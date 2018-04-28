DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KONYA\'DA KAZA: AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

KONYA\'nın Akşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı aileden 1\'i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Akşehir ilçesi Ortaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Tali yoldan Akşehir-Yunak karayoluna çıkan Abdülkadir Yaman (74), yönetimindeki otomobil, 03 PS 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Yaman ile yanındaki Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (7) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Detaylar

(Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(DHA)

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2)AFRİN\'DE GÖREVLİ ASTSUBAY, İZİNDE TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan (25), izinli olarak geldiği Mersin\'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitirdi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesine izinli olarak geldi. Özkan, kendisi gibi TSK\'da astsubay Yemliha Kara\'yı da yanına alarak 33 P 1832 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Mehmetcan Özkan yönetimindeki otomobil, gece saat 01.00 sıralarında Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi\'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye uçtu. Astsubay Yemliha Kara araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Mehmetcan Özkan ise otomobilde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudaki araçtan çıkarılan Mehmetcan Özkan, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Yemliha Kara ise Tarsus\'taki özel hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan\'ın cenazesi işlemlerin ardından teslim alındı. Görevli askerlerin taşıdığı Özkan\'ın tabutu cenaze aracına konuldu. Özkan\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus\'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Tabutun askerler tarafından taşınıp cenaze aracına bindirilmesi

- Cenaze aracının görüntüsü

- Cenaze aracının gidişi

- Adli Tıp Kurumu tabela görüntüsü

SÜRE:47\" BOYUT:48MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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3)KAZADA YARALANAN GENÇLERİN YAKINLARI AĞLADI

KONYA\'da ehliyetsiz A.K.\'nin (16) kullandığı hafif ticari aracın park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. idaresindeki 42 AZS plakalı hafif araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde park halinde bulunan 33 CSC 65 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü A.K., kardeşi E.K. ve iki arkadaşları ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. A.K.\'nin aracı babasından izinsiz olarak aldığı öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Yaralı yakınlarının üzüntüsü

- Polisin kaza yerinde önlem alması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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4)ANTALYA\'DA SICAKTAN BUNALANLAR DEV UÇAKLARIN GÖLGESİNE SIĞINDI

ANTALYA\'da devam eden Türkiye\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow\'a sıcak havaya rağmen vatandaşların ilgisi büyük oldu. Uçakların içine girme şansı yakalayan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca da dev uçakların kanatlarının gölgesine sığındı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı\'nda 25 Nisan\'da başlayan havacılık fuarı Eurasia Airshow, halk günü kapsamında bugün kapılarını vatandaşlara açtı. Bilet karşılığında dev uçakları görme şansı yakalayan vatandaşlar, alana girebilmek için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenci girişinin 35, sivil girişinin 40 TL olarak belirlendiği fuarda, dünyanın en büyük 2\'nci kargo uçağı Antonov 124\'ün yanı sıra yerli üretim ATAK, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetleri\'ne ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetleri\'ne ait Gripen, Rusya\'ya ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) gibi uçaklar vatandaşların büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, uçaklara binebilmek için de uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan hava sıcaklığının 34 derece kaydedildiği Antalya\'da güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, dev uçakların kanatlarının gölgesine sığındı.

UÇAKLARA BİNMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Fuarın düzenleyicilerinden Hakan Kurt, binlerce insanın alanda olduğunu söyledi. Özellikle genç ve çocukların fuara ilgi gösterdiğini dile getiren Kurt, \"Vatandaşlarımız uçaklarla ilgili yetkililerden bilgi alabiliyor, uçakları yakından inceleyebiliyor. Uçuş gösterileri de büyük ilgi görüyor\" dedi.

Uçakları inceleyen vatandaşlardan Kocaeli Üniversitesi Uçak Elektronik Bölümü öğrencisi Ayşe Karataş, fuar için Antalya\'ya geldiğini ve incelediği uçakları harika bulduğunu ifade etti. Farklı tipte uçakları incelediğini dile getiren Karataş, \"En çok Antonov 124\'ü beğendim. Bu kadar kalabalık beklemiyordum\" dedi.

İLK UÇAĞA BİNDİ

Havalimanında çalışan Ebru Karaçoban da 4 gündür devam eden fuarın büyük ilgi gördüğünü aktardı. Karaçoban, \"İnsanlar uçaklara binmek için büyük heyecan gösteriyor. Onların bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor. Havaalanı çalışanı olmama rağmen birçok uçak tipini ilk kez görme şansı buldum. Hepsi birbirinden güzel\" diye konuştu.

Alanı eşiyle gezen 67 yaşındaki Süleyman Şenses de hiç uçak yolculuğu yapmadığını, ama bu fuarla uçakların içine girme şansı yakaladığını dile getirdi. Şenses, \"İlk defa biniyorum, hepsi çok güzel. Nakliye uçağı muazzam bir şey\" dedi. Fuar, yarınki halk günüyle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Alandaki kalabalık vatandaş görüntü

- Uçakların yakından görüntüsü

- Uçaklara binmek isteyen vatandaşların görüntüsü

- Röp: Fuar yetkilisi Hakan Kurt

- Vatandaş röportajları (Ayşe Karataş, Ebru Karaçoban, Süleyman Şenses)

- Uçak kanatlarının altından oturanların görüntüsü

554 MB /// 5.00

Haber :Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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5)17 YILDIR GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

BURDUR\'da görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ (45) 17 yıldır belediyenin Kültür ve Sanat Atölyesi\'nde gönüllü öğretmenlik yapıyor. Görsel sanatlar branşında 7\'den 70\'e birçok öğrenci yetiştiren Hülya Altuğ, \"Bu benim gönül borcum. Ülkeme, topraklarıma, insanlarıma, Burdur\'uma yapabileceğim en büyük iyilik bu. Gönül borcumu bu şekilde ödüyorum\" dedi.

Burdur\'da bir ilkokulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Hülya Altuğ, 2001 yılında belediyeden gelen teklif üzerine Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi\'nde de ücretsiz kurs vermeye başladı. Resim başta olmak üzere ahşap yakma, ahşap boyama ve mozaik gibi görsel sanatlar alanındaki bütün branşlarda 7\'den 70\'e birçok öğrenci yetiştiren Hülya Altuğ, 17 yıldır haftanın 3 günü aralıksız kurs veriyor. Hülya Altuğ, Burdur\'daki diğer kültür ve sanat faaliyetlerinde de gönüllü sunuculuk yapıyor.

\'TOPLUMUMA ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUM\'

Hülya Altuğ, Burdur\'u çok sevdiğini ve yapılan tüm aktivitelerin içinde gönüllü yer aldığını belirterek, \"Sanata güzel imzalar atmaya çalışıyoruz. Bu benim yapabildiğim en güzel iş. Branşım resim ve bu ülkeye olan gönül borcumu ödeyebilmek için yapabildiğim en iyi işi yaparak birçok öğrenci yetiştiriyorum. Bu topraklar, bu ülke, bu insanlar bizim, bu ülke için benim bildiğim, yapabildiğim bu. En iyi şekilde halkıma, toplumuma öncülük etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla iyi şeylerle adımızın duyulması için çalışıyoruz\" dedi.

7\'DEN 70\'E ÖĞRENCİLERİ VAR

Verdiği kursların ücretsiz ve herkese açık olduğunu anlatan Hülya Altuğ, \"17 yıldır bu işin içindeyim. Gönüllü çalışıyorum. 17 yıl önce üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grupla başlamıştım. Daha sonra halktan insanlar da gelmeye başladı. 7 yaşında da 70 yaşında da öğrencimiz var\" diye konuştu.

\'BUNUN HAZZI TARTIŞILMAZ\'

Kültür ve Sanat Atölyesi dışında Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında da yer aldığını kaydeden Hülya Altuğ, şöyle dedi:

\"Sanatla yoğrulmaya çalışıyoruz. Bu işin temelinde aslında gönüllülük yatıyor. Gönlümüz Burdur\'dan, Burdur sevdasından yana. Burdur\'un yaşadığı kültürün içerisinde küçücük bir su damlası da olsa bu okyanusun içinde olmaktan çok mutluyum. Öğretebildiklerimin, üretebildiklerimin geleceğe miras olarak kalması çok önemli. Yetiştirdiğimiz yüzlerce öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde. Geriye dönüp baktığınızda o insanların hayata dair bir şeyler yaptıklarını görmek, o hayatta senin de bir imzanın olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Bunun hazzı tartışılmaz. Amacımız geleceğe bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Bu ülkeye, bu topraklara, Burdur\'uma güzel şeyler katmak istiyorum.\"

\'BU BENİM GÖNÜL BORCUM\'

Kendisine \'Neden gönüllü olarak çalışıyorsun, bu işten çok para kazanabilirsin\' diyenlerin de olduğunu kaydeden Altuğ, böyle diyenlere \"Ben bu ülkenin, bu toprakların çocuğuyum, benim bildiğim, bu ülkeye faydası olabilecek tek mesleğim, tek işim bu. Bu benim gönül borcum. Ülkeme, topraklarıma, insanlarıma, Burdur\'uma yapabileceğim en büyük iyilik bu. Gönül borcumu bu şekilde ödüyorum\" diye cevap verdiğini söyledi.

\'ÖĞRETMENİMİZİ SEVİYORUZ\'

Kursiyerlerden Fatma Afacan ise 6 yıldır kursa devam ettiğini anlatırken, \"Öğretmenimiz gönüllü olarak bize sanat öğretiyor. Öğretmenimiz bizi, biz öğretmenimizi seviyoruz\" dedi.

\'HEM AKADEMİK, HEM AİLE ORTAMI VAR\'

Emekli öğretmen Gülsüm Çelik de 4 aydır kursa geldiğini söylerken, \"Burada hem akademik, hem aile ortamı var. Hülya hocama böyle güzel çalışmalarda bize rehberlik ettiği, bize güzel bir vizyon kazandırdığı için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Gülfiye Kayacan da 5 yıldır atölyeye geldiğini kaydederek, Hülya Altuğ\'un müthiş bir insan olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- Hülya Altuğ\'un öğrencileriyle ilgilenmesi

- Hülya Altuğ ile röportaj

- Öğrencilerin anlatımı

- Detay

389 MB /

Haber- Kamera:Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)DOĞAL YAŞAM PARKI\'NIN MİNİK BİREYLERİNE İLGİ

İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü. Midilli, lemur ve mara türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla Park ziyaretçilerinin ilgi odağı haline geldi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nın 130 türde 1500\'ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Kısa süre önce dünyaya gelen sevimli mara ve lemurlar ile Midilli atı, parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi kendini çok sevdiren minik Midilli atı, tavşana benzeyen uzun kulak ve bacaklarıyla fark edilen 8 üyeli mara ailesinin 2 güzel yavrusu ve yeni doğan minik lemurların barınakları, özellikle çocukların akınına uğruyor.

Güzel havayı fırsat bilip Doğal Yaşam Parkı\'na ziyarete gelen 6 yaşındaki Nil Abalıoğlu ve 2.5 yaşındaki İlda Zamahay, lemurları elleriyle besleme fırsatı buldu. Hayatında ilk kez lemur gördüğünü söyleyen Nil, \"Kendimi Madagaskar filminde gibi hissediyorum. Lemurları beslemek inanılmaz heyecanlı; sürekli etrafımı sarıyorlar\" dedi. 2.5 yaşındaki İlda ise lemurlara hem şarkı söyledi hem de onlarla sohbet edip annesinin kucağından inmeyen yavru lemurları beslemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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- İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki Midilli atı, lemur ve maralar ile yavrularından görüntü

- Çocukların hayvanları beslemesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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7)SURİYELİ KIZ ÇOCUKLARINA YAŞAM EVİ

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na ait Çocuk Yaşam Merkezi\'nde, Kuveyt Kızılayı’nın sponsor olduğu yetim kız çocukları için yapılan yaşam evi hizmete girdi.

Kuran-ı Kerim okunan ve ilahiler seslendirilen açılışta konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, Suriyeli yetim çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için modern yaşam alanları oluşturduklarını söyleyerek, “Çocuk Yaşam Merkezi, bu amaçla attığımız önemli bir adımdır. Buradan Suriye’nin geleceğini inşa edecek bireylerin yetişmesini arzu ediyoruz. Bu tesisimizde bulunan villalardan birinin de yapımını Kuveyt Kızılayı kurumu üstlendi. Kurum yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruzö dedi. Kuveyt Kızılayı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hilal Musaed al-Sayer ise konuşmasında, Suriye’de yıllardır acı tablolarla karşı karşıya kalındığını ifade ederek, özellikle yüz binlerce çocuğun yakınlarını kaybederek yetim kaldığını söyledi. Merkezde, Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda açılan villa tipi evde 7-8 yaşları arasındaki 18 savaş mağduru kız çocuğu barınacak.

Görüntü Dökümü

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- İHH ve Kuveytli yetkililer tören alanına gelirken

- Yetkililer ve Suriyeli yetim çocuklar

- Törene katılanlar

- Çocuklar şiir okurken

- İHH genel sekreteri Yavuz Dede konuşması

- Kuveyt Kızılayı mütevelli heyet başkanı al-Sayer konuşması

- Yaşam evi açılışı yapılırken

- Bina gezilirken

- Plaket verilirken

- Kuveyt kızılayı ve İHH yetkilileri çocuklarla ilgilenirken

- Çocuklar oyun alanında oynarken

(SÜRE: 2’04’)(BOYUT: 66.3 MB)

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYAHNLI(Hatay),(DHA)

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8)3 GÜN SÜREN UMKE TATBİKATI SONA ERDİ

KASTAMONU İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün süren 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı sona erdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatının son gününde su üstü kurtarma, trafik kazası sonrası yaralılara müdahale, kayıp arama mizanseni yapıldı. Ana ilçesi Hacıveli mevkinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kastamonu, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat\'tan katılımın olduğu tatbikata Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Vali Yaşar Karadeniz \"Tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Türkiye\' de il merkezilerinde bulunan arama kurtarma ekipleri artık ilçelerde de mevcut\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikat alanı

-Kaverene vakasına müdahala

-Trafik kazası sonrası yaralılara müdahale

-Kayıp arama

-Vali Yaşar Karadeniz konuşması

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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9)HAYVANSEVER VATANDAŞ YEMEĞİNİ KARGAYLA PAYLAŞTI

İSTANBUL’da bir lokantada hayvan sever vatandaş yemeğini ve suyunu masasına gelen kargayla paylaştı. Kargayı besleyen vatandaşın görüntüleri paylaşıldığı sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Kentte bir semtteki lokantada yemek yiyen İbrahim Gümüş (50), davetsiz misafir kargayı masasında karşısında görünce şaşkına döndü. Bir süre yemeğine devam eden Gümüş daha sonra yemeğini, karını doyurabilmek için lokantanın açık camından içeri girerek masasına konan kargayla paylaştı. Lokantadaki diğer müşteriler de hayvan sever vatandaşın elindeki kaşıkla masasındaki pilavını ve suyunu kargaya yedirmesine ilişkin anları da cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülere hayvan sever vatandaşın kaşığıyla hem kendi yediği hem de masasına gelen kargayı yedirdiği yansıdı. Karganın lokantadaki anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Beğeni ve paylaşım rekoru kıran görüntülere birçok takipçi ise ‘Besle kargayı oysun gözünü deyimi çürüdü’, ‘Kral abim senin dostluğun kargayı da dost etti’, ‘Kargadan başka kuş tanımam karga benim kankim’ şeklinde yorumlarda da bulunduğu dikkat çekti.



Görüntü Dökümü

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Karganın lokantadaki görüntüsü

(Haber: Selçuk BAŞAR KAMERA: DHA