışabilir.\"Robotun kullanım alanının arttırılabileceğini söyleyen Artun Özsoy, ağır sanayide, askeri operasyonlarda, kimyasal ve biyolojik deneylerde, tehlikeli atıkların taşınmasında bu robottan faydalanılabileceğini açıkladı. Projeyi yaklaşık 3 ayda tamamladığını anlatan Özsoy, \"Bundan sonraki hedefim kablolu haberleşmeyi kablosuz haberleşmeye çevirmek. Hatta kamera adapte edilerek daha rahat kullanılabilir. Bu değişikliklerle beraber yurt dışında yarışmalara katılmayı planlıyorum\" diye konuştu.

ROBOT KOLA DÜŞÜK MALİYET

Projenin önce sanayi alanı için geliştirildiğini daha sonra yürüteç sistemi ile geliştirildiğini ifade eden bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Bağcı ise, maliyeti düşürmek amacıyla atık parçalar kullandıklarını belirterek \'Çok Amaçlı Mobil Robot Kol\'un 400 TL\'ye mal olduğunu söyledi. Bağcı, \"Artun okulumuzun gayretli, dahi bir öğrencisi. Kodlamasını ve montajını tamamen kendisi yaptı. Biz ufak tefek yerlerde yardımcı olduk\" dedi.

Çeyrek asırdır ihtiyaç sahiplerinin yanındalar

Gaziantep Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cıncıkcı, kuruluşlarının 25\'inci yılında da ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam edeceklerini söyledi.

1993 yılında kurulan vakıf 25 yıllık süreçte binlerce yoksul aileye yardımda bulunarak, başarılı öğrencilere sağladığı burslarla eğitime de önemli katkıda bulunuyor. Vakıf yönetimi bugün düzenledikleri basın toplantısıyla yardımların devam edeceğini ifade etti. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederken ayrıntılı inceleme yaptıklarını ifade eden Cıncıkcı, şunları dedi:\"Gaziantep Yardım Vakfı 10 gönüllü arkadaş ile 1993 yılında kuruldu. Bu sene 25\'inci yılımızı kutluyoruz. Bizim vakıf olarak bir tek hedefimiz var. Gaziantep yardım vakfı bilgisi dahilinde kimse aç kalmasın, kimse aç yatmasın felsefesiyle hareket ediyoruz. Her yıl yaklaşık 450-600’e yakın aileye yardım ediyoruz. Bunların içerisinde çocukları bizden burs alanlar var. Başlıca yardımlarımız gıda, giyim, ev eşyaları, öğrencilere burs ve kitap. Bunun dışında özellikle sağlık alanında desteklerimiz oldu. Hastane, laboratuvar, sağlık ocağı gibi. Bundan sonrada yardım ve desteklerimiz devam edecek. Biz hem ihtiyaç sahiplerine hem de yardımda bulunmak isteyen fakat güvenilir kuruluş bulamayan hayırseverlere yardımcı oluyoruz.\"

\"KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ\"

Gaziantep Yardım Vakfı Mütevveli Heyeti Başkanı Sıtkı Severoğlu ise vakfın daha önceleri kimseden talepte bulunmadığını bundan sonra ise daha geniş kitlelere ulaşmak için yardımseverlerle beraber çalışma kararı aldıklarını belirterek,“ Biz çeyrek asrı geçtik bugüne kadar binlerce aileye yardım ettik. Binlerce öğrenciye burs desteği verdik. Artık bugünden sonra bu yaptığımız hizmetleri gelin birlikte yapalım. İki hedefimiz var, 1 yardıma muhtaç aileleri tespit etmek, 2 yardıma muhtaç varlıklılara yardımcı olmak, çünkü çok sayıda yardım etmek isteyen varlıklı insanlar gerçek yoksul ailelere ulaşamıyor. Bizim amacımız bunlar arasında köprü görevi üstlenmekö diye konuştu.

