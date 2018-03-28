DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DİYARBAKIR-ALMANYA SEFERLERİ 19 HAZİRAN\'DA BAŞLIYOR

DİYARBAKIR Havalimanı\'ndan Sun Express firması ile ilk direk uluslararası uçuşların, 19 Haziran\'da Almanya\'nın 3 kentine yapılacak seferler ile başlayacağı belirtildi.

Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya direk bağlayacak uçuşlar için bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yapılacak uçuşlar ile Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya ve bir anlamda dünyaya bağladıklarını ifade ederek, \"Sun Express ile 19 Haziran\'da başlayacak olan seferler ilk etapta çok iddialı bir şekilde Almanya\'nın 3 şehrine doğrudan ve direk uçuşlarla haftada bir gün karşılıklı olmak üzere başlayacak. Frankfurt, Düsseldorf, Hannover\'e başlayan bu seferler aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de habercisi oluyor. Şüphesiz bu 3 kentin dışında Türkiye bağlantılarıyla Avrupa\'nın 19 kentine Diyarbakır doğrudan uçuşlarla bağlanıyor. Bu büyük kazanım ve gelişme şüphesiz sadece Diyarbakır\'ı değil, komşu bütün illerimizi etkileyecektir. Ülkemizin bu çok önemli ve değerli bölgesi ile coğrafyasının bütün zenginliklerini dünya ile buluşmasıdır. İlk etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısı 312 bin 984\'tür. Buda çok iddialı ve değerli başlangıçtır. Sun Express\'in Diyarbakır\'a güvenirliğinin gösteriyor. Diyarbakır\'ın potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bin 656 gerçekleşecek uçuş sayısıyla inşallah başlangıçtaki bu iddialı hedefimizi aşacak çok daha öteye Diyarbakır ve bölgeyle buluşmuş olacağız\" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise, Diyarbakır\'dan Almanya\'nın Frankfurt, Düsseldorf, Hannover şehirlerine hafta bir kez olmak üzere başlayacak seferlerin 19 Haziran\'da direk uçuşlar ile bağlayacaklarını söyledi. Çalışkan, “Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya bağladığımız İzmir ve Antalya noktalarına da dikkat çekmek isterim. İzmir ve Antalya üzerinden 18 Avrupa noktasına halı hazırda Sun Express Diyarbakır\'ı da bağlıyor. Bu bizim için başlangıç. Bunları çeşitlendirmek ve frekanslarını artırmak bizim çok olası ve yakın hedeflerimiz arasında. Bu yazı başarıyla atlattıktan sonra frekansların arttırılması ve Diyarbakır\'ın çok daha güzel güçlü olma noktasında çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.

Konuşmaların ardından Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, toplantıya katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na maket uçak hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantı salonundan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun salona gelişinden görüntüler

-Konuşmalar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)HAKKARİ MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

HAKKARİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet personelinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının yer aldığı emniyet personellerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HAKKARİ, (DHA)

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3)KİLİTBAHİR KALESİ, \'YAŞAYAN MÜZE\' OLDU

ÇANAKKALE Boğazı\'nın güvenliği için 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Avrupa Yakası\'ndaki üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi, 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından \'yaşayan müze\' haline getirildi. Sarı Kule ve 7 kattan oluşan Ana Kule\'de, Piri Reis\'in hayatından kale içindeki günlük yaşama, Osmanlı kalelerinin mimarisinden savunmasına, ticaretten ibadete kadar her şey, bugünün teknolojisiyle ziyaretçilere anlatılıyor. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi\'nin, ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olduğunu söyledi.Fatih Sultan Mehmet\'in, Çanakkale Boğazı\'nın güvenliği için 1462-63 yıllarında Avrupa yakasında inşa ettirdiği üç yapraklı yonca şeklindeki Kilitbahir Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca 2011\'de restorasyona alındı. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki kalenin restorasyonu 2015\'te tamamlandı. Ardından, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nca, çevre düzenlemesi ve kale müze oluşturulması kapsamında teşhir-tanzim çalışmaları başlatıldı. Sahil, yürüyüş yolu, otopark, çim alanları ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı.

KALE MUHAFIZLARI, \'YEKTİR ALLAH\' NİDALARIYLA KARŞILIYOR

Tehşir-tanzim çalışmalarıyla \'yaşayan müze\' haline getirilen Kilitbahir Kalesi içindeki 7 katlı Ana Kule\'de, kaledeki günlük hayat; Pîrî Reis bölümünde, Türk denizci Pîrî Reis’in hayatı ve Kitab-ı Bahriye; Kilitbahir sinevizyon bölümünde, Kilitbahir Kale Müzesi ve Kilitbahir Kalesi hakkında bilgileri içeren belgesel; Engelsiz Müze bölümünde, Osmanlı kalelerinin mimarisi, teşkilat yapısı, savunma, ticaret, ibadet ve gündelik hayatı bugünün teknolojisi kullanılarak anlatılıyor. Kalenin restorasyonu sırasında bulunan Çanakkale Savaşları\'na ait eserler ile seramik tabaklar da sergileniyor. Kaleye, Kanuni Sultan Süleyman döneminde eklenen Sarı Kule’de ise Osmanlı kaleleri genel olarak anlatılırken, Osmanlı kale mimarisi, kale yapısal donanımları, teşkilat yapısı, Avrupa’daki Osmanlı kalelerinin gravürleri, savunma silahları, ticareti ve günlük yaşamı canlandırılıyor. Kilitbahir Kalesi\'nin surlarına ses sistemiyle birlikte yerleştirilen heykel muhafızlar, kaleye gelen ziyaretçileri, o döneme ait muhafızlar arasında bir parola olan \'Yektir Allah\' nidalarıyla karşılıyor.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü Yıl Dönümü törenleri için 18 Mart\'ta geldiği Çanakkale\'de, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Kule Temel Betonu-Kule Kazık Çakım Töreni sırasında, telekonfrans ile bağlanarak açılışını yaptığı Kilitbahir Kalesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi\'nin, anıtsal yapısı sergilemede kullanılan kalelerde yer alan öğelerle birlikte, Türkiye\'nin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olduğunu belirtti.

\'GAZİ KALE\'

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kilitbahir Kalesi\'nin mimarisi ve dış görünümüyle dünyadaki kalelerden çok farklı bir yapı ve özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"Kilitbahir Kalesi, uzaktan bakıldığı zaman kalp, yürek ve yonca yaprağı biçimindeki mimarisiyle göze hoş bir görüntü oluşturuyor. Boğaz güvenliği için işlev gören kale, 1915\'teki Çanakkale Deniz Savaşı sırasında düşman güllesi isabet etmiş bir kaledir. Dolayısıyla Kilitbahir Kalesi aynı zamanda gazi bir kaledir. Zamanla coğrafi koşullara, rüzgara, yağmura bağlı olarak kalenin bazı noktaları harap olmuştu. 2011 yılında hükümetimiz bu duruma el koyarak, restore etme kararı aldı. 2011 yılından bugüne kadar da aslına uygun ve orijinalliğini bozmadan büyük bir titizlikle restore süreci geçirdi. Restorasyonun ardından, tarihçiler gözetiminde aslına uygun olarak \'yaşayan kale müze\' şeklinde tasarlandı. Ziyarete gelenlere, kale hayatında, dönemin koşullarında ne yaşanmışsa anlatılıyor. Son dönemdeki en güzel ve en özel kale restorasyonlarından biri oldu. Bütün halkımızı Çanakkale\'ye, Kilitbahir Kalesi\'ni görmeye davet ediyorum.\"

KİLİTBAHİR KALESİ

Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın Rumeli yakasında deniz geçişini kontrol altında tutmak için Çimenlik Kalesi’nin (Kal‘a-i Sultâniyye’nin) karşısına Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Dönemin tarihçilerinden Tursun Bey, İstanbul’un fethinin ardından Boğaz\'ın en dar yerinde (Eceovası denilen mevkide) karşılıklı iki kale yapıldığını, birine Kilîdü’lbahr, diğerine Sultâniye adının verildiğini ve bu kalelere topların konulduğunu yazar. Kritovulos (Kiritoboulos) ise 867 (1463) yılı olaylarından bahsederken Gelibolu ve Bolayır Valisi olan Donanma Kumandanı Yâkub Bey’in bu kalelerin inşasıyla görevlendirildiğini, 869 (1464-65) yılı olaylarını anlatırken de inşaatın tamamlanmış olduğunu belirtir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih dönemi mimarisinde geometriye verilen önemi yansıtan üç yapraklı yonca planına sahip Kilitbahir Kalesi, gelişen topçuluk teknolojisi ile dönemin askeri mimarisinin öncü bir şeması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kale; çekirdeğinde yer alan yürek biçimli 7 katlı iç kule, üç yapraklı yonca formuna sahip iç kale ve etrafını saran dış surlardan oluşmaktadır. Kilitbahir Kalesi, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillidir.

18 MART VE 24 NİSAN\'DA ÜCRETSİZ

\'Yaşan müze\' haline getirilen Kilitbahir Kalesi\'ni ziyaret, öğrencilere, 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olacak. 18 yaş üstü öğrencilere yüzde 50 indirim uygulanacak. Vatandaşlar ise Kilitbahir Kalesi\'nin tamamını 20 TL\'ye, kısa tur olarak adlandırılan Sarı Kule ve çevresini ise 10 TL\'ye gezebilecek. Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü olan 18 Mart ile Çanakkale Kara Savaşları\'nın yıl dönümü olan 24 Nisan günlerinde ise Kilitbahir Kalesi\'ni ziyaret herkese ücretsiz olacak.

Görüntü Dökümü

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-Kilitbahir Kalesi\'nden genel ve detay görüntüler.

-Sarı Kule ve Ana Kule\'deki müzelerden görüntüler.

-İsmail Kaşdemir\'in müzelerdeki anlatımlarından görüntü.

-İsmail Kaşdemir ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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4)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

KONYA\'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Muammer Çiçek (46) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhlis Cerit (40) idaresindeki 42 DT 037 plakalı hafif ticari araç, bisiklet sürücüsü Muammer Çiçek\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Çiçek, yere savruldu. Çevredekiler, yaralı Çiçek\'e, sağlık görevlileri gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Çiçek yaşamını yitirdi. Çiçek\'in üstünden yüzde 60 özürlü olduğuna dair engelli kimliği çıktı. Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan hafif ticari araç sürücüsü Cerit de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Çevredekilerin yaralıya kalp masajı yapması

- Hafif ticari araç sürücünün şoka girmesi

- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

- Ölen Çiçek\'in vesikalığı

(KJ: Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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